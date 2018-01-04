 США передадут Украине ПТРК Javelin в расположенные далеко от фронта воинские части, - Wall Street Journal

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Предоставление оружия Украине должно предотвратить превращение ныне тлеющего конфликта в крупномасштабные боевые действия путем увеличения возможностей правительственных сил лучше защищаться на случай наступательных операций вражеских сил. Американские официальные лица говорят, что они внимательно изучают дело передачи Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, что расположены далеко от фронта, чтобы его не использовали для наступательных операций, и чтобы оно не было оставлено врагу.
В 2014 году, когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок, которая была расположена неподалеку от Дебальцево, оказалась в руках пророссийских террористов.
Как пишет The Wall Street Journal, представитель вооруженных сил Украины сообщил американской стороне, что были уничтожены части радарной системы перед отступлением войск, однако это не единственный случай. Американское оборудование после агрессии российских войск против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных российских базах, а некоторые части можно было купить даже на черном рынке в Тбилиси.
Следовательно такие инциденты не относятся к исключениям. Некоторое оружие восточноевропейского происхождения, предоставленное антиправительственным бойцам в Сирии, например, оказалось позже в руках экстремистов "Исламского государства".
Американские и украинские официальные лица считают очень важным то, чтобы такое оружие как Javelin, не оказалась в руках боевиков, которые могли бы использовать его потом против украинских танков.
Wall Street Journal отмечает, что одно российское официальное лицо дало понять, что американская политика умная, потому что сепаратисты или русские могли бы потом перепродать оружие в зоны конфликтов, и оно могла бы быть использовано против америкаской техники (бронетранспортеров и танков) или персонала за несколько тысяч километров от Украины.
Сам из окопа пишешь - правильно??
А нам потрібно розуміти,чому США переймаються,щоб джавеліни не потрапили до рук сепаратистів та РФ відповідно - бездарне керівництво ЗСУ,що перенасичене зраниками.Я не впевнений,але штати мабуть і не передавали джавеліни союзникам під час військового конфлікту.
А сам факт передачі - це скоріше знак кремлю - щоб і не думали про наступ !!!
Никто же не запрещает обученной группе из той части использовать их в АТО
А то что если их и будут использовать в АТО, то втихаря чтобы лишний раз не светиться- никто и не сомневался
Тем более, об этом уже много писали и говорили, или тебе лишь бы волну поднять?
и это к сожалению, на данный момент, правильный вариант, пока не наведут порядок в нашей Армии
т.к даже в АТО есть предатели и в таком случае, заголовок кацапских сми типа "военный/капитан/майор/полковник/генерал ВСУ украв несколько установок Джавелин перешел на сторону днр/россии"- может стать реальностью
Если Джавелины и будут использовать в АТО- то только специально обученная группа под прикрытием, типа приехали в сопровождении, отстрелялись по быстренькому и уехали в сопровождении
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ты идиот?
1. Во первых, технологией изготовления Джевелинов обладают только 2 страны- США и Израиль
2. Это ты так решил, что нам должно быть пох украдут их у нас или нет?
Ну тогда в следующий раз нам вообще никто ничего не продаст, даже ржавое ружье, амеры уж так точно.
😂
с другой стороны подготовленные расчеты перебросить на передок, эт не танковый полк загрузи-выгрузи
Мы дадим вам лекарства от чумы, но вы их не трогайте, положите на верхнюю полку и забудьте про них
...пока не начнется эпидемия чумы. А вот как чума начнется, тут они вам и понадобятся.
В АТО сейчас джавелины не особенно нужны. Там идет позиционная, окопная война. Все ориентиры пристреляны, все танкоопасные направления заминированы и т.д.
В первом эшелоне обороны Джавелины не нужны. В случае внезапного наступления противника все они будут захвачены раньше, чем хоть один из них выстрелит.
Джавелины нужны во втором эшелоне обороны на случай крупномасштабного вторжения роисских войск. Именно тогда массированно будут применяться танки - оружие прорыва. А в первом эшелоне достаточно тех ПТ средств, которые есть.
Вот было бы обидно: расстрелять сейчас Джавелины по беспокоящим танкам, а потом в случае настоящего прорыва отстреливаться устаревшими РПГ-7.
от этого гибнут люди каждый день
рпг не устаревшее, а давно стоит на вооружении и причом во всем мире
джава и создана для уничтожения техники в полевых условиях, а не городской бой
и как раз это и есть блуждающие танки, которые маневрируют на бОльшом расстоянии
чем может поразить рпг
поразив несколько таких целей противника - его дэморализуют и заставляют менять тактику боя
не имея высокомобильной группы с джавами на 0, мы просто имеем нож от урок который держим в сейфе дома
или кацапские, из шахт откопаные танки, все сломались?
Так же эти ПТРК вроде дали, но не отдают. Наверное будут хранить где-то на складе, под охраной пехоты США, что бы кацапам втихую не продали.
Вот оно доверие к нынешней власти.
Не оставили, а забыли.
Если тебе подарили не нужную вещь , то ее можно закинуть в кладовку и забыть.
Не наступление, а контрнаступление.
А еще правильнее - борьба с тероризмом.
Мудро. Но боюсь соблазн будет слишком велик, и одну из ракет запишут как внезапно выпущенную по неожиданно появившемуся в Киеве ватному танку.
Вообще то здесь неточно сказано. Эти джавелины будут ХРАНИТЬСЯ в частях далеко от линии фронта. И количество этих вазелинов будет регулярно подсчитываться... Круто!!! Перемога!!! Потратили десятки миллионов баксов на железки которые даже не можем использовать)))
Вот источник: https://www.unian.info/politics/2331730-us-ukraine-try-to-ensure-weapons-dont-fall-to-enemy-wsj.html
They will be stored at training centers. American soldiers, who are now at a base in far western Ukraine but could move to bases in more central parts of the country, will regularly check and count them while training units.
"There is a [training] package that goes along with the weapons that gives people on our side a lot of reassurance that we will be able to keep tabs on them," said a senior U.S. official.
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он не говорит, что их нельзя использовать.
Он говорит что они будут храниться в учебных центрах и американские солдаты будут регулярно их проверять перед тренировками.
Есть тренировочный пакет, который дает людям с нашей стороны возможность смотреть на этим оружием...
Read more on UNIAN: https://www.unian.info/politics/2331730-us-ukraine-try-to-ensure-weapons-dont-fall-to-enemy-wsj.html
Wall Street Journal Moscow. Former Reuters in Turkey, Russia, Ukraine. справок не даёт.
Moscow
Хороший автор, можно верить
/sarcasm
2.javelin - не РПГ-7,где главнее не навык, а отчаянность.
3.Если рашисты забыкуют - будут, сдаётся мне, не только Джевелы.
Это не правда. Про раздолбайство ему рассказали друзья из РФ.
Почитайте интервью с тем сенатором , который вместе с Обамой занимался этой темой.
Рашистские блуждающие танки будут гореть, Лавров будет желваками покрываться, мол, посмотрите, националистические батальоны скорые помощи обстреливают, а пиндосы спокойно скажут: ничего не знаем, "ихтамнет". Мы передали во Львов, Луцк и Ровно. Вот печать и подпись.
Вот. Можете полюбоваться.
Обращаю ваше внимание что обьекты были в ужасных условиях в трех странах, а разоружили две.
Наверное потому что тэ россияне...