 За сутки в зоне АТО 2 обстрела, ранен один воин ВСУ, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.
Впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Луганского.
На Донецком направлении, еще в светлое время суток, противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецкого.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали.
В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь. Состоянию его жизни ничто не угрожает.
Я каждый день прошу
За отца, за мужа, за брата
Остановите, прошу, войну
Хватит! Больше не надо!
Я этому небу верну
Все блага в тучные лапы.
Остановите, прошу, войну!
Не забирайте у сына папу.
Я ложь прощаю лгуну,
Молчание - аристократу.
Остановите, прошу, войну!
В плену… найдите моего брата.
Я солнце прошу и луну!
Кричу и в жару и в стужу -
Остановите, прошу, войну!
Жене верните мужа.
И Бога и…. сатану
Прошу. Не душа - а пружина…
Остановите, молю, войну…
И… воскресите сына!!!!!