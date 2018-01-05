 Суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы

Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласил решение по части обвинения в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по делу Сандро Гиргвлиани, пишет Грузия.Online, передает Цензор.НЕТ.

Судья признал Саакашвили виновным, и заочно приговорил к лишению свободы сроком на 3 года. Также Саакашвили запрещено 1,5 года занимать государственные должности.

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По делу Сандро Гиргвлиани Михеилу Саакашвили предъявлено обвинение по статье "злоупотребление служебными полномочиями".

Отмечается, что экс-президент признан виновным в "злоупотреблении служебными полномочиями должностным лицом против общественных интересов, что привело к существенному нарушению прав отдельных лиц и законных интересов государства".



Экс-президент Грузии признан виновным по делу об убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Тогда четверо работников департамента конституционной безопасности МВД Грузии получили тюремные сроки за это преступление. Согласно следствию, Михеил Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

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По этому же делу по обвинению в превышении должностных полномочий в 2014-м к трем годам тюрьмы был приговорен соратник Саакашвили, экс-премьер-министр Грузии Иване Мерабишвили, который в 2004-2012 годах был главой МВД страны.

Дело об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году стало одним из самых громких процессов в Грузии. Инцидент начался со ссоры Гиргвлиани в кафе "Шарден-бар" в центре Тбилиси, где находились на тот момент высокопоставленные чиновники МВД - Дата Ахалая, Олег Мельников, Васил Санодзе, начальник службы по общественным связям МВД Гурам Донадзе, а также супруга на то время главы МВД Вано Мерабишвили - Тако Салакая. Гиргвлиани нашли мертвым 28 января 2006 года на кладбище в поселке Окрокана (пригород Тбилиси).

В 2006 году по делу Гиргвлиани суд вынес приговор на срок от 7 до 8 лет тюрьмы четырем сотрудникам департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии. Через три года они попали под условно-досрочное освобождение, после того как, решением президента Саакашвили, им вдвое сократили срок наказания.

Семья Гиргвлиани, узнав об освобождении экс-сотрудников МВД, внесла иск в Европейский суд по правам человека, который в 2011 году обязал правительство Грузии выплатить семье 50 тысяч евро.

После смены власти в Грузии в 2012 году к ответственности привлекли экс-главу МВД, бывшего премьера Вано Мерабишвили и ряд других высокопоставленных лиц. Мерабишвили приговорили к трем годам тюрьмы за фальсификацию данных в официальном документе.

На 4 года и шесть месяцев за превышение служебных полномочий с применением силы суд отправил в тюрьму бывшего замначальника главного управления ДКБ Валериана Метревели, а также экс-начальника первого управления ДКБ Гию (Геронти) Алания, который до этого уже отбывал наказание по этому делу.

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По делу также проходит экс-глава департамента конституционной безопасности МВД Дата Ахалая, который, как утверждает следствие, заказал расправу над Гиргвлиани. В настоящее время его нет в Грузии.

Напомним, суд Тбилиси также рассматривает уголовные дела против Саакашвили за растрату госсредств, распоряжение о силовом разгоне митинга оппозиции в 2007 году в Тбилиси и захвата здания телекомпании "Имеди".