 Уже около 1 тыс. человек заболели корью на Одесчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".
По приблизительным данным врачей, число больных корью в регионе на сегодняшний день составляет около 1 тыс. человек. С весны прошлого года от осложнений при кори умерли пять человек, а новые пациенты попадают в больницы ежедневно.
От болезни преимущественно страдают дети. В зоне риска также находятся взрослые, которым своевременно не сделали прививки. Симптомы кори – высокая температура, сухой кашель, сыпь на теле.
Главврач Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова сообщила, что зафиксированы тяжелые коревые пневмонии.
"Двое взрослых – это пациенты, которые не лечились и обратились на седьмой день после начала заболевания – в крайне тяжелом состоянии. Через несколько часов настал летальный исход. У трех детей – также коревая тяжелая пневмония", – отметила она.
Лаврюкова рассказала, что ежедневно в больницы поступают 12–14 пациентов с корью.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в конце декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила детям в Одессе, у которых нет прививки от кори, посещать школы и детсады.
Дибіли політики, що граються у популізм, типу "права людини, права дитини"!
Коли ти один такий розумний, то все клас, але коли таких ТРЕТИНА, то може і епідемія виникнути.
Сталося те, що мало колись статися.
Коли в памяті у мамаш були свіжі спогади про ті часи, коли діти мерли як мухи від дитячих хвороб, нікому б в голову не прийшла така дурна ідея, купити довідку про щеплення!
Суть медреформи в тому, щоб дати людині обирати лікаря, а гроші ходитимуть за пацієнтом, тоді київські професори залишаться без хабарів, а лікарні без пацієнтів, а процвітатимуть ті заклади де зверщу не беруть, і байдуже вони будуть приватними чи державними і де знаходитимуться!
А чиновник РИЗКНЕТ И ЗАПРОСТО! Тебя 25 лет новейшей истории не научили нравится ходит по граблям ну вперед добрый путь!!
І якщо мені за апендицит у Києві скажуть заплатити зверху 15000, а у скажімо, Радомишлі, зроблять це без поборів, то гроші підуть у радомишльську районну лікарню і з них тамтешні лікарі зарплату отримають, а київські перферцери ссатимуть щось як мішка лапу!
Ви якийсь дивний, бачите в тексті лиш те, що хочете бачити, а хочете бачити "карупцию" та "зраду".
Нет доверия нашей медицине. И, по ходу, даже после Майдана "керманычи" не удосужились выделить бабки и организовать под своим контролем закупку качественных вакцин. Тем более, для детей. Нет доверия государству, каждый спасается/спасает своих детей, как может....
Проблеми були завджи, просто їх не роздували продажні журнашлюшки!
Є конкуруючі фірми, кожна хоче ласий шматок урвати, підряд на постачання щаплень. Обійдені наймають журнашлюшок і ті з мухи роблять слона, щоб обісрати конкурента, та одночасно вони дискрелитують вакцинацію як таку та залякують батьків! Через подібне я журнашлюшок ненавиджу!
Любое дело зависит от того кто его делает особенно если это дело сложное! поэтому даже такое важное дело как привика сильно зависит от исполнителя! если исполнитель рукожоп то вероятность осложнение сильно повышается!! так что люди не хотят делать прививки не потому что в них не верят а потому что у нас много рукожопов в медецине и рисковать здоровьем детей дурных нема!! ТЕМ БОЛЕЕ У НАС НЕТ ОТВЕТСВЕНОСТИ ЗА РУКОЖОПОСТЬ ВРАЧЕЙ!! ЕСЛИ ТОЧНЕЕ ОНА СИЛЬНО ЗАТРУДНЕНА!!
Не способен понять зачем привики? ок. привет Дарвину. Не понятно зачем учеба? Отлично живи овощем. Зачем мыть руки и жопу? Да брось, канай от дизентерии и глистов. Увлекся веганством? Супер! Стань побыстрее анемичным импотентом и выплоди по меньше дурных личинок. Я за царство свободы, свободы быть недоумком в том числе.
Гоните его в шею. Он просто собирает на пивасик.
Начинается с устойчивого подъёма температуры до 38 градусов, с повышенным сердцебиеним, которое буквально выматывает силы. Внимание - жар НЕ СНИМАЕТСЯ АСПИРИНОМ (!). Где-то на пятые сутки температура подскакивает до 39 и даже выше, и появляются первые признаки сыпи; она начинается с головы, и в течение ещё нескольких дней перемещается по всему телу вниз. Если вы эти несколько дней переживёте, то вам повезло. Но скорее всего у вас вякнется сердечко.
Потому, если у вас признаки гриппа, при которм температура 38 и на которую никак не влияет аспирин, немедленно вызывайте скорую. Вам вколют сильное жаропонижающее, и поставят капельницу, когда привезут в инфекционное отделение. Тогда у вас есть шанс пережить эту заразу. После того как сыпь дошла до ног, и температура прекратилась, вы будете ещё месяц приходить в себя, т.к. наступает страшная слабость.
І лікуються нехай святою водою і молитвами, дебіли хєрові. Щє хресний хід непогано було би провести.
А взагалі-то і правильно, чим більше кретинів виздихає не залишивши потомства, тим розумнішим стане людство. Так що прививки це зло і вони від сатани, так усім боговірам і передайте. Хоча можете не передавати, їм і без вас попи у церкві розкажуть.