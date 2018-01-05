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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1080) Крым (19189) Симферополь (545) туман (24)

 В оккупированном Крыму, в аэропорту "Симферополь" задерживаются рейсы из-за тумана

В данный момент по погодным условиям задерживаются семь рейсов на прилет из Москвы и Сочи. По данным онлайн-табло, еще пять задерживаются на вылет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В аэропорту "Симферополь" 5 января задерживаются рейсы из-за тумана, сообщает директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Оккупационные "суды" Крыма в 2017 году оштрафовали крымских татар более чем на 5 млн рублей

"Семь рейсов задерживаются на прибытие в связи с неблагоприятными погодными условиями. Самолеты находятся в пунктах отправления и ждут улучшения погодных условий для вылета на полуостров. По прогнозу, до обеда такая ситуация сохранится, и после обеда ждем улучшения погодных условий", – цитируют Лаптева крымские СМИ.

Также известно, что Керченская паромная переправа в четверг, 4 января, приостановила работу из-за тумана.​

Источник: https://censor.net.ua/n3042903
 
 
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интересно туман будет мешать движению по мосту ?
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швыдкость зменьшится))
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Цензор, Вы же вроде как бы в Украине? это ли новость про туман в Симферополе? 7 самолетов не взлетели? так через час туман рассеется, взлетят. Или, может, вы уже не в Киеве??
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А Симферополь, шо?
Уже не Украина?
Вы, "патрийоты", определитесь уже.
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у настоящего Жеглова в команде был украинец, то есть Жеглов - нормальный человек в отличие от идиотов, воюющих с Украиной. СССР - это не ваша история. Не примазывайтесь.
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Чтобы он сказал если бы узнал о сносе памятника Ватутину и краже копыта у Щорса? В оккупированном Крыму, в аэропорту "Симферополь" задерживаются рейсы из-за тумана - Цензор.НЕТ 658
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Так русские оккупировали Симферополь и Севастополь.
-А кто основал Симферополь и Севастополь?
-Так я же и говорю-русские оккупанты!
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Лучше паленку Украинскую. Тут каждый день про это пишут..
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Да-да-да. Ту самую "украинскую паленку", единственную, которую можно было пить в Роисе, не кривясь, не травясь и которой еще недавно все магазины были заставлены - Немиров называется.

Толи дело роисянская казенка - ОМП, а не водка. В аеропорту "Сімферополь" окупованого Криму затримуються рейси через туман - Цензор.НЕТ 3903
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Неужели цензор врал, когда писал о подпольных производствах во всех частях Незалежной ?
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Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!
.............................................................
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

Вот - срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет - не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!

А.А.Блок
Похоже что работает какая-то программа уничтожения .
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В целом, вы д-мо.
Это так, для краткости.
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Ну как-же? Это чтобы показать что во-первых аэропорт в Симферополе заработал.
И во-вторых-как там всё погано.
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Это засекреченая информация. Только агенты ЦРУ интересуются.
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Странно, что нет международных рейсов. Раньше и в Турцию, и в Европу. Что так?
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Не летают. И над Украиной безоблачное, в смысле безсамолетное

