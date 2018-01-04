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Все про:вооружение (2806) США (13030) Донбасс (15103) Javelin (1)

 США передадут Украине ПТРК Javelin в расположенные далеко от фронта воинские части, - Wall Street Journal

Планы США передать оружие Украине разозлили Россию и повлекли ухудшение взаимных отношений, но беспокойство вызывает также возможность, что оружие попадет в руки врага, как это произошло в прошлом.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также читайте: Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин

Предоставление оружия Украине должно предотвратить превращение ныне тлеющего конфликта в крупномасштабные боевые действия путем увеличения возможностей правительственных сил лучше защищаться на случай наступательных операций вражеских сил. Американские официальные лица говорят, что они внимательно изучают дело передачи Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, что расположены далеко от фронта, чтобы его не использовали для наступательных операций, и чтобы оно не было оставлено врагу.

В 2014 году, когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок, которая была расположена неподалеку от Дебальцево, оказалась в руках пророссийских террористов.

Как пишет The Wall Street Journal, представитель вооруженных сил Украины сообщил американской стороне, что были уничтожены части радарной системы перед отступлением войск, однако это не единственный случай. Американское оборудование после агрессии российских войск против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных российских базах, а некоторые части можно было купить даже на черном рынке в Тбилиси.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Оружие США - это помощь для защиты, а не наступления, - Полторак

Следовательно такие инциденты не относятся к исключениям. Некоторое оружие восточноевропейского происхождения, предоставленное антиправительственным бойцам в Сирии, например, оказалось позже в руках экстремистов "Исламского государства".

Американские и украинские официальные лица считают очень важным то, чтобы такое оружие как Javelin, не оказалась в руках боевиков, которые могли бы использовать его потом против украинских танков.

Wall Street Journal отмечает, что одно российское официальное лицо дало понять, что американская политика умная, потому что сепаратисты или русские могли бы потом перепродать оружие в зоны конфликтов, и оно могла бы быть использовано против америкаской техники (бронетранспортеров и танков) или персонала за несколько тысяч километров от Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3042887
 
 
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Навіщо нам Джавеліни в частинах в тилу? Що це за маразм? Так, ми будемо їх використовувати на фронті! А якщо США переймаються що ми їх продамо путіну, то можуть направити свої війська в АТО, які будуть Джавелинами знищувати кацапську бронетехніку!
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Не кричи. Тыл может быть разным. Но это точно ж не Львов будет )))
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Тут не можемо примусити владу вигнати на фронт танки та артилерію, через дебільне припинення вогню, так ще й американці в глибокий тил будуть поставляти Джавеліни! Таке враження що путіну створюють всі умови для наступу!
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Дебильное прекращение огня?
Сам из окопа пишешь - правильно??
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Ти з якою метою цікавишся? Ти терорист чи колаборант? Тобі припинення вогню потрібно? Наші снаряди заважають святкувати?
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Влада - зборище ідіотів,саботажників,зрадників,брехунів і т.д.Тому якщо хтось і хоче створити всі умови для кремля - то тільки банда шоколадників і КО.
А нам потрібно розуміти,чому США переймаються,щоб джавеліни не потрапили до рук сепаратистів та РФ відповідно - бездарне керівництво ЗСУ,що перенасичене зраниками.Я не впевнений,але штати мабуть і не передавали джавеліни союзникам під час військового конфлікту.
А сам факт передачі - це скоріше знак кремлю - щоб і не думали про наступ !!!
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передадут 80ке во Львове и 95ке в Житомире...
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какая разница кому передадут?
Никто же не запрещает обученной группе из той части использовать их в АТО
А то что если их и будут использовать в АТО, то втихаря чтобы лишний раз не светиться- никто и не сомневался
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Все правильно (плюсую), але проблема не тільки в продажності (корупції), хоча й такі приклади у статті наведені. Основна проблема, що техніка може бути захоплена ворогом у бою, оскільки війна є війна.
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Якщо американці не дають нам Джавеліни на лінію вогню, то це означає що США не вважає ЗСУ боєздатною армією! Висновок - потрібно гнати Генштаб найух у повному складі! Що це за командування таке, якому бояться в руки зброю дати, щоб воно не просрало ЗНОВУ американську зброю? Кого посадили за втрату американських радарів? Кого посадили за Іловайський та Дебальцевській котли???????????????????????????? Я вже не кажу розстріляли, просто посадили??????
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А когось тов. Сталін розстріляв за Харківський котел? Я не симпатик Муженко та інших, але треба розуміти, що війна - це війна, і помилки неминучі.
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А кого он мог расстрелять если план операции он сам утвердил и разумеется контролировал исполнение?
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игареха мы тебя давно искали а ты тут засранец гадишь...
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согласен! наши друзья и союзники США слишком долго озираются на рашку и чешут то,что на Пасху красят
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а ты что реально думал что как только нам дадут Джавелины то их сразу же отправят в АТО на нулевку?
Тем более, об этом уже много писали и говорили, или тебе лишь бы волну поднять?
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А навіщо нам зброя яку неможливо застосувати???? Джавеліни це зброя переднього краю оборони та наступу, в тилу вона абсолютно непотрібна! Якщо танкові чи механізовані колони ворога прорвуться через лінію оборони, то зупинити їх Джавелінами буде неможливо. Неможливо зупинити танкову колону довжиною 100км. Можна підбити перший танк, перших 10 танків, але за ними будуть йти ще 100-200 бронемашин і це не буде мати жодного сенсу!
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в АТО на нуле у обычных пацанов из окопов- Джавелинов не будет!!!!!
и это к сожалению, на данный момент, правильный вариант, пока не наведут порядок в нашей Армии
т.к даже в АТО есть предатели и в таком случае, заголовок кацапских сми типа "военный/капитан/майор/полковник/генерал ВСУ украв несколько установок Джавелин перешел на сторону днр/россии"- может стать реальностью

