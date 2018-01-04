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 Политика Украины, Происшествия
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 ОБСЕ зафиксировала многократное увеличение числа взрывов на Донбассе 

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали значительное увеличение количества взрывов в Донецкой и Луганской областях. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 2 января до 19:30 3 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений прекращения огня, включая больше взрывов (около 130), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (35 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, как отмечается, вечером и ночью со 2 на 3 января камера СММ у Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) последовательно зафиксировала 16 снарядов в полете с востока на запад, шесть неопределенных взрывов и три снаряда в полете с запада на восток, за которыми последовало еще 5 взрывов из неустановленного вооружения, два взрыва в воздухе и 74 снаряда в полете на расстоянии 1-3 км со стороны юга. Также отмечается, что в течение дня 3 января наблюдатели, находясь в оккупированной Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка), в течение почти получаса слышали 19 взрывов из неустановленного оружия и около 20 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 3-5 км со стороны запада на северо-запад.

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Вечером 2 января наблюдатели СММ, находясь в Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), слышали около 50 взрывов из неустановленного оружия и около 260 очередей огня из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 2-6 км со стороны юго-востока. В тот же день в той же местности наблюдатели слышали около 30 взрывов из неустановленного оружия и около 120 очередей огня из крупнокалиберного пулемета. Также сказано, что в Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений режим прекращения огня, но меньше взрывов (один против пяти), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042877
 
 
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ОБСЕ зафиксировала многократное увеличение числа взрывов на Донбассе  - Цензор.НЕТ 1840
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Припинення вогню має бути скасовано! Влада не має права оголошувати припинення вогню, це порушення прав солдат та офіцерів ЗСУ на захист власного життя!
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Контактная группа уже вылетела в Минск обсуждать очередное канхфетное перемирие?
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Не может такого быть - шоколадный палковводец только что нам сообщил, что "перемирие" соблюдается уже больше 20 часов.
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Порошенко подписал предательские договорняки и теперь все его окружение думают как его отмазать от этого. Зачем было подписывать в таком тексте договорняки в одном лице . Дату окончания договора даже не поставил и условия при которых эти договоры прекращаются.
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Такое впечатление что его за жабры взяли с его бизнесом или были на него компромата покруче.
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Чому українській владі не шкода тих солдат і офіцерів, що стоять з одними автоматами проти озброєної до зубів російсько-сєпарської наволочі, котра щоденно утюжить їх з "Градів"? Скільки ще так триватиме? Чи наші тилові полководці увірували у свою абсолютну безкарність за подібну "стратегію"?
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Нехай детушки (ОБСЕ) бавляться, аби не плакали. За йихнюю зарплату я б тоже взрывы считал денно и ночно. Солдат не жалко? Так на то ж оно "пушечное мясо". Назвался контрактником - полезай в окоп. А "мудрому Хатхи" шо постоянно трубит "водное перемирие" - оторвать хобот.
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За минулий рік ОБСЄ зареєструвала більше 400 000 тисяч порушень припинення вогню, тобто «незаконних» обстрілів.

Уявімо, що кожен обстріл, зафіксований рахівниками з ОБСЄ, нотується на окремому аркуші паперу.

Аркуш паперу має товщину 0.2 міліметра. Множимо 400 000 на 0.2 мм і отримаємо 80 000 мм, тобто 80 метрів.

Отакий заввишки стос нікчемних папірців і це тільки за один рік.

Виникає питання - може та писанина і є та ГІБРИДНА ВІЙНА, а не «ихтамнет»? Тому що про їх там немає відомо ще від стародавніх греків з троянською кобилою до гляйвіцкої інсценізації Гітлера у Польщі.

Далі будуть гірші запитання - а нах нам українцям це потрібно?

Скільки життів зберегли ті стоси паперів від ОБСЄ?

Наскільки вони нас наблизили до усіма бажаного миру?

Ну і нарешті, а кому це вигідно, QUI PRODEST?, як казали давні римляни.

І виявиться, що вигідно Європі - бо до них Гради не долітають;

- вигідно Путіну - бо можна продати свому хлопству «героїчний захист рузького міра в
Дамбасі» а заодно мати ручну гангрену в ОРДЛО, як важке гальмо для України;

- вигідно Порошенку - тому що можна списати свою президентську непридатність і нікчемність на неодолиму силу Мінських угод (які він сам в обісраних з переляку споднях і підписав), а що найсолодше - що можна і далі скромадити гроші, хай і на нашій крові - гроші ж не пахнуть!

Залишається назвати тих кому те усе гадство невигідне - це ми з вами, або наша Україна, і запитати чому ми це терпимо, і скільки ще нас треба вбити путінопороху, аби ми схаменулись?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ зафиксировала многократное увеличение числа взрывов на Донбассе 
 
 
 
 
 
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