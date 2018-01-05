 Спасатели нашли и оказали помощь туристу в горах на Закарпатье

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС,

"4 января в 19:30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов в составе 3-х человек урочищем "Козьмещик" Раховского района, у одного из отдыхающих (жителя. Ивано-Франковска) ухудшилось состояние здоровья 'я. Для проведения поисково-спасательных работ к указанному месту были направлены спасателей горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина", - сказано в сообщении.

В 20:50 работники ГСЧС добрались до места пребывания туристической группы и оказали первую неотложную помощь травмированному. Далее он был транспортирован в пгт Ясиня и передан сотрудникам местной участковой больницы.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Карпатах сохраняется высокий уровень лавинной опасности