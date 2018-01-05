 "Подозрение падает на всех": бывший гражданский муж Ноздровской рассказал о версиях убийства

Родные убитой адвоката Ирины Ноздровской ждут результаты экспертиз и пока не склонны рассматривать какую-то из версий ее убийства как основную, передает Цензор.НЕТ Об этом ТСН рассказал бывший гражданский муж Ирины Виталий Сергеев, который сейчас помогает семье Ноздровской.

"Подозрение падает на все и на всех. Четкой версии ни у меня, ни у близких нет. Даже не могу сказать прямо на Россошанского, потому что подозреваю всех-всех-всех. Могу представить себе и убийство с целью ограбления, и маньяка. Все, что угодно, могло быть", - рассказал Виталий журналистам.

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По словам мужчины, они с Ириной прожили вместе больше полгода, но разошлись из-за большой занятости Ноздровской. Как рассказал Сергеев, убитая круглосуточно жила делом о ДТП, в котором погибла ее сестра. Виталий говорит, что отношения они сохранили теплые, и он надеялся, что они снова будут вместе. Даже собирался ей признаться 27 января – в день рождения Ноздровской. Когда стало известно о трагедии, он один из первых был на месте, где нашли тело убитой.

"Я видел, что осматривали уже на берегу, когда прибыл к месту. Со слов узнаю, что она была в сережках, была в одном лифчике. АТОшники, которые согласились помочь в поисковой операции отыскали с другой стороны трассы, что ведет на Димир, поясок от дубленки. И носки я сам нашел, я их узнал. Они были далековато, метров 400. Трасса идет на Димир, перпендикулярно под трассой проходит река. С правой стороны в метрах 200 нашли Ирину, а в 200 метрах с другой стороны нашли эти элементы одежды. Кажется, что это все происходило возле реки. Слышал, что кажется это все происходило возле речки. Касается ли это дела, я не знаю. И нашли розовый чехол с ее телефона. А нашли ли сам телефон, не знаю", - рассказал Сергеев подробности поисковой операции.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.