 В оккупированном Крыму, в аэропорту "Симферополь" задерживаются рейсы из-за тумана

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В аэропорту "Симферополь" 5 января задерживаются рейсы из-за тумана, сообщает директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

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"Семь рейсов задерживаются на прибытие в связи с неблагоприятными погодными условиями. Самолеты находятся в пунктах отправления и ждут улучшения погодных условий для вылета на полуостров. По прогнозу, до обеда такая ситуация сохранится, и после обеда ждем улучшения погодных условий", – цитируют Лаптева крымские СМИ.

Также известно, что Керченская паромная переправа в четверг, 4 января, приостановила работу из-за тумана.​