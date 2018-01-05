 Оккупационные "суды" Крыма в 2017 году оштрафовали крымских татар более чем на 5 млн рублей

По данным мониторинга Крымскотатарского Ресурсного Центра, оккупационные суды Крыма в 2017 году незаконно оштрафовали около 100 человек, преимущественно, крымских татар на сумму 5 миллионов 291 тысяча рублей (≈ 92 500 долларов), передает Цензор.НЕТ.

Максимальный штраф составляет 3,5 миллиона рублей, который был назначен фигуранту "дела украинских диверсантов" Редвану Сулейманову. Жительница Бахчисарайского района Зарема Умерова была оштрафована на сумму 300 тысяч рублей за комментарии в социальных сетях. Другой фигурант "дела украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов был оштрафован на 200 тысяч рублей. Активистам Осману Белялову и Эмилю Белялову оккупационные суды назначили штрафы по 150 тысяч рублей. Большую часть штрафов в размерах от 10 до 20 тысяч рублей назначено по статье 20.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В частности, около 70 крымских татар судили за одиночные пикеты.

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Кроме того, при обыске в доме Алимдара Белялова российские силовики украли 4 тысячи долларов и 60 тысяч рублей.