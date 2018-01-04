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 Уже около 1 тыс. человек заболели корью на Одесчине

В Одесской области продолжает расти число больных корью. Такого большого количества пациентов в инфекционных отделениях не фиксировалось уже много лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

По приблизительным данным врачей, число больных корью в регионе на сегодняшний день составляет около 1 тыс. человек. С весны прошлого года от осложнений при кори умерли пять человек, а новые пациенты попадают в больницы ежедневно.

От болезни преимущественно страдают дети. В зоне риска также находятся взрослые, которым своевременно не сделали прививки. Симптомы кори – высокая температура, сухой кашель, сыпь на теле.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Девять сотрудников завода госпитализированы с корью, - Львовская ОГА

Главврач Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова сообщила, что зафиксированы тяжелые коревые пневмонии.

"Двое взрослых – это пациенты, которые не лечились и обратились на седьмой день после начала заболевания – в крайне тяжелом состоянии. Через несколько часов настал летальный исход. У трех детей – также коревая тяжелая пневмония", – отметила она.

Лаврюкова рассказала, что ежедневно в больницы поступают 12–14 пациентов с корью.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в конце декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила детям в Одессе, у которых нет прививки от кори, посещать школы и детсады.

Источник: https://censor.net.ua/n3042882
 
 
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Медицинська реформа - від дебілів.
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Дибіли батьки, що наслухавшись журнашлюшок-популістів не роблять дідям щеплень!
Дибіли політики, що граються у популізм, типу "права людини, права дитини"!
Коли ти один такий розумний, то все клас, але коли таких ТРЕТИНА, то може і епідемія виникнути.
Сталося те, що мало колись статися.
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Мо', це полізла статистика "куплених за сало" довідок про щеплення...
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Це результати роботи лікарів які за долари купили собі дипломи в Одесі.
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Ідіотизм в тому, що батьки купляють такі довідки, замість того, щоб зробити щаплення!
Коли в памяті у мамаш були свіжі спогади про ті часи, коли діти мерли як мухи від дитячих хвороб, нікому б в голову не прийшла така дурна ідея, купити довідку про щеплення!
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Редкий случай когда я с вами согласен, от первого до последнего слова. Кстати, антипрививочная истерия, как и большинство информационных атак пришла из за поребрика.
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ей очень помогли пару смертей от прививок. поэтому вакцины не должны покупаться хз где, а производиться и проверяться на месте - чтобы как минимум было кого посадить.
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Медична реформа як раз має замінити дебілів в лікарнях на нормальних лікарів! В Одесі медицина повністю знищена! Потрібен медичний десант з Києва та інших регіонів! В Одесі просто немає медицини - гинуть люди просто через невідповідність призначеного лікування та лікарські помилки, або лікарську бездіяльність! Впевнений що загиблих можна було врятувати, але ніхто нічого не робив!
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блажен верующий в силу реформы!! а умные прсто берут и читают что в той реформе написано чтобы не занимать суевериями!!
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Реформа абсолютно правильна, якщо мафія вкрала всі гроші, то потрібно підтримувати не кожну лікарню, а один шпиталь на округ! Якщо немає грошей на всіх, то потрібно врятувати хоча б одну лікарню з п'яти! Сьогодні ми втратили всі лікарні, бо рівень медичної допомоги нульовий, про що каже статистика смертності. Якщо ще покопатись у фальсифікованих результатах лікування, то виявиться що лікарі штучно погіршують стан пацієнтів, вони не були такими важкими, їх можна було врятувати, але ніхто нічого не робив!
