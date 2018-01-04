 ОБСЕ зафиксировала многократное увеличение числа взрывов на Донбассе 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 2 января до 19:30 3 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений прекращения огня, включая больше взрывов (около 130), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (35 взрывов)", - говорится в отчете.
В частности, как отмечается, вечером и ночью со 2 на 3 января камера СММ у Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) последовательно зафиксировала 16 снарядов в полете с востока на запад, шесть неопределенных взрывов и три снаряда в полете с запада на восток, за которыми последовало еще 5 взрывов из неустановленного вооружения, два взрыва в воздухе и 74 снаряда в полете на расстоянии 1-3 км со стороны юга. Также отмечается, что в течение дня 3 января наблюдатели, находясь в оккупированной Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка), в течение почти получаса слышали 19 взрывов из неустановленного оружия и около 20 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 3-5 км со стороны запада на северо-запад.
Вечером 2 января наблюдатели СММ, находясь в Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), слышали около 50 взрывов из неустановленного оружия и около 260 очередей огня из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 2-6 км со стороны юго-востока. В тот же день в той же местности наблюдатели слышали около 30 взрывов из неустановленного оружия и около 120 очередей огня из крупнокалиберного пулемета. Также сказано, что в Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений режим прекращения огня, но меньше взрывов (один против пяти), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.
Уявімо, що кожен обстріл, зафіксований рахівниками з ОБСЄ, нотується на окремому аркуші паперу.
Аркуш паперу має товщину 0.2 міліметра. Множимо 400 000 на 0.2 мм і отримаємо 80 000 мм, тобто 80 метрів.
Отакий заввишки стос нікчемних папірців і це тільки за один рік.
Виникає питання - може та писанина і є та ГІБРИДНА ВІЙНА, а не «ихтамнет»? Тому що про їх там немає відомо ще від стародавніх греків з троянською кобилою до гляйвіцкої інсценізації Гітлера у Польщі.
Далі будуть гірші запитання - а нах нам українцям це потрібно?
Скільки життів зберегли ті стоси паперів від ОБСЄ?
Наскільки вони нас наблизили до усіма бажаного миру?
Ну і нарешті, а кому це вигідно, QUI PRODEST?, як казали давні римляни.
І виявиться, що вигідно Європі - бо до них Гради не долітають;
- вигідно Путіну - бо можна продати свому хлопству «героїчний захист рузького міра в
Дамбасі» а заодно мати ручну гангрену в ОРДЛО, як важке гальмо для України;
- вигідно Порошенку - тому що можна списати свою президентську непридатність і нікчемність на неодолиму силу Мінських угод (які він сам в обісраних з переляку споднях і підписав), а що найсолодше - що можна і далі скромадити гроші, хай і на нашій крові - гроші ж не пахнуть!
Залишається назвати тих кому те усе гадство невигідне - це ми з вами, або наша Україна, і запитати чому ми це терпимо, і скільки ще нас треба вбити путінопороху, аби ми схаменулись?