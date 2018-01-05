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 Политика Украины
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 За сутки в зоне АТО 2 обстрела, ранен один воин ВСУ, - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и применяют вооружение запрещено минского соглашениями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.
Впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Луганского.
На Донецком направлении, еще в светлое время суток, противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецкого.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: США передадут Украине ПТРК Javelin в расположенные далеко от фронта воинские части, - Wall Street Journal

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали.
В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь. Состоянию его жизни ничто не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/n3042895
 
 
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Три креста, значит тут успело побывать три помойных ублюдка, здоровья воину.
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Воїну одужання! кацапам горіти у пеклі За добу в зоні АТО 2 обстріли, поранено одного воїна ЗСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 5105
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Я каждый день прошу
За отца, за мужа, за брата
Остановите, прошу, войну
Хватит! Больше не надо!

Я этому небу верну
Все блага в тучные лапы.
Остановите, прошу, войну!
Не забирайте у сына папу.
Я ложь прощаю лгуну,
Молчание - аристократу.
Остановите, прошу, войну!
В плену… найдите моего брата.
Я солнце прошу и луну!
Кричу и в жару и в стужу -
Остановите, прошу, войну!
Жене верните мужа.
И Бога и…. сатану
Прошу. Не душа - а пружина…
Остановите, молю, войну…
И… воскресите сына!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки в зоне АТО 2 обстрела, ранен один воин ВСУ, - штаб
 
 
 
 
 
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