 Суд по делу убийства журналиста Бузины назначили на 9 февраля

Подготовительное заседание суда по делу убийства журналиста Олеся Бузины назначили на 9 февраля. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.
Судебное заседание должно состояться 9 февраля 2018 года в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева. Дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой.
Как известно, 22 декабря 2017 года Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык назначил условное наказание подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину.
В июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.
Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.
Двое подозреваемых в совершении преступления А.Медведько и Д.Полищук были задержаны 18 июня. Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".
После задержания суды избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевали.
9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Д.Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Д.Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22.00 до 6.00, сроком до 2 апреля.
31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения А.Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест А.Медведько на частичный - с 19.00 до 8.00.
По данному делу до сих пор продолжает досудебное следствие. Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.
25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил А.Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая А.Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.
Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве О.Бузины Д.Полищука после 2 апреля. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.
Оно же еще и закономерно совок до глубины дна. А раз Бузина был сепарасом, то уничтожившие его неудивительно если сядут на макс. строк.
Якщо його вбили московитські провокатори - тим паче не за законом.
и не только там - менты сами определяют как опг!!!
9+
Denis Polishchuk разом з Романом М. Ковалем та 30 іншими особами.
14 год ·
Підготовка для народу
Дев'ятого лютого, одинадцята година, Шевченківський суд Києва. Підготовче засідання по справі вбивства Бузини.
Все б нічого, але справжніх злочинців ніхто не шукав. Справу фабрикували проти добровольців та майданівців. У томах справи сотні патріотів.
Обвинувачують мене та Андрія Медведька в тому, чого ми не робили та до чого не маємо відношення. Хочуть судити лише за нашу любов до України. Саме так і йдеться в мотивувальній частині прокурорів.
Я погоджуюсь на чесний суд, а це можливо лише з Судом Присяжних. Лише Народ України може винести справедливий вирок.
Народ України і є влада. До зустрічі на засіданні. Справедливість переможе!
19 ч ·
Рубрика "Прогнозы Пономаря".
Россия в Сирии.
После того, как Путин недавно заявил об очередной "победе" РФ в Сирии и окончании военной операции, мои любимые почитатели пару дней бегали по ТВТ и ФБ со скрином моего комментария американскому Forbes за 2015 год, где я спрогнозировал для РФ Сирию как второй Афганистан (только в уменьшенной версии). Но сегодня что-то этих почитателей не видно.
Давайте разберем.
1. США - мощнейшая супер-сила Мира с военным бюджетом 700 млрд долл в год. США не под 11-ью пакетами санкций, а РФ - под 11-ью пакетами санкций от США. Поэтому США могут постепенно наращивать свое присутствие в Сирии (напомню, что США имеют в Сирии несколько мини-баз и в декабре открыли еще одну на 8 вертолетов). Также США поддерживают и вооружают анти-асадовскую оппозицию, ибо могут себе позволить делать это по военным, геополитическим и экономическим причинам (имеют такие возможности). Это и есть тактика "салями" - постепенное и медленное, но уверенное наращивание давления (на РФ, Иран и Асада в Сирии) и присутствия.
2. Американская тактика "салями" дает РФ три сценария на выбор:
а) Уходить, проиграв. Тогда дни Асада сочтены;
б) Ничего не менять - статическая ситуация. Но потери растут, деньги, которых нет, уходят.
в) Наращивать присутствие, втягиваться всё больше и погружаться всё глубже. А это и есть второй Афганистан.
Абсолютно все три сценария по очереди прошел СССР в Афганистане в свое время, пока полностью оттуда не ушел.
Потому что причина одна - нет ресурсов играть в долгую и тягаться со США, шейхами и Турцией. Просто нет таких ресурсов. Нет глобальной армии, нет глобального флота, нет бюджета, резервный фонд пуст.
Впереди - новые санкции. И - много.
Финал предсказуем.
Не по Кузе шапка.
"Как известно, 22 декабря 2017 года Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык назначил условное наказание подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину."
Тут есть над чем подумать...
да хрен вам на все ... на весь спермоприемник )))
Как говорят мудрецы -
Коль ты о людях говоришь плохое - пускай ты прав - нутро в тебе гилое!
Бузина писав і говорив:
- що українці не народ, що вони менш розвинуті, ніж росіяни;
- що галичани - не українці (цікаво в нього виходило, україномовні галичани не українці, а російськомовні жителі Донбаса - українці...)
- що жінок в Україні потрібно загнати в гареми;
Цікаво, у якій країні б його за таке не посадили? Знаєте, у чеських Судетах німецькі видання теж колись писали, що немає такого народу, як чехи...
