 Волонтер АТО погиб от взрыва гранаты в Харькове

В многоэтажке в Харькове ночью 5 января руководитель пансионата престарелых и волонтер АТО из-за неосторожного обращения из гранатой уронил ее на пол и погиб от взрыва, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"В Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-ем этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации руководитель пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась", - сообщил Аброськин.
В квартире кроме него находились его жена и двое малолетних детей, которые только чудом не пострадали.
Но у них есть одно общее - все они используют пожертвования для своих целей.
В данном случае - волонтёром и не пахнет.
Итак, начинаю обучение - смотри сюда...
упустил... (она уже без чеки была?)...
пьяный...
хвастался перед детьми или что?
больше никто не пострадал...(это Слава Богу)
Ты сильно удивишься, что атошник и волонтер это ни разу не ангел?
У меня у дружане в роте примерно 60 человек, так вот из них минимум 6-7 беспробудные пьяницы... аватары те самые... их всеми силами старались выпихнуть из армии и перед НГ сделали это... и они имеют удостоверение атошника. И что?
Неоднократно выезжал в зону АТО ... за гранатами.
Був випадок, волонтер з ревнощів підірвав себе з жінкою, залишились діти сироти.
Війна калічить і вбиває!!!
Причем здесь волонтер АТО ?
Гражданин, нарушивший уголовный закон Украины, был наказан на месте незаконного хранения.
Почему ездил в зону АТО? Ему мало обязанностей по обслуживанию престарелых Граждан?