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 Политика Украины
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 Несмотря на агрессию, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ, - Ирина Геращенко о заявлениях властей Польши про "сотни тысяч беженцев"

Статус беженца в Польше в последнее время получили 88 граждан Украины, а десятки тысяч работающих в этой стране и усиливающих ее экономику украинцев заслуживают благодарности польских властей, а не приравнивания к беженцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Также читайте: За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого

"Относительно заявлений польских должностных лиц о сотнях тысяч украинских беженцев. Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев. Именно столько в Польше беженцев. Другой вопрос – трудовые мигранты. Правда в том, что десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работающих в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП", - отметила она.

По мнению Геращенко, польские власти должны благодарить украинцев за это.

"И говорить о них как о беженцах – это нонсенс. Также стоит честно признать, что несмотря на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму, сотни тысяч внутренних переселенцев, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ – агрессора. Там тоже только пара сотен украинцев получили официальный статус беженцев. Украинским властям и обществу удалось справиться с вопросом внутренне перемещенных лиц и не создавать миграционных проблем для наших соседей. Кстати, именно поэтому мы и получили безвиз с ЕС, если бы были сотни тысяч беженцев – Украине бы его никто не предоставил!" – подчеркнула Геращенко.

Первый вице-спикер отметила, что украинские власти должны приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы украинцы возвращались и работали в своей стране.

Как сообщалось, в эфире одного из польских телеканалов 1 января премьер Польши Матеуш Моравецкий, пояснил отказ Варшавы принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока тем, что страна якобы приняла "как минимум несколько десятков или, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Мы приняли 1,5 млн украинцев: несколько десятков тысяч из них из зоны военных действий, - премьер Польши Моравецкий

Ранее, поясняя отказ Польши от размещения у себя прибывающих в Европейский Союз беженцах, о якобы "тысячах" беженцев из Украины также заявляли другие польские высокопоставленные лица.

При этом 31 декабря 2017 года посольство Украины в Польше опубликовало официальную информацию Управления по вопросам иностранцев Польши, согласно которой в течение января-октября 2017 года в Управление обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое.

Источник: https://censor.net.ua/n3042879
 
 
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ооо, хоча Ірина Геращенко нічого не робить, про неї публікують на цензорі.
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Кілька мільйонів українських мігрантів це ж не міграційна криза, вони ж не просять соціальну допомогу!
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потому-что украинцы ТРУДОЛЮБИВЫЕ люди и любят свои семьи
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Беженцы уже пошли от мародерской политики твоих однопартийцев-будочников, пани сэкрэтар Йущенко
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Сделайте ещё раз "2006" год и они почти все вернутся.
Это всё Украина уже проходила.
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Заявление властей Польши об украинских беженцах напоминает ложь россии и некоторых украинских политиков. Статус беженца это категория граждан, которая получила определенные права. Таких граждан в Польше мало, потому как власти Польши не хотят их содержать. Основная масса украинцев в Польше заробитчане, которые трудятся и поднимают Польскую экономику. Все эти заявления для того, что бы не принимать других беженцев.
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К, сожалению, поднимать украинскую экономику люди не могут, потому, что таки "проффесионалы" как Барыга , его ставлекнники, Лерка "лучший" банкир Европы, базарное винницкое чудо, понимают в экономике, как свиньи в апельсинах......
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Несмотря на агрессию, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ, - Ирина Геращенко о заявлениях властей Польши про "сотни тысяч беженцев" - Цензор.НЕТ 8149 Дон Серджио

