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 Политика Украины, Здоровье
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 В ВСУ сформирован единый орган управления медобеспечением, - Минобороны

Согласно общей Директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины сформирован единый орган управления медицинским обеспечением - Главное военно-медицинское управление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Основная цель создания новой структуры - наладить эффективную систему медицинского обеспечения в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины и стандартами НАТО. Центральное военно-медицинское управление Вооруженных Сил Украины расформировано, а Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины находится в процессе расформирования. Главное военно-медицинское управление является органом военного управления, который предназначен для организации медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины, управления медицинской службой Вооруженных Сил, участия в обеспечении реализации государственной политики в области охраны здоровья военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и других категорий граждан , определенных законодательством Украины. Главное военно-медицинское управление будет подчиняется Министру обороны Украины. По вопросам планирования, применения, управления силами и средствами медицинской службы Вооруженных Сил и их подготовки Главное управление подчиняется начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

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Временно исполняющим обязанности начальника Главного военно-медицинского управления - начальника медицинской службы Вооруженных Сил Украины назначен полковник медицинской службы Охонько А.В.

Источник: https://censor.net.ua/n3042914
 
 
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Больше, больше новых органов и чиновников, так победим.
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Для чого так спішити? Тільки четвертий рік війни.)
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чинуши крутятся - деньги мутятся
опять придется спрашивать разрешения на выезд, соблюдать инструкции, выбивать лекарства, отчитываться за каждый метр бинта, заполнять бланки, писать отписки тоннами... и терять драгоценные минуты для спасения жизни...
на одного рАба - три прорАба!
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Не вірю. Неможливо за три роки війни створити орган управління. Це блеф. У ЗСУ не створено жодної дивізії, корпуса, а тут цілий орган.
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Саме "орган управління" вони створять легко, то для них святе. Дармоїдів енералів і полковників (та тих, хто під полковниками...) - у нас як бродячих псів (у 10 разів більше за армію США, доречі). Знайдуть шикарну споруду, "вбухають" сотні мільонів бюджетних коштів у євроремонт, оргтехніку, офісні меблі, наберуть халявщиків, бездарів кар"єристів і казнокрадів у погонах, а ті, у свою чергу - своїх синів, племінників, зятів, речників і речниць та секретарок, іномарок авто (щоб возити тих секретарок і речниць на поляни та в сауни...). І все піде по "накатаній" стежині: зірочки, зарплати, квартири, державні пенсії ("силовикам" - з приставкою "СПЕЦ"...) у 40 років. А поранених, як возили на московських допотопних "УАЗ" -ах з брезентовими ношами, як накладали кровозупинний "жгут" зі старої крапельниці, як не було ліків і засобів для самого необхідного .... так і буде.
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єто ті все описал про армию РФ. Поверь, у нас не так уже давно. НО ТІ ОЛЬГИНСКИЙ ТРОЛЬ, тебе все равно, продолжай
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О, как раз чувак из Крыма приехал на должность наниматься
https://censor.net.ua/photo_news/3042922/eksministr_zdravoohraneniya_okkupirovannogo_kryma_mihalchevskiyi_vyyavlen_v_kieve_provodyatsya_sledstvennye
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ВСУ сформирован единый орган управления медобеспечением, - Минобороны
 
 
 
 
 
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