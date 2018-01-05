EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, За рубежом
  8256  295
Все про:Грузия (3330) Порошенко (14059) приговор (578) Путин (23413) Саакашвили (2462) суд (20226)

 Приговор грузинского суда - незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу, - Саакашвили

Саакашвили заявил, что власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против него.

Об этом экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Приговор" грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома Иванишвили, по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений. Но этот "приговор" так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа", - заявил Саакашвили.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы

"То, что Владимир Путин все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинских, и от украинских властей ни для кого не секрет. Он еще раз это повторил на недавней пресс-конференции. Соответственные меры с целью моей нейтрализации были предметом встречи Порошенко и Иванишвили в Грузии за несколько дней до лишения меня украинского гражданства летом прошлого года. Так же как, по моей информации, во время телефонного разговора Порошенко и Путина 29 декабря 2017 года. Что бы Путин, Порошенко и Иванишвили не делали против меня, моя борьба продолжится до полной победы наших народов над олиграхатом, коррупцией, нищетой и унижением людей!", - резюмировал он.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Суд подтвердил решение Госмиграции об отказе Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в защите

Приговор грузинского суда - незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу, - Саакашвили 01

Ранее суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3042919
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Так Саакашвілі ж сам реформував судову систему в Грузії. Признав провал реформи?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я так понял что Михо просто говорун, если утверждает что грузинский суд корумпированый и находится под чьим то влиянием. а где же реформы?
или это так треп для приезжих?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нравится мне как Саакашвили ссыт в глаза лохам, так потом еще и хе..м им по губам валяет. Мало того, что под камеру показал ментам якобы украденный паспорт, так еще и мульку с акиями ГАЗПРОМа впарить лохам смог.
"Кто еще в акционерах, кто эти "прочие"?
E.ON Ruhrgas AG, крупнейшая германская компания-дистрибьютор природного газа - 6,5%
Deutsche UFG, компания-хэджфонд, 100% принадлежащая Дойче Банку - более 3 %
НАФТА-МОСКВА, Кипрская компания (догадайтесь для чего и кем созданная) - 5,3%
НАФТА-ВОСТОК, фонд, опять же даже объяснять не стоит кем создан, - 1,5%
ИНТЕКО (да-да, мадам Батуриной) - 1%
Остальные 5,5% распылены междусобойчиком, т.с. на молочишко себе любимым."
http://greeden.livejournal.com/558446.html
 показать весь комментарий
 
 
У тебя проблемы с памятью. Саакашвили говорил, что Иванишвили один из крупнейших частных акционеров Газпрома.
===британская газета Guardian утверждала, что Иванишвили владеет крупным пакетом акций Газпрома. Российское направление сам Иванишвили в мае 2012 года оценивал как приоритетное для своего бизнеса[12].===
===Иванишвили по-прежнему контролирует 1% акций «Газпрома», что является угрозой национальной безопасности - ЕНД===
 показать весь комментарий
 
 
Приводить как цитату реплику ЕНД, партии Саакавшили, только конченные брехуны могут, кем вы и являетесь.
 показать весь комментарий
 
 
я сторонний человек не черта не петрящий у кого какие акции но Uxmal тебя просто размазал
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь все правильно, еще один суд, еще одна судимость и можно на Президента Украины идти, преценденты есть, задолизы прямо здесь готовы уголовникам яйца вылизывать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Например папе барыги, или югику Вирок грузинського суду - незаконний і суперечить всім міжнародним, національним нормам і здоровому глузду, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6300
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Раньше думал - кремлёвская пропаганда. Сейчас вижу - он и в самом деле дурак.
 показать весь комментарий
 
 
Міхо хвалився, що він викорінив корупцію в Грузії і тепер там суди,прокуратура і поліція працюють чесно і непідкупно. Але, коли засудили його самого, сказав, що судді - дебіли, які виконують політзамовлення влади. Щось ще додати тут безглуздо...
 показать весь комментарий
 
 
Саакашвілі заявляє що в Грузії проросійська влада, в той час як Грузія отримала безвіз з ЄС і проводить спільні військові навчання з НАТО.

Саакашвілі заявляє про ганебність і недопустимість зв'язків з окупованими територіями- але і досі Грузія закуповує електроенергію в ;Абхазії;

Саакашвілі заявляє про необхідність візового режиму з РФ і припинення торгівельних зв'язків- але вів активну торгівлю і навіть в 2013 підписав ганебний односторонній режим з кацапами.

