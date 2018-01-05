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 Политика Украины
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Все про:Газ (8648) Порошенко (14059) Коболев (218)

 Остатки газа в хранилищах крупнейшие за четыре года, - Порошенко. ВИДЕО

Благодаря изменению энергетической стратегии Украина уверенно входит в 2018 год, а остатки газа в подземных хранилищах НАК "Нафтогаз" сейчас крупнейшие за последние четыре года.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с председателем правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, видео которого размещено на странице главы государства в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

 

 "К счастью, после того, как энергетическая стратегия была изменена, сегодня мы с абсолютно твердой уверенностью входим в новый 2018 год", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка Газпрома, а озвученное Коболевым количество газа в подземных хранилищах НАК "Нафтогаз" - более 15 млрд кубов - назвал одним из наибольших остатков, с которыми Украина входит в новый год за последние четыре года.

По словам Президента, введение рыночных тарифов и справедливых цен на газ, а также системы субсидий являются составными энергетической безопасности государства, благодаря которым Украина обрела подлинную энергетическую независимость.

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Остатки газа в хранилищах крупнейшие за четыре года, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042925
 
 
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Заслуга тёплой зимы ! Или это (температура на улице)то же заслуга солнцеликого ?
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Ну Слава Богу ,теперь и тёплая зима это заслуга порошенко .... Остатки газа в хранилищах крупнейшие за четыре года, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7902
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А если поднять цену на газ в 5 раз-то он ваще не понадобится.И будут полные хранилища круглогодично.Очередная соевая реформа на марше--"""
С декабря 2017 года произошло очередное повышение цены на газ. В этот раз пока только для промышленности, но эксперты уверены, что увеличение стоимости газа ощутят на себе все украинцы
Пока расценки на бытовой газ остаются на прежнем, хотя для многих уже непосильном уровне, для субъектов промышленности цены на газ повысятся уже в декабре.
С 1 декабря 2017 года Нафтогаз будет продавать «голубое топливо» промышленности и другим субъектам хозяйствования по цене минимум 9019,2 грн. В сравнении с ноябрьскими ценами повышение составляет 2,3-2,4%.

Как предсказывают экономисты, в связи с подорожанием газа для промышленности ускорится и рост инфляции в стране на 1-2 %. Ведь повышение цен для промышленности затрагивает все сферы, есть прямая зависимость.
Так что повышение цен произойдет не только на промышленные товары, но и на продукты питания.
Закономерно также ожидать повышения тарифов на отопление и горячую воду.
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Боксер "прибрав" увесь сніг, барига "зекономив" купу газу
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Пришла весна,настало лето спасибо БОРОВУ за это....
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Благодаря новой системе енерго сбережения....
)))))))) от смеха чуть под тол не упал)))
Панам Офшорыч жжет)))
На улице +5 +6...а он себе уже орден рисует))))
Скоро для лохтората введут налог на Теплые зимы)))
Шо б РИНАТ не пошел по миру)))
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мы топим дохлыми сушеными москалями, поставляемыми с востока, поэтому экономия...
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Гройсман Борис Исаакович! Простой винницкий пенсионер, который со своей пенсии смог отложить 1,5 млн. гривен, 270 тыс долларов и 380 тыс. евро только (!) наличных средств (!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОстатки газа в хранилищах крупнейшие за четыре года, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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