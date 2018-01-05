 Полиция расследует массовое заражение гепатитом А в Николаеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции области.
"Ведомости по факту массового заражения граждан гепатитом А внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 130 УК Украины "Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью", - говорится в сообщении.
Сейчас назначен ряд экспертиз. Правонарушителям грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Николаеве за период с 3 декабря 2017 года зафиксированы 37 случаев заболевания вирусным гепатитом А, вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива.