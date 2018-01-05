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Все про:Бузина (189) суд (20226) убийство (4657)

 Суд по делу убийства журналиста Бузины назначили на 9 февраля

Заседание суда должно состояться 9 февраля в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева

Подготовительное заседание суда по делу убийства журналиста Олеся Бузины назначили на 9 февраля. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

Судебное заседание должно состояться 9 февраля 2018 года в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева. Дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Я и Медведько не убивали Бузину: дело сфабриковано, - Полищук

Как известно, 22 декабря 2017 года Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык назначил условное наказание подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину.

В июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

 

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А.Медведько и Д.Полищук были задержаны 18 июня. Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

После задержания суды избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевали.

9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Д.Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Д.Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22.00 до 6.00, сроком до 2 апреля.

31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения А.Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест А.Медведько на частичный - с 19.00 до 8.00.

По данному делу до сих пор продолжает досудебное следствие. Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.

25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил А.Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая А.Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.

Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве О.Бузины Д.Полищука после 2 апреля. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3042897
 
 
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Как известно, 22 декабря 2017 года Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык назначил условное наказание подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину. Источник: https://censor.net.ua/n3042897\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Оно же еще и закономерно совок до глубины дна. А раз Бузина был сепарасом, то уничтожившие его неудивительно если сядут на макс. строк.
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На жаль, сядуть. шоколадні бандюки раніше побоювалися, а тепер, промацавши ситуацію посадками іцнших добровольців, побачили, що їм це майже нічим не загрожує, і, на догоду москві, чиїми агентами вони є, розгорнули широкий наступ на громадянське суспільство.
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только гранаты и разрешение открывать огонь на поражение по разным героям ментам без удостоверений и воруюющим людей!!!
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Ну подскажите обществу в каком суде Бузину осудили за сепаратизм, или это лично ваш суд.
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а скольких у нас вообще осудили за сепаратизм и измену Родине?
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Я такой статистики не веду. Но обвинение в сепаратизме должно иметь какие-то обоснования, к примеру призывы в печати или в общественных местах. Я о таких фактах не слышал. Бузина критиковал партию (БПП) и правительство (Яценюка). Так кто-ж их не критикует.
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Вася, почитай публикации лесика. Там не сепаратизм - там гораздо хуже. лесик отрицал саму независимость Украины и призывал к присоединению к орде.
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не лепите горбатого, та критика к убийству никакого отношения не имеет.
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Чому ж не має? Якщо його вбили патріоти, то не за законом. На московії 86% таких критиканів, але Конституційною їхня смерть буде лише в АТО та за певних умов.
Якщо його вбили московитські провокатори - тим паче не за законом.
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За что убили Бузину я не знаю, но думаю суд разберётся.
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Есть решение суда где Бузина признан сепаром ?
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а где видео шо его убили? то чучело какое-то валялось, чтобы попиарится!
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там нет расследования - там назначили виновных
и не только там - менты сами определяют как опг!!!
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Ярик, но ты же ещё недавно топил за "новороссию". Вот за это и за призывы убивать правоохранителей тебя найдут и отрежут голову. Найдут даже в Забайкалье.
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А тут как раз не столько от Линныка зависит, как от прокуратуры, возглавляемой Юрием Витальевичем Луценко. Это прокуратура пришивала Медведько и Полищуку этот несчастный случай, несмотря на многочисленные свидетельство по их алиби.
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Луценко тогда еще не был прокурором.- в 2015 году.
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Он прокурор сейчас - и в его компетенции проверить правильность ведения следствия.
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9+














Denis Polishchuk разом з Романом М. Ковалем та 30 іншими особами.
14 год ·



Підготовка для народу
Дев'ятого лютого, одинадцята година, Шевченківський суд Києва. Підготовче засідання по справі вбивства Бузини.
Все б нічого, але справжніх злочинців ніхто не шукав. Справу фабрикували проти добровольців та майданівців. У томах справи сотні патріотів.
Обвинувачують мене та Андрія Медведька в тому, чого ми не робили та до чого не маємо відношення. Хочуть судити лише за нашу любов до України. Саме так і йдеться в мотивувальній частині прокурорів.
Я погоджуюсь на чесний суд, а це можливо лише з Судом Присяжних. Лише Народ України може винести справедливий вирок.
Народ України і є влада. До зустрічі на засіданні. Справедливість переможе!




