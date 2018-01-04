 США передадут Украине ПТРК Javelin в расположенные далеко от фронта воинские части, - Wall Street Journal

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Предоставление оружия Украине должно предотвратить превращение ныне тлеющего конфликта в крупномасштабные боевые действия путем увеличения возможностей правительственных сил лучше защищаться на случай наступательных операций вражеских сил. Американские официальные лица говорят, что они внимательно изучают дело передачи Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, что расположены далеко от фронта, чтобы его не использовали для наступательных операций, и чтобы оно не было оставлено врагу.



В 2014 году, когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок, которая была расположена неподалеку от Дебальцево, оказалась в руках пророссийских террористов.



Как пишет The Wall Street Journal, представитель вооруженных сил Украины сообщил американской стороне, что были уничтожены части радарной системы перед отступлением войск, однако это не единственный случай. Американское оборудование после агрессии российских войск против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных российских базах, а некоторые части можно было купить даже на черном рынке в Тбилиси.

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Следовательно такие инциденты не относятся к исключениям. Некоторое оружие восточноевропейского происхождения, предоставленное антиправительственным бойцам в Сирии, например, оказалось позже в руках экстремистов "Исламского государства".



Американские и украинские официальные лица считают очень важным то, чтобы такое оружие как Javelin, не оказалась в руках боевиков, которые могли бы использовать его потом против украинских танков.



Wall Street Journal отмечает, что одно российское официальное лицо дало понять, что американская политика умная, потому что сепаратисты или русские могли бы потом перепродать оружие в зоны конфликтов, и оно могла бы быть использовано против америкаской техники (бронетранспортеров и танков) или персонала за несколько тысяч километров от Украины.