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а кто будет решать что рятувать а что валять? и главное какие критерии такого решения?!! так что да ВЕруй дальше решатель!!
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Шпиталі створюються по арифметичному принципу, на певну кількість населення в регіоні. Той район який має краще розташування для доставки пацієнтів, той і буде мати шпиталь! Я б взагалі на область робив два шпиталі, один в обласній лікарні, а другий на обласний центр, бо грошей на величезну кількість шпиталів все одно не вистачить, уряд все одно не зможе забезпечити потрібне фінансування для великої кількості шпиталів!
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тогда бер налог с тех областей где есть госпиталь а там где нет налог не бери!! вот тогда будет справедливо!! а то как налоги брать так ты первый а как за эти налоги предоставлять обслуживание так у тебя ДЕНЕГ НЕТ!!
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А ти сплачуєш окремий медичний податок?
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Ну там де сплачуєш там і реформуй, чого ти до України вчепивсі?
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Живу в Украине!! представь себе! пока что живу!!
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Де ти бачив в Україні медичний податок?
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В податковій декларації в тебе тільки доходи!
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ты составлял декларации? там есть еще и сумма уплаченых налогов за отчетный период ПРИКИНЬ А!!
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якщо мафія вкрала гроші - то мафію необхідно знищити, а не рятувати лікарні
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Десант не допоможе! У Києві "врачі прєвратілісь в рвачєй", люди їдуть робити планові операції у Коростень, Вінницю чи РІвне, де хабарі менші!
Суть медреформи в тому, щоб дати людині обирати лікаря, а гроші ходитимуть за пацієнтом, тоді київські професори залишаться без хабарів, а лікарні без пацієнтів, а процвітатимуть ті заклади де зверщу не беруть, і байдуже вони будуть приватними чи державними і де знаходитимуться!
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ГРОШИ ХОДИТИМУТЬ ТУДА КУДА СКАЖЕТ ЧИНОВНИК!! ЧИТАЙ ЗАКОНЫ А НЕ СЛУШАЙТЕ СКАЗКИ!! В ЗАКОНЕ НАПИСАНО ЧТО ДЕНЬГАМИ РАСПОРЯЖАЕТСЯ АГЕНСТВО А НЕ ПАЦИЕНТ!! ТАК ЧИТАЙТЕ ПЕРВОИСТОЧНИК И ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГИ МЕНЬШЕ ПОТОМ БУДИТЕ ВОПЕТЬ ЧТО ВАС ОПЯТЬ НАЕБАЛИ!!
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А сьогодні не чиновники визначають куди йдуть гроші? Чиновники будуть адмініструвати фінансові потоки а не розподіляти їх! Досить вже критикувати єдину реальну реформу!
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МЛЯТЬ ЧИТАЙ ПЕРВОИСТОЧНИК А НЕ ПОВТОРЯЙ СКАЗКИ ВРУНОВ!! ЕЩЕ НЕ УБИДИЛСЯ ЗА 4 ГОДА ЧТО ТАМ БРЕХНЯ НА БРЕХНЕ?!!
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Супрун це реальний фахівець в галузі медицини і на відміну від інших псевдо-реформаторів знає що робити з медициною! Тим більше ми запроваджуємо опробовану модель медичної допомоги, яка працює в багатьох країнах світу і довела свою ефективність!
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Она там (других странах) доказала эфективность потому что кроме блока ЗАБРАТЬ ДЕНЬГИ есть блок ЧИНУША НЕСЕТ ОТВЕТСВЕНОСТЬ ЕСЛИ ДЕНЬГИ НЕ ТУДА ПОШЛИ! у нас по этой реформе есть токо половина ЗАБРАТЬ ДЕНЬГИ а вот второй половины НЕСЕТ ОТВЕСТВЕНОСТЬ ее нету!! как думаешь что будет происходит?!! мне кажется большогу ума не надо чтобы понять куда и как будут уходить деньги!!
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Мова йде про реформу як зміну принципу розподілення грошей, задля покращення рівня медичної допомоги населенню. Місцева влада буде контролювати щоб місцеві шпиталі отримували повноцінне фінансування з національного бюджету і якщо місцеві шпиталі будуть недоотримувати фінансування, це питання завжди можна винести на обласну раду та на рівень міністерства, уряду та парламенту! Не думаю що якийсь чиновник в Києві ризикне недоплатити гроші за надані медичні послуги!
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опять же читай закон!! как вы достали!! по закону местная власть полностью должна обеспечивать больницы!! агенство якобы будет давать денег токо на ЗП для враче и на лекарства!! ЧТО ТАК ТЯЖЕЛО ПОЧИТАТЬ!!

