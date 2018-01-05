 Оккупационные "суды" Крыма в 2017 году оштрафовали крымских татар более чем на 5 млн рублей

По данным мониторинга Крымскотатарского Ресурсного Центра, оккупационные суды Крыма в 2017 году незаконно оштрафовали около 100 человек, преимущественно, крымских татар на сумму 5 миллионов 291 тысяча рублей (≈ 92 500 долларов), передает Цензор.НЕТ.
Максимальный штраф составляет 3,5 миллиона рублей, который был назначен фигуранту "дела украинских диверсантов" Редвану Сулейманову. Жительница Бахчисарайского района Зарема Умерова была оштрафована на сумму 300 тысяч рублей за комментарии в социальных сетях. Другой фигурант "дела украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов был оштрафован на 200 тысяч рублей. Активистам Осману Белялову и Эмилю Белялову оккупационные суды назначили штрафы по 150 тысяч рублей. Большую часть штрафов в размерах от 10 до 20 тысяч рублей назначено по статье 20.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В частности, около 70 крымских татар судили за одиночные пикеты.
Кроме того, при обыске в доме Алимдара Белялова российские силовики украли 4 тысячи долларов и 60 тысяч рублей.
Знаете, для отдельных оккупированных территорий праздники нужны. Больше того, их должно быть много. Очень! Вот эти Новый и Старый новый год должны длиться, как минимум, полгода, плавно переходя в Скрепный и даже Полускрепный. И все эти их дни чекиста-нквдиста, первого лагеря, первого расстрела, у них там тоже должны быть. И, главное, не мешать и не критиковать за любовь к праздникам и датам. Это их новая свобода, планово выходить на митинги, праздники, нести транспаранты, упиваться и убиваться, смакуя "русский мир", как блины с лопат. Да, именно так. Праздники - это наилучший естественный отбор и даже некоторая диверсионная работа среди террористов, русскомировцев, ихтамнетов и прочих человеко-совков. Где-то читала, что за время новогодних праздников Россия теряет больше 16 тысяч граждан, замерзших в снегах или умерших от отравления алкоголем. Судя по ситуации, это теперь и тенденция в ОРДЛО.
Вот, из стандартного новогоднего ОРДЛОвского набора:
Два жителя Антрацита,1998 и 1999 годов рождения, пьяные, в новогоднюю ночь на "слабо", куражась перед "лэди" залезли на высоковольтный столб (линия 380). Получили ожоги. Один тяжелый, вряд ли вытянет. Второй, средней тяжести, еще вернется в этот бренный мир.
Это "на слабо" - норма для Донбасса в любые праздничные дни. Выпить на слабо. Нырнуть на слабо. Подорвать гранату или кинуть ее в прохожих на слабо!
Знаете, это очень неприятно фиксировать, правда. Но, я помню наш довоенный Донбасс. Луганск и Донецк в новогодних расцветках. Гул супермаркетов, очереди в "МЕТРО", "Лелеке", "Абсолюте" "Парусе". Толпы в ювелирках, как же без новых сережек в новогоднюю ночь. Очереди в отделы пиротехники. Салюты. Залы в ресторанах заказывались с сентября. Но это не главное. Это просто показатель того, как стал жить Донбасс в Украине, как поднялся после злополучных 90-х. Для меня главным было другое. Люди переставали быть заложниками совковых традиций - ванны с оливье и монотонной пьянки за столом под депрессивную "Иронию судьбы". Люди стали активно выходить в новогоднюю ночь на площади, учились радоваться вместе с незнакомыми или случайными прохожими, так же сбежавшими от банальностей. Пить шампанское из пластиковых стаканчиков, делиться бутербродами и бенгальскими огнями. Это как-то раскрепощало, объединяло, выносило на другой уровень жизни. И вот среди тех, выходящих на площади наших городов, все больше было трезвых, но веселых, родных, но незнакомых, удивительных и талантливых, свободных!
Знаете, а ведь большинство из них там не смогли жить. Хотя, я могу ошибаться. Ведь сужу по своим знакомым. Просто люди новой формации, осознавшие за годы независимости свободу, они не смогли смириться ни с ограничением, ни с блокпостами, ни с комендантскими часом.
Да, именно Россия с ее "защитой и любовью" принесла в ОРДЛО комендантский час, пустые улицы в новогоднюю ночь, монотонные пьянки, драки. Совок! От салюта теперь вздрагивают. Ведь салют в ОРДЛО это автоматные очереди ли взрывы гранат. «Опочление» гуляет!
