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Все про:Ахметов (1804) банки (1564) Кипр (167) Укртелеком (170) счета (164)

 Суд на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Ахметова по делу "Укртелекома"

Решение суда в отношении Ахметова и девяти других лиц, было принято 27 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, окружной суд Никосии на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Рината Ахметова через длительный правовой спор по делу "Укртелекома", передает "Униан" со ссылкой на издание Financial Times.

Издание Financial Times отрималов копию решения от заявителя - Raga Establishment. Raga Establishment, что принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, подала в суд на Ахметова с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу "Укртелеком".

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Raga заявляет, что "Укртелеком" был продан господину Ахметову за 860 млн долл. в 2013 году, в то время когда Ахметов заплатил только 100 млн долл.

В соответствии с распоряжение суда о замораживании, господин Ахметов и другие респонденты могут свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум 820,5 млн долл. (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве), а Raga будут оповещать заранее о некоторые крупные транзакции.

Ахметов имеет право подать апелляцию на решение о замораживании активов до 8 января.

Как известно, в начале 2011 года Фонд госимущества продал "Укртелеком" за 10,575 млрд грн ООО "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской EPIC, которая в свою очередь принадлежала пяти физическим лицам - жителям Австрии. За два года, 3 июня 2013 года группа СКМ Рината Ахметова купила компанию, которая владеет акциями "Укртелекома".

Источник: https://censor.net.ua/n3042920
 
 
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Зрадаботы в ольгино не знают даже что Укртелеком уже забрали у ахметки за невыполнение инвестобязательств.
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а это секретная информация, иначе они не смогут писать, как порох дружит с ахметовым.
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То есть гидрант спас денежки Ахметова и зная, о надвигающемся аресте, национализировал Укртелеком? Суд на Кіпрі заморозив 820 млн дол. активів Ахметова у справі "Укртелекому" - Цензор.НЕТ 363

Пэрэможная пэрэмога! Суд на Кіпрі заморозив 820 млн дол. активів Ахметова у справі "Укртелекому" - Цензор.НЕТ 3830
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Новина просто супер ! Наразі можуть і квартирку в Лондоні пустити з молотка !
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Обычная схема с использованием судов. Без смертей олигархата ничего не вернуть. Суд на Кіпрі заморозив 820 млн дол. активів Ахметова у справі "Укртелекому" - Цензор.НЕТ 4418
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І що це змінить? Кіпрський суд змінить рішення?
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Зависит от того какие требования заявить в суде, но это не лишает права заявить правильные требования через 5, 10, 15 лет. Деньги могут пропасть тока в случае их физического уничтожения, но их воруют не для того шоб взять и физически уничтожить. Их пытаются спрятать отовариванием в недвижимость, ценные бумаги или в какой-то иной форме (например, впиндюрить бриллиант вместо зубного протеза)... Суд на Кіпрі заморозив 820 млн дол. активів Ахметова у справі "Укртелекому" - Цензор.НЕТ 278
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Дивно бачити , як ольгінці захищають рудого щура , який нажив мілліарди на украінцях ! Навіть Президента в його партнери тулять ! 😊
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Один хрен забрать у другана не смогут,ворон ворону глаз не выклюет...один пиар
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окружной суд Никосии на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Рината Ахметова через длительный правовой спор по делу "Укртелекома"................
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А ПОЧЕМУ С КОРРУПЦИЕЙ УКРАИНСКОГО ОЛИГАРХА ФИРТАША БОРЕТСЯ - АМЕРИКА.

С КОРРУПЦИЕЙ УКРАИНСКОГО ОЛИГАРХА АХМЕТОВА БОРЕТСЯ - КИПРСКИЙ СУД.

А ПОРОШЕНКО И ЕГО ВЛАСТЬ СПОСОБНЫ ТОЛЬКО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СБЕЖАТЬ ИЗ УКРАИНЫ ПРЕСТУПНИКАМ КОРРУПЦИОНЕРАМ И УБИЙЦАМ.

ПОЧЕМУ ПРОВЛАСТНАЯ КАЛОЛИЦИЯ ПУТАН ВР. ИМЕЯ НУЖНОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ДЛЯ ЭТОГО

НЕ ПРИНИМАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОТОРЫЕ НЕ ПОЗВОЛЯЛИ БЫ КОРРУПЦИОНЕРОВ ОТПУСКАТЬ НА СВОБОДУ ЗА ОТКУП. ИЛИ КАК ЭТО ОНИ ПО ХИТРОЖОПОМУ НАЗЫВАЮТ ПОД ЗАЛОГ

И В ТОЖЕ ВРЕМЯ. ПОЗВОЛЯЛИ БЫ САДИТЬ ИХ НАДОЛГО В ТЮРЬМУ.