А чиновник РИЗКНЕТ И ЗАПРОСТО! Тебя 25 лет новейшей истории не научили нравится ходит по граблям ну вперед добрый путь!!
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Не розумію що тобі не подобається? Місцева влада і сьогодні забезпечує лікарні!!!!!! Тільки місцева влада буде забезпечувати замість 25 районних лікарень тільки 5 шпиталів і це дозволить розподілити фінансування більше ефективно і надавати більш якісні медичні послуги! Крім того ніхто не забороняє місцевій владі за наявності коштів тримати додаткові лікарні і сплачувати зарплати місцевим лікарям без національного бюджету!!!!! Має гроші - плати!
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Ты вообще читаь умеешь не?!! раз не умеешь ничем помочь не могу! а если умеешь то я в постах выше все написал что именно мне не нравится!!
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Воно перераховує їх туди, де паціент отримав медичну послугу!
І якщо мені за апендицит у Києві скажуть заплатити зверху 15000, а у скажімо, Радомишлі, зроблять це без поборів, то гроші підуть у радомишльську районну лікарню і з них тамтешні лікарі зарплату отримають, а київські перферцери ссатимуть щось як мішка лапу!
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кто тебе это сказал СУПУРУН! лично супрун будет стоять и смотреть как тебе перечислют деньги?!! АГА ЩАЗЗЗ! читай млять закон!! ЗАДОЛБАЛ ТЕБЕ ТЯЖЕЛО ПРОЧИТАТЬ ЗАКОН?!!!
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Не мені, а медичній установі де мені нададуть послугу.
Ви якийсь дивний, бачите в тексті лиш те, що хочете бачити, а хочете бачити "карупцию" та "зраду".
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ООО хоть что то!! ну смотри так сказать фокус на пальцах! Лечит тебя врач а по закону деньги перечисляют медучреждению! КРУТО ДА!! Это первый фокус а фокус второй будет в том что как не крути а денег на всех не хватит а следовательно чинуша будет решать какому учреждению денег дать а какому недать! а теперь фокус третий что тебе скажет врач если за твое лечение ему денег не дадут (ну не хватило)!! ГОТОВЬ КОРОЧЕ КОШЕЛЕК!!
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Эрнесто - родители педерасты..... Вот таких, кто против прививок нужно кастрировать...!!! Сами получили прививки в свое время, а детей своих под каток болезней бросают...
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будут у тебя свои дети бушь их прививать умник!!
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Ruslan Tkachenko - да есть..., и все привитые... Я верю в силу антибиотиков, в пересадку сердца и в то, что Земля круглая.....
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и в леших веришь и домовых судя по всему!! вот и командуй своими детьми если есть!!
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будут у тебя дети от прививок умирать и инвалидами становиться - тогда будешь иметь право голоса.
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Пост от дебила, а реформа тут совершенно непричем.
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странно, столько не привитых умерло?
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Тут и к гадалке ходить не надо все эти инфекции в городах биологическая атака на Украину кремлевского карлика...
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это логическое следствие отказа от прививок даунов-родителей, которые возомнили себя выше науки и медицины. Ну ничего, Дарвин всех рассудит.
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И.о.министра Супрун обозначила главную проблему, которую , по её мнению, решит медицинская реформа: "В Украине слишком много неплатежесособных больных украинцев".
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Как по мне, глупо винить родителей в том, что они не делают прививки детям. Хотя это, конечно, не правильно, но понять их можно. Вспомните, какие плачевные результаты были во время вакцинации прививками с завода сына овощной Боратыревой. Сколько летальных исходов, сколько осложнений! Сам лично читал, что в каком-то селе дети, после манту, заболели не известно чем. Хереют на глазах и никто не может поставить диагноз- что же с ними? Про летальные исходы вообще молчу.