Если Джавелины и будут использовать в АТО- то только специально обученная группа под прикрытием, типа приехали в сопровождении, отстрелялись по быстренькому и уехали в сопровождении
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Втрата кількох Джавелінів не має лякати наше командування! Джавеліни використовуються найбільш ефективно навіть не в обороні, а в тилу ворога!!! В США Джавелінами користується спецназ для рейдів в тилу ворога! Найбільш успішне використання Джавелінів це був рейд спецназа по тилам ворога в Іракській війні! Ми також маємо застосовувати ці Джавеліни для рейдів по тилам ворога, для знищення ворожої техніки на марші, коли вона ще не досягла лінії фронту, в місцях критичного зближення з ворогом, в Авдіївській промзоні, в міських боях, коли використання радянських ПТРК неможливе через забудову та швидке переміщення ворожої бронетехніки! Джавелін має меншу дальність ніж радянські ПТРК і його головна особливість це самонаведення згори на ворожий танк, який не потрібно постійно підсвічувати променем лазеру! В тилу ці ПТРК абсолютно не дають ніякої переваги для ЗСУ! Якщо ворожі танкові та механізовані колони прорвуть оборону та вийдуть на оперативний простір, їх вже не зупинять жодні Джавеліни.
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Втрата кількох Джавелінів не має лякати наше командування!

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ты идиот?
1. Во первых, технологией изготовления Джевелинов обладают только 2 страны- США и Израиль
2. Это ты так решил, что нам должно быть пох украдут их у нас или нет?
Ну тогда в следующий раз нам вообще никто ничего не продаст, даже ржавое ружье, амеры уж так точно.
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Готовишься передать Джевеллины хозяину с Лубянки?
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Это какой-то цирк на дротi. Боятся, что в шахты лугандонские закопаем?
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Боятся, чтобы в ваши чекистские руки не попали.
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ну вот харошая новость, уже успагоилась, наверное.
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Барижна петрушка отримала черговий чіткий сигнал " не припинеш грабувати і зраджувати народ, допомоги не буде"...
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Это еще барреты на 42 мульйона не доехали. Вот тогда даже гадить выйти не смогут - будут оправляться прямо в окопах.
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ну тыл понятие, относительное США передадут Украине ПТРК Javelin в расположенные далеко от фронта воинские части, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 8430
с другой стороны подготовленные расчеты перебросить на передок, эт не танковый полк загрузи-выгрузи
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Мы дадим вам лекарства от чумы, но вы их не трогайте, положите на верхнюю полку и забудьте про них
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Molli