К, сожалению, поднимать украинскую экономику люди не могут...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- тут согласен, они ничего не умеют.
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какое дело вам до зарабатывающих своим семьям на пропитание бедолагам, вы со своим недопрезидентом обворовываете людей, ладно бы тех, кто голосовал за этого дельца в надежде на лёгкую жизнь, вы грабите и тех, кто с самого начала знали лживую и продажную натуру этого дельца, какое право вы имеете говорить о том, что эти люди получили в польше, расскажите лучше, как вы с камуняцким семейством порошенок отобрали у них право на пенсию, на жизнь под крышей своего дома, право на суд,
на самооборону, на защиту себяи своих родных и близких
вы свин
Украина и шобла Порошенка - Мультфильм является экранизацией повести Джорджа Оруэлла "Скотный двор"
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Люди бегут от нищеты, к который привели эти барыги, и ещё Польша должна их благодарить ????? Может быть наоборот, мы должны сказать спасибо Польше?
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А нашо хм приймати тих біженців, коли вони можуть прийняти працьовитих українців, а українці готові їхати і добре працювати на благо іншої країни?
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Это от какой нищеты ты страдаешь ?
Может твой дом с пожитками разбомбили ?
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Да ваще! На интернет у них еще пока деньги есть, а они еще жалуются! Эгеж?
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А куда делись украинские настоящие наркоманы и проститутки? Шо, всех экспортировали?
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надпис "ветеран АТО" тут не зовсім доречний..... краще видали
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Беженцы не от войны, а от реформ и життя по-новому. В основном.
Евросоюзу и РФ такие беженцы только на пользу.
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Да, а еще коррупция, бедность и девальвация гривны. Все на пользу.
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Конечно не создала. Наши эмигранты мантулят (шо прокляті) за копейку малую, лишний раз не высовываются, сидят тише воды, ниже травы. Это не африканцы и не азиаты. Какие уж тут кризисы.
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Что стало основной причиной возврата в Украину?
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Ты мудак ник ре4евил проведи лучше параллель Оруэлла с кацапским путинизмом, мудак савушкино-троллярный.
Там Оруэллу, кацапскими путиноидами сталинскими возвращенцами назад в 1937 еще до вас, кацапов хезать и хезать.
У Оруэлла по сравнению с сегодняшней кацапией была демократия, а вы кацапы готовьтесь к существованию, как в Северной Корее. Северная Россия-Северная Корея-братья на Века.
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Це криза не для них, а для нас. За останні 4 роки з України втікло 5 млн громадян. Сучка рошенівська, замість того щоб виправдовуватися, краще б створили ринок праці для українців, покращили умови для малого і середнього бізнесу. В країні війна, криза і безробіття. Абсурд, що в такий момент країні не потрібні молоді та енергійні, які своєю працею мали б піднімати економику України а не польщі чи підерації
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Да ладно! А сколько поляков в Европе? В Канаде? В Ню-Йорке их полно! Рабочие места освобождаются в Польше и это нормально. Греки, к примеру , не вопят о "злочынной владе" в Греции, а тихо покупают виллы на родине и возвращаются на пенсию. И я так сделаю- вернусь во Львов с гос. пенсией. Вы поинтересуйтесь сколько инженеров из Испании и Франции работает в Америке! Так что это я думаю вопрос в современных реалиях мирового масштаба.
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Никто из моих друзей и знакомых особо не стремится уехать в Америку. Времена голодных 90-х уже прошли-все более менее устроены. Так что кацапским тролям лучше заткнуться.
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трудовая миграция как-бы там небыло это хорошое дело для рынка труда - может быть наши жадные бизнесмены задумаются что платить надо всем а не только себе.. в принципе у нас зарплаты уже повысились на восстребованных профессиях раза в 2-а, а где то и 3-и (в грн)
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А поляки как были пида&@&ми - так ними и остались! Никто в тех странах куда уехали ихние граждане не называют их "беженцами" спекулируя в своих целях на этом понятии! Так что п-ни. Геращенко абсолютно права!
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поляков бесит на подсознательном уровне что Украина всегда на высоте в тяжелейших условиях воюя на востоке с рашой, корупции во власти, умудряется выживать экономически и еще трудовые резервы неисчерпаемые..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНесмотря на агрессию, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ, - Ирина Геращенко о заявлениях властей Польши про "сотни тысяч беженцев"
 
 
 
 
 
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