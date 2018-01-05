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 "Подозрение падает на всех": бывший гражданский муж Ноздровской рассказал о версиях убийства

По его словам, Ирина круглосуточно жила делом о ДТП, в котором погибла ее сестра, также он одним из первых был на месте, где нашли тело убитой.

Родные убитой адвоката Ирины Ноздровской ждут результаты экспертиз и пока не склонны рассматривать какую-то из версий ее убийства как основную, передает Цензор.НЕТ Об этом ТСН рассказал бывший гражданский муж Ирины Виталий Сергеев, который сейчас помогает семье Ноздровской.

"Подозрение падает на все и на всех. Четкой версии ни у меня, ни у близких нет. Даже не могу сказать прямо на Россошанского, потому что подозреваю всех-всех-всех. Могу представить себе и убийство с целью ограбления, и маньяка. Все, что угодно, могло быть", - рассказал Виталий журналистам.

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По словам мужчины, они с Ириной прожили вместе больше полгода, но разошлись из-за большой занятости Ноздровской. Как рассказал Сергеев, убитая круглосуточно жила делом о ДТП, в котором погибла ее сестра. Виталий говорит, что отношения они сохранили теплые, и он надеялся, что они снова будут вместе. Даже собирался ей признаться 27 января – в день рождения Ноздровской. Когда стало известно о трагедии, он один из первых был на месте, где нашли тело убитой.

"Я видел, что осматривали уже на берегу, когда прибыл к месту. Со слов узнаю, что она была в сережках, была в одном лифчике. АТОшники, которые согласились помочь в поисковой операции отыскали с другой стороны трассы, что ведет на Димир, поясок от дубленки. И носки я сам нашел, я их узнал. Они были далековато, метров 400. Трасса идет на Димир, перпендикулярно под трассой проходит река. С правой стороны в метрах 200 нашли Ирину, а в 200 метрах с другой стороны нашли эти элементы одежды. Кажется, что это все происходило возле реки. Слышал, что кажется это все происходило возле речки. Касается ли это дела, я не знаю. И нашли розовый чехол с ее телефона. А нашли ли сам телефон, не знаю", - рассказал Сергеев подробности поисковой операции.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

Источник: https://censor.net.ua/n3042907
 
 
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ты ,зрадофил. это уголовное дело,заткни свой помойник
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Слыш урод, а у власти в Украине разве не уголовники? Так в честь чего ты здесь глаза выпучил?


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Версия Частных Детективов по Убийству Иры, связана со сферой её жизни.....
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ясно что этого мужика научили что говорить.чтобы дело не расследовали
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нет в мире власти без грехов.. любая власть оприори преступна.тем более у нас.но здесь обсуждается конкретная новость. и нехер срать своими зрадами!!ушлепок.
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Конкретно щодо цієї ситуації - українська судова влада (яку зараз кришує твій шоколадний хазяїн) відмазувала вбивцю від покарання і, цілком можливо, стала організатором ще одного вбивства.
І це в твайом руцком мірє - немає власті бєз гріхов, а в цивілізованому світі навіть за грішки позбавляються влади дуже швидко і без зайвих рухів!
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Обиделся урод? Зря, на правду не обижаются. Небесная сотня что, за таких мразей как Пашитнский у власти погибла?
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А почему і твоих словах Пашинский--мразь? Цитируешь лубянскую методичку?
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В стране каждый день совершаются несколько убийств. Тебе хочется что бы о каждой жертве Президент Украины писал в своем Твиттере? У него нет занятий посерьезнее или ты в этом представляешь всю деятельность Президента?
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Какая она к черту правозащитница? То, что она занималась своим семейным делом, а именно гибелью своей сестры в ДТП, еще не делают из нее правозащитницу.
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понятно что нет времени ведь порошенко возглавляет коррупцию в стране.тем не менее находит время польстить даже в незначительных событиях.а здесь явно рыльце в пушку ведь именно порошенко допустил что в стране отсутствуют правоохранительные органы .везде режут грабят убивают а недоразвитые мусора тысячи касок гоняются на митингах за оппозицией.также очевидно что свинья развалила судебную систему где любой убийца выходит на свободу без проблем.а помогают одиозной твари сабаков и луценко
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цензор а почему ты банишь людей а ботам свиньевых вроде тарапунька оскорбляющих людей нет
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почему же тебя забанили если нет.видишь ты ложишься за свинью а тебя банят.значит деньги на тебя потрачены впустую
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Конкретно, кого я оскорбил? Меня не банят, ибо не за что. А то что в спам отправляют, такие неадекватные персонажи как ты, это я переживу. И еще добавлю, хотя вряд ли ты это своим "недюжинным"умишком поймешь, я ни за кого не ложусь, я всего на всего озвучиваю свое мнение. Но ведь тебе это не интересно, для таких как ты главное обосрать кого-то из тех, кто реально работает на пользу Украины, будь то Порошенко, Климкин, Гройсман и тд. По всюда зрада, все не так, все не то, все не те и пр....Ага?
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Вот если бы ты еще нормальным шрифтом писал...
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Подозрение падает на все и на всех. Четкой версии ни у меня, ни у близких нет.

