 ФСБ в оккупированном Крыму допросила родственников члена Меджлиса Бариева

Член Меджлиса крымскотатарского народа, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщил, что ФСБ РФ допросила его родственников в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу организации.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Черноморский флот в 2017 году увеличил количество дальних походов кораблей, – Минобороны РФ

"На допросе приняли участие мои две сестры и тесть (родители не ходили из-за состояния их здоровья). На допрос их вызвали из-за моей правозащитной деятельности и гражданской позиции. О деталях допроса не знаю, так как мне не сообщили, скорее всего, в связи с тем, что взяли подписку о неразглашении информации", – подчеркнул Бариев.