пространство. С чего это ?
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И не говори. В аеропорту "Сімферополь" окупованого Криму затримуються рейси через туман - Цензор.НЕТ 485 Уже даже из местечковых аэропортов Украины запускают рейсы в ЕС, а для вас кацапов над Украиной никто не летает.
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И много украинцев летит из местечковых аэропортов в ЕС ? Самому не смешно ? А над украиной никто не летает. Все боятся...
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..сняли с языка.....новость так новость.....в Новой Каховке тоже ....туман и ШО
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Дайте новость как на это реагируют татары.
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С Казани не летают. Татары возмущены.
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Начал новости читать. Что-то татар на сегодняшнее утро слишком много, а главное новости мелочные. У одного родню допросили, сам не знает о чем. Кто-то подсчитал количество штрафов. Не могу понять, сегодня что, всемирный день татарина?
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Ой, .бальзам на душу украинца))) Дождались, вата!
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не вижу особого напліва...скорее кацапня трется В оккупированном Крыму, в аэропорту "Симферополь" задерживаются рейсы из-за тумана - Цензор.НЕТ 559
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Можно через Москву, какой Мухосранск? Кстати кацапам отказ по визам, 30%, а украинцам 70%. Кстати а нафиг США? Туснуться можно, жить не айс.
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Считаем в абсолютном значении 30% от 140 миллионов и 70% от 30. И улыбаемся наивности тебя кацапов.
Не говоря о том, что все, шо тыт тут намастырил, включая подредактированный "скрин" флайрадара - просто туфта.
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Дурик, зайди сюда и посмотри. Ты ведь реально ТУПОЙ. Сейчас над Украиной 17 самолетов включая внутреннее, типа Киев - Одесса. И при чем здесь 145 млн и 30? Я говорю, что 10 украинцев подают заявления, из них 7 посылают нафиг..
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Кстати в США я был и неоднократно, там сестра живет с 1988 года. Мог бы и я там жить, но не прет.
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"идет успешное избавление от авиаперевозок, как наследие совка" - и точно также в науке, в школах, в промышленности, в юриспруденции....."до основанья все разрушим..., затем ...."""
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над твоим казластаном боятся летать нормальные авиакомпании
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Как-то подозрительно густо летят над Ираком.Хотя была инфа что над местами боевых действий летают исключительно чтобы бомбить террористов. А не засланный ты казачок?
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Дурнику, чи знаєш ти який економічний показник був головним в совковому Аерофлоті? "Планована збитковість". А єдиний пасажирський літак, який не був збитковим? АН-24. Можеш продовжувати співати гімни совковому "аерофлоту". У той час як відомий російський пілот, вже пенсіонер, автор цікавих мемуарів, Вас. Вас. Єршов ще на початку 2000-х сказав: "Майбутнє російської авіації - це китайські пілоти на Боїнгах."
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Что значит планова збитковисть для страны с большими запасами мазута? И там где минус для какой-то госкомпании там и есть плюс для народного хозяйства. Как-то : занятость,коммуникации,смежники,геологоразведка,пожаротушение,жизнеобеспечение,независимость и замкнутость авиастроения.
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Хреновый прогнозист ваш Ершов, сейчас многие российские пилоты уходят работать на китайские авиалинии - там зарплаты выше.
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Так цікавоооООООО...Савсем очешуели.. В оккупированном Крыму, в аэропорту "Симферополь" задерживаются рейсы из-за тумана - Цензор.НЕТ 2656
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траву кушаем.век на щавеле
скисли душами,опрыщавели.
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Нет новостей по убитым девушкам, по Саакашвили , по делам бриллиантовых, по НАБУ и расследованию Роттердама плюс. И тут - бац- 'самолеты не летают , в симферополе туман'. Цензор, вы меня пугаете))
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А почему в сраном семферополе самолёт с Украинским флагом, заблудился или цензор лагает???
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та такие же тупари как и везде. Влупили первую попавшуюся картинку, а мозги включить не получается, бо нету.

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Как-то подозрительно похоже на "Пантеру" и Ваффен СС
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Неа. Это банальный трофейный Т-34, которых у немцев было с избытком в 41-м, учитывая то, как быстро и массово улепетывали победители фашизма.
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Sieg Heil Luftwaffe!
На фото - немецкий экипаж в кабине бомбардировщика Ju-88 из 71-й бомбардировочной эскадрильи (KG71)

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По сравнению с камнями с неба это просто мелкое недоразумение . На "ЦН" кризис новостей?
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В оккупированном Крыму, в аэропорту "Симферополь" задерживаются рейсы из-за тумана. Операторы "Тумана" уже получили вознаграждение от Госдепа США. В аеропорту "Сімферополь" окупованого Криму затримуються рейси через туман - Цензор.НЕТ 8780
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новость на цензоре для засветки ватной трольчятни В аеропорту "Сімферополь" окупованого Криму затримуються рейси через туман - Цензор.НЕТ 7772 опупевшей за праздники от бояры
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У нас тоже, "утро туманное", влажность большая.
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Что-то я не припоминаю, чтобы раньше Цензор писал такие мелкие новости. А в других городах разве не бывает туманов?
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Грандиозная новость! Цензор уже всякие ленты.ру догоняет...
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И шо интересно, судя с фото, новейший украинский самолёт не может взлететь из Симферополя...


И, судя по регулярности подачи таких кажущихся вроде бы ляпов, чётко видно, что на Цензоре затесался засланый кацапский казачок - о чём регулярно люди сообщают - но журнашлюхи цензора дуоака включили - не слышат...
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Мы все целый год ждали этой новости. В аеропорту "Сімферополь" окупованого Криму затримуються рейси через туман - Цензор.НЕТ 8175
Пусть хоть вешаются, какое нам до этого дело?
Хотя ... Если начнут массово вешаться, я с удовольствием почитаю такую новость.
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Сегодня примерно 200 одесситов не смогли добраться на отдых в египетский Шарм-эш-Шейх. Украинская авиакомпания YanAir по непонятным причинам отменила авиарейс YE5209 из Одессы.
По всей видимости, Airbus A321 борт UR-COJ сломался и не смог вылететь в аэропорт назначения. До этого, примерно в 11:00, он прибыл в Одессу из того же Шарм-эль-Шейха, но не смог взлететь в обратном направлении.
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Це ж треба... Просто біда для України. Коли вже це все закінчиться!
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У Луганську, мабуть, дощ. Яка велика Україна...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму, в аэропорту "Симферополь" задерживаются рейсы из-за тумана
 
 
 
 
 
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