Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
"Действия России в Крыму приведут к такому страшному аспекту, как экологическое бедствие", – сообщил он.
По словам Чийгоза, РФ не планировала после оккупации сделать полуостров образцово-показательным регионом.
"Его (Крым. - Ред.) настолько уничтожили... Меня как-то везли в машине, мешок на голове. И я по этой дороге Симферополь – Бахчисарай десятки раз ездил, это основная трасса моей жизни... И я не узнал дорогу, настолько все изменилось в Крыму. (На полуострове. - Ред.) все вырубают, уничтожают, там мрак. Остров-лагерь в буквальном смысле. Зона, которая совмещена с военной базой", – подчеркнул он.
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Многие не поверят, а я верю Ахтему Чийгозу! Так всё и есть!
Про "мешок" и "не узнал"... ноу коммент.
Звиздец))
в Багдаде всё спокойно...?(с)
http://sud.ua/ru/news/ukraine/113124-ukraintsev-udivila-skromnaya-zarplata-lutsenko
Расследование закончено,Наталья Поклонская не та за кого себя выдает.Её подвели друзья.
Про людей,памятники и экологию уже пробовали.
Реакции никакой.
А російські окупанти це варвари, які знищують і природу Криму і історичні пам'ятки всіх народів в Криму.
но тут тоже интересно...
https://www.youtube.com/watch?v=_eGo-NEcEVI
https://i.pinimg.com/736x/8f/ac/a8/8faca851920904c3c1fedfa4292148f2.jpg - "German soldier kissing Russian female soldier"
сейчас лень.....
видимо за это и расстреляли каздла в 1937 году,выдал планы Мировой революции Сралино-чЛЕНИНЦЕВ
В это время весь цивилизованный мир молился (даже атеисты), чтобы все закончилось благополучно и борт номер 1 приземлился носом в землю 😂