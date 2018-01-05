 В Киеве для уборки снега будут привлекать военных и технику частных предпринимателей, – КГГА

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу администрации.
"Имеющихся ресурсов недостаточно для оперативной и качественной уборки города во время чрезмерных снегопадов. Особенно это касается тротуаров и межквартальных проездов. Поэтому, чтобы избежать накопления снега на этих участках, планируем и в дальнейшем привлекать к уборке снега военных. Кроме того, в случае существенного ухудшения погодных условий для уборки территорий в установленном порядке будет привлечена спецтехника частных предприятий и предпринимателей", - отметил Поворозник.
Он добавил, что одной из первоочередных задач столичных коммунальных служб является уборка снега на остановках общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам, въездов в учреждения здравоохранения и образовательных учреждений. Также отмечается, что в дальнейшем во время ухудшения погодных условий и в случае необходимости будет сохранена практика запрета въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.
В конце декабря сообщалось, что с начала осенне-зимнего периода с улиц Киева в места для временного накопления вывезено более 47 тыс. тонн снега. Отмечалось, что с начала ухудшения погодных условий над ликвидацией последствий снегопада в круглосуточном режиме работало ориентировочно 230-250 единиц снегоуборочной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" (в зависимости от смены).
Также в столице Украины работало днем 40-50 бригад по ручной уборке снега, а ночью — 20-30 бригад.
Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник
Выберете Президентом - уберет снег со всех полей Украины (шютка)
мона канешна возить снег в соседнюю область, шо львовский мусор
https://www.youtube.com/watch?v=wEEgwwtzdes
Уборка снега в Японии и
в Киеве ..
Что мне снег,
Что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда я целый день в пивной...
(дворник)
Армию во время чрезвычайных катаклизмов привлекают во всех странах.
Ну а потім, як завжди, випаде пару сніжинок і весь Київ встане в пробках
ми платимо податки і за ці гроші треба наймати людей щоб вони прибирали сніг і цим заробляли гроші.