 Суд на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Ахметова по делу "Укртелекома"

Как сообщает Цензор.НЕТ, окружной суд Никосии на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Рината Ахметова через длительный правовой спор по делу "Укртелекома", передает "Униан" со ссылкой на издание Financial Times.
Издание Financial Times отрималов копию решения от заявителя - Raga Establishment. Raga Establishment, что принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, подала в суд на Ахметова с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу "Укртелеком".
Raga заявляет, что "Укртелеком" был продан господину Ахметову за 860 млн долл. в 2013 году, в то время когда Ахметов заплатил только 100 млн долл.
В соответствии с распоряжение суда о замораживании, господин Ахметов и другие респонденты могут свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум 820,5 млн долл. (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве), а Raga будут оповещать заранее о некоторые крупные транзакции.
Ахметов имеет право подать апелляцию на решение о замораживании активов до 8 января.
Как известно, в начале 2011 года Фонд госимущества продал "Укртелеком" за 10,575 млрд грн ООО "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской EPIC, которая в свою очередь принадлежала пяти физическим лицам - жителям Австрии. За два года, 3 июня 2013 года группа СКМ Рината Ахметова купила компанию, которая владеет акциями "Укртелекома".
Пэрэможная пэрэмога!
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А ПОЧЕМУ С КОРРУПЦИЕЙ УКРАИНСКОГО ОЛИГАРХА ФИРТАША БОРЕТСЯ - АМЕРИКА.
С КОРРУПЦИЕЙ УКРАИНСКОГО ОЛИГАРХА АХМЕТОВА БОРЕТСЯ - КИПРСКИЙ СУД.
А ПОРОШЕНКО И ЕГО ВЛАСТЬ СПОСОБНЫ ТОЛЬКО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СБЕЖАТЬ ИЗ УКРАИНЫ ПРЕСТУПНИКАМ КОРРУПЦИОНЕРАМ И УБИЙЦАМ.
ПОЧЕМУ ПРОВЛАСТНАЯ КАЛОЛИЦИЯ ПУТАН ВР. ИМЕЯ НУЖНОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ДЛЯ ЭТОГО
НЕ ПРИНИМАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОТОРЫЕ НЕ ПОЗВОЛЯЛИ БЫ КОРРУПЦИОНЕРОВ ОТПУСКАТЬ НА СВОБОДУ ЗА ОТКУП. ИЛИ КАК ЭТО ОНИ ПО ХИТРОЖОПОМУ НАЗЫВАЮТ ПОД ЗАЛОГ
И В ТОЖЕ ВРЕМЯ. ПОЗВОЛЯЛИ БЫ САДИТЬ ИХ НАДОЛГО В ТЮРЬМУ.
А ПОТОМУ ШО ПОРОШЕНКО, ПОЛУЧАЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕГО ПАРТИИ БПП ОТ ТЕХ ЖЕ АХМЕТОВА И ФИРТАША, ПО ВПОЛНЕ ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ - НЕ МОЖЕТ ПОСАДИТЬ ИХ В ТЮРЬМУ.
ИЛИ КТО-ТО И ВПРАВДУ ДУМАЕТ, ШО ПОРОШЕНКО С КЛИЧКО, ЕЗДИЛИ В АВСТРИЮ НА ВСТРЕЧУ C ОЛИГАРХОМ ФИРТАШЕМ, ШОБЫ ВЫПИТЬ ПО ЧАШЕЧКЕ КОФЕ?
ЕСЛИ ТАКИЕ ЕСТЬ ТОГДА ОБЬЯСНИТЕ: ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ЭТОГО ПОРОШЕНКО - СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ, А КЛИЧКО - МЭРОМ КИЕВА.
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ.............................
ненавижу и презираю вас ублюдочных троллей разных мастей!!!
после этой типа: пэрэмоги в стокгольмском суде, твоей мерзкой воровской шоблы подонков гешефтных торгашей
у меня в квартире 21градус тепла
такого никогда не было, даже, при бандите янукоовоще!!!
ну и кто после этого твои: парашенко и его брехливая воровская шобла кобелев и другие ворюги?
сказать пэрэмога - не означает, шо это так на самом деле
верить словам этой брехливой циничной шоблы - значит не уважать себя
нормальный человек производит оценку власти по делам, а не словам
Порох барига.
верните Ринату деньги, хахлы проклятые.
Михо - быстрей собирай зондеркоманду для защиты патриота от кровожадного барыги
Порошенко - партнер Ахметова.
І байдуже, що ЖОДНОГО підтвердження том немає, що бізнеси їхні ні як і ні де не перетинаються! Адже Гебельс казав колись: "10000 разів повторена брехня стає правдою!"
Вони не лише вірні Йулінці, а й вірні учні Гебельса.