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* новость же была об этом ублюдке, со скринами и т.д.
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Настоящих убийц этой лысой антиукраинской мрази нужно представить к званию Герой Украины.
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Олег Пономарь
19 ч ·

Рубрика "Прогнозы Пономаря".
Россия в Сирии.
После того, как Путин недавно заявил об очередной "победе" РФ в Сирии и окончании военной операции, мои любимые почитатели пару дней бегали по ТВТ и ФБ со скрином моего комментария американскому Forbes за 2015 год, где я спрогнозировал для РФ Сирию как второй Афганистан (только в уменьшенной версии). Но сегодня что-то этих почитателей не видно.

Давайте разберем.
1. США - мощнейшая супер-сила Мира с военным бюджетом 700 млрд долл в год. США не под 11-ью пакетами санкций, а РФ - под 11-ью пакетами санкций от США. Поэтому США могут постепенно наращивать свое присутствие в Сирии (напомню, что США имеют в Сирии несколько мини-баз и в декабре открыли еще одну на 8 вертолетов). Также США поддерживают и вооружают анти-асадовскую оппозицию, ибо могут себе позволить делать это по военным, геополитическим и экономическим причинам (имеют такие возможности). Это и есть тактика "салями" - постепенное и медленное, но уверенное наращивание давления (на РФ, Иран и Асада в Сирии) и присутствия.

2. Американская тактика "салями" дает РФ три сценария на выбор:
а) Уходить, проиграв. Тогда дни Асада сочтены;
б) Ничего не менять - статическая ситуация. Но потери растут, деньги, которых нет, уходят.
в) Наращивать присутствие, втягиваться всё больше и погружаться всё глубже. А это и есть второй Афганистан.

Абсолютно все три сценария по очереди прошел СССР в Афганистане в свое время, пока полностью оттуда не ушел.
Потому что причина одна - нет ресурсов играть в долгую и тягаться со США, шейхами и Турцией. Просто нет таких ресурсов. Нет глобальной армии, нет глобального флота, нет бюджета, резервный фонд пуст.
Впереди - новые санкции. И - много.
Финал предсказуем.
Не по Кузе шапка.
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Совершенно неважно кто именно. Важно то, что сделано для Украины благое дело-очищена украинская земля от этой лысой прорасеянской падали.
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Если подозреваемые реально вальнули эту мразь, им стоит и к судьям внимательно присмотреться.
"Как известно, 22 декабря 2017 года Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык назначил условное наказание подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину."
Тут есть над чем подумать...
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ВездеССущий этот Линник... Пшоняный гвардеец...
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А от цікаво, чи є алібі на момент вбивства Бузини у таких діячів міжнародного кримінального сіндикату, як Поросенко, Гройсман, Аваков, Луценко, Грицак? А може вони всі вчотирьох і здійснили те вбивство? Які є аргументи, що це не вони???
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Шаповала, командира армійського спецназу, точно убили вони. Бо боялися, щоб він не ліквідував їх як ворогів держави.
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Ох мне эти влажные, неэротические бредни рашистов )))
да хрен вам на все ... на весь спермоприемник )))
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по делу убийства журналиста Бузины