Мы дадим вам лекарства от чумы, но вы их не трогайте, положите на верхнюю полку и забудьте про них
...пока не начнется эпидемия чумы. А вот как чума начнется, тут они вам и понадобятся.
В АТО сейчас джавелины не особенно нужны. Там идет позиционная, окопная война. Все ориентиры пристреляны, все танкоопасные направления заминированы и т.д.
В первом эшелоне обороны Джавелины не нужны. В случае внезапного наступления противника все они будут захвачены раньше, чем хоть один из них выстрелит.
Джавелины нужны во втором эшелоне обороны на случай крупномасштабного вторжения роисских войск. Именно тогда массированно будут применяться танки - оружие прорыва. А в первом эшелоне достаточно тех ПТ средств, которые есть.
Вот было бы обидно: расстрелять сейчас Джавелины по беспокоящим танкам, а потом в случае настоящего прорыва отстреливаться устаревшими РПГ-7.
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беспокоящий танк - это не кнопка на жопе
от этого гибнут люди каждый день
рпг не устаревшее, а давно стоит на вооружении и причом во всем мире
джава и создана для уничтожения техники в полевых условиях, а не городской бой
и как раз это и есть блуждающие танки, которые маневрируют на бОльшом расстоянии
чем может поразить рпг
поразив несколько таких целей противника - его дэморализуют и заставляют менять тактику боя
не имея высокомобильной группы с джавами на 0, мы просто имеем нож от урок который держим в сейфе дома
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Спасибо товарищам американцам за такую важную помощь!
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и сегодня не помеха.
или кацапские, из шахт откопаные танки, все сломались?
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Лишнее подтверждение идиотизма и предательства президентов Украины, отказавшихся в свое время от ЯО...... Теперь наш удел унижение во всех формах.... Вот как раз свежий пример...
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Напоминает мультфильм про почтальона Печкина с посылкой, которую он приносил, но не отдавал без документов.
Так же эти ПТРК вроде дали, но не отдают. Наверное будут хранить где-то на складе, под охраной пехоты США, что бы кацапам втихую не продали.
Вот оно доверие к нынешней власти.
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А никто и не продавал! Просто оставили...
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Та не,просто кто то сказал,они нам не нужны,своего добра завались,а другой ляпнул,дорого в обучении будет та обслуживании,ну что бы хуйла не злить, а янки решили по своему,раз так в страну передадим.пусть хуйло бесится,но пусть полежат ,а мы присмотрим
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Так я и поверил. И барреты сложат на складе в Виннице.
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На даче у Пашинского сложите. И ценники не снимайте, мало ли что...
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Возможно, Вам это неизвестно. Так вот, когда Обама был не президентом, а ещё сенатором, он был в Украине, была какая-то совместная программа по разоружению. Кто ж знал, что он станет президентом США! На Донбассе он тоже был. Наши военные особо не парились - невелика птица! и всё ему показывали. Он и увидел наше традиционное раздолбайство, как оружие хранится в чуланчиках, закрытых на деревянную щепочку. Порядки в украинской армии и общая расслабленность произвели на Обаму неизгладимое впечатление. Поэтому совершенно не удивительно, что в вопросе поставок оружия он стоял насмерть. Обама человек умный и системный, поэтому верил своим глазам, а не всякой болтовне. И вот зачем писать всякую ерунду типа статью кацапы заказали.
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Тоже самое бы было, как с радарами

Не оставили, а забыли.
Если тебе подарили не нужную вещь , то ее можно закинуть в кладовку и забыть.
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А как же их испытание на ватниках ?
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Писал не грамотный журналист.
Не наступление, а контрнаступление.
А еще правильнее - борьба с тероризмом.
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"...им будут оснащены части, что расположены далеко от фронта, чтобы его не использовали для наступательных операций, и чтобы оно не было оставлено врагу."

Мудро. Но боюсь соблазн будет слишком велик, и одну из ракет запишут как внезапно выпущенную по неожиданно появившемуся в Киеве ватному танку.
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Который потом также неожиданно исчез вместе с попавшей в него ракетой. Чертовщина какая-то...
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подальше положешь -поближе возьмешь
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не знаю, это как помповое ружьё для самозащиты дома, лежащее у тёщи на другом краю города.
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Не лепите из мухи слона США передадут Украине ПТРК Javelin в расположенные далеко от фронта воинские части, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5137 Передадут, ясное дело, например кировоградской 50ке, далеко от линии фронта. А потом будет командировка. А в командировку без ручной клади не ездят США передадут Украине ПТРК Javelin в расположенные далеко от фронта воинские части, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3650
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дічь ні про що - наш істочьнік со ссилкой на наш істочнік саабщіл что джавелин будет находится в руминии чтоби не продали венграм... ну бредятина тупейшая
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короче-видимо Джавелины и крутые снайперские винтовки из США лучше хранить под Калиновкой...целее будут...)))
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Ваша ирония не уместна, лично я ничуть не сомневаюсь, что склад с американскими ПТРУ вскоре или "сгорит" или ПТРУ "сьедят мыши", это же Украина детка, тут всё продается.
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вот именно-может таки хоть часть должна присутствовать в прифронтовой полосе...или это так-наличие для "наличия"...шоб кацапы боялись...)
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Поэтому им будут оснащены части, что расположены далеко от фронта, чтобы его не использовали для наступательных операций, и чтобы оно не было оставлено врагу.

Вообще то здесь неточно сказано. Эти джавелины будут ХРАНИТЬСЯ в частях далеко от линии фронта. И количество этих вазелинов будет регулярно подсчитываться... Круто!!! Перемога!!! Потратили десятки миллионов баксов на железки которые даже не можем использовать)))
Вот источник: https://www.unian.info/politics/2331730-us-ukraine-try-to-ensure-weapons-dont-fall-to-enemy-wsj.html
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если ты начал переводить- то переводи тогда правильно и полностью

They will be stored at training centers. American soldiers, who are now at a base in far western Ukraine but could move to bases in more central parts of the country, will regularly check and count them while training units.
"There is a [training] package that goes along with the weapons that gives people on our side a lot of reassurance that we will be able to keep tabs on them," said a senior U.S. official.
-----------------------------------

он не говорит, что их нельзя использовать.

