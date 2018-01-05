 В шахте газоперекачивающего агрегата на Кировоградщине произошел пожар

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, пожар произошел вчера, 4 января.

"В19:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре возле с. Гайово Александровского района. Как стало известно, загорелось 5 кв.м масла в выхлопной шахте газоперекачивающего агрегата №7 Александровского линейного производственного управления магистральных газопроводов "Черкассытрансгаз" ПАО "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

Силами пожарных в 20:12 пожар был локализован и в 20:36 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 6 человек личного состава, 2 единицы техники 29-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Александровка, местная пожарная команда "Бирковское" и добровольная пожарная дружина ЛПУМГ.

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