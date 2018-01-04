 Пьяный наемник РФ в Макеевке повредил автомобиль ОБСЕ, - отчет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 4 января.

"В подконтрольном "ДНР" г. Макеевка (12 км к северо-востоку от Донецка) мужчина повредил автомобиль СММ. 3 января, находясь в Макеевке, команда Миссии видела 2 мужчин, по всей видимости, находившихся в состоянии опьянения и утверждавших, что они являются членами "ДНР". Один из них, агрессивно высказываясь, подошел к наблюдателям. Вскоре после этого члены патруля Миссии увидели, как этот мужчина ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, стоявшего в 10–15 м от их позиции", – говорится в отчете.

Отмечается, что автомобиль получил незначительные повреждения, а наблюдатели сразу же покинули этот район.

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