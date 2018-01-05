 "Подозрение падает на всех": бывший гражданский муж Ноздровской рассказал о версиях убийства

Родные убитой адвоката Ирины Ноздровской ждут результаты экспертиз и пока не склонны рассматривать какую-то из версий ее убийства как основную, передает Цензор.НЕТ Об этом ТСН рассказал бывший гражданский муж Ирины Виталий Сергеев, который сейчас помогает семье Ноздровской.
"Подозрение падает на все и на всех. Четкой версии ни у меня, ни у близких нет. Даже не могу сказать прямо на Россошанского, потому что подозреваю всех-всех-всех. Могу представить себе и убийство с целью ограбления, и маньяка. Все, что угодно, могло быть", - рассказал Виталий журналистам.
По словам мужчины, они с Ириной прожили вместе больше полгода, но разошлись из-за большой занятости Ноздровской. Как рассказал Сергеев, убитая круглосуточно жила делом о ДТП, в котором погибла ее сестра. Виталий говорит, что отношения они сохранили теплые, и он надеялся, что они снова будут вместе. Даже собирался ей признаться 27 января – в день рождения Ноздровской. Когда стало известно о трагедии, он один из первых был на месте, где нашли тело убитой.
"Я видел, что осматривали уже на берегу, когда прибыл к месту. Со слов узнаю, что она была в сережках, была в одном лифчике. АТОшники, которые согласились помочь в поисковой операции отыскали с другой стороны трассы, что ведет на Димир, поясок от дубленки. И носки я сам нашел, я их узнал. Они были далековато, метров 400. Трасса идет на Димир, перпендикулярно под трассой проходит река. С правой стороны в метрах 200 нашли Ирину, а в 200 метрах с другой стороны нашли эти элементы одежды. Кажется, что это все происходило возле реки. Слышал, что кажется это все происходило возле речки. Касается ли это дела, я не знаю. И нашли розовый чехол с ее телефона. А нашли ли сам телефон, не знаю", - рассказал Сергеев подробности поисковой операции.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
І це в твайом руцком мірє - немає власті бєз гріхов, а в цивілізованому світі навіть за грішки позбавляються влади дуже швидко і без зайвих рухів!
Вот лохи, а евроквартиранты уже виновных назначили пока вы тут мямлите. Шо трудно было сказать, что это влада барыг виновата, проклятый порохобот.
Это в случае, если есть желание найти.
http://edinstvennaya.ua/leisure/show-movie-serial/3523-sledstvie-vedut-ekstrasensy-16-letnyuyu-devochku-muchayut-nochnye-koshmary-14032016
тут уже постили, что было много странностей в поведении погибшей..
До речі, савченко теж колись там засвітилась...
Мар'яна П'єцух Faina Kaplan ну поки у батьків спитати неерально. Але там сидять редактори. які то все перечитують, вибирають найбільш цікаві історії, далі самі виїжджають потім в поле, на місці вивчають сиутацію через спілкування з людьми, дивляться - чи буде кіноі чи є з чого ліпити і чи герої - цікаві для кіна персонажі. якщо все складається, далі пишуться сценарій на вільну тему , вигадуючи відьимим та іншу срань, тобто пишуть фактично художнє кіно з готовим кінцем і далі по ньому вже працюють і знімають. Не лаома тут відьмою обрали померлу бабку, зручно все звалити на людину, якої нема і кіно готове. Зваажючи, що то село і віра в магію і ефект ворожіння там висока, можу припустити, що самі додумалися написати. А те, що Ірина брала в цьому активну роль, то мені виглядає на реакцію одурманеної горем людини, коли чіпаєшся за будь-які соломинки.
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У відповідь на ваше зауваження є ціла стаття, і я її дуже рекомендую прочитати:
«Не могут же они быть настолько отбитыми?»
Не знаю, чомусь посилання не поставилось. Ще раз, стаття
sandbox
То ли следствие не едет, то ли я сошел с ума
день тому Суспільство 4 706 398 7 1
Я сегодня искренне стал думать, что схожу с ума.
Нет, ну вот честно, я не шучу.
Потому что когда все вокруг что-то обсуждают, кричат, шумят, а ты не можешь понять, из-за чего, собственно, кипиш - то или все кругом какие-то странные, или ты сошёл с ума.
Вероятность первого - не высокая (если ты не в дурдоме), вероятность второго - выше. Вывод?
Да, я о нашумевшем деле убитой Ирины Ноздровской.
До последнего держался, ничего не писал, пока этому массовому неврозу не стали поддаваться люди, которых знаю лично.
Инет пестрит заголовками "Известную правозащитницу убили за дело о её сестре, которую убил депутат-мажор!", "В реке найдено тело убитой" и т.д... Коллеги на работе вовсю заявляют, что убийце дали срок, но суд его отпустил и т.д. Короче, слухи растут со страшной силой, обрастая всё большим бредом...
Народ идет в тот же день в МВД, что-то требует, кипишует, готов жечь суды, кричит "Доколе!" и т.д.
