 Приговор грузинского суда - незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу, - Саакашвили

Об этом экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Приговор" грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома Иванишвили, по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений. Но этот "приговор" так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа", - заявил Саакашвили.

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"То, что Владимир Путин все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинских, и от украинских властей ни для кого не секрет. Он еще раз это повторил на недавней пресс-конференции. Соответственные меры с целью моей нейтрализации были предметом встречи Порошенко и Иванишвили в Грузии за несколько дней до лишения меня украинского гражданства летом прошлого года. Так же как, по моей информации, во время телефонного разговора Порошенко и Путина 29 декабря 2017 года. Что бы Путин, Порошенко и Иванишвили не делали против меня, моя борьба продолжится до полной победы наших народов над олиграхатом, коррупцией, нищетой и унижением людей!", - резюмировал он.

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Ранее суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы.