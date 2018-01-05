 Приговор грузинского суда - незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу, - Саакашвили

Об этом экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Приговор" грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома Иванишвили, по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений. Но этот "приговор" так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа", - заявил Саакашвили.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы
"То, что Владимир Путин все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинских, и от украинских властей ни для кого не секрет. Он еще раз это повторил на недавней пресс-конференции. Соответственные меры с целью моей нейтрализации были предметом встречи Порошенко и Иванишвили в Грузии за несколько дней до лишения меня украинского гражданства летом прошлого года. Так же как, по моей информации, во время телефонного разговора Порошенко и Путина 29 декабря 2017 года. Что бы Путин, Порошенко и Иванишвили не делали против меня, моя борьба продолжится до полной победы наших народов над олиграхатом, коррупцией, нищетой и унижением людей!", - резюмировал он.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Суд подтвердил решение Госмиграции об отказе Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в защите
Ранее суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы.
или это так треп для приезжих?
"Кто еще в акционерах, кто эти "прочие"?
E.ON Ruhrgas AG, крупнейшая германская компания-дистрибьютор природного газа - 6,5%
Deutsche UFG, компания-хэджфонд, 100% принадлежащая Дойче Банку - более 3 %
НАФТА-МОСКВА, Кипрская компания (догадайтесь для чего и кем созданная) - 5,3%
НАФТА-ВОСТОК, фонд, опять же даже объяснять не стоит кем создан, - 1,5%
ИНТЕКО (да-да, мадам Батуриной) - 1%
Остальные 5,5% распылены междусобойчиком, т.с. на молочишко себе любимым."
http://greeden.livejournal.com/558446.html
===британская газета Guardian утверждала, что Иванишвили владеет крупным пакетом акций Газпрома. Российское направление сам Иванишвили в мае 2012 года оценивал как приоритетное для своего бизнеса[12].===
===Иванишвили по-прежнему контролирует 1% акций «Газпрома», что является угрозой национальной безопасности - ЕНД===
Саакашвілі заявляє про ганебність і недопустимість зв'язків з окупованими територіями- але і досі Грузія закуповує електроенергію в ;Абхазії;
Саакашвілі заявляє про необхідність візового режиму з РФ і припинення торгівельних зв'язків- але вів активну торгівлю і навіть в 2013 підписав ганебний односторонній режим з кацапами.
Саакашвілі заявляє що не вкрав ні копійки- але гастролює по світу з шиком. Так само як і сім'я його не бідує.
Саакашвілі заявляє що створив у Грузії абсолютно чесні, непідкупні суди та прокуратору. І боїться повернутися в Грузію.
Саакашвілі заявляє що він репресований в Грузії- і в той же час його син та дружина користуються державною охороною Грузії.
Саакашвілі заявляє що надав громадянство України цінним діячам грузинського мистецтва- але натомість дав громадянство своїм особистим охоронцям, частина з яких мають проблеми з криміналом.
Саакашвілі заявляє що паспорт у нього вкрали- і наступного дня, проходячи на стадіон, показує поліції паспорт.
От і хочеться запитати: А чий хлопчик?
Йуля, ну кто его не знает?(С)
Грузия официально отказалась закупать российский газ в 2018 году http://politolog.net/novosti-mira/gruziya-oficialno-otkazalas-zakupat-rossijskij-gaz-v-2018-godu/ …
"А ты попробуй понять своей тупой башкой, что именно ты - причина нынешней неразберихи.
- Что вы хотите этим сказать?
- Он хочет сказать, - вмешался Клифтон, - что убежден, будто падение кабинета Кироги есть прямой результат речи, произнесенной вами сегодня утром. Возможность, что он прав, не исключена. Но сейчас речь не об этом. Билл, попытайся сохранить хотя бы элементарную вежливость, ладно? Руганью мы тут ничего не добьемся.
Я был так поражен предположением, будто это я вызвал отставку Кироги, что позабыл даже страстное желание набить морду Биллу.
Неужели они всерьез так считают? Конечно, речь была отменная, но могла ли она вызвать такую реакцию? Если так, то скорость реагирования просто поразительна.
Я сказал с удивлением в голосе:
- Билл, должен ли я понимать, что вы недовольны моей речью, потому что она оказалась слишком сильно действующей?
- Чего? Черта с два! Это было препаршивое выступление!
- Вот как? Придется вам выбирать что-то одно. Вы же утверждаете, что это паршивенькое выступление оказалось столь сильным, что напугало партию Человечества и заставило ее правительство выйти в отставку. Тут что-то не очень вяжется.
Билл растерялся, начал было отвечать, заметил, что Родж прячет ухмылку, надулся, опять попытался что-то возразить, но, наконец, передернув плечами, пробормотал:
- Ладно, парень, будем считать, что ты прав - твоя речь не имеет отношения к падению кабинета Кироги...". (Р.Хайнлайн, "Двойная звезда").
Беглые президенты они такие беглые...
теперь ожидается "Карлсон на крыше, часть 2"...или... "Карлсон на вулиці червоних ліхтарів в Голландії"... 😂👍
Позорище експрезидену Грузии !!
Кремлёвские бабоньки оставили только кучки мусора в Киеве..ну и разбитые стекла Жовтневого..