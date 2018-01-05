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Все про:больница (554) Карпаты (133) туризм (983) ГСЧС (1170)

 Спасатели нашли и оказали помощь туристу в горах на Закарпатье

Мужчине оказали помощь и передали его в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС,

"4 января в 19:30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов в составе 3-х человек урочищем "Козьмещик" Раховского района, у одного из отдыхающих (жителя. Ивано-Франковска) ухудшилось состояние здоровья 'я. Для проведения поисково-спасательных работ к указанному месту были направлены спасателей горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина", - сказано в сообщении.

В 20:50 работники ГСЧС добрались до места пребывания туристической группы и оказали первую неотложную помощь травмированному. Далее он был транспортирован в пгт Ясиня и передан сотрудникам местной участковой больницы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042915
 
 
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Красивые места там..По хорошему то перед походом нужно быть уверенным в своём здоровье..ежели у тебя курдюк пивной то может и мотор квакнуть от напруги..ну и конечно никакого спиртного.
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Места красивы тем, что вокруг непрерывные тысячи квадратных километров лесистых гор похожих одну на другую без четких ориентиров, где в пасмурную погоду заблудиться, шо два пальца об... об асфальт, в таком случае и здоровые моторчики заерничают. В солнечную погоду ещё как-то можно сориентироваться по солнцу, но не в пасмурную, которая в этот период преобладающая. Местные "скауты" лазяют по более-менее знакомым местам, но тоже бывает сбиваются потом зарекаются "ни шагу в лес", потом немного успокоившись снова идут в Карпаты - там действительно красиво и спокойно (пока всё под контролем). Чуть дальше забредают браконьеры, но тоже по протоптаным тропам, а не куда Бог пошлёт, шоб не заблудиться ненароком. Бывает, и на совершенно знакомом участке можно умудриться целыми часами "блудить". Рятувальники знайшли і надали допомогу туристу в горах на Закарпатті - Цензор.НЕТ 6797
Маячки неплохая штука. Рятувальники знайшли і надали допомогу туристу в горах на Закарпатті - Цензор.НЕТ 6797
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сидят два альпиниста на горной полке. вдруг где-то сбоку звук: ш-ш-ш….бум!
один говорит:
- эт «чайник» пошел.
сидят дальше , опять: ш-ш-ш-ш….бум!
- опять «чайник»?
сидят дальше.слышат: ш-ш-ш-ш-.дзинь-дзинь-дзинь…бум!
- а вот это инструктор.
- почему?
- а ....зарубиться... пытался...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели нашли и оказали помощь туристу в горах на Закарпатье
 
 
 
 
 
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