Ладно, думаю, попробую разобраться, из-за чего весь шум. Попробовал. Разобрался. И понял, что сошёл с ума. Почему? Ну давайте расскажу, занудно и по пунктам.
1. В сентябре 2015 года гражданин Россошанский на своём автомобиле Дэу Ланос (МАЖОР!?) сбивает сестру Ирины, которая погибает.
2. Идет следствие, суд, в котором Ирина представляет интересы сестры. Суд выносит Россошанскому приговор - 7 лет тюрьмы. Всё норм, как мне кажется.
3. Вначале Россошанский содержался под домашним арестом, потом его запроторили в СИЗО. Всё норм.
4. После вынесения приговора пошли стандартные адвокатские игры - апелляция, попытка протянуть его по амнистии и т.д. Это тоже норм, адвокат обязан это сделать.
5. 27.12.2017 Апелляционный Суд отклонил ходатайство об амнистии, оставил Россошанского под стражей. Всё норм, зрады нет. И срок, с вероятностью выше 99%, он тянуть будет.
6. 29.12.2017 Ирина пропадает.
7. 01.01.2018 обнаруживают тело Ирины.
8. В ФБ поднимается вой, народ посредством волшебной силы Интернета проводит экспертизу, затем следствие, находит виновного, проводит суд, выносит приговор и уже готов приводить его в исполнение. Затем люди собираются и идут линчевать то ли полицию, то ли суд, то ли всех вместе, линчевав на всякий случай еще и МинЗдрав с МинКультом. Причем МОМЕНТАЛЬНО (!) появляются толпы журналистов, народ организованно скандирует про ганьбу и прочее.
9. На вопросы "А чего вы конкретно хотите?" народ отвечает, что требует равенства перед законом, справедливости и прочие абстракции.
А теперь я изложу то, как я это вижу.
Какой-то хмырь на Лайносе сбил её сестру. Его судили и дали ему срок. Что не так?
Нашли убитую Ирину. И (странно, правда?) следствие не смогло за полторы минуты времени найти убийцу и предать его в руки суда. Хм... Порой дела об убийствах годами идут, но кого это волнует, правда?
Скажите, мне одному кажется, что это дело... ну, мягко говоря, искусственно раздуто? А точнее - ажиотаж вокруг него.
Я молчу о том, что 99% людей погибшую не знали до этого случая. Я молчу о слухах вокруг ее семьи, потому что на то они и слухи.
Но, мать-перемать, давайте как-то хоть немного здраво мыслить, люди!
Следствие не сможет вам "родить" подозреваемого. Вернее, сможет, но надо ли оно нам? Мы же хотим, чтобы зону топтать пошёл настоящий убийца, нет?
Хотя да, по комментам некоторых в ФБ понятно, что их не устроит никакой результат вообще. Даже если найдут трижды реального убийцу.
Теперь чисто моё личное мнение. Случай почему-то получил дикий неестественный (а скорее - искусственный, учитывая резкое появление на сцене дам, путающих МВД и СБУ) резонанс, хотя, собственно, никакой зрады тут нет. У нас каждый день происходят дела хуже и страшнее, но всем по фиг. Дело с ДТП в Харькове, как мне кажется, заслуживает бОльшего контроля со стороны общественности.
Нет, смерть у всех одинакова, конечно, но вероятность, что дама-мажорка избежит наказания, всё же выше.
Что хочу от себя. Хочу, чтобы прошло НОРМАЛЬНОЕ следствие и НОРМАЛЬНЫЙ суд. Дела об убийствах не раскрываются за минуты. Порой, к слову, они вообще не раскрываются.
И я хочу, чтобы следствие не притягивало за уши какого-то левого бомжа, боясь линчевания, а суд не выносил этому бомжу пожизненный приговор, боясь того же.
Контроль? ДА! Категорически ДА, контроль обязан быть. Но простите - не контроль со стороны истеричной толпы. Это не контроль, это бред, когда следак еще не успел и титульную страницу дела написать, а народ уже про ганьбу под окнами орёт. Особенно когда непонятно, в чем именно ганьба заключается в данном случае.
И нет, не надо мне сейчас вспоминать про Небесную Сотню и прочие дела. Не надо. Мы обсуждаем ЭТО дело, конкретное. Потому что я тоже могу напомнить народу о деле Калиновского, про которое уже все забыли. Почему? А потому что не в тренде уже, неинтересно. Да и память народная сродни памяти рыбки гуппи, к сожалению.
Люблю, целую, мира, добра, и честных правоохранительных органов вам. Программный Кот.
Отец этого ублюдка угрожал и Ирине и ее отцу лично непосредственно перед убийством.
Следствие ничего не сделало, чтобы задержать, или даже просто допросить главных подозреваемых, делая все возможное, чтобы они сбежали на РФию.
Сейчас рожают версии, чтобы увести от истинных виновных, типа это мог сделать бывший муж. а этот дебил еще и играет в их дудочку...
И вот вам пожалуйста:
"Могу представить себе и убийство с целью ограбления, и маньяка. Все, что угодно, могло быть", - рассказал Виталий журналистам.