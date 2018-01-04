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 Volkswagen и Adidas отреагировали на обвинение Климкина по работе в Крыму

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии к работе своих ритейлеров в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Климкин: Мы, безусловно, достанем компании, торгующие с оккупированным Крымом

"Естественно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и соблюдают принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас удивление". Так в пресс-службе немецкого автомобильного концерна Volkswagen в четверг, 4 января, ответили на запрос DW c просьбой прокомментировать прозвучавшие накануне заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о работе в Крыму.

Еще более лаконичным был ответ другой  немецкой фирмы, упомянутой главой украинского МИДа. "Adidas в принципе придерживается действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе концерна.

Критика из уст Климкина прозвучала 3 января в Киеве во время пресс-конференции с его германским коллегой Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel). "Сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как, например, Volkswagen или Adidas, Крым причислять к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - заявил Климкин.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Волкер: "США предстоит долгий период разногласий с Россией по статусу Крыма"

DW обратилась в МИД Украины с просьбой разъяснить слова министра, но ответа пока не получила.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в декабре 2017 года сообщило о выявленных фактах работы немецких компаний в Крыму – почтового оператора DHL Express, а также производителей спортивной одежды и инвентаря Adidas и Puma. Например, на сайте Adidas указаны адресы официальных магазинов в Крыму. При этом принадлежность полуострова конкретной стране не указывается.   

Министерство в Киеве считает, что это "противоречит политике непризнания", предусмотренной принятой в марте 2014 года резолюцией Генассамблеи ООН, а также санкциям со стороны Европейского Союза. В декабре 2017 года ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода – до июля 2018.

Источник: https://censor.net.ua/n3042880
 
 
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Так и сказали ИХТАМНЕТ...ахахахах Климкин-Чугункин парируй)))
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Потрібно вводити санкції проти німецьких компаній в Україні!
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Непонятно,почему граждане Украины на оккупированной территории не должны хорошо одеваться в одежду от Адидас и Пума? У этих граждан может появиться сомнение что государство о них заботится.
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Странно было бы услышать от этих жлобов "Да, мы беспринципные стяжатели"
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ай немчуры опять дурака включили, сначала СИМЕНС теперь эти.типа- нас там нет.что то до боли знакомое происходит... у них отличный наставник в мацкве сидит. и хер они ложили на нас и на все эти санкции. ИХТАМНЕТ!
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Можно заметить, что они начали оправдываться...
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Климкин а че ты Фирташу ничего не говоришь за его заводик в Крыму.
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Да ладно Фірташ - скільки українських товарів цілком офіційно завозять в Крим ?
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Товары, то понятно, а у этого в открытую свой бизнес в окупированном Крыму, это похлеще, чем товары завозить.
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а ти в курсі, де 3ара3 фірташ і, головне, в якому статусі?
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Может потому, что Климкин - министр иностранных дел, а не министр МВД ? Кстати, а ты уже сказал Фирташу за его заводик в Крыму ? Почему молчишь ?
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Так Климкин и высказывает претензии немцам, итальянцам, выскажет и норвежцам. Украинские бандиты - не его профиль.
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Дело лавочников отбрехиваться, дело МИДа и МЮ искать все возможности для выполнения санкционного режима.
Кстати, зрадовня уже успела харкнуть в Климкина и похвалить сметливую немчуру?
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все, кто против коррупции, взяток, кумовства...
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Бачите хрестик внизу?

Так це ахєнти крімля звєрствуют.


