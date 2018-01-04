 Несмотря на агрессию, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ, - Ирина Геращенко о заявлениях властей Польши про "сотни тысяч беженцев"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

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"Относительно заявлений польских должностных лиц о сотнях тысяч украинских беженцев. Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев. Именно столько в Польше беженцев. Другой вопрос – трудовые мигранты. Правда в том, что десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работающих в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП", - отметила она.

По мнению Геращенко, польские власти должны благодарить украинцев за это.

"И говорить о них как о беженцах – это нонсенс. Также стоит честно признать, что несмотря на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму, сотни тысяч внутренних переселенцев, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ – агрессора. Там тоже только пара сотен украинцев получили официальный статус беженцев. Украинским властям и обществу удалось справиться с вопросом внутренне перемещенных лиц и не создавать миграционных проблем для наших соседей. Кстати, именно поэтому мы и получили безвиз с ЕС, если бы были сотни тысяч беженцев – Украине бы его никто не предоставил!" – подчеркнула Геращенко.

Первый вице-спикер отметила, что украинские власти должны приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы украинцы возвращались и работали в своей стране.

Как сообщалось, в эфире одного из польских телеканалов 1 января премьер Польши Матеуш Моравецкий, пояснил отказ Варшавы принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока тем, что страна якобы приняла "как минимум несколько десятков или, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины".

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Ранее, поясняя отказ Польши от размещения у себя прибывающих в Европейский Союз беженцах, о якобы "тысячах" беженцев из Украины также заявляли другие польские высокопоставленные лица.

При этом 31 декабря 2017 года посольство Украины в Польше опубликовало официальную информацию Управления по вопросам иностранцев Польши, согласно которой в течение января-октября 2017 года в Управление обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое.