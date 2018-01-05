 Суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы

Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласил решение по части обвинения в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по делу Сандро Гиргвлиани, пишет Грузия.Online, передает Цензор.НЕТ.
Судья признал Саакашвили виновным, и заочно приговорил к лишению свободы сроком на 3 года. Также Саакашвили запрещено 1,5 года занимать государственные должности.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Решение Окружного админсуда Киева по иску к ГМС не дает основания властям экстрадировать Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий
По делу Сандро Гиргвлиани Михеилу Саакашвили предъявлено обвинение по статье "злоупотребление служебными полномочиями".
Отмечается, что экс-президент признан виновным в "злоупотреблении служебными полномочиями должностным лицом против общественных интересов, что привело к существенному нарушению прав отдельных лиц и законных интересов государства".
Экс-президент Грузии признан виновным по делу об убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Тогда четверо работников департамента конституционной безопасности МВД Грузии получили тюремные сроки за это преступление. Согласно следствию, Михеил Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Суд подтвердил решение Госмиграции об отказе Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в защите
По этому же делу по обвинению в превышении должностных полномочий в 2014-м к трем годам тюрьмы был приговорен соратник Саакашвили, экс-премьер-министр Грузии Иване Мерабишвили, который в 2004-2012 годах был главой МВД страны.
Дело об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году стало одним из самых громких процессов в Грузии. Инцидент начался со ссоры Гиргвлиани в кафе "Шарден-бар" в центре Тбилиси, где находились на тот момент высокопоставленные чиновники МВД - Дата Ахалая, Олег Мельников, Васил Санодзе, начальник службы по общественным связям МВД Гурам Донадзе, а также супруга на то время главы МВД Вано Мерабишвили - Тако Салакая. Гиргвлиани нашли мертвым 28 января 2006 года на кладбище в поселке Окрокана (пригород Тбилиси).
В 2006 году по делу Гиргвлиани суд вынес приговор на срок от 7 до 8 лет тюрьмы четырем сотрудникам департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии. Через три года они попали под условно-досрочное освобождение, после того как, решением президента Саакашвили, им вдвое сократили срок наказания.
Семья Гиргвлиани, узнав об освобождении экс-сотрудников МВД, внесла иск в Европейский суд по правам человека, который в 2011 году обязал правительство Грузии выплатить семье 50 тысяч евро.
После смены власти в Грузии в 2012 году к ответственности привлекли экс-главу МВД, бывшего премьера Вано Мерабишвили и ряд других высокопоставленных лиц. Мерабишвили приговорили к трем годам тюрьмы за фальсификацию данных в официальном документе.
На 4 года и шесть месяцев за превышение служебных полномочий с применением силы суд отправил в тюрьму бывшего замначальника главного управления ДКБ Валериана Метревели, а также экс-начальника первого управления ДКБ Гию (Геронти) Алания, который до этого уже отбывал наказание по этому делу.
Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января. ФОТОрепортаж
По делу также проходит экс-глава департамента конституционной безопасности МВД Дата Ахалая, который, как утверждает следствие, заказал расправу над Гиргвлиани. В настоящее время его нет в Грузии.
Напомним, суд Тбилиси также рассматривает уголовные дела против Саакашвили за растрату госсредств, распоряжение о силовом разгоне митинга оппозиции в 2007 году в Тбилиси и захвата здания телекомпании "Имеди".
прыгалась по митингам, дикая тупая обьезьяна.?. Полное падение и деградация некогда популярного политика.
Своих мудаков хватает!
Суд в Грузии, за совершение уголовных преступлений в период президентства, осудил Саакашвили и назначил ему наказание - три года лишения свободы.
Суд сосотоялся по одному из четырёх уголовных дел проив михо , а ещё три впереди !
А чел мыслящий доверяет здравому смыслу , который со всей очевидностью указывает на то, что формулировка "превышение полномочий" это привет из софкоидного прошлого . Это во-первых , а во вторых президент любой страны имеет право помиловать даже матёрого серийного убийцу , а не то , что перепивших охранников ... которым и сам суд дал минимальные срока !
А за Пороха не переживай , ему боятся нечего , так как он газовыми потоками не руководил и откатов не получал , как ваша бахиня !
