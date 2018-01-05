EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  721  10
Материалы по теме:
Все про:Крым (19189) обыск (1092) оккупация (6378) Симферополь (545) крымские татары (1693)

 При обысках в оккупированном Симферополе изъяли религиозную литературу, – активисты

В Симферополе завершились обыски, которые проводили российские силовики в районе Леси Украинки в домах Хатидже Кантемировой и Зере Базировой, во время обысков изъяли религиозную литературу.

Как передает Ценбзор.НЕТ, об этом 5 января сообщает объединение "Крымская солидарность" в Фейсбуке.

"По словам жителей домовладений, провели профилактические розыскные мероприятия. Было обследование, но в бумагах упоминается постановление Киевского районного суда... Изъяли телефон и планшет. Сын одной из женщин, ездил в Турцию и Беларусь, спрашивали его об этом. Также пытались узнать, знает ли он указанных сотрудниками ЦПЭ личностей. Копию протокола не оставили, сказали, чтобы пришли к ним, если нужны бумаги", – говорится в сообщении.

От видеокомментариев жители домовладений отказались, отметили в "Крымской солидарности".

Ранее утром в пятницу стало известнооб обысках по адресам: улица Усадебная (Марковича), 34 и улица Туристов, 49.

Также читайте: В оккупированном Крыму, в аэропорту "Симферополь" задерживаются рейсы из-за тумана

При обысках в оккупированном Симферополе изъяли религиозную литературу, – активисты 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042910
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага... А в Москве, в библиотеке украинской литературы, вообще "подрывную" и "экстремистскую" нашли... "Барвінок", называется, с террористическим лозунгом на обложке: "Слава Україні!"
 показать весь комментарий
 
 
Это когда лохов оккупируют,то локкупированый
 показать весь комментарий
 
Если каждый активист получит возможность нахлобучить "пассивиста", сразу подобреет и не будет таким злым.
 показать весь комментарий
 
Нужно во всех церквях РПЦ в Украине изъять религиозную литературу, то после каждого прихода бабушки в радиусе 30 км от РПЦ церкви прославляют русского Бога.,Царя и Отечество
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Когда Украина станет интересной для всяких исламистов, вот тогда и посмотрим на то, как будут изымать литературу. Только исламистам неинтересны бедные страны.
 показать весь комментарий
 
 
Щось тут зовсім тихо. Всі рубляться на темі Міхо, ламаючи списи.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри обысках в оккупированном Симферополе изъяли религиозную литературу, – активисты
 
 
 
 
 
 вверх