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Все про:выборы (20007) Президент (3996) США (13030) фальсификации (1233) Трамп (1627)

 Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США, - Белый дом

Белый дом направит министерству внутренней безопасности США предварительное заключение распущенной президентской комиссии по честным выборам о возможных фальсификациях на выборах 2016 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Трамп выразил надежду на честное расследование Мюллером возможного вмешательства РФ в выборы в США

"Мы продолжим изучать наилучшие пути, поскольку комиссии больше не существует. Мы направим предварительное заключение комиссии в министерство внутренней безопасности и определимся с дальнейшими шагами", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс журналистам в четверг.

Она отметила, что администрация Д.Трампа "дает министерству взять процесс в свои руки".

Накануне президент США Д.Трамп подписал указ о роспуске комиссии по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил данный вопрос министерству внутренней безопасности.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Экс-посол США в РФ раскритиковал Трампа за звонок Путину: "Меня шокирует, что этот телефонный разговор состоялся"

В январе 2016 года разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводил согласованную кампанию по воздействию на выборы 2016 года в США в пользу Трампа.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоит за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3042883
 
 
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Значить Трамп буде давити кацапів ще більше. Нах йому за них на кічу з вИИисоОкого поста йти? В принципі молодець мужик. Бабло з кацапів зняв, використав їх по повній програмі, а тепер потрібно кредиторів свідків знищити, що він і робить, а щоб він не розслаблявся заряджений кольт йому постійно тичуть під бока.
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Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоит за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Источник: https://censor.net.ua/n3042883
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- достаточно серьезные обвинения в адрес россии, которые наверняка подтверждены экспертизой.
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"распущенной президентской комиссии по честным выборам"?
лучше и не скажешь.
какой през у нас - такая и коммиссия...
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Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США, - Белый дом - Цензор.НЕТ 4919 Борис Абрамыч Березовский когда то ляпнул : в это стране,я даже обезьяну сделаю президентом. Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9631 Плешивого РАБссиянцам всунул пожизненно...
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Работа кремлебота - Поганая работа,
Позорная, как триппер, Противная, как рвота,
И странная забота, Изводит кремлебота,
Смешать с дерьмом и грязью, Понятие - Свобода..
Задача кремлебота - Врать до седьмого пота,
С бесстыдством крокодила, С упорством идиота,
Со жлобским упоеньем, Морального урода,
Такая вот работа... Работа кремлебота...
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Злые языки говорят что за фразу : РАБссия единственная страна в мире способная превратить США в радиактивный пепел,Кремлеботер Дима Сикелев получил миллион долларов ггонорару... Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1157
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тот редкий случай когда злые языки, скорее всего правы...
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вот будет если выборы в один тур пересчитают,
хотя пороошенка немало наёмников завёл и пулемётами вооружил,
нажитое во время войны охранять надо ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗаключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США, - Белый дом
 
 
 
 
 
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