История по БАБу, по чеченским лидерам с дутыми приговорами хуйлососких судов - этому характерный пример ...
А вот у горе судьи Георгия Аревадзе есть все шансы попасть в "список Магницкого" или на худой конец разделить участь беглеца Радиоши Киреева !
Это опять же опыт 20-летний подобных приговоров подсказывает ...
Всё что слепил в Грузии,только благодаря поддержке США и своим радикальным методам.
По жизни - трус.Будучи президентом просрал Абхазию! В Одессе был корнем с единицы делённым на 0.
Сейчас в его команде поддержки неудачники и политические лузеры.
Короче кислотный остаток на политической карте Украины.
Нам нужен свой лидер и не еврей,и не варяг!
А вот здесь у нас "торричеллиева пустота и только фекалии всплыли.
Ви його листа до Порошенка читали?
Найгрубіші орфографічні помилки, у нас першокласники грамотніше пишуть... І хто йому того диплома видав?
Абодва засранцы. І наша шакаладнае з такога ж лайна
Кстати, чем вас хуйлоПутин кормит?, уж не тем ли, что у дедушки есть, а у бабушки дзуськи?
Саакашвілі приговорили до 3 років за гратами.
Розповісти вам як Великий РеХВорматор покривав убивць?
28 січня 2006 р. Тбілісі. Співробітник банку Сандро Гіргвліані і його товариш Лєван Бухаідзе зайшли до кав'ярні. Там же розслаблялися:
- Дата Ахалаія - керівник Департаменту конституційної безпеки МВС Грузії
- Олег Мельников - заступник Ахалаії
- Василій Санодзе - начальник Генеральної інспекції МВС
- Гурам Донадзе - начальник Служби по громадських зв'язках МВС
- Тако Салакія - дружина міністра МВС (тобто - Вано Мерабішвілі)
- Тамара Майсурадзе - просто дівчина. І - знайома згаданого вище Сандро Гіргвліані.
Стався скандал, між Сандро Гіргвліані і Гурамом Донадзе спалахнула суперечка.
Того самого дня Сандро Гіргвліані зник. Того самого дня його труп з наслідками насильницької смерті було знайдено на околиці Тбілісі.
Винних ніяк "не могли знайти", але 12 лютого 2006 р. (за 15 діб після загибелі Гіргвліані) опозиційний телеканал "Імеді" показав сюжет, де заявив, що до вбивства можуть бути дотичні перелічені вище особи з керівництва МВС.
Реакція міністра МВС Вано Мірабішвілі була істинно реХВорматорська - він відмовився відстороняти від посад будь-кого з керівництва МВС.
Але Грузія була ще не до кінця реХВормована, опозиція здійняла крик і 6 травня 2006 р. були заарештовані чотири співробітники Департаменту конституційної безпеки МВС Грузії (тобто - підлеглі Дати Ахалаії): Гіа Аланія, Автанділ Апциаурі, Александр Качава та Міхаіл Бібілурі. Заарештовані зізналися що вивезли Сандро Гіргвліані в ліс і там його сильно побили. Гадаю, далі - зрозуміло.
Ніби хеппі-енд? Та не дуже. Ані Дата Ахалаія, ані жоден з присутніх у кав'ярні керівників МВС Грузії не постраждав. Залишився на своїй посаді і Вано Мерабішвілі, чия дружина була присутня при сварі. Телеканал "Імеді", який насмілився показати бяку про реХВорматорів, уже 7 листопада 2007 року був захоплений тітушнею, дії якої прикривала грузинська поліція.
А четверо засуджених прицівників Департаменту конституційної безпеки МВС невдовзі вийшли на волю - президент Міхеіл Саакашвілі помилувв їх в обхід Комісії про помилування, тим самим кричуще порушивши закони Грузії.
От саме за це - за злочинне помилування винуватців вбивства, суд Грузії щойно впаяв Великому РеХВорматору три роки за гратами. І думаю - попросить Україну надати нелегалу Саакашвілі почесне право відбути заслужений термін на батьківщині.
Я так розумію - далі буде...
Ненавидим только подонками дебилами и мразями россии.