 Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы продолжим изучать наилучшие пути, поскольку комиссии больше не существует. Мы направим предварительное заключение комиссии в министерство внутренней безопасности и определимся с дальнейшими шагами", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс журналистам в четверг.
Она отметила, что администрация Д.Трампа "дает министерству взять процесс в свои руки".
Накануне президент США Д.Трамп подписал указ о роспуске комиссии по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил данный вопрос министерству внутренней безопасности.
В январе 2016 года разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводил согласованную кампанию по воздействию на выборы 2016 года в США в пользу Трампа.
Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоит за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.
Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- достаточно серьезные обвинения в адрес россии, которые наверняка подтверждены экспертизой.
лучше и не скажешь.
какой през у нас - такая и коммиссия...
Позорная, как триппер, Противная, как рвота,
И странная забота, Изводит кремлебота,
Смешать с дерьмом и грязью, Понятие - Свобода..
Задача кремлебота - Врать до седьмого пота,
С бесстыдством крокодила, С упорством идиота,
Со жлобским упоеньем, Морального урода,
Такая вот работа... Работа кремлебота...
хотя пороошенка немало наёмников завёл и пулемётами вооружил,
нажитое во время войны охранять надо ...