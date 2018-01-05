 В ВСУ сформирован единый орган управления медобеспечением, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Основная цель создания новой структуры - наладить эффективную систему медицинского обеспечения в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины и стандартами НАТО. Центральное военно-медицинское управление Вооруженных Сил Украины расформировано, а Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины находится в процессе расформирования. Главное военно-медицинское управление является органом военного управления, который предназначен для организации медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины, управления медицинской службой Вооруженных Сил, участия в обеспечении реализации государственной политики в области охраны здоровья военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и других категорий граждан , определенных законодательством Украины. Главное военно-медицинское управление будет подчиняется Министру обороны Украины. По вопросам планирования, применения, управления силами и средствами медицинской службы Вооруженных Сил и их подготовки Главное управление подчиняется начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
Временно исполняющим обязанности начальника Главного военно-медицинского управления - начальника медицинской службы Вооруженных Сил Украины назначен полковник медицинской службы Охонько А.В.
опять придется спрашивать разрешения на выезд, соблюдать инструкции, выбивать лекарства, отчитываться за каждый метр бинта, заполнять бланки, писать отписки тоннами... и терять драгоценные минуты для спасения жизни...
на одного рАба - три прорАба!
https://censor.net.ua/photo_news/3042922/eksministr_zdravoohraneniya_okkupirovannogo_kryma_mihalchevskiyi_vyyavlen_v_kieve_provodyatsya_sledstvennye