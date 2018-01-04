 Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы продолжим изучать наилучшие пути, поскольку комиссии больше не существует. Мы направим предварительное заключение комиссии в министерство внутренней безопасности и определимся с дальнейшими шагами", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс журналистам в четверг.

Она отметила, что администрация Д.Трампа "дает министерству взять процесс в свои руки".

Накануне президент США Д.Трамп подписал указ о роспуске комиссии по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил данный вопрос министерству внутренней безопасности.

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В январе 2016 года разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводил согласованную кампанию по воздействию на выборы 2016 года в США в пользу Трампа.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоит за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.