Вот лохи, а евроквартиранты уже виновных назначили пока вы тут мямлите. Шо трудно было сказать, что это влада барыг виновата, проклятый порохобот.
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Если убийство с целью ограбления, то мобилку найдут 100%, даже если из нее извлекут СИМ-карту. Найдут по коду, имеющемуся у каждого телефона.
Это в случае, если есть желание найти.
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Ух ты, какие "познания" и какая наивность. ))
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а может и не маячня....
тут уже постили, что было много странностей в поведении погибшей..
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Колись, одна людина, що приймала участь в організації кастигів! для участі у битві екстрасенсів, розповідала, що то все постановка і актори. У будь-якому випадку професійна підготовка і обізнаність як у ноздровської(та й просто будь-який думаючий розум ) мали б зупинити людину від участі у тому балагані.
До речі, савченко теж колись там засвітилась...
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Ось що написала про це журналістка Мар'яна П'єцух.Вона взагалі про цю справу написала багато.Дивно все там у тому вбивстві,і здається,що багато чого замовчують родичі.А деяким "борцунам проти всіх" лиш би поверещпти і попіаритись на горі сім'ї,чим вони зовсім не сприяють розслідуванню.Та й думаю,що таким "борцунам" не потрібна правда,якщо та правда раптом не вкладеться в їх заздалегідь вималювану ними картинку
Мар'яна П'єцух Faina Kaplan ну поки у батьків спитати неерально. Але там сидять редактори. які то все перечитують, вибирають найбільш цікаві історії, далі самі виїжджають потім в поле, на місці вивчають сиутацію через спілкування з людьми, дивляться - чи буде кіноі чи є з чого ліпити і чи герої - цікаві для кіна персонажі. якщо все складається, далі пишуться сценарій на вільну тему , вигадуючи відьимим та іншу срань, тобто пишуть фактично художнє кіно з готовим кінцем і далі по ньому вже працюють і знімають. Не лаома тут відьмою обрали померлу бабку, зручно все звалити на людину, якої нема і кіно готове. Зваажючи, що то село і віра в магію і ефект ворожіння там висока, можу припустити, що самі додумалися написати. А те, що Ірина брала в цьому активну роль, то мені виглядає на реакцію одурманеної горем людини, коли чіпаєшся за будь-які соломинки.
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Странные какие то воры , маньяки, пошли, убивают именно, того ,кто наступил на мозоль Россошанскому.
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И тело убитой находят вблизи села, в котором проживает подозреваемый в совершении ДТП...
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Там был еще мозоль некого депутата Антона Яценко.
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Как-то глупо для людей Россошанского совершать преступление именно недалеко от места его проживания (а не в любом другом месте Киева). Похоже на подставу. Или исполнители были в неадеквате.
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а скоты не подумали о таком резонансе...
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Этот, твой так называемый резонанс, дутый такими троллями как ты. Совершенно обычное уголовное преступление, каких в каждом городе случается по несколько ежедневно.
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Как-то глупо для людей Россошанского совершать преступление именно недалеко от места его проживания (а не в любом другом месте Киева). Похоже на подставу. Или исполнители были в неадеквате.