Праздники в ОРДЛО - это еще и яркая аналитическая картина. Вот этих перемен. Этой ускользающей цивилизации. Этой страшной деградации региона. И если обычный день жизни не дает полную картину "счастья" "республиканцев", то праздничные дни ее рисуют по полной.
Вот, например, для меня такое сравнение: в декабре 2014 года, когда в Свердловске "наши мальчики", как называло местное руссколюбное население опочленцев-террористов, палило в новогоднюю ночь из автоматов, население умиленно улыбалось- молодцы, могут, сила. Сейчас это вызывает раздражение. Это важно!
Вообще, по празднованию Нового года можно проследить все перемены в ментальности и социуме населения ОРДЛО. Провожали 2014 и встречали 2015 год в ОРДЛО с позитивным - мы смогли, мы смогём, мы всем покажем! Ведь были долларовые запасы, зарплата, война откатилась от Свердловска, Краснодона, Ровеньков, Луганска, бои где-то там, уже воспринимались населением, как наступление и где-то там. Узкое личное пространство фиксировало лишь личное. Личное еще не страдало. Люди ждали захвата Киева и Берлина, активной помощи РФ. Ждали, что Россия возьмет их к себе. Верили, что вот, вот, под бой курантов великий Пу скажет свое слово. Желали друг другу победы и проклинали Украину. Празднование было шикарным. Для одних, у кого были запасы. Кто-то уже умирал от голода. Их просто не замечали, как и входящие колонны с границы, как расстрелы проукраинских, как отжимы машин казаками, как закрывшиеся предприятия, как разбитые русскими траками дороги, уничтоженные города. Вера в победу закрывала глаза на все "недоработки" и "недостатки" "республиканской" жизни. 2017-й! О "недоработках" говорят даже в соцсетях, а заявлениями по грабежам и отжимам завалены "прокуратуры" и "милиции" ОРДЛО. О мародерстве, изнасилованиях и далеко не патриотическом подходе местных террористических формирований так же говорят в ОРДЛО, даже на уровне "власти". Все больше уголовных дел открывает "генеральная прокуратура" ОРДЛО в отношении террористов "Брянки-СССР", казаков Козицина, "РИМа", и других "защитников".
Узкое личное пространство, взрощенное в СССР, не давало и не дает населению Донбасса ни мыслить глобально, ни увидеть резкое расслоение своего узкого общества. Если в 2013-м социум на Донбассе был не так явно разделен на слои. Не было вот этого русского перепада или неприлично богат, или неприлично беден. Был ярко выраженный средний класс. Сейчас Донбасс - это резкое расслоение на богатых пенсионеров получающих 2 пенсии и тех, кто получает "русскую" минимальную пенсию, не соответствующую "московским" ценам.
В 2014-2015 годах по московскому времени город взорвался автоматно-гранатным салютом. По киевскому единичные хлопушки. Не потому, что таких людей было не много. Просто уже осознавалось и другое расслоение -оккупация, враги, доносы, подвалы. Сейчас автомато-гранаты во многих городах ОРДЛО в праздничную ночь звучат реже. Может потому, что уже сама "народная милиция" отлавливает автоматоносителей. От криминала и беспредела "защитников" устали все.
В ночь с 2014 на 2015-й еще выходили на улицы и шли в гости. Но вот возле городской ёлки в основном люди в камуфляже. Это их время. Это их мир!
-Луганск -люди веселятся. Молодежи много. Не так, как до войны, но есть. Хотя, это на 18-00, будет ли кто-то ночью, не знаю.
- Макеевка-люди подходят к городской ёлке, фоткаются и уходят, слишком много камуфляжников, похоже "милиция", охраняют ёлку. За час подошло человек 8. Все до 21-00.
-Ровеньки- люди подходят к новогодней ёлке, но до 18-00, потом в городе тихо. Пьяных много. Милиция реагирует только на шахтеров. Пьяную опочлень не трогают. Просто делают вид, что не видят.
2016 год в ОРДЛО уже встречали настороженно и удивленно. С пустыми улицами, страхом перед пьяным опочлением, которое браво швыряло гранаты в окна "быдлу, которое их не уважает за защиту". С комендантским часов, с отловом опочлением своих земляков на "покопать окопы". Страхом и неверием, что это теперь их мир, построенный ими же. Берлин и Киев не брался, даже Мариуполь дал отпор. Харьков, Северодонецк, куда ехали за пенсиями, поражали укропством. Украина не вымерзла, не умерла и не упала на колени перед великим "народом Донбасса". Россия улыбалась-нас там нет! С границы, а ведь Свердловск (после деоккупации и декомунизации Должанск) Луганской области стоит как раз на границе, шли беспрерывные колонны "ихтамнетов". В городах ОРДЛО местному населению улыбались "коренные народы Донбасса" - буряты, казахи, киргизы, татары, мордва и православные братья мусульмане, как русскомировцы называли сербов, осетин и кадыровцев.
