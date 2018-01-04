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 Политика Украины
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 Действия российских оккупантов ведут Крым к экологическому бедствию, - Чийгоз

Оккупированный Крым близок к экологической катастрофе, из-за действий оккупационных властей полуостров изменился до неузнаваемости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Действия России в Крыму приведут к такому страшному аспекту, как экологическое бедствие", – сообщил он.

По словам Чийгоза, РФ не планировала после оккупации сделать полуостров образцово-показательным регионом.

"Его (Крым. - Ред.) настолько уничтожили... Меня как-то везли в машине, мешок на голове. И я по этой дороге Симферополь – Бахчисарай десятки раз ездил, это основная трасса моей жизни... И я не узнал дорогу, настолько все изменилось в Крыму. (На полуострове. - Ред.) все вырубают, уничтожают, там мрак. Остров-лагерь в буквальном смысле. Зона, которая совмещена с военной базой", – подчеркнул он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Оккупационные власти Крыма отдали 70 земельных участков под подходы к Керченскому мосту

Источник: https://censor.net.ua/n3042884
 
 
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Значит быстрее сольют назад Украине Крым, может это и хорошо.
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Мне так знакомый сказал, что Крым это большая зона. Бедствие будет, причем необратимое. Засолка, гниение Азовского моря из-за моста...
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А отчего засолка? Почему за миллионы лет так и не засолилось ничего?
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в северном крыму и были всегда солончаки из за отсутствия пресной воды. Это с 54 года только начали мелиорировать эти земли под выращивание сельхозпродукции.
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Канал дал воду в Керчь только в 1971 году. и без бетона 40 % воды уходило в почву ,засоляя её.
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Вот интересно, просвети пожалуйста как пресная вода из Днепра может засолить почву? Или весь юг Украины с 50-ых годов при попустительстве советской власти засолялся водами Днепра? Причем половина городов Юга используют воду как питьевую.
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Всё очень просто. в грунтовом канале 40 % воды терялось в почву. Грунтовые воды поднимались и летом пересыхали засоляя почву. При этом на севере Крыма вокруг канала погибли все сады. И канал начали бетонировать. Гугл в помощь.
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"Меня как-то везли в машине, мешок на голове. И я по этой дороге Симферополь - Бахчисарай десятки раз ездил, это основная трасса моей жизни... И я не узнал дорогу, настолько все изменилось в Крыму. (На полуострове. - Ред.) все вырубают, уничтожают,
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Многие не поверят, а я верю Ахтему Чийгозу! Так всё и есть!
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Игорь Мельник 1e80ecc1 - может у него чакра открылась и он видел сквозь мешок? Татарский характерник так сказать....
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я слушал это интервью по 112-му...
Про "мешок" и "не узнал"... ноу коммент.
Звиздец))
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Во-Во ну что там на вашей базе Хмеймим...?
в Багдаде всё спокойно...?(с)
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Вчера я пьянствовал... Ну да, и радовался Сегодня чуток работал + выиграл в футбол в зале 6::5. Завтра вечером собираюсь на шашлык, а в субботу в баню к друзьям. А Вы то откуда всё знаете?
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Так с мешком на голове непросто узнать четырёхполосную трассу "Таврида" Керчь-Севастополь. Действия российских оккупантов ведут Крым к экологическому бедствию, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 65
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РАБссия это ГУЛАГ 21 века......не только в Крыму или на Камчатке...но даже в Арктике....к сожалению тюлени моржи и белые медведи Майдан не соберут... Действия российских оккупантов ведут Крым к экологическому бедствию, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1870
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А ..козлы?
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Это ничего лишь бы коррупцией не побило полустров, сименс этого не допустит.
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Газета "Комсомольская правда" провела расследование что творится в Крыму.Материал любезно вброшен в Ютьюб...,Про подвиги Няши Наклонской и Аксенова там же есть.... Действия российских оккупантов ведут Крым к экологическому бедствию, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1902
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Ссылку! Ссылку, Сенатор!!!
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Комсомольцам веришь. А коммунистам?
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Что то я ни какой радости в Крыму и ранее не ощущал.Все было дорого.
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Украинцев удивила «скромная» зарплата Луценко