Нет доверия нашей медицине. И, по ходу, даже после Майдана "керманычи" не удосужились выделить бабки и организовать под своим контролем закупку качественных вакцин. Тем более, для детей. Нет доверия государству, каждый спасается/спасает своих детей, как может....
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Проблеми бувають у 1 на 100000, а може і на мільйон, цього не уникнути, але через мізерну ймовірність не можна відмовлятися від щаплень!
Проблеми були завджи, просто їх не роздували продажні журнашлюшки!
Є конкуруючі фірми, кожна хоче ласий шматок урвати, підряд на постачання щаплень. Обійдені наймають журнашлюшок і ті з мухи роблять слона, щоб обісрати конкурента, та одночасно вони дискрелитують вакцинацію як таку та залякують батьків! Через подібне я журнашлюшок ненавиджу!
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Как по мне, глупо винить людей в том, что они не снимают штаны когда срут. Хотя это, конечно, не правильно, но понять их можно.
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Всяким радетелям прививок напомню простую истину
Любое дело зависит от того кто его делает особенно если это дело сложное! поэтому даже такое важное дело как привика сильно зависит от исполнителя! если исполнитель рукожоп то вероятность осложнение сильно повышается!! так что люди не хотят делать прививки не потому что в них не верят а потому что у нас много рукожопов в медецине и рисковать здоровьем детей дурных нема!! ТЕМ БОЛЕЕ У НАС НЕТ ОТВЕТСВЕНОСТИ ЗА РУКОЖОПОСТЬ ВРАЧЕЙ!! ЕСЛИ ТОЧНЕЕ ОНА СИЛЬНО ЗАТРУДНЕНА!!
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во-вот, поэтому полностью согласна с Вашим мнением! не делаем , не потому что, не верим в прививки, а потому , что выбираем наименьшее ЗЛО!
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наименьшее зло это сделать прививку, пора уже взрослеть и умнеть.
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Я давно пришел к выводу, что зло, это заставлять денератов уверовать в техничекий прогресс, ведь раньше, на заре человечества как было, недоумки и слабые просто гибли, выживали сообразительные, способные принимать максимально быстро максимально правильные решения, в результате мозг потомства от наиболее умных рос, усложнялась охота, орудия, технолгии, социальные взаимоотношения. А что теперь? Стадо получает все инструкции, пойди уколи прививочку, пойди в школу, пойди покакай, пойди съешь витаминку, пойди помой руки... Зачем??? На кой леший??? У нас полностью исчезли механизмы по выбраковке недоразвитых из популяции.
Не способен понять зачем привики? ок. привет Дарвину. Не понятно зачем учеба? Отлично живи овощем. Зачем мыть руки и жопу? Да брось, канай от дизентерии и глистов. Увлекся веганством? Супер! Стань побыстрее анемичным импотентом и выплоди по меньше дурных личинок. Я за царство свободы, свободы быть недоумком в том числе.
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Свого часу поголовна прививка проти чорної віспи ПОВНІСТЮ викоринела дану болячку з лиця землі і штам вірусу існує лише в спеціальних лабораторіях під сімома замками. Тепер стоїть питання про відміну обов'язковості даного щеплення. І я в даному питанні солідарний з лікарями. Коли кір чи краснуха теж повністю зникнуть - тоді можна і відмінити даний вид щеплення. А до тих пір не треба бути сферичним ідіотом в вакуумі і вірити висерам журнашлюшок про масові загибелі дітей від прививок. Да, розумію, ускладнення можуть бути: діти різні, прививки різні та й кваліфікація у лікарів різна. Але варто мамам з куриними мізками уміти прораховавувати хоча б на рівні домогосподарки вірогідність інфекційнного захворювання від спілкування з ровесниками і вірогідність ускладнення від прививки!
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ВОТ КОГДА У ТВОЕГО РЕБЕНКА БУДЕТ ОСЛОЖНЕНИЕ ВОТ ТОГДА НАПИШЕШ ТУТ ПРО МАМ С КУРИНЫМИ МОЗГАМИ!!
