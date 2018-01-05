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Все про:допрос (1042) Крым (19189) Меджлис (702) оккупация (6378) крымские татары (1693) Бариев (18)

 ФСБ в оккупированном Крыму допросила родственников члена Меджлиса Бариева

О деталях допроса крымских татар не сообщается.

Член Меджлиса крымскотатарского народа, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщил, что ФСБ РФ допросила его родственников в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу организации.

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"На допросе приняли участие мои две сестры и тесть (родители не ходили из-за состояния их здоровья). На допрос их вызвали из-за моей правозащитной деятельности и гражданской позиции. О деталях допроса не знаю, так как мне не сообщили, скорее всего, в связи с тем, что взяли подписку о неразглашении информации", – подчеркнул Бариев.

Источник: https://censor.net.ua/n3042896
 
 
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Странно и почему так, кроме ЦН где нибудь работаешь? Вот у меня сын с невесткой и внучкой позавчера умотали на Бали, спрошу у него сколько крымчан встретит.Путевка со скидкой всего 120 000 грн.
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Не представляйся, не надо, это же форум. А я обычный селянин, выращиваю деревья.
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Подивився, дійсно дешево, на машині за стільки не доїдеш.
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Оккупационные власти ведут себя по отношению к местным жителям одинаково, хотя российская отличается идиотизмом и уничтожением основы жизни Крыма.
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Зато за расейскими паспортами к оккупантам в очередь строились ублюдки.
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Татары опять пиарятся, какая невидаль - допросили родственников члена...
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А чего закрыли комменты под новостью выше?
ГосЧС предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий

Редакторы Цензора совсем припухли?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФСБ в оккупированном Крыму допросила родственников члена Меджлиса Бариева
 
 
 
 
 
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