А ПОТОМУ ШО ПОРОШЕНКО, ПОЛУЧАЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕГО ПАРТИИ БПП ОТ ТЕХ ЖЕ АХМЕТОВА И ФИРТАША, ПО ВПОЛНЕ ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ - НЕ МОЖЕТ ПОСАДИТЬ ИХ В ТЮРЬМУ.
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Больше капса богу капса - шо начали пресуватить твоих папиков
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ИЛИ КТО-ТО И ВПРАВДУ ДУМАЕТ, ШО ПОРОШЕНКО С КЛИЧКО, ЕЗДИЛИ В АВСТРИЮ НА ВСТРЕЧУ C ОЛИГАРХОМ ФИРТАШЕМ, ШОБЫ ВЫПИТЬ ПО ЧАШЕЧКЕ КОФЕ?

ЕСЛИ ТАКИЕ ЕСТЬ ТОГДА ОБЬЯСНИТЕ: ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ЭТОГО ПОРОШЕНКО - СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ, А КЛИЧКО - МЭРОМ КИЕВА.

СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ.............................



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Слухай? а то часом не бахіня на лабутенах платить ? Така істеричність і припадочність характерна тільки для неї - а ну повтори на біс "Любі мої завдяки тому що я нагріла вас з моїм другом хуйлом на газі Україна змогла перемогти в стокгольмскому суді "
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ты - тиканутый порхатобот Суд на Кіпрі заморозив 820 млн дол. активів Ахметова у справі "Укртелекому" - Цензор.НЕТ 7801

ненавижу и презираю вас ублюдочных троллей разных мастей!!!

после этой типа: пэрэмоги в стокгольмском суде, твоей мерзкой воровской шоблы подонков гешефтных торгашей

у меня в квартире 21градус тепла

такого никогда не было, даже, при бандите янукоовоще!!!

ну и кто после этого твои: парашенко и его брехливая воровская шобла кобелев и другие ворюги?

сказать пэрэмога - не означает, шо это так на самом деле

верить словам этой брехливой циничной шоблы - значит не уважать себя

нормальный человек производит оценку власти по делам, а не словам
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А чи взагалі ти спроможний думати? Сумніваюсь! Поки що "кипит ваш разум возмущенний"...
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голос сорвёшь, а у твоих сторонников глаза повылазят.
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Хворий? Не дивись телевізор та не слухай різні політичні шоу: і в голві зразу прояниться.
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зрада.
Порох барига.
верните Ринату деньги, хахлы проклятые.
Михо - быстрей собирай зондеркоманду для защиты патриота от кровожадного барыги
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Занят Міхуліард - сьогодні чесний і реформований ним же суд Грузії (а ми ж віримо що батона Міхо провів реформи в Грузії, правда ? :D ) впаяв йому "трьошку" заочно і то тільки по першій справі з чотирьох. Вот бєшений Мішико почав ікру метати щоб його заочна форма в очну не перейшла
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Что чмошники тупорылые вывели все денежки? Вас там и примут с ними. Все что у Вас есть там это не Ваше. ИБО ПОЛУЧЕНО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. Крисин Лагард для дол...в типа Вас в 2008 г. вещала что будут ИЗЫМАТЬСЯ "молодые деньги"из третих стран. Вы ,господа, Ахметовы,Пинчуки,Порошенки,Яценюки первые в очереди.
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Нова фішка "вірних Йулінців".
Порошенко - партнер Ахметова.
І байдуже, що ЖОДНОГО підтвердження том немає, що бізнеси їхні ні як і ні де не перетинаються! Адже Гебельс казав колись: "10000 разів повторена брехня стає правдою!"
Вони не лише вірні Йулінці, а й вірні учні Гебельса.
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З оцих 4.6 лярдів як мінімум лярд - результат пєціних договорняків та Ротердам+. Замість додавити щура, який зруйнував цілий регіон й розпалив війну, яку розгрібати й нам, і нашим дітям, Пєця забезпечує його баблом, щоб не сконав не дайбо.
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О! моє повідомлення затер, а суржик у тексті новини- забув
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Пісец укртелекому, він до наступного року не дотягне, згадаєте мої слова
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Дякуємо Тобі, наш улюблений кіпрський Суд !!!
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это для меня большая сумма, а для Ахметова - так, мелочь...
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выходя с поезда в Киеве в глаза сразу бросается каланча ДИТЕКбилдинг ...понимаеш сразу кто тут рулит энергетикой
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чекаємо підвищення цін на тепло та електрику (треба ж чимось їх компенсувати?)
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От вам і З Новим роком, українська олігархічна наволочь. За цією дією будуть і інші - і аж до Рошена.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Ахметова по делу "Укртелекома"
 
 
 
 
 
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