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Адмін, - так Путін такі Хуйло, чи про це вже заборонено писати на сайті Цензор.НЕТ?
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Те, кто орёт на машиниста и покрывает его матом, что поезд опоздает из-за него, когда поезд только отправился...
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Шановний мій, Владико Президенте!
Вам пише шанувальник Ваш, Василь.
Застерігаю Вас, що путінські агенти
оточують Вас, батьку, звідусіль!У нашому селі, що на Волині,
вже, майже, кожен другий із селян
хотів би Вам заіхати по дині,
а інші милять п'яти на Майдан!Усе село Вас матюками криє!
А голова сільради Кабанець
сказав, що треба гнати Вас у шию,
бо Украіні настає… капець!А ще він каже, трясця його мати,
що той "безвіз" стосується лиш Вас.
Бо буде змога швидко утікати,
не витрачаючи на кляті візи час.У центрі, біля нашоі сільради,
Одарчиних два сини-байстрюка,
хреста з брусів дубових збили гади!
Подейкують - для Вашого Крука!І буцім-то за те, що він, зараза,
з легкоі, батьку, Вашоі руки
ввів абонплату зо доставку газу,
бо зовсім зажиріли селюки!Та я не вірю! Певно Ви не знали,
що Ваш підлеглий з фабрики "Рошен"
своє небрите, мишаче хлєбало
усуне в Ваші схеми, суверен!Скажу Вам чесно - і в мою дружину
вже цілий рік неначе чорт закравсь!
Бо як побаче Вас, шановний, у новинах,
то репетує - щоб ти, падло, всравсь!Тож накажіть Авакову відразу,
чи Грицаку скажіть, вельможний пан,
нехай пришлють дивізію спецназу,
щоб вгамувати путінських селян!Нехай пакують всіх іх без розбору!
Бо Вас зжеруть, немов кожуха міль!
Уклін Вам, батьку! І до зустрічі, до скороі.
Ваш шанувальник - Головко Василь..
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А ось незрадниця,коллега по цеху задрота Radoslav Sikorsky
Volkswagen и Adidas отреагировали на обвинение Климкина по работе в Крыму - Цензор.НЕТ 1070
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Так будет до тех пор, пока одна из компаний не похудает на пару лярдов евро из-за нарушения санкционной политики, подождем 1 февраля!
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Немцы взяли у рашистов дурную привычку отрицать очевидное. Не зря говорят, С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ, ОТ ТОГО И НАБЕРЁШЬСЯ! Следуя их версии, и турбин Siemens тоже в Крыму нет.
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ух какой доставальщик климкин. накупили попкорна и ждем-с. давай, доставай Volkswagen и Adidas отреагировали на обвинение Климкина по работе в Крыму - Цензор.НЕТ 6405
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спамите, холуи барыжные? вы таки хуже кацапских вошей (с)
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у Барыги кишка тонка поставить условие: Работаете или в Украине, или на росии
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Они с удовольствием выберут Россию, только бы Украина не гавкала.
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и это замечательно. дефицит импорта даст рост нацпроизводству
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барыге главное - гешефт. Кто больше даст тот и будет работать
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Немцы проходимцы, за деньги сделают все что можно.... работа Сименса в рашке тому подтверждение. Сейчас Сименсу дали взятку в виде подрядов, все в норме у него, такие же продажные и Фольксваген с Адидасами....
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вывсевреееетиии

