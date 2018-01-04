Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Действия России в Крыму приведут к такому страшному аспекту, как экологическое бедствие", – сообщил он.

По словам Чийгоза, РФ не планировала после оккупации сделать полуостров образцово-показательным регионом.

"Его (Крым. - Ред.) настолько уничтожили... Меня как-то везли в машине, мешок на голове. И я по этой дороге Симферополь – Бахчисарай десятки раз ездил, это основная трасса моей жизни... И я не узнал дорогу, настолько все изменилось в Крыму. (На полуострове. - Ред.) все вырубают, уничтожают, там мрак. Остров-лагерь в буквальном смысле. Зона, которая совмещена с военной базой", – подчеркнул он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Оккупационные власти Крыма отдали 70 земельных участков под подходы к Керченскому мосту