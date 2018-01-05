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Все про:болезнь (386) гепатит (24) Николаев (1034) Нацполиция (6647) расследование (2173)

 Полиция расследует массовое заражение гепатитом А в Николаеве

В Николаеве по факту массового заражения граждан гепатитом А проводится расследование сотрудниками Национальной полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции области.

"Ведомости по факту массового заражения граждан гепатитом А внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 130 УК Украины "Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью", - говорится в сообщении.

Сейчас назначен ряд экспертиз. Правонарушителям грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Николаеве за период с 3 декабря 2017 года зафиксированы 37 случаев заболевания вирусным гепатитом А, вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042890
 
 
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хаос у тебя в голове,а в Украине идет война с москальной ордой
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а ты чего не на фронте?Порошенко уже рассматривает возможность закупки газа напрямую у Путина,не был бы ты плугом,понимал бы что Кремль уже на Банковой давно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция расследует массовое заражение гепатитом А в Николаеве
 
 
 
 
 
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