липецкаяфабрика
барыги
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Да, были офицеры, не то что нынешние полто..кабаны.
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А зачем западным компаниям страдать за страну, которая сама не ввела никаких санкций против агрессора, а даже наоборот, - вовсю наращивает торговлю с врагом
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Есть принятые законы относительно россии и отдельно для оккупированного Крыма. Речь идёт о Крыма, а не россии. Каждый отвечает о выполнении законов сам.
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Украина присоединилась ко всем мировым санкциям, плюс ввели много дополнительных типа блокировки Яндекса. Если полностью запретить торговлю, включая транспорт газа, то пострадает в первую очередь экономика Украины. Ну не выиграем мы войну с РФ грубой силой. У РФ банально в 10 раз больше ресурсов.
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Так вы воюете или торгуете? Торгаши войну никогда не выиграют. А если вопросы территориальной целостности и независимости отошли на второй план, то советую торгашам во главе с липецким барыгой вступить в рашку - во тогда торговля расцветет, залюбуешься.
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Какая на фиг война, там АТО, такая хитрожопая схема торговли придуманная пецей, ни налоги не надо платить ни хрена, ну подумаешь в день пару пацанов погибнет, вон под калесами больше погибает ( простите за цинизм)...
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а деньги на зарплаты и пенсии,ты где возьмешь,а сученок?на зарплатке или по жизни идиот?про разрыв эконом.связей слышал?рынки сбыта,перепрофилирование производств?или твоя задача в том,чтобы пенсы и имбицилы под флаги юльки и рыгов побежали?чем хуже,тем им лучше,да?
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А когда электроопоры в Крыму взорвали разве не Меркель больше всех переживала что фирташ без элнктиичества останется ?
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палятся немчуки... - гасом тхнет.
остается висеть в воздухе вопрос, а тот ли у Украины "партнер"?
и вообще в какую сторону он икру мечет?
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Зрозуміло, що Клімкін повністю правий. Ці фірми працюють в Криму, бо їм чхати на все, окрім власного прибутку.
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На жаль це так. З новою владою будемо робити все, щоб це припинити.
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Надо этим компаниям санкции объявить -запретить им работать в Украине.
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Возглавляет МЭРТ Кубив, ставленник Порошенко, известный тем, что возглавив нацбанк после Революции Достоинства, выдал миллиарды банкам с плохой репутацией, которые были разворованы. http://argumentua.com/novosti/mert-prestupno-pokryvaet-postavki-syrya-na-titanovyi-zavod-firtasha-v-krymu-smi?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook …Volkswagen и Adidas отреагировали на обвинение Климкина по работе в Крыму - Цензор.НЕТ 6461
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Истинно глаголит Патриот
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Зрадовня она не в Климкина харкает, а в МИД Украины.
Может это боты ?
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"Adidas в принципе придерживается действующего законодательства"

это как понимать? т.е. ну так, вапще-то придерживается, но чисто так, не очень...
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Фух, добре хоч про липецьку фабртку не згадав.)))
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Руки прочь от немчуры! Як суда ремонтировать и канхветками приторговывать - так эта мона, а як бюргерам тачку беспантовую впарить або штаны напялить - так низзя. То турыст Габриэль халдею Климкину типа реверанса зробыв.
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Из 70-х:Кто носит фирму "Adidas" - тот завтра Родину продаст.
Из 90-х:Кто носит фирму "Adidas" - тот настоящий пидераст.
Сегодня:Кто носит фирму "Adidas" - тій...
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......тому в огород летит ФУГАС!!!. Как то так............. Volkswagen і Adidas відреагували на звинувачення Клімкіна щодо роботи в Криму - Цензор.НЕТ 8347
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Из 80-х: Кто носит фирму "Adidas"-тому любая девка даст
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Бурно всхлипнуло еврейское казачество из якобы Норвегии
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Немец и русский братья навек)))
Такие же киздуны)))
Простое гугление дает нам Krym-Avtokholding ул. Героев Сталинграда, 6в, Симферополь, 295047 тел. +7 978 040-24-00
Дилерам повозки поставляет ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус Так шо харе брехать немцы
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Через прокладку . и устанешь пыль по судам глотать.
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Какую прокладку? Это не клубникой на базаре торговать. Это торговля официальными повозками с гарантийными обязательствами, сертифицированным ремонтом, послегарантийным обслуживанием, обучением персонала, договорами с банками и СК. И еще кучей куиты шоб соответствовать корпоративным стандартам того самого ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус. Так шо брешут немцы по страшной силе типа я не я и лошадь не моя)))
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Когнітивний дисонанс - в офшорного в паРаші і Ліпецька фабрика і кондитерські магазини, в Криму - судноремонтний завод, а вони Європейські бренди наказати обіцяють... Дибіли, мля (с).
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Кто ездит на Фольксвагене и носит Адидас, тот Родину не любит, тот Родину продаст.
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Так вы воюете или торгуете? Торгаши войну никогда не выиграют. А если вопросы территориальной целостности и независимости отошли на второй план, то советую торгашам во главе с липецким барыгой вступить в рашку - во тогда торговля расцветет, залюбуешься.

Так а вы что какую то помощь оказываете ?
Может местным беженцам - заробитчанам денег датите , а то они все время орут - денег дай, а то я уеду в Польшу.