Закрывались шахты, вырезались заводы, разрушены мосты и дороги. Резко упал уровень доходов. Люди массово выезжают как в Россию, так и в Украину. Но все еще русскомировское население жизнь в оккупации воспринимает, как личное. У меня все хорошо, а значит, все, что плохое, это пропаганда. Например, жители элит-треугольника Свердловск, Ровеньки, Краснодон не верят, что в Антраците не платят зарплату, а в Горловке закрыли все шахты. Советский человек мыслит узко. Он не привык видеть страну в целом. Личная миска оливье на столе - это личное подтвержденное благосостояние.
2017 год в ОРДЛО был невеселым. Надежды на победу "новороссии", бравады "мы их уделаем" вызывали ухмылку и раздражение. Раздражение вызывает и все, что происходит в Украине. Ожидания не оправдались. Ни на "нас скоро возьмет к себе Россия", ни на "Укропия скоро сдохнет". Вместо надежд пришел "русский мир". Расставлены приоритеты. Жесткая реакция на "документы" ОРДЛО, как со стороны россиян, так и со стороны Украины. Все больше видно ложь русской пропаганды о жизни в Украине и "республиках". Все чаще в ОРДЛО задерживают зарплаты. Осознание проигрыша и гетто, уже входит в сознание "новоросса", но все еще вызывает отторжение. "Мы победим"-звучит неискренне и неубедительно. Стрелков-Гиркин уже укропропагандист, а не герой.
"Мы не вернемся в Украину"- звучит констатацией, но не личного желания или победы, а, скорее, осознания на своем воротнике руки крепкого многоходовочника. Новогодняя ночь хоть и с отмененным комендантскими часом, уже не радует от слова вообще. Просто перемена даты. От нее не ждут чудес. Люди снова забиваются в норы-квартиры. Телевизор. Проверенные гости. Людей объединяет уже не родство, а ненависть. За столом только те, кто ненавидит Украину или ненавидит Россию. Разговоры-лишь бы не было хуже.
В гости многие не идут, хоть и есть куда, просто не с чем. Многие рассорились из-за политики или личных ожиданий. Те, кто яростно убеждал соседей в правильности триколорного выбора, стали раздражителем и врагом. Молчаливых боятся, мало ли что у человека на уме. Доносы стали реальностью. Уже труднее кричать нам, пишущим о зоне- это пропаганда- если даже в школах учат писать доносы на родителей и соседей. Показатель- школьники Донецка, сдавшие в "мгб" своего учителя.
Темные окна в многоквартирных домах, это признак того, что жильцы смогли ускользнуть от "республики", выехав, разменяв материальные ценности на свободу. Звонить тем, кто там, нам, выехавшим в Украину все тяжелее. Нет, не из-за отсутствия связи, что уже привычно в ОРДЛО, а морально. Им тяжело слышать в телефоне смех, рассказы у нас все хорошо, мы гуляем с друзьями, зарплату дали, продукты купили, сидим в кафе...Все это вызывает раздражение и злость. Не восприятие. Сколько я слышала- вы просто боитесь сказать, что у вас все плохо.
Они ждут нашего проигрыша. Они ждут нашего возвращения к ним. Чтобы мы на коленях, за прощением, с раскаянием. Чтобы на равных. И нам плохо, и им... Редко, кто научился радоваться за вырвавшихся.
На улицах ОРДЛО не празднично. Вроде бы и гирлянды повесили, и даже много, олени, гномики, и ёлки поставили, и поздравления от "глав" "республик", от Путина, и все же...Улицы вызывают страх. Отмена комендантского часа раздражает. Ведь на улицы выйдут те, кто "на слабо" готов на все. Дешевый и ядовитый алкоголь, вседозволенность делают свое черное дело.