Как говорят мудрецы -
Коль ты о людях говоришь плохое - пускай ты прав - нутро в тебе гилое!
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Этот Линнык состоит в группе "Антимайдан", что и не скрывает. Так что бедолагам за однодумца-сепара бузину спуску не даст. Кто выбирает для судов над патриотами таких судей? Только не надо про случайный выбор, жеребьевку.
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Месяца три тому назад была передача, как к нужным судьям поступают нужные дела при жеребьевке на компьютере: Есть, допустим, 4 судьи. На момент жеребьевки один уходит в кратковременный отпуск (2-3 дня), второй на больничный, третий в командировку. И о-ля-ля! Случайный выбор падает на 4-го (нужного) судью.
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обычная мусорская практика с использованием карманников для подмёта
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Викладена світлина Бузини однозначно показує, що та особа срала ротом. Але хіба пряма кишка може виходити на вході?? Хтось з медиків чи біологів може пояснити таке антиприродне явище?
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Элементарно: я тоже всегда путаю, где у червя рот, а где клоака. А бузина ничем не отличался от земляного червя, разве срал везде больше, чем все черви вместе взятые.
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Посто ганд..ПРодажний ..який ПРацював супроти України !
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Ну так давайте мочить Быстрякова, он тоже на днях нехорошее говорил, Данилко, Мураева... да всех. Как при Сталине - к стенке за антисоветскую агитацию.
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Для початку треба в резервацію, наприклад, в Чорнобильській зоні; а там щороку можна їх сортувати - хто вже виправився, того на поселення десь під уранові копалини на три роки, а звідти вже на чісь хутори.
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Отдать вам или в нарассею, в их рай. Безвозмездно.
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"Философский"??? Да Вы шутить изволите. Бузина - философ? Мураев - философ? В любой стране, при любой власти их бы назвали предателями народа (не путайте с системой). Их "деятельность" - не антигосударственная, а антинародная в полном смысле этого слова. Антигосударственную еще можно понять, если государство авторитарное, тираничное. Но. Если, даже не сильно прикрываясь, выступать и бороться против народа, то ...
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Есть такое понятие - свобода слова. Болтать можно все что угодно. За действия - да, наказывать. Как только начинается вот это "антинародная деятельность" - все, швах. С этого начинается тоталитарное государство. От "антинародной дейтельности" до "антисоветской агитации" - один шаг.
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Свобода слова закінчується там, де починається розпалювання міжнаціональної і міжстатевої ворожнечі. За це є стаття в кримінальному кодексі, якщо що.

Бузина писав і говорив:
- що українці не народ, що вони менш розвинуті, ніж росіяни;
- що галичани - не українці (цікаво в нього виходило, україномовні галичани не українці, а російськомовні жителі Донбаса - українці...)

- що жінок в Україні потрібно загнати в гареми;

Цікаво, у якій країні б його за таке не посадили? Знаєте, у чеських Судетах німецькі видання теж колись писали, що немає такого народу, як чехи...
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В Рашці от Пуссі Райот посадили за безобідний перфоманс проти путіна. Чи режисера Сєнцова за невизнання анексії Криму.

У нас що Данилко чи Мураєв сидять?
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Вроде нет. Так разговор о другом, мочить или не мочить, вот в чем вопрос
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А ви не думаєте, що мочили ті, кому це було вигідно? Тим більше, що у підозрюваних алібі...

PS Бузина не тільки українофобом був, а і жононенависником. От він на повному серйозі писав, що в Україні треба ввести багатожонство і гареми. Через це у нього був конфлікт із феміністками, він навіть колись дівчат привселюдно газом з балончика обдав. Чому не підозрюють феміністок? У них от теж мотив був...
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они подонки и по их вине убивают украинцев. так что можно. а со сталиным ты не сравнивай, сталин невиновных людей убивал. а у этих вины хватит на две смерти.
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Сказ о том, как одно говно писало другому говну про третье говно. И просило максимального репоста.

Суд у справі вбивства журналіста Бузини призначили на 9 лютого - Цензор.НЕТ 3876
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"Линник" скоро станет прозвищем (хотя Вадюшка Т.-тут на корпус впереди)
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Папаня мой,покойничек ныне ,в своё время с тюрем на считанные месяца выходил-за новым получается сроком.Так вот мусора по месту жительства меня начали усиленно разглядывать уже лет с 14..мол что в карманах,нет ли анаши и.т.п... К годам 18 всё стало уже похуже,несколько раз пытались подкинуть пакеты ,так же посредством обмана. Самое интересное,что особое рвение проявляли не менты-казахи,муслимы,а рюсские мусора ,хотя я европеец и какбы христианин..
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Блін, от що там судити, як у підозрюваних - залізобетонне алібі?
Вони в той час були під Дніпром у своїй військовій частині, здавали нормативи, здається.

Приїхав на суд їхній командир, підтвердив це і показав документи з складання цих нормативів. Все! Які ще можуть бути питання?
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Странно. Бузину грохнули, усердно поливают уже мертвого, а ситуация в стране лучше не стала. Может не того грохнули?
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время покажет,но бздеть стало меньше - 100%
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так вместо него появилась Надька и Быстряков
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Может и меньше - я не принюхивался. А время - уж без малого 3 года прошло. Памятник мать ему красивый поставила. Ну мать есть мать.
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Не те щоб не того, просто можливо треба не тільки його??

