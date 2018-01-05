 В оккупированном Крыму, в аэропорту "Симферополь" задерживаются рейсы из-за тумана

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В аэропорту "Симферополь" 5 января задерживаются рейсы из-за тумана, сообщает директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.
"Семь рейсов задерживаются на прибытие в связи с неблагоприятными погодными условиями. Самолеты находятся в пунктах отправления и ждут улучшения погодных условий для вылета на полуостров. По прогнозу, до обеда такая ситуация сохранится, и после обеда ждем улучшения погодных условий", – цитируют Лаптева крымские СМИ.
Также известно, что Керченская паромная переправа в четверг, 4 января, приостановила работу из-за тумана.
Уже не Украина?
Вы, "патрийоты", определитесь уже.
-А кто основал Симферополь и Севастополь?
-Так я же и говорю-русские оккупанты!
Толи дело роисянская казенка - ОМП, а не водка.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!
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Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Вот - срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет - не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!
А.А.Блок
Похоже что работает какая-то программа уничтожения .
Это так, для краткости.
И во-вторых-как там всё погано.
пространство. С чего это ?
тебякацапов.
Не говоря о том, что все, шо тыт тут намастырил, включая подредактированный "скрин" флайрадара - просто туфта.
скисли душами,опрыщавели.
На фото - немецкий экипаж в кабине бомбардировщика Ju-88 из 71-й бомбардировочной эскадрильи (KG71)
И, судя по регулярности подачи таких кажущихся вроде бы ляпов, чётко видно, что на Цензоре затесался засланый кацапский казачок - о чём регулярно люди сообщают - но журнашлюхи цензора дуоака включили - не слышат...
Пусть хоть вешаются, какое нам до этого дело?
Хотя ... Если начнут массово вешаться, я с удовольствием почитаю такую новость.
По всей видимости, Airbus A321 борт UR-COJ сломался и не смог вылететь в аэропорт назначения. До этого, примерно в 11:00, он прибыл в Одессу из того же Шарм-эль-Шейха, но не смог взлететь в обратном направлении.