Праздники 2014, 2015, 2016, 2017 год в ОРДЛО, это увеличение нагрузки на травмпункты, хирургии, милицию и морги. Рост преступлений бытового характера в праздничные дни идет вверх. Все чаще вызывают милицию на взрывы гранат в квартирах. Все чаще сосед в камуфляже воспринимается не как защитник, а как угроза. 27 декабря 2017 года один из таких "защитников" курил на лестничной площадке пятиэтажки в Луганске. И от скуки кинул гранату в пролет на звук открывающейся двери на первом этаже. Погибла молодая пара.Ему ничего. Поехал на фронт. Это в ОРДЛО такое наказание.
С фронта именно в праздничные дни, подчеркну, любые праздничные дни в ОРДЛО, возрастает поставка 200-х грузов. Все чаще возникают пьяные разборки между своими. Делят награбленное. Бьются за контрабандные тропы. Все чаще столкновения между местными и ихтамнетами. Их особенно скрывают.
Кстати, в конце 2016 года наступил вот этот незримый перелом. Теперь военные части, состоящие из русских-отпускников, стоят и охраняются отдельно от местных террористических формирований. Местные терформирования ужимаются и форматируются за счет русских добровольцев. Начали менять и командиров. Местных заменяют на понаехавших. Сейчас в ОРДЛО опять прибыли сербы и осетины. Говорят, что Южная Осетия полностью поглотит ОРДЛО, даже законы Захарченко уже подписал. И будет "армия дынырии" полностью подчиняться осетинам. Местные против этого. В ОРЛО эту тему вообще бояться поднимать. Пасечник теперь в затруднительном положении, как народу такие перемены подать. Я об этом еще буду писать подробнее.
А еще в этом году на фронт не поехали отряды "лэди". Если в 2014-2016 годах в новогоднюю ночь в места дислокации "подруги опочления" ехали добровольно и принудительно (милиция организованно возит туда ночных бабочек) то в этом году, после того, как опочленцы публично расстреляли 5 женщин за то, что заразили "гыроев" СПИДом и сифилисом, у "подруг опочления" резко снизилась либидоактивность.
За 2016-2017 год из ОРДЛО выехало много заробитчан в РФ, как на мужчин (строители, на карьеры, на шахты) так и женщин. Поэтому много семей встречали праздники порознь.
По информации "правоохранителей" ОРЛО в России пропало без вести более 1 500 заробитчан, жителей оккупированных районов. Кстати, вот РФ лукавит, когда говорит о тысячах заробитчан, едущих в РФ из Украины. Тысячи едут, факт. Но, если быт объективными, то эти граждане Украины в 90% жители оккупированных Россией районов Донбасса. Ведь въезд в РФ и право работать дается при наличии 2-х паспортов, украинского и ОРДЛОвского, отсюда и утверждение о "понаехавших украинцах".
Увеличилось в 2017 году и количество детей, выехавших из ОРДЛО и поступивших в украинские учебные заведения. Теперь, приезжая в гости в ОРДЛО, они рассказывают о жизни там, в далеком, ставшем чужим мире.
Что рассказывают? Я не знаю. Думаю, каждый держит свою линию защиты и восприятия. У каждого свои свои. Я это поняла в первые дни войны.
В этом году в Свердловск вернулась служить в "мчс"-"опочления" закончившая Харьковский ВУЗ студентка. Их трое вернулись в ОРЛО, так показали СМИ-ОРДЛО. На самом деле больше выпускников возвращается. В школы, в больницы. Просто не все попадают пропагандистам. Украина жителями ОРДЛО и даже студентами, больше воспринимается, как легализатор документов, чем Родина. Это правда!
Ведь если в 2014-2015 году выпускники и их родители верили в документы "рыспублик", то сейчас даже отчаянные новоросо-опочленцы, выталкивают своих детей в РФ или в Украину. Выезжают из ОРЛО и в Израиль, и в Италию, и в Эстонию, и в Германию, и в США. И даже в Австралию уехали 5 семей.
На шахтах после сытных довоенных 2007- 2013 годов, и уже военного 2014-го, когда шахтеры получали от 10 до 50 000 гривен зарплаты, зарплата в 5-10 000 рублей, вызывает твердое убеждение "ну, платят же, надо потерпеть". О том, что было, говорить запрещено. Нет, конечно же не "властью". Сами люди договариваются, не вспоминать. Уже не вернуть! Главное, чтобы хуже не было. Верят, что стоит подождать, как в 90-е, потом же был расцвет и стабильность.
Правда, говорят это скептически и раздраженно. Все, что "до войны" здесь проговаривается со злостью. Виновата в потерях, теперь уже и личных, Украина. Личной ответственности путинвведисты так и не увидели. Видимо это такой психологический этап. От отрицания до осознания.
