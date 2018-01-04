 Уже около 1 тыс. человек заболели корью на Одесчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

По приблизительным данным врачей, число больных корью в регионе на сегодняшний день составляет около 1 тыс. человек. С весны прошлого года от осложнений при кори умерли пять человек, а новые пациенты попадают в больницы ежедневно.

От болезни преимущественно страдают дети. В зоне риска также находятся взрослые, которым своевременно не сделали прививки. Симптомы кори – высокая температура, сухой кашель, сыпь на теле.

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Главврач Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова сообщила, что зафиксированы тяжелые коревые пневмонии.

"Двое взрослых – это пациенты, которые не лечились и обратились на седьмой день после начала заболевания – в крайне тяжелом состоянии. Через несколько часов настал летальный исход. У трех детей – также коревая тяжелая пневмония", – отметила она.

Лаврюкова рассказала, что ежедневно в больницы поступают 12–14 пациентов с корью.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в конце декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила детям в Одессе, у которых нет прививки от кори, посещать школы и детсады.