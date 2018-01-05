 За сутки в зоне АТО 2 обстрела, ранен один воин ВСУ, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Луганского.

На Донецком направлении, еще в светлое время суток, противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецкого.

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На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали.

В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь. Состоянию его жизни ничто не угрожает.