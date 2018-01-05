 В Киеве для уборки снега будут привлекать военных и технику частных предпринимателей, – КГГА

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Имеющихся ресурсов недостаточно для оперативной и качественной уборки города во время чрезмерных снегопадов. Особенно это касается тротуаров и межквартальных проездов. Поэтому, чтобы избежать накопления снега на этих участках, планируем и в дальнейшем привлекать к уборке снега военных. Кроме того, в случае существенного ухудшения погодных условий для уборки территорий в установленном порядке будет привлечена спецтехника частных предприятий и предпринимателей", - отметил Поворозник.

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Он добавил, что одной из первоочередных задач столичных коммунальных служб является уборка снега на остановках общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам, въездов в учреждения здравоохранения и образовательных учреждений. Также отмечается, что в дальнейшем во время ухудшения погодных условий и в случае необходимости будет сохранена практика запрета въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

В конце декабря сообщалось, что с начала осенне-зимнего периода с улиц Киева в места для временного накопления вывезено более 47 тыс. тонн снега. Отмечалось, что с начала ухудшения погодных условий над ликвидацией последствий снегопада в круглосуточном режиме работало ориентировочно 230-250 единиц снегоуборочной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" (в зависимости от смены).

Также в столице Украины работало днем 40-50 бригад по ручной уборке снега, а ночью — 20-30 бригад.