http://sud.ua/ru/news/ukraine/113124-ukraintsev-udivila-skromnaya-zarplata-lutsenko
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я ссылками не пользуюсь с 2004 года.а название материала такое :
Расследование закончено,Наталья Поклонская не та за кого себя выдает.Её подвели друзья.
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из Крыма руцкие сделают вторую Сирию...так нада...!))) Севастополь и Тартус-вот главное...)
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Единственный политик, хоть как-то обозначивший перспективу возврата Крыма - нар.деп.Савченко - после третьей мировой войны. Вот после неё самое время перейматься экологией.
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Коммуниситам верю 6 Они подписали два братских Договора с Гитлером в августе и сентябре 1939 года в Москве сроком на 10 лет и это опубликовано в газетах ПРАВДа ИЗВЕСТИя и Красная звезда в номерах за 29 сентября 1939 года. Дії російських окупантів призведуть до екологічного лиха у Криму, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 5487
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Если заявить что в Крыму издеваются над животными будет больший резонанс.
Про людей,памятники и экологию уже пробовали.
Реакции никакой.
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Ніхто так не переживає за Крим, як кримські татари.
А російські окупанти це варвари, які знищують і природу Криму і історичні пам'ятки всіх народів в Криму.
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Если кто найдет речь Гейнца Гудериана на совместном параде в побежденном советско-немецком Брест-Литовске в сентябре 1939 года,заплачу долларами... Дії російських окупантів призведуть до екологічного лиха у Криму, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 2535
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речь не искал....
но тут тоже интересно...
https://www.youtube.com/watch?v=_eGo-NEcEVI
https://i.pinimg.com/736x/8f/ac/a8/8faca851920904c3c1fedfa4292148f2.jpg - "German soldier kissing Russian female soldier"
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речь у меня есть дословная...мне нужен живой голос Гудериана...а он ЕСТЬ...,я знаю...
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когда будет желание пошурушу по сусекам интернета.
сейчас лень.....
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А за крымских татар никто не пережиаает.
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Крымские татары обрели Родину своих предков после 24 августа 1991 года,18 марта 2014 года они её вновь потеряли как и в 1944 году.
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Певица Руслана, победившая на Евровидении в 2004 году, считает, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. Об этом она заявила в интервью каналу «112».
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КацаКрысины сыны от псины Шарикова,маршал Тухачевский в 1935 году сказал красивые слова ,я их перефразирую немного : там где мы посрали,то уже наша советская земля....
видимо за это и расстреляли каздла в 1937 году,выдал планы Мировой революции Сралино-чЛЕНИНЦЕВ Дії російських окупантів призведуть до екологічного лиха у Криму, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 5990
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внук белогвардейского офицера не мог быть ни комсомолистом ни каммунистом... Дії російських окупантів призведуть до екологічного лиха у Криму, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 9225
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Древнегреческий историк Геродот был страстным путешественником и впечатлениями всегда делился в своих описаниях.Об Украине Геродот тоже оставил память.В частности в 4-й Книге своих описаний.Побывайте в Греции и Руслану пригласите,полезно будет.
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В течении нескольких часов самолёт Путина из-за тумана не мог сесть в Абакане.
В это время весь цивилизованный мир молился (даже атеисты), чтобы все закончилось благополучно и борт номер 1 приземлился носом в землю 😂
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Мешок на голову надели не только на голову Чийгозе, но и на всех татар одновременно. Теперь его могут просто, как с котятами, опустить в воды Черного моря - они ведь в Крыму никому не нужны. Увы...
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Я глибоко стурбований. Треба щось робити. Це ж як так станеться, то росіяни в Криму будуть жити на еко-помийці? Може навіть якийсь кацап захворіє? І не зможе поїхати убити українця?Ай-я-я. Яке горе, як я це переживу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДействия российских оккупантов ведут Крым к экологическому бедствию, - Чийгоз
 
 
 
 
 
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