Ну і да, його застрелили весною 2015, да? Ну порівняно із 2015 ситуація таки трохи краще. і ВВП росте (мало, 2-2,5%, але росте), і зарплати в Києві кращі стали, і машин 80 тис. за рік народ купив, і по мільйону туристів у Туреччині і Єгипті відпочили за рік.

Хоча якби влада була нормальна, то було б набагато краще...
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На ЦН как то не принято мерилом успеха революции и нации считать что то материальное, хоть только это - истинное мерило всех возвышенных идей.
Что касается нынешних "экономических успехов", то это всего лишь замедление скорости падения тела с 20 этажа за счет того, что пиджак расстегнулся и парашутит.
1. Революция в 2 года привела к падению ВВП на 20%, при этом зарплаты в постоянных ценах упали на треть, т.е. буржуазия "опустила" пролетариев под шумок больше, чем сама потеряла, т.е. нажилась на падении. Сейчас Гройсман свистит о росте реальных зарплат на 20%, но это - всего лишь детенизация, т.к. реальный розничный товарооборот вырос на 8%, каковой рост легко объясняется ОТЛОЖЕННЫМ СПРОСОМ, т.е. в мутные годы люди придерживали деньги, продажи машин упали в 3 раза, а теперь стали покупать больше, компенсируя задержку за 3 года, этот рост покупок не за счет роста текущих доходов, а за счет воздержания от дорогих покупок несколько лет.
2. Рост ВВП - это хорошо, но 2,5 % неплохо для зажравшейся Японии, а не для Украины, т.к. имеем рост мировых цен на наши товары гораздо бОльший, чем рост ВВП, да к тому же у нас выросли долги, так что все большую часть роста доведется отдавать кредиторам, внутреннего улучшения это не несет.
3. Главное - стратегически нарастает отставание от прочего мира, который стабильно растет гораздо быстрее, так что нормальные работники в ближайшие 10 лет окончательно разбегутся, останутся одни калеки и герои, которые убивать и ломать умеют, а строить не умеют ни хату, ни державу, так что с наибольшей вероятностью держава накроется под напором махновщины и беззакония, а более - менее полезные огрызки растащат соседи, причем никто в мире не будет против.
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Ну да, и я о том же. И реформы(144 штуки) идут полным ходом. И зарплаты и пенсии растут. Доллар, и тот с 2015 весьма заметно подрос. А какие дома люди на свою зарплату выстроили! А к новому дому - новая машина! И не только себе, а и жене. "Тiльки слiпий не бачить наших успiхiв!" - так говорил Кучма в свое время.
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А причому тут це? Купують тачки ж не олігархи. Подивіться, які нові машини найпопулярніші - не Мерси і БМВ, а недорогі Рено, Тойота, Шкода. Ну і тачок на бляхах півмільйона звезли.

Реформи-то якраз не йдуть... Майже ніяка не йде. І тут питання до Пороха, Гройсмана, Авакова і тд. Так, у країні криза, економічна дупа і тд. Я все-таки не порохобот і до них питань цілий мішок.