2017 год стал годом, когда, например, из 10 моих соседей-референдумщиков, 9 истерично мне доказывали, что никогда не ходили, не участвовали и всегда были за Украину, просто я их не так поняла. 1 все еще верит, что вот, вот. У него родня в России, ему через родню Путин лично обещал взять "новороссию" в Россию. Остальные гибко следуют линии. Телевизора, пропаганды или подстраиваются под мой тон разговора. Все больше из города звонит новых знакомых "спасибо, что вы пишите". И все меньше звонит старых родных, коллег, знакомых и друзей. Каждый последний разговор заканчивается одним- "что ты преувеличиваешь, тебе пов
Для кого-то проехать бокпост с дырыновскими (лыныровскими) или украинскими флагами, это норма. Улыбнутся всем, и поехать по своим делам. Для кого-то это насилие и моральная смерть. Свои у каждого...
Для кого-то там, где его дом, теперь оккупация и враги. Для кого-то там просто дом. Для кого-то там новая освобожденная родина.
Для кого-то война стала возможностью, стартом, платформой для перемен. И он не жалеет о брошенной отцовской хате, а впитывает жизнь, осознав, что она одна. И оборвать ее может шальная граната или пуля, выпущенная не в бою, а обычным пьяном полудурком в колорадке. И шанс, шанс жить, это больше, чем пусть даже и выстроенная своими руками хата.
Мы принимаем, мы осознаем и видим мир тем, что заложено в нас: воспитанием, пропагандой, школой, ВУЗом, семьей, генной памятью. Поэтому для одних, это война за независимость всей страны, для других "гражданская война", для третьих, вообще нет войны. Одни, хотят мира любой ценой, и она для них не важна, ведь платить за нее они не будут. Вторые хотят закончить войну победой, вкладывая в это слово не только поднятие Государственного Флага и торжество звучащего над освобожденным краем Гимна, но и нечто большее, меняющее, двигающее страну и общество вперед, к свету.
Мы разные. И итоги года у нас разные. И осознание будущего года тоже разное.
И даже веселье у нас разное. Кто-то веселится шарахая в небо из автомата, кто-то наслаждается салютом, а кто-то просто тихо улыбается, наслаждаясь тишиной.
Жить можно везде. даже на войне. Это, правда. И даже веселиться везде можно. И даже веселье у каждого свое.
В Свердловске очереди на границе, пьянка, драки, люди, спрятавшиеся по домам, телевизор и " а помнишь". В Антраците толпа улюлюкает лезущим на высоковольтный столб "на слабо". В Луганске летят гранаты. В Макеевке и Краснодоне русские опять давят людей на пешеходных переходах, даже 1 -го января пьяная русня умудрилась кучу ДТП устроить. В Ровеньках устал опочленец-суицидник. В Горловке консервация всех шахт.
В Киеве, Мариуполе, Днепре, Харькове и Львове, в тысячах городов, в тысячах сел, там, где мир, осознанный мир и Украина, цивилизация, огоньки, такси, кафе, просто жизнь. Просто улыбки. Просто свобода! А у нас в селе звезды на полнеба, луна и тишина. Тишина, которую хочется обнять и укутать, поить чаем, никуда не отпуская от себя. Это тишина мира и жизни! А еще у нас "мэд", "колядки", "вертеп". Дети толкутся в доме, доклеивают рождественские звезды, доучивают песни, мы помогаем, дошиваем им костюмы. Еще чуть-чуть и ночь наполнится чудом коляды, тонкими детскими голосами, несущими радость жизни. У нас нет салютов. Нет повальной пьянки. Тазиков оливье. Нет "слабо" и "ты меня уважаешь". Здесь не боятся ходить ночью. Не бояться соседей. Да, здесь ходят в гости, дарят подарки и желают здоровья незнакомым людям. Всем селом катаются на санях, если есть снег. А если нет, то пекут пироги и собираются всем селом в клубе! И поют! От души и до неба! И запах соломки над дворами, где смалят кабанчиков, смешивается со смешным, теплым и пахнущим грибами новогодним туманом.
Мир, стоит того, чтобы жить! Мир стоит того, чтобы его беречь. Это странная война. Она не только идет за территорию, не только между Россией и Украиной. Она между тьмой и светом. Между регрессом и прогрессом. Между прошлым и будущим. Мы отчаянно бьемся за свою свободу, за эту тишину в нашем селе, за огоньки кафе в мирных городах. И чем больше людей это понимают, тем ближе победа. И все будет Украина!
Олена Степова