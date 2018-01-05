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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1906) Киев (15135) снегопад (543)

 В Киеве для уборки снега будут привлекать военных и технику частных предпринимателей, – КГГА

Также отмечается, что в случае необходимости, в Киев ограничат въезд крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Имеющихся ресурсов недостаточно для оперативной и качественной уборки города во время чрезмерных снегопадов. Особенно это касается тротуаров и межквартальных проездов. Поэтому, чтобы избежать накопления снега на этих участках, планируем и в дальнейшем привлекать к уборке снега военных. Кроме того, в случае существенного ухудшения погодных условий для уборки территорий в установленном порядке будет привлечена спецтехника частных предприятий и предпринимателей", - отметил Поворозник.

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Он добавил, что одной из первоочередных задач столичных коммунальных служб является уборка снега на остановках общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам, въездов в учреждения здравоохранения и образовательных учреждений. Также отмечается, что в дальнейшем во время ухудшения погодных условий и в случае необходимости будет сохранена практика запрета въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

В конце декабря сообщалось, что с начала осенне-зимнего периода с улиц Киева в места для временного накопления вывезено более 47 тыс. тонн снега. Отмечалось, что с начала ухудшения погодных условий над ликвидацией последствий снегопада в круглосуточном режиме работало ориентировочно 230-250 единиц снегоуборочной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" (в зависимости от смены).

Также в столице Украины работало днем 40-50 бригад по ручной уборке снега, а ночью — 20-30 бригад.

Источник: https://censor.net.ua/n3042918
 
 
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а в других городах будут военных привлекать? или в столице люди живут, а на остальной части территории обслуга киевлян?
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думаешь в Киеве будут что-то делать? это только по бумагам, чтобы бабло спорошенить
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Клычко отвечает за Киев -

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник

Выберете Президентом - уберет снег со всех полей Украины (шютка) У Києві для прибирання снігу залучатимуть військових і техніку приватних підприємців, - КМДА - Цензор.НЕТ 6505
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От вы бля хоть приблизительно себе можете представить идиоты, сколько стоит уборка снега сапёрным танком???
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1.6 млн до сих пор списывают за уборку и вывоз снега?
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"с улиц Киева в места для временного накопления вывезено более 47 тыс. тонн снега" - не видел ни одной машины или места с которого вывезли
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Простые математические расчёты (высота снежного покрова умножается на площадь дорог города) показывают, что коммунальщики умудряются вывозить снега больше, чем его выпадает в натуре...
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пока умные считают, тупые зарабатывают, сэляви
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а куда же вывозить, ведь все такие площадки, застроили бизнес партнеры меров

мона канешна возить снег в соседнюю область, шо львовский мусор
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а чого не поліцію? Вони ж повинні наводити порядок В Киеве для уборки снега будут привлекать военных и технику частных предпринимателей, – КГГА - Цензор.НЕТ 2562
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Зачем изобретать велосипед? в совке его давно изобрели - бюджетники, студенты, школьники - и снега как не бывало.
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надо по городу открывать "Пункты приёма снега" и всё, вопрос решён: - при нормальной цене снежинки и до земли долетать не будут, их отлов для сдачи киевлянами будет происходить буквально на лету....
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Так то ж платить надо..., а бюджетники и студенты бесплатные!
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да уж... в Николаеве не разбогатеешь... еще не было
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Каждый должен заниматься своей работой, тогда нужно распускать соответствующие службы в администрации и брать на работу военных.
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***
Что мне снег,
Что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда я целый день в пивной...
(дворник)
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Молодцы!!! Что же еще делать военным во время войны?? Вы их, б..яди, еще на картошку пошлите.
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Хватит зрадофилить!

Армию во время чрезвычайных катаклизмов привлекают во всех странах.
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Йопнутые эти власти, правители или как их там! Военных привлекают только на чрезвычайные происшествия. Но не снег убирать в городе. Позорище совковое!
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Снежная буря, нарушение логистики (подвоз хлеба и т.д.) это не ЧП ?
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ЧП - это использование солдат срочной службы в качестве рабов. Бесплатной рабочей силы. ЧП - это отсутствие логистики между метеорологическими службами, доступ к данным которых совершенно открытый и коммунальными службами, которые не знают где брать прогноз погоды и какую избрать тактику для отражения атаки снежной бури. ЧП - это снежная буря в экваториальной Африке. Нет хлеба - пусть едят пирожные... Ну, ей Богу, мадам!
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чергова дурниця, військові для цього не призначені, для цього їхснує МНС і Нацгвардія, далі суворі вимоги до усіх юридичних і фізичних осіб які зобовязані прибирати належну ім територію, усе інше -це проблема ЖКХ, ОСББ і міської влади. можна запрошувати небайдужих громадян для допомоги, забезпечивши їх інвентарем. правда потрібно нарощувати кількість сучасної техніки для прибирання снігу, а то знову вийшло (нежданно прийшла зима), а взагалі це все від пофігізму. черновецький про сніг-не я його накидав, не мені його прибирати
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схема распила денег .сидят и темы выдумывают .во живут
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За прогнозом снігу не передбачається, от КеГеГеГе і хорахориться.
Ну а потім, як завжди, випаде пару сніжинок і весь Київ встане в пробках У Києві для прибирання снігу залучатимуть військових і техніку приватних підприємців, - КМДА - Цензор.НЕТ 2826
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в США вот не убирают и никто не зрадофилит.

У Києві для прибирання снігу залучатимуть військових і техніку приватних підприємців, - КМДА - Цензор.НЕТ 8912

У Києві для прибирання снігу залучатимуть військових і техніку приватних підприємців, - КМДА - Цензор.НЕТ 4799

У Києві для прибирання снігу залучатимуть військових і техніку приватних підприємців, - КМДА - Цензор.НЕТ 2245
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Я скажу страшную вещь но в США и ЗИМНИЕ ШИНЫ не во всех штатах ставят. По этому там такая "котострофа" выпавший снег. Самый северный мегаполис Нью Йорк находится на приблизительно той же широте, что и Ташкент, так на заметку для вэрншыкив пэрэмог.
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С какой радости, нам че, больше нечем военных занять?
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"В Киеве для уборки снега будут привлекать военных" - в Хмельницком ни разу не видел, чтобы военные в городе снег убирали, ни во времена СССР, ни после СССР. Курсанты возле ХВАКУ (ныне пограничная академия) снег чистили, ВВшники (ныне нацгвардия) возле своей казармы снег чистили, возле бывшей 17-й дивизии солдаты снег чистили. Больше нигде не видел военных с лопатами и военную технику на уборке снега.
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А давайте привлечём депутатов, пусть дармоеды поработают!
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на улицу придурков из КГГА надо привлекать. Лопаты в зубы и вперед.
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а якого біса взагалі когось долучати?! чи ми мало платимо податків, чи живемо у "совку" щоб постійно когось, чи щось долучати?
ми платимо податки і за ці гроші треба наймати людей щоб вони прибирали сніг і цим заробляли гроші.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве для уборки снега будут привлекать военных и технику частных предпринимателей, – КГГА
 
 
 
 
 
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