Я про інше... Просто не треба прибіднятися. Особливо після того, як народ змів з прилавків супермаркетів усі делікатеси перед новорічними святами.
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не просто мало грохнули. надо начинать с медведчука и заканчивать порошенко. это одна большая шайка.
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Так почему же начали с Бузины и на нем закончили? Он, что, злой гений? А за шайку бегом побегут голосовать, еще и на второй срок выберут. Наверно Украина все еще еще бродит в тумане. Или в туннеле. И свет в конце виден, только туннель, с*ка, не заканчивается.
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Я так понимаю что сепаратист-космополит Линник, который оказывается целый судья, таки хочет стать соседом Бузины и очередной "сакральной жертвой" "русского мира". Как он прошел аттестацию? Хотя ... в стране где гройсман, вальцман, климкин, зеркаль, "луценко" и прочие "яценюки" с коганами приватизировали правоохранительную систему в целом, очередной линник "не утонет" - ОПГ есть ОПГ...
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Сумніваюся, що в армії російської імперії міг би стати ахвіцером чувак з прізвищем Бузина))) Не дворянське воно ніфіга.
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В белых тапках он гораздо лучше смотрится.
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ну вот тут настоящие статьи, это же добровольцы патриоты украины, а не уголовник крысин, им будут пытаться впарить по максимуму.
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Бузина как и Калашников получали бабло от кремляди для "сруцкой весны" и распределяли его между подрывными группами помельче. Но, видать сильно сладкие руки были у обоих, много бабла при пересчёте к ним липло. Потому, и убрали обоих их же кураторы. Пыталися создать из ворюг народных героев.
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ЗЫ: ну, если не героев то, хоть мальчиков в трусиках.
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Правильно так сделать: Медведько и Полищук надо признаться в суде что застрелили предателя Бузину, который за гонорар (это можно доказать, по слухам ему платили до 15 тыс. у.е в месяц) обслуживал интересы оккупантов. Дать им условно (тем более они и так долго были под арестом) и тут же комитет Народного Героя присваивает им высшую награду за этот нехороший, но крайне необходимый поступок - ликвидацию предателя.
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А где доказательства, что они вообще причастны?
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Просто напомню! - " патриотическая бузЫна" на рф.тв. .... после убийства Немцова.

Суд у справі вбивства журналіста Бузини призначили на 9 лютого - Цензор.НЕТ 5671


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В случае с бузиной полностью согласен с его высказыванием. Хоть мне его и не жаль, но воздух стал чище и меньше отребья на 1-го выкидыша.
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А что за суд, кто знает? Бузину ж уже грохнули, или это потому что очень долго приводили к исполнению?
Тогда: простить и наградить. Суд у справі вбивства журналіста Бузини призначили на 9 лютого - Цензор.НЕТ 888
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Serj Mazur додав 5 нових світлин - разом з Denis Polishchuk та 7 іншими особами.
13 год ·



#справа_бузини
Суддя-сепаратист Лінник буде судити патріотів Медведька і Поліщука.
Той самий, який нещодавно відпустив тітушковода та убивцю майданівців Крисіна. Потім через тиждень відпустив ще двох найманців. Під час Революції відбирав права у автомайданівців.
Менше з тим. Окрім непрофесійності та продажності суддя має відверті антиукраїнські погляди.
На сторінці Лінника у "Однокласніках" купа сепарської та проросійської риторики.
Тут добре усе розписано: https://goo.gl/GUzPz9
Спочатку мав сумнів чи це не фейкова сторінка. Але після нашого візиту 28 грудня Лінник усе підтвердив. А на запитання чи є він в групі "Антимайдан" сказав "Я не пам'ятаю".
До вашої уваги невелика підбірка скріншотів того, що ця особа вважає "класним":
- Відео "Бессмертного полка" з окупованого Донецьку.
- Новина про побиття українки полячками "Получай, бандеровская курва".
- "Антимайдан". Ватна цитата Кучми "Бандера і Шухевич не герої".
- Паблік "Патриоты России". Цитата убивці Жукова.
Там ще багато такого.
Такі як Лінник не мають права судити. Вони мають бути самі підсудні.
Приходьте 9 лютого на 11 годину. Дегтярівська 31а.
Лише нашими силами це судилище з такими "суддями" може бути справедливе.


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Вбивають не патріоти,а бандити.І пани порохолизи не потрібно кивати на Москву-все робиться тут!Ніхто не заважає розкривати злочини,потрібно працювати,а не прикривати свою бездіяльність фантазіями...Перед законом всі рівні, навіть "любі друзі"!!
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...Перед законом всі рівні, навіть "любі друзі"!!
Згоден. Та у випадку з нечистю бузиною - нагорода знайшла свого героя.
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Середньовікові аргументи для вузьколобих,а як же з Европою,ми туди рухатися чи ні?І чи потрібні ми їм такі як зараз???
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Не забувай, "невузьколобий", що у Європі навели порядок, а потім відмінили смертну кару і прийняли більш гуманні закони для суспільства.

А за висловлювання і дії, тим паче за антидержавну і антинародну діяльність, за корупцію там жорсткіші закони.
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..... висловлювання і дії.......жорстокіший закон....Ви самі собі противорічите!
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А хіба вурадалка зліквідувати - не блага справа, а підсудна??!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд по делу убийства журналиста Бузины назначили на 9 февраля
 
 
 
 
 
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