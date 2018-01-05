 Остатки газа в хранилищах крупнейшие за четыре года, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с председателем правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, видео которого размещено на странице главы государства в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"К счастью, после того, как энергетическая стратегия была изменена, сегодня мы с абсолютно твердой уверенностью входим в новый 2018 год", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка Газпрома, а озвученное Коболевым количество газа в подземных хранилищах НАК "Нафтогаз" - более 15 млрд кубов - назвал одним из наибольших остатков, с которыми Украина входит в новый год за последние четыре года.

По словам Президента, введение рыночных тарифов и справедливых цен на газ, а также системы субсидий являются составными энергетической безопасности государства, благодаря которым Украина обрела подлинную энергетическую независимость.

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