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 Волонтер АТО погиб от взрыва гранаты в Харькове

Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он уронил гранату.

В многоэтажке в Харькове ночью 5 января руководитель пансионата престарелых и волонтер АТО из-за неосторожного обращения из гранатой уронил ее на пол и погиб от взрыва, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"В Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-ем этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации руководитель пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась", - сообщил Аброськин.

В квартире кроме него находились его жена и двое малолетних детей, которые только чудом не пострадали.

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Волонтер АТО погиб от взрыва гранаты в Харькове 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042916
 
 
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І що він з тою гранатою збирався робити коли брав з собою? В мене племяш воював, але нічого за собою не притягнув хоч можна було.
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потому, что у твоего племяша хватило ума, у этого товарища - нет.
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есть разные волонтеры, уж поверь мне
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Ты прав. Волонтёры есть разные.
Но у них есть одно общее - все они используют пожертвования для своих целей.
В данном случае - волонтёром и не пахнет.
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Население Украины нужно обучить правильно кидать гранаты под ноги коррупционерам, а не себе. Волонтер АТО погиб от взрыва гранаты в Харькове - Цензор.НЕТ 2421
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правильно, и потому первым кто кинет гранату под ноги коррупционерам будешь ТЫ Костик...
Итак, начинаю обучение - смотри сюда...
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После Кости гранаты бросать "под ноги" не получается, в виду их отсутствия... Волонтер АТО загинув від вибуху гранати в Харкові - Цензор.НЕТ 4334
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Гранаты бросать опасно, могут пострадать невиновные, поэтому население надо научить бросать топоры. Я, кстати, умею бросать топоры, ножи и через х.., так что могу быть инструктором.
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как-то мутно...
упустил... (она уже без чеки была?)...
пьяный...
хвастался перед детьми или что?
больше никто не пострадал...(это Слава Богу)
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Есть такая пословица (не дословно точно, но близко по смыслу) - самый большой пистетц обычно начинается со слов "А сматри как йа могу".
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Я не военный человек, но знаю, что нужно выдернуть чеку перед тем как "уронить гранату"...
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Бывают извращенцы-оптимизаторы, которые выкидывают неэстетичную цепляющуюся чеку и надевают поверх кусок, отрезанный от одноразового шприца. А эта трубка затем под действием пружины или ещё какого воздействия тупо лопается - и привет, 200й.
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якось огидно бачити пику отброськіна у новині про волонтера. Щось важко уявити, що волонтер взяв з собою гранату у квартиру, де були його маленькі діти. Може, хтось вкинув йому гранату на 3-й поверх? Це ж не 9-й, не так високо. У Харкові достатньо сепарів. Але навіщо перейматися такими підозрами, якщо одразу можна сказати "битовуха".
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свидетелей в расчет не берем?
Ты сильно удивишься, что атошник и волонтер это ни разу не ангел?
У меня у дружане в роте примерно 60 человек, так вот из них минимум 6-7 беспробудные пьяницы... аватары те самые... их всеми силами старались выпихнуть из армии и перед НГ сделали это... и они имеют удостоверение атошника. И что?
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і де там у статті про свідків? сам вигадав? Статтю почитай, розумнику. Його дружина та діти знаходилися у сусіднй кімнаті. Так які свідки? У цей час хто завгодно мог закинути у вікно гранату.
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вот жена и расскажет, видела она у мужа когда-нибудь такие сувениры или нет
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простая и давно известная инструкция запал к гранате нужно вкручивать непосредственно перед ее применением ...
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Та не было там никакого волонтёра.
Неоднократно выезжал в зону АТО ... за гранатами.
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Еще одно доказательство того, что короткостволы продавать нельзя.Сколько будет таких любителей разобрать пистолет, будучи в бухом виде, забыв извлечь магазин или дослав при этом патрон патронник, сколько будет таскать пистолеты и револьверы во время новогодних праздников по кабакам и друзьям - родственникам, терять стволы по улицам, в транспорте, оставляя в машине, в квартире и т. д.
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Волонтер гранатами бавився , чи колекціонував їх ? Нехай почиває з миром , але в мене шок від таких недолугих волонтерів !
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Дуже багато, на превеликий жаль, волонтерів, АТОшників, які випивають (добряче)!
Був випадок, волонтер з ревнощів підірвав себе з жінкою, залишились діти сироти.
Війна калічить і вбиває!!!
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починай волонтерити сам, якщо ти краще, тобі хтось заважає? Купуй необхідне для фронту і на свої гроші також, катайся туди, де стріляють. А коли тебе підстрелить якийсь сепар у тилу, то атброськіни напишуть "необережне поводження зі зброєю у нетверезому стані". А твої колишні колеги з шоколадного цеху поливатимуть тебе брудом.
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Дайте вгадаю. Напевно привіз гранату щоб вбивати або ж розкуркулювати алігархів..І якщо б його пов"язали за це то зралогівнюки розкрили б свої чорні пащеки шо влада "гнобить патріотів".
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Влада старозавітних вбиває волонтерів. Як і добробатівців. Багато вже загинуло. Намагаються привести населення до одноманітного люмпенського стандарту без ініціативних людей. Старий прийом від Мойсея по полегшенню управління окупованим народом.
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Хорошая смерть,лучше бывает, если под комбайн попадешь.
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Это переклинило, пьяному выдергивать чеку и пытаться её вставить обратно слишком опасная игра.
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Дебилы тянущее сюда все это железо должны самовыпиливаться, независимо от заслуг. Мой брат тоже воевал, говорит была мысль зацепить несколько гранат на дембель, благо раскрытый ящик постоянно стоял в блиндаже. А решил - нахер надо. И правильно, мало ли что в пьяном виде в голову придет..
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І скільки таких випадків вже було і все одно люди продовжують наступати на ті самі граблі.
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Волонтер АТО погиб от взрыва гранаты в Харькове
Волонтер АТО загинув від вибуху гранати в Харкові - Цензор.НЕТ 8269
Причем здесь волонтер АТО ?
Гражданин, нарушивший уголовный закон Украины, был наказан на месте незаконного хранения.
Почему ездил в зону АТО? Ему мало обязанностей по обслуживанию престарелых Граждан?
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Та просто погрався пацан. Звичайна справа, я так часто роблю, коли пьяний.. Сам пью, сам гуляю...
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шото он сильно пьяный был, запал горит 3 секунды, можно было спокойно к жене сходить, сказать, чтоб не беспокоилась...
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