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Мне интересно кому ты будешь писать капсклоком, если твой ребенок погибнет от кори дифтерии или какого ни будь столбняка (от последних двух прижмуриться вообще нараз, корь убивает реже). И как ты будешь потом с этим жить зная что от этих заболеваний есть железобетонные прививки.
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Если прививки из индийских вакцин, то я вам не завидую. Ещё при советах было запрещено использовть индийскую вакцину на европеской части СССР, только в южных республиках и средней азии.
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Так уж у нас повелось, что при начале любой пандемии у наших врачей припасена стандартная страшилка-отмазка: "Ани ниделали прививок!!!"... "А если делали, то давно!"..."А если недавно, то прививка им не подошла!"... Но при этом никто никогда не приводит статистики заболеваемости среди вакцинированных. Ведь, суко, главный секрет нашей медицины в том, что как правило первыми заболевают и начинают пандемию именно вакцинированные, а не наоборот.
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харе всякую ахинею нести. Во всем мире побороли корь с помощью прививок и только наши дауны продолжают выдумывать бредятину.
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На ветке свирепствует питерский ***нотролль, с погонялом Ruslan Tkachenko.
Гоните его в шею. Он просто собирает на пивасик.
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Вообщето я в Киеве живу но ты можешь его называть питером или московй или новосибирском, у тебя все аргументы сводятся к одному "АГЕНТ ШАТУН"
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Корь имеет довольно чёткую схему, по которой её можно отличить от всяких гриппозных инфекций.
Начинается с устойчивого подъёма температуры до 38 градусов, с повышенным сердцебиеним, которое буквально выматывает силы. Внимание - жар НЕ СНИМАЕТСЯ АСПИРИНОМ (!). Где-то на пятые сутки температура подскакивает до 39 и даже выше, и появляются первые признаки сыпи; она начинается с головы, и в течение ещё нескольких дней перемещается по всему телу вниз. Если вы эти несколько дней переживёте, то вам повезло. Но скорее всего у вас вякнется сердечко.
Потому, если у вас признаки гриппа, при которм температура 38 и на которую никак не влияет аспирин, немедленно вызывайте скорую. Вам вколют сильное жаропонижающее, и поставят капельницу, когда привезут в инфекционное отделение. Тогда у вас есть шанс пережить эту заразу. После того как сыпь дошла до ног, и температура прекратилась, вы будете ещё месяц приходить в себя, т.к. наступает страшная слабость.
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Спорить с тупыми шоколадоманами нет смысла.Мы с ними в30 марта 2019 года на выборах поспорим.Слипый траст получит хорошего пинка
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есть существенна проблемка "НА ВЫБОРАХ ВАЖНО НЕ ТО КАК ГОЛОСУЮТ А ТО КАК СЧИТАЮТ" и у меня есть большие сомнения что эта власть посчитает справедливо а не в свой карман!!
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вы можете спорить с кем угодно и с чем угодно, даже со здравым смыслом (чем вы собственно говоря и занимаетесь), но вирус с вами не будет вступать в полемику и ходить на выборы, он просто вас прикончит или сделает инвалидом, впрочем я уже давно не переубеждаю антипрививочников, предоставляю старине Дарвину свободу действий.
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нехай тепер підуть поцілують у сраку попів і журнашлюх які голосили що прививки це знак сатани і смертельно небезпечні для здоров'я.
І лікуються нехай святою водою і молитвами, дебіли хєрові. Щє хресний хід непогано було би провести.
А взагалі-то і правильно, чим більше кретинів виздихає не залишивши потомства, тим розумнішим стане людство. Так що прививки це зло і вони від сатани, так усім боговірам і передайте. Хоча можете не передавати, їм і без вас попи у церкві розкажуть.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеУже около 1 тыс. человек заболели корью на Одесчине
 
 
 
 
 
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