 При обысках в оккупированном Симферополе изъяли религиозную литературу, – активисты

Как передает Ценбзор.НЕТ, об этом 5 января сообщает объединение "Крымская солидарность" в Фейсбуке.

"По словам жителей домовладений, провели профилактические розыскные мероприятия. Было обследование, но в бумагах упоминается постановление Киевского районного суда... Изъяли телефон и планшет. Сын одной из женщин, ездил в Турцию и Беларусь, спрашивали его об этом. Также пытались узнать, знает ли он указанных сотрудниками ЦПЭ личностей. Копию протокола не оставили, сказали, чтобы пришли к ним, если нужны бумаги", – говорится в сообщении.

От видеокомментариев жители домовладений отказались, отметили в "Крымской солидарности".

Ранее утром в пятницу стало известнооб обысках по адресам: улица Усадебная (Марковича), 34 и улица Туристов, 49.

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