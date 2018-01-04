 Volkswagen и Adidas отреагировали на обвинение Климкина по работе в Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Естественно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и соблюдают принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас удивление". Так в пресс-службе немецкого автомобильного концерна Volkswagen в четверг, 4 января, ответили на запрос DW c просьбой прокомментировать прозвучавшие накануне заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о работе в Крыму.
Еще более лаконичным был ответ другой немецкой фирмы, упомянутой главой украинского МИДа. "Adidas в принципе придерживается действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе концерна.
Критика из уст Климкина прозвучала 3 января в Киеве во время пресс-конференции с его германским коллегой Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel). "Сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как, например, Volkswagen или Adidas, Крым причислять к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - заявил Климкин.
DW обратилась в МИД Украины с просьбой разъяснить слова министра, но ответа пока не получила.
Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в декабре 2017 года сообщило о выявленных фактах работы немецких компаний в Крыму – почтового оператора DHL Express, а также производителей спортивной одежды и инвентаря Adidas и Puma. Например, на сайте Adidas указаны адресы официальных магазинов в Крыму. При этом принадлежность полуострова конкретной стране не указывается.
Министерство в Киеве считает, что это "противоречит политике непризнания", предусмотренной принятой в марте 2014 года резолюцией Генассамблеи ООН, а также санкциям со стороны Европейского Союза. В декабре 2017 года ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода – до июля 2018.
https://ru.espreso.tv/news/2017/12/24/zavod_fyrtasha_v_krymu_v_obkhod_sankcyy_poluchaet_syre_yz_norvegyy_smy
Кстати, зрадовня уже успела харкнуть в Климкина и похвалить сметливую немчуру?
Так це ахєнти крімля звєрствуют.
Вам пише шанувальник Ваш, Василь.
Застерігаю Вас, що путінські агенти
оточують Вас, батьку, звідусіль!У нашому селі, що на Волині,
вже, майже, кожен другий із селян
хотів би Вам заіхати по дині,
а інші милять п'яти на Майдан!Усе село Вас матюками криє!
А голова сільради Кабанець
сказав, що треба гнати Вас у шию,
бо Украіні настає… капець!А ще він каже, трясця його мати,
що той "безвіз" стосується лиш Вас.
Бо буде змога швидко утікати,
не витрачаючи на кляті візи час.У центрі, біля нашоі сільради,
Одарчиних два сини-байстрюка,
хреста з брусів дубових збили гади!
Подейкують - для Вашого Крука!І буцім-то за те, що він, зараза,
з легкоі, батьку, Вашоі руки
ввів абонплату зо доставку газу,
бо зовсім зажиріли селюки!Та я не вірю! Певно Ви не знали,
що Ваш підлеглий з фабрики "Рошен"
своє небрите, мишаче хлєбало
усуне в Ваші схеми, суверен!Скажу Вам чесно - і в мою дружину
вже цілий рік неначе чорт закравсь!
Бо як побаче Вас, шановний, у новинах,
то репетує - щоб ти, падло, всравсь!Тож накажіть Авакову відразу,
чи Грицаку скажіть, вельможний пан,
нехай пришлють дивізію спецназу,
щоб вгамувати путінських селян!Нехай пакують всіх іх без розбору!
Бо Вас зжеруть, немов кожуха міль!
Уклін Вам, батьку! І до зустрічі, до скороі.
Ваш шанувальник - Головко Василь..
липецкаяфабрика
барыги
остается висеть в воздухе вопрос, а тот ли у Украины "партнер"?
и вообще в какую сторону он икру мечет?
Может это боты ?
это как понимать? т.е. ну так, вапще-то придерживается, но чисто так, не очень...
Из 90-х:Кто носит фирму "Adidas" - тот настоящий пидераст.
Сегодня:Кто носит фирму "Adidas" - тій...
Такие же киздуны)))
Простое гугление дает нам Krym-Avtokholding ул. Героев Сталинграда, 6в, Симферополь, 295047 тел. +7 978 040-24-00
Дилерам повозки поставляет ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус Так шо харе брехать немцы
Так а вы что какую то помощь оказываете ?
Может местным беженцам - заробитчанам денег датите , а то они все время орут - денег дай, а то я уеду в Польшу.
Как тот бегущий за поездом и орущий на машиниста матом.
Прямо сейчас заходим на официальный сайт Adidas и что мы там видим?
ADIDAS & REEBOK OUTLET, ТЦ ФМ
Ясная улица 37А, ТЦ ФМ, 295022, Симферополь
ADIDAS, ТЦ МЕГАНОМ
Евпаторийское шоссе 8, Меганом, 295006, Симферополь
ADIDAS, КИРОВА ПР.
Кирова проспект 24, 295011, Симферополь
ADIDAS, НАБЕРЕЖНАЯ ИМЕНИ ЛЕНИНА
набережная имени Ленина 5, 298600, Ялта
ADIDAS, ТЦ МУСОН
Вакуленчука 29, Мусон, 299053, Севастополь
Россия, Ростовская область, Крым,
Крым-Автоxолдинг
Контактная информация дилерского центра:
ул. Героев Сталинграда, 6-В 295047 Симферополь
Афера Роттердам+ Украина покупает уголь добытый сепаратистами под контролем РФ на оккупированных территориях Донбасса, по цене угля в порту Роттердама плюс доставка. Пропагандисты РФ уже похвались этой победой.
Насчет Фолька и Абибаса не в курсе, но вполне и это возможно.
Это одна команда зрадовни, разве не понятно ?
Как 2плюс 2 равно 4
И так грюк чемоданом на стол.
Все я уезжаю меня все достало.
По сценарию надо бежать следом и просить остаться, а реакция почему то обратная.