==============
У відповідь на ваше зауваження є ціла стаття, і я її дуже рекомендую прочитати:
«Не могут же они быть настолько отбитыми?»
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http://petrimazepa.com/skromnoe_obaanie_narodnyh_mstitelei

Не знаю, чомусь посилання не поставилось. Ще раз, стаття
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Дмитрий Иванов
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То ли следствие не едет, то ли я сошел с ума

день тому Суспільство 4 706 398 7 1

Я сегодня искренне стал думать, что схожу с ума.
Нет, ну вот честно, я не шучу.
Потому что когда все вокруг что-то обсуждают, кричат, шумят, а ты не можешь понять, из-за чего, собственно, кипиш - то или все кругом какие-то странные, или ты сошёл с ума.
Вероятность первого - не высокая (если ты не в дурдоме), вероятность второго - выше. Вывод?
Да, я о нашумевшем деле убитой Ирины Ноздровской.
До последнего держался, ничего не писал, пока этому массовому неврозу не стали поддаваться люди, которых знаю лично.
Инет пестрит заголовками "Известную правозащитницу убили за дело о её сестре, которую убил депутат-мажор!", "В реке найдено тело убитой" и т.д... Коллеги на работе вовсю заявляют, что убийце дали срок, но суд его отпустил и т.д. Короче, слухи растут со страшной силой, обрастая всё большим бредом...
Народ идет в тот же день в МВД, что-то требует, кипишует, готов жечь суды, кричит "Доколе!" и т.д.
Ладно, думаю, попробую разобраться, из-за чего весь шум. Попробовал. Разобрался. И понял, что сошёл с ума. Почему? Ну давайте расскажу, занудно и по пунктам.
1. В сентябре 2015 года гражданин Россошанский на своём автомобиле Дэу Ланос (МАЖОР!?) сбивает сестру Ирины, которая погибает.
2. Идет следствие, суд, в котором Ирина представляет интересы сестры. Суд выносит Россошанскому приговор - 7 лет тюрьмы. Всё норм, как мне кажется.
3. Вначале Россошанский содержался под домашним арестом, потом его запроторили в СИЗО. Всё норм.
4. После вынесения приговора пошли стандартные адвокатские игры - апелляция, попытка протянуть его по амнистии и т.д. Это тоже норм, адвокат обязан это сделать.
5. 27.12.2017 Апелляционный Суд отклонил ходатайство об амнистии, оставил Россошанского под стражей. Всё норм, зрады нет. И срок, с вероятностью выше 99%, он тянуть будет.
6. 29.12.2017 Ирина пропадает.
7. 01.01.2018 обнаруживают тело Ирины.
8. В ФБ поднимается вой, народ посредством волшебной силы Интернета проводит экспертизу, затем следствие, находит виновного, проводит суд, выносит приговор и уже готов приводить его в исполнение. Затем люди собираются и идут линчевать то ли полицию, то ли суд, то ли всех вместе, линчевав на всякий случай еще и МинЗдрав с МинКультом. Причем МОМЕНТАЛЬНО (!) появляются толпы журналистов, народ организованно скандирует про ганьбу и прочее.
9. На вопросы "А чего вы конкретно хотите?" народ отвечает, что требует равенства перед законом, справедливости и прочие абстракции.
А теперь я изложу то, как я это вижу.
Какой-то хмырь на Лайносе сбил её сестру. Его судили и дали ему срок. Что не так?
Нашли убитую Ирину. И (странно, правда?) следствие не смогло за полторы минуты времени найти убийцу и предать его в руки суда. Хм... Порой дела об убийствах годами идут, но кого это волнует, правда?
Скажите, мне одному кажется, что это дело... ну, мягко говоря, искусственно раздуто? А точнее - ажиотаж вокруг него.
Я молчу о том, что 99% людей погибшую не знали до этого случая. Я молчу о слухах вокруг ее семьи, потому что на то они и слухи.
Но, мать-перемать, давайте как-то хоть немного здраво мыслить, люди!
Следствие не сможет вам "родить" подозреваемого. Вернее, сможет, но надо ли оно нам? Мы же хотим, чтобы зону топтать пошёл настоящий убийца, нет?
Хотя да, по комментам некоторых в ФБ понятно, что их не устроит никакой результат вообще. Даже если найдут трижды реального убийцу.
Теперь чисто моё личное мнение. Случай почему-то получил дикий неестественный (а скорее - искусственный, учитывая резкое появление на сцене дам, путающих МВД и СБУ) резонанс, хотя, собственно, никакой зрады тут нет. У нас каждый день происходят дела хуже и страшнее, но всем по фиг. Дело с ДТП в Харькове, как мне кажется, заслуживает бОльшего контроля со стороны общественности.
