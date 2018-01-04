 Volkswagen и Adidas отреагировали на обвинение Климкина по работе в Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Естественно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и соблюдают принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас удивление". Так в пресс-службе немецкого автомобильного концерна Volkswagen в четверг, 4 января, ответили на запрос DW c просьбой прокомментировать прозвучавшие накануне заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о работе в Крыму.

Еще более лаконичным был ответ другой немецкой фирмы, упомянутой главой украинского МИДа. "Adidas в принципе придерживается действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе концерна.



Критика из уст Климкина прозвучала 3 января в Киеве во время пресс-конференции с его германским коллегой Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel). "Сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как, например, Volkswagen или Adidas, Крым причислять к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - заявил Климкин.

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DW обратилась в МИД Украины с просьбой разъяснить слова министра, но ответа пока не получила.



Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в декабре 2017 года сообщило о выявленных фактах работы немецких компаний в Крыму – почтового оператора DHL Express, а также производителей спортивной одежды и инвентаря Adidas и Puma. Например, на сайте Adidas указаны адресы официальных магазинов в Крыму. При этом принадлежность полуострова конкретной стране не указывается.



Министерство в Киеве считает, что это "противоречит политике непризнания", предусмотренной принятой в марте 2014 года резолюцией Генассамблеи ООН, а также санкциям со стороны Европейского Союза. В декабре 2017 года ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода – до июля 2018.