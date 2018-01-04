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 Пьяный наемник РФ в Макеевке повредил автомобиль ОБСЕ, - отчет

В среду, 3 января, в оккупированной Макеевке Донецкой области наемник террористической организации "ДНР" в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль СММ ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 4 января.

"В подконтрольном "ДНР" г. Макеевка (12 км к северо-востоку от Донецка) мужчина повредил автомобиль СММ. 3 января, находясь в Макеевке, команда Миссии видела 2 мужчин, по всей видимости, находившихся в состоянии опьянения и утверждавших, что они являются членами "ДНР". Один из них, агрессивно высказываясь, подошел к наблюдателям. Вскоре после этого члены патруля Миссии увидели, как этот мужчина ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, стоявшего в 10–15 м от их позиции", – говорится в отчете.

Отмечается, что автомобиль получил незначительные повреждения, а наблюдатели сразу же покинули этот район.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042881
 
 
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Дивно що ОБСЄ помітило що їх протаранив російський найманець. Очікував що вони напишуть що прилетіло щось невідоме з напрямку заходу-сходу!
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пьяный напал на слепого. Все, в лучших кацапских традициях.
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Прекрасно сказано!
Пьяный наемник РФ в Макеевке повредил автомобиль ОБСЕ, - отчет - Цензор.НЕТ 1049
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Продажный провокатор Гришин - не авторитет! Пьяный наемник РФ в Макеевке повредил автомобиль ОБСЕ, - отчет - Цензор.НЕТ 8498
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Гэбистское х@йло из кремля замечено напавшим на старушку в подъезде в городе Минске:
х@йло напало в подъезде на пожилую женщину (фоторобот)
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"ударил ногой"..та рогами..зачем эта политкорректность..
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Бывает . На скотомогильнике под Донецком...
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Бетонная нога ,однако, у путлеровского варвара....
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Теперь ОБСЕ призовет обе стороны конфликта, и, в особенности, подчиненную Киеву, не повреждать их автомобили.
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Да там, как погляжу одни алкаши воюют, а пьяному как говорится море по колено.
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Против кого дебилов накачают на того они и кинутся... и даже в Лугандонию не ходи...
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Это самый трагический момент в отчете ОБСЕ. Выражаю глубокое сочувствие и обеспокоенность. Требую о недопустимости таких случаев в дальнейшем. Надеюсь на взаимопонимание обеих сторон. (Как я отмочил? А? Аж самому себе понравилось!)
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Чи й не горе. Можно подумать, шо ОБСЕшники за свои в складчину Б/Ушные "Прироры" покупают. Дадут новые, лучше прежних.
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та в местном кабаке зальются, споют,
за плечи обнявшись, про "рюмку водки на столе" и всем хорошо.
и сепар автошку не трогал и обсе не просыпалось....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный наемник РФ в Макеевке повредил автомобиль ОБСЕ, - отчет
 
 
 
 
 
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