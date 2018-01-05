 Волонтер АТО погиб от взрыва гранаты в Харькове

В многоэтажке в Харькове ночью 5 января руководитель пансионата престарелых и волонтер АТО из-за неосторожного обращения из гранатой уронил ее на пол и погиб от взрыва, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"В Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-ем этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации руководитель пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась", - сообщил Аброськин.

В квартире кроме него находились его жена и двое малолетних детей, которые только чудом не пострадали.

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