Нет, смерть у всех одинакова, конечно, но вероятность, что дама-мажорка избежит наказания, всё же выше.
Что хочу от себя. Хочу, чтобы прошло НОРМАЛЬНОЕ следствие и НОРМАЛЬНЫЙ суд. Дела об убийствах не раскрываются за минуты. Порой, к слову, они вообще не раскрываются.
И я хочу, чтобы следствие не притягивало за уши какого-то левого бомжа, боясь линчевания, а суд не выносил этому бомжу пожизненный приговор, боясь того же.
Контроль? ДА! Категорически ДА, контроль обязан быть. Но простите - не контроль со стороны истеричной толпы. Это не контроль, это бред, когда следак еще не успел и титульную страницу дела написать, а народ уже про ганьбу под окнами орёт. Особенно когда непонятно, в чем именно ганьба заключается в данном случае.
И нет, не надо мне сейчас вспоминать про Небесную Сотню и прочие дела. Не надо. Мы обсуждаем ЭТО дело, конкретное. Потому что я тоже могу напомнить народу о деле Калиновского, про которое уже все забыли. Почему? А потому что не в тренде уже, неинтересно. Да и память народная сродни памяти рыбки гуппи, к сожалению.
Люблю, целую, мира, добра, и честных правоохранительных органов вам. Программный Кот.
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стока много текста, а только нет ответа на один вопрос: сколько судей, мажоров, депутатов и проч. шлоебени получило реальные сроки за свои преступления ?
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ващето тема не об этом...или не заметил?
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а о чем? о том что следователям, судьям и прокурорам нет доверия в этой стране, вот и вся тема...
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Пора создавать Фонд для защиты украинцев от Власти Мафии! Однозначно.
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сделали из убийства пиар и танцуют на костях, мешая следствию
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у нас что - полиция, следователи, судьи работают как в Нидерландах, чтобы результатом их работы можно было бы доверять ? Сдается мне , барышня, что Вы казачек засланный...
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Мажор, что сбил сестру Ирины сидит только благодаря тем усилиям, что Ирина приложила, чтобы убийцу не выпустили!
Отец этого ублюдка угрожал и Ирине и ее отцу лично непосредственно перед убийством.
Следствие ничего не сделало, чтобы задержать, или даже просто допросить главных подозреваемых, делая все возможное, чтобы они сбежали на РФию.
Сейчас рожают версии, чтобы увести от истинных виновных, типа это мог сделать бывший муж. а этот дебил еще и играет в их дудочку...
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А что говорить за почти 1300 украинцев которых в прошлом году не нашли,может живы,а может и нет??
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Мля. Как раз на днях я предложил где-то в комментах абсурдную версию про маньяка (в порядке чернушного сарказма, естественно).
И вот вам пожалуйста:

"Могу представить себе и убийство с целью ограбления, и маньяка. Все, что угодно, могло быть", - рассказал Виталий журналистам.



"Підозра падає на всіх". Колишній цивільний чоловік Ноздровської розповів про версії вбивства - Цензор.НЕТ 1404

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в итоге мусора выдвинут гениальную версию типа она наркотой приторговывала за шо и поплатилась...
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Да ладно, не будем мелочиться... Вампир это был, инфа сотка. "Ножевые ранения" - следы от клыков, а сколько в погибшей оставалось крови, то уже поздно делать экспертизу (прошляпили неопытные копы, ай-яй-яй). Остаётся отправить углублённую озабоченность в посольство Румынии по поводу действий неустановленного родственника Влада Цепеша Драгонула, несанкционированно питающегося на территории Украины, и закрыть дело.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Подозрение падает на всех": бывший гражданский муж Ноздровской рассказал о версиях убийства
 
 
 
 
 
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