Он говорит что они будут храниться в учебных центрах и американские солдаты будут регулярно их проверять перед тренировками.

Есть тренировочный пакет, который дает людям с нашей стороны возможность смотреть на этим оружием...
Read more on UNIAN: https://www.unian.info/politics/2331730-us-ukraine-try-to-ensure-weapons-dont-fall-to-enemy-wsj.html
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Thomas Grove @tggrove

Wall Street Journal Moscow. Former Reuters in Turkey, Russia, Ukraine. справок не даёт.
Moscow

Хороший автор, можно верить
/sarcasm
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Ето было сразу понятно что Америка не доверяет сегодняшней власти в Украине. Видимо разведка США многое знает про Барыг чего пока не хотят разглашать.
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Глупые америкосы не понимают, что наши барыги их продадут россиянам, даже если они будут в в/ч в Ужгороде.
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Чому пишете"надають"? Це означає безкоштовно. Насправді- продають. Чому так шаряться американці? Бояться щоб пу не напав? Так йому ж далеко.
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Да все норм.Итак было понято что в том колличесве они роЯли бы не сыграли.Их изначально поставляли для учебок для подготовки бойцов.А в случаи очередных приступов ху%ловсой весны поставки выростут многократно и использовать их будут подготовленные бойцы.Если бы США приняло решение поддержать Украину в силовом варианте решения донбасской проблемы,то это были бы поставки в десятки миллиардов $.Или вы думаете что 350млн $ смогут повлиять на расклад сил в регионе при том,что рашка тратит от 70 до 100 млрд$ в год на оборону?
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Сука, ну не верю, что это хитрый план чтоб не светится.....
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та все норм:}вы не шарите:}пусть дают.кацапня схавает
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1.Обычная амеровская расчеливость.
2.javelin - не РПГ-7,где главнее не навык, а отчаянность.
3.Если рашисты забыкуют - будут, сдаётся мне, не только Джевелы.
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Если военным путем проблему Донбасса не решить, а другими путями она не решается или нет желания другим путем ее решать, то где выход?
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Выход был и есть－свалите, орки, с Донбасса и после чреды посадок люди заживут там спокойно, как до 2014-го жили, пока вы туда их спасать не полезли и не начали из всех СМИ пугать фошыздами-нацыздами.
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В принципе ожидаемо. Ситуация та же, как и с поступившими из США контбатарейными радарами －они так же в глубоком тылу ныне.
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Возможно, Вам это неизвестно. Так вот, когда Обама был не президентом, а ещё сенатором, он был в Украине, была какая-то совместная программа по разоружению. Кто ж знал, что он станет президентом США! На Донбассе он тоже был. Наши военные особо не парились - невелика птица! и всё ему показывали. Он и увидел наше традиционное раздолбайство, как оружие хранится в чуланчиках, закрытых на деревянную щепочку. Порядки в украинской армии и общая расслабленность произвели на Обаму неизгладимое впечатление. Поэтому совершенно не удивительно, что в вопросе поставок оружия он стоял насмерть. Обама человек умный и системный, поэтому верил своим глазам, а не всякой болтовне. И вот зачем писать всякую ерунду типа статью кацапы заказали.

Это не правда. Про раздолбайство ему рассказали друзья из РФ.
Почитайте интервью с тем сенатором , который вместе с Обамой занимался этой темой.
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Шо, кацапня очередную джинсушку тиснула.
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Я только знаю следующее: в газетах пишут одно, а в реальной жизни всё по-другому...
Рашистские блуждающие танки будут гореть, Лавров будет желваками покрываться, мол, посмотрите, националистические батальоны скорые помощи обстреливают, а пиндосы спокойно скажут: ничего не знаем, "ихтамнет". Мы передали во Львов, Луцк и Ровно. Вот печать и подпись.
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иногда так хочется матюкнуться, но правила форрума - закон для форрумчанина.
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У квітні 1992 року ми з Семом Нанном здійснили поїздку у Росію, Україну та Білорусь. Ми побачили, у яких жахливих умовах була низка об'єктів, як небезпечно було все це залишати без нагляду, саме так, як нам розповідали ті росіяни.

Вот. Можете полюбоваться.
Обращаю ваше внимание что обьекты были в ужасных условиях в трех странах, а разоружили две.
Наверное потому что тэ россияне...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША передадут Украине ПТРК Javelin в расположенные далеко от фронта воинские части, - Wall Street Journal
 
 
 
 
 
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