У нас що Данилко чи Мураєв сидять?
PS Бузина не тільки українофобом був, а і жононенависником. От він на повному серйозі писав, що в Україні треба ввести багатожонство і гареми. Через це у нього був конфлікт із феміністками, він навіть колись дівчат привселюдно газом з балончика обдав. Чому не підозрюють феміністок? У них от теж мотив був...
Вони в той час були під Дніпром у своїй військовій частині, здавали нормативи, здається.
Приїхав на суд їхній командир, підтвердив це і показав документи з складання цих нормативів. Все! Які ще можуть бути питання?
Ну і да, його застрелили весною 2015, да? Ну порівняно із 2015 ситуація таки трохи краще. і ВВП росте (мало, 2-2,5%, але росте), і зарплати в Києві кращі стали, і машин 80 тис. за рік народ купив, і по мільйону туристів у Туреччині і Єгипті відпочили за рік.
Хоча якби влада була нормальна, то було б набагато краще...
Что касается нынешних "экономических успехов", то это всего лишь замедление скорости падения тела с 20 этажа за счет того, что пиджак расстегнулся и парашутит.
1. Революция в 2 года привела к падению ВВП на 20%, при этом зарплаты в постоянных ценах упали на треть, т.е. буржуазия "опустила" пролетариев под шумок больше, чем сама потеряла, т.е. нажилась на падении. Сейчас Гройсман свистит о росте реальных зарплат на 20%, но это - всего лишь детенизация, т.к. реальный розничный товарооборот вырос на 8%, каковой рост легко объясняется ОТЛОЖЕННЫМ СПРОСОМ, т.е. в мутные годы люди придерживали деньги, продажи машин упали в 3 раза, а теперь стали покупать больше, компенсируя задержку за 3 года, этот рост покупок не за счет роста текущих доходов, а за счет воздержания от дорогих покупок несколько лет.
2. Рост ВВП - это хорошо, но 2,5 % неплохо для зажравшейся Японии, а не для Украины, т.к. имеем рост мировых цен на наши товары гораздо бОльший, чем рост ВВП, да к тому же у нас выросли долги, так что все большую часть роста доведется отдавать кредиторам, внутреннего улучшения это не несет.
3. Главное - стратегически нарастает отставание от прочего мира, который стабильно растет гораздо быстрее, так что нормальные работники в ближайшие 10 лет окончательно разбегутся, останутся одни калеки и герои, которые убивать и ломать умеют, а строить не умеют ни хату, ни державу, так что с наибольшей вероятностью держава накроется под напором махновщины и беззакония, а более - менее полезные огрызки растащат соседи, причем никто в мире не будет против.
Реформи-то якраз не йдуть... Майже ніяка не йде. І тут питання до Пороха, Гройсмана, Авакова і тд. Так, у країні криза, економічна дупа і тд. Я все-таки не порохобот і до них питань цілий мішок.
Я про інше... Просто не треба прибіднятися. Особливо після того, як народ змів з прилавків супермаркетів усі делікатеси перед новорічними святами.
Тогда: простить и наградить.
13 год ·
#справа_бузини
Суддя-сепаратист Лінник буде судити патріотів Медведька і Поліщука.
Той самий, який нещодавно відпустив тітушковода та убивцю майданівців Крисіна. Потім через тиждень відпустив ще двох найманців. Під час Революції відбирав права у автомайданівців.
Менше з тим. Окрім непрофесійності та продажності суддя має відверті антиукраїнські погляди.
На сторінці Лінника у "Однокласніках" купа сепарської та проросійської риторики.
Тут добре усе розписано: https://goo.gl/GUzPz9
Спочатку мав сумнів чи це не фейкова сторінка. Але після нашого візиту 28 грудня Лінник усе підтвердив. А на запитання чи є він в групі "Антимайдан" сказав "Я не пам'ятаю".
До вашої уваги невелика підбірка скріншотів того, що ця особа вважає "класним":
- Відео "Бессмертного полка" з окупованого Донецьку.
- Новина про побиття українки полячками "Получай, бандеровская курва".
- "Антимайдан". Ватна цитата Кучми "Бандера і Шухевич не герої".
- Паблік "Патриоты России". Цитата убивці Жукова.
Там ще багато такого.
Такі як Лінник не мають права судити. Вони мають бути самі підсудні.
Приходьте 9 лютого на 11 годину. Дегтярівська 31а.
Лише нашими силами це судилище з такими "суддями" може бути справедливе.
Згоден. Та у випадку з нечистю бузиною - нагорода знайшла свого героя.
А за висловлювання і дії, тим паче за антидержавну і антинародну діяльність, за корупцію там жорсткіші закони.