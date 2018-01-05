 В ВСУ сформирован единый орган управления медобеспечением, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Основная цель создания новой структуры - наладить эффективную систему медицинского обеспечения в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины и стандартами НАТО. Центральное военно-медицинское управление Вооруженных Сил Украины расформировано, а Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины находится в процессе расформирования. Главное военно-медицинское управление является органом военного управления, который предназначен для организации медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины, управления медицинской службой Вооруженных Сил, участия в обеспечении реализации государственной политики в области охраны здоровья военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и других категорий граждан , определенных законодательством Украины. Главное военно-медицинское управление будет подчиняется Министру обороны Украины. По вопросам планирования, применения, управления силами и средствами медицинской службы Вооруженных Сил и их подготовки Главное управление подчиняется начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

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Временно исполняющим обязанности начальника Главного военно-медицинского управления - начальника медицинской службы Вооруженных Сил Украины назначен полковник медицинской службы Охонько А.В.