Как тот бегущий за поездом и орущий на машиниста матом.
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А зачем западным компаниям страдать за страну, которая сама не ввела никаких санкций против агрессора, а даже наоборот, - вовсю наращивает торговлю с врагом? Торгаши войну никогда не выиграют. А если вопросы территориальной целостности и независимости отошли на второй план, то советую торгашам во главе с липецким барыгой вступить в рашку - во тогда торговля расцветет, залюбуешься.
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НУ ДААА, КОНЕЧНО! МЫ "ПОВЕРИЛИ"!
Прямо сейчас заходим на официальный сайт Adidas и что мы там видим?

ADIDAS & REEBOK OUTLET, ТЦ ФМ
Ясная улица 37А, ТЦ ФМ, 295022, Симферополь
ADIDAS, ТЦ МЕГАНОМ
Евпаторийское шоссе 8, Меганом, 295006, Симферополь


ADIDAS, КИРОВА ПР.
Кирова проспект 24, 295011, Симферополь


ADIDAS, НАБЕРЕЖНАЯ ИМЕНИ ЛЕНИНА
набережная имени Ленина 5, 298600, Ялта


ADIDAS, ТЦ МУСОН
Вакуленчука 29, Мусон, 299053, Севастополь
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..а еще в разделе "регионы" присутствует "Крымский ФО" - значит, признают Крым российским.
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Кроме, как дуть щеки на брифингах, надо еще толково фильтровать базар. Чугункин....
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Заходим на Официапльный Сайт Volkswagen и что мы там видим?

Россия, Ростовская область, Крым,

Крым-Автоxолдинг

Контактная информация дилерского центра:

ул. Героев Сталинграда, 6-В 295047 Симферополь
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Я ещё раз напишу , если зайти на adidas.ru , то при выборе региона эрефии значится "крымский фо"федеральный округ). И там все магазины компании на полуострове.
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Для того, чтобы возглавлять МИД, надо сперва стать дипломатом
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Вот теперь точно не буду брать ни "Адидас" ни "Пуму". Похоже, что к товарам с флагом РФ на ценнике пора добавить отметку "Компания признает аннексию Крыма".
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Не знаю как "Пума", но основатель "Адидас" Ади Дасслер из богоизбранного народа, представители которого в Америке не отказываются от любой прибыли, впрочем как и наши из того же народа... Ну вы поняли Volkswagen і Adidas відреагували на звинувачення Клімкіна щодо роботи в Криму - Цензор.НЕТ 5460
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Volkswagen і Adidas відреагували на звинувачення Клімкіна щодо роботи в Криму - Цензор.НЕТ 4753Ray‏ @Ray_net_ua 5 мин.5 минут назад
Афера Роттердам+ Украина покупает уголь добытый сепаратистами под контролем РФ на оккупированных территориях Донбасса, по цене угля в порту Роттердама плюс доставка. Пропагандисты РФ уже похвались этой победой.

Volkswagen і Adidas відреагували на звинувачення Клімкіна щодо роботи в Криму - Цензор.НЕТ 1278
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Какое отношение данная новость имеет к нарушителям санкций за аннексию Крыма ? У нас много косяков внутри страны, но хотелось бы ближе к тексту.
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Метро и Ашан в Крыму продолжают работать. АТБ, по ощущениям, франшизу продали - даже логотип схожий остался.

Насчет Фолька и Абибаса не в курсе, но вполне и это возможно.
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а деньги на зарплаты и пенсии,ты где возьмешь,а сученок?на зарплатке или по жизни идиот?про разрыв эконом.связей слышал?рынки сбыта,перепрофилирование производств?или твоя задача в том,чтобы пенсы и имбицилы под флаги юльки и рыгов побежали?чем хуже,тем им лучше,да?

Это одна команда зрадовни, разве не понятно ?
Как 2плюс 2 равно 4
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Еще они называют себя активнай частью нпсаления.
И так грюк чемоданом на стол.
Все я уезжаю меня все достало.

По сценарию надо бежать следом и просить остаться, а реакция почему то обратная.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомVolkswagen и Adidas отреагировали на обвинение Климкина по работе в Крыму
 
 
 
 
 
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