Саакашвілі заявляє що не вкрав ні копійки- але гастролює по світу з шиком. Так само як і сім'я його не бідує.

Саакашвілі заявляє що створив у Грузії абсолютно чесні, непідкупні суди та прокуратору. І боїться повернутися в Грузію.

Саакашвілі заявляє що він репресований в Грузії- і в той же час його син та дружина користуються державною охороною Грузії.

Саакашвілі заявляє що надав громадянство України цінним діячам грузинського мистецтва- але натомість дав громадянство своїм особистим охоронцям, частина з яких мають проблеми з криміналом.

Саакашвілі заявляє що паспорт у нього вкрали- і наступного дня, проходячи на стадіон, показує поліції паспорт.

От і хочеться запитати: А чий хлопчик?
 показать весь комментарий
 
 
Канєшна, Йуля!!!!!! Читай рейтинги, дятел))))))
 показать весь комментарий
 
 
Канешно, Вася Йуля, ну кто его не знает?(С)
 показать весь комментарий
 
 
Михо патологический лжец
Грузия официально отказалась закупать российский газ в 2018 году http://politolog.net/novosti-mira/gruziya-oficialno-otkazalas-zakupat-rossijskij-gaz-v-2018-godu/ …

Вирок грузинського суду - незаконний і суперечить всім міжнародним, національним нормам і здоровому глузду, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3932
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гастролер, с вещами на выход. Будешь проводить реформы в камере. Наивный дурак. Думал победить шоколадного пахана.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
МИША-ЭТО ТЫ НЕ ЗАКОННЫЙ И ПРОТИВОРЕЧИШЬ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ!
 показать весь комментарий
 
 
"Ничто не ново под Луной..." Читайте классиков:
"А ты попробуй понять своей тупой башкой, что именно ты - причина нынешней неразберихи.
- Что вы хотите этим сказать?
- Он хочет сказать, - вмешался Клифтон, - что убежден, будто падение кабинета Кироги есть прямой результат речи, произнесенной вами сегодня утром. Возможность, что он прав, не исключена. Но сейчас речь не об этом. Билл, попытайся сохранить хотя бы элементарную вежливость, ладно? Руганью мы тут ничего не добьемся.
Я был так поражен предположением, будто это я вызвал отставку Кироги, что позабыл даже страстное желание набить морду Биллу.
Неужели они всерьез так считают? Конечно, речь была отменная, но могла ли она вызвать такую реакцию? Если так, то скорость реагирования просто поразительна.
Я сказал с удивлением в голосе:
- Билл, должен ли я понимать, что вы недовольны моей речью, потому что она оказалась слишком сильно действующей?
- Чего? Черта с два! Это было препаршивое выступление!
- Вот как? Придется вам выбирать что-то одно. Вы же утверждаете, что это паршивенькое выступление оказалось столь сильным, что напугало партию Человечества и заставило ее правительство выйти в отставку. Тут что-то не очень вяжется.
Билл растерялся, начал было отвечать, заметил, что Родж прячет ухмылку, надулся, опять попытался что-то возразить, но, наконец, передернув плечами, пробормотал:
- Ладно, парень, будем считать, что ты прав - твоя речь не имеет отношения к падению кабинета Кироги...". (Р.Хайнлайн, "Двойная звезда").
 показать весь комментарий
 
 
Ого як бомбануло антиукраінських слимаків! Поїде ваш мішутка додому , так як ,, леволуція мілліонів ", так і не здійснилась, про яку мріяв ху**ло і ригівська шобла + жіночка з косою 😊
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
заметно как у вас бомбануло)
 показать весь комментарий
 
 
Ну так отправьте этого чесного гомношвили на историческую родину отбывать наказание! Он орет во всех подворотнях ,что оно чесночное,а как в созданную им честную страну переехать- то пусть туда едет кто нибудь другой!
 показать весь комментарий
 
 
Еще один такой Фома неверующий в Ростове сидит и талдычит, шо власть нелегитимна, суд нелегитимен, в него стрылялы, а внука хотели люстрировать. Вирок грузинського суду - незаконний і суперечить всім міжнародним, національним нормам і здоровому глузду, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 262

Беглые президенты они такие беглые...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опять порохоботам лайна на вентилятор накинули, видать поиздержались за праздники, а еще рождество на носу Вирок грузинського суду - незаконний і суперечить всім міжнародним, національним нормам і здоровому глузду, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4185
 показать весь комментарий
 
