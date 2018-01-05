 Спасатели нашли и оказали помощь туристу в горах на Закарпатье

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС,
"4 января в 19:30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов в составе 3-х человек урочищем "Козьмещик" Раховского района, у одного из отдыхающих (жителя. Ивано-Франковска) ухудшилось состояние здоровья 'я. Для проведения поисково-спасательных работ к указанному месту были направлены спасателей горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина", - сказано в сообщении.
В 20:50 работники ГСЧС добрались до места пребывания туристической группы и оказали первую неотложную помощь травмированному. Далее он был транспортирован в пгт Ясиня и передан сотрудникам местной участковой больницы.
об...об асфальт, в таком случае и здоровые моторчики заерничают. В солнечную погоду ещё как-то можно сориентироваться по солнцу, но не в пасмурную, которая в этот период преобладающая. Местные "скауты" лазяют по более-менее знакомым местам, но тоже бывает сбиваются потом зарекаются "ни шагу в лес", потом немного успокоившись снова идут в Карпаты - там действительно красиво и спокойно (пока всё под контролем). Чуть дальше забредают браконьеры, но тоже по протоптаным тропам, а не куда Бог пошлёт, шоб не заблудиться ненароком. Бывает, и на совершенно знакомом участке можно умудриться целыми часами "блудить".
Маячки неплохая штука.
сидят два альпиниста на горной полке. вдруг где-то сбоку звук: ш-ш-ш….бум!
один говорит:
- эт «чайник» пошел.
сидят дальше , опять: ш-ш-ш-ш….бум!
- опять «чайник»?
сидят дальше.слышат: ш-ш-ш-ш-.дзинь-дзинь-дзинь…бум!
- а вот это инструктор.
- почему?
- а ....зарубиться... пытался...