 
но суд же им же реформированнй, значит надо подчиняться.
 показать весь комментарий
 
 
Так это сцыкливое Мыхуйло, за два срока президентства в Грузии побороло барыг, или нет?
 показать весь комментарий
 
 
Отдайте грузина грузинвм в Грузию, которые судили его по грузинским законам! Это же и грузинам понятно!
 показать весь комментарий
 
 
Миша страшно кичился проведенными им лично в Грузии реформами, в т.ч. и судебной. Теперь отреформированный Мишико суд выносит ему приговор, который по словам Мишки-подкидыша, незаконный. Вопрос - а была в таком случае реформа суда? Вероятно, нет, если неподкупный грзинский суд вынес незаконное решение. Вопрос - а были ли тогда все остальные реформы? Ась? Может, реформ-то никаких и не было?
 показать весь комментарий
 
 
Однажды один не маленький , но не очень несудимый и самый честный грузин, взобрался на крышу самого красивого дома.... И х*** из крыши .грузина жалко...по мотивам "кавказской пленницы"😊

теперь ожидается "Карлсон на крыше, часть 2"...или... "Карлсон на вулиці червоних ліхтарів в Голландії"... 😂👍
Позорище експрезидену Грузии !!
 показать весь комментарий
 
 
))))))))))))кацапня под прокси в столбик выстроилась
 показать весь комментарий
 
Так дакажи внше, а не тринди перед стадом членів своєї секти.
 показать весь комментарий
 
 
Сукашвилли слили, как неоправдавшего доверия))
Кремлёвские бабоньки оставили только кучки мусора в Киеве..ну и разбитые стекла Жовтневого..
 показать весь комментарий
 
 
Резонёрствовать надо меньше, да и шаг винта нужно сменить. Хотя заклинило крепко - "наши народы".
 показать весь комментарий
 
Такое ощущение что скачут черти сами для себя, неужели руководство их думает что достигнет какого-то задуманного результата? дебилы, слов нет. Кому можно сейчас набрехать, первоисточники же есть.
 показать весь комментарий
 
Я бы очень удивился если бы Мишко признал свою вину и вернулся назад в Грузию на свой же реформированный суд.
 показать весь комментарий
 
Миха уже загоняется..."Моя боротьба"...хорошо, что еще на немецком не написал.
 показать весь комментарий
 
Шо такоє? Міхо, ти ж сам створим ту систему, а якийсь Іванішвілі її за пару років поламав?! І нафіга комусь така хата?!
 показать весь комментарий
 
 
Наверное Иванишвили вернул на свои места старых прокуроров и судей. Тогда все сходится - МЕСТЬ
 показать весь комментарий
 
Джокер, ти відоме брехло. Можеш не старацца.
Вирок грузинського суду - незаконний і суперечить всім міжнародним, національним нормам і здоровому глузду, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5629
 показать весь комментарий
 
Если, за 5 лет и при большом желании не смогли ничего не нарыть - это показательно!
 показать весь комментарий
 
 
Украину всегда угнетали и доили,"завжли єю керували ті,кому вона не потрібна",веками слагались поемы "як знущались" з бідних українців.Чому так? Читая комменты,я хорошо понимаю,почему.Народ заслужил такую власть,какую имеет.И кто б ни пришел ему помочь-любого освистают,заплюют,высмеют.А тех,кто обкрадыавет их,унижает,обдирает-будут терпеть "до выборов",а там следующий такой же,и так-веками.В Европе и Штатах смотрят не на слова,а на дела,потому там и уважают Саакашвили,потому там и живут по другому.Нашему же народу помочь невозможно,тут так и будут жить.Дело в мозгах,и похоже,надежды на изменение-нет.
 показать весь комментарий
 
 
Я вже давно про це кажу, так не чують же.
 показать весь комментарий
 
Грузинские партнеры Хуйла бегом кинулись помогать украинскому партнеру Хуйла - Саакашвили их всех раздражает - и Хуйла, и его агентов Иванишвили и Вальцмана...
 показать весь комментарий
 
Поздно пить боржоми. Надо было не убегать со страны (бегство - это реакция на осознание своих своих незаконных действий), а пройти следствие, суд и доказать им свою невиновность. Но такая возможность еще есть: подать апелляцию и вместе с ней вернуться в Грузию.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговор грузинского суда - незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу, - Саакашвили
 
 
 
 
 
 вверх