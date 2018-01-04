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 Политика Украины, Экономика
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 В декабре-2017 в портах оккупированного Крыма зафиксировано 26 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ

В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года были зафиксированы заходы в порты временно оккупированного Россией Крыма 26 грузовых судов-нарушителей (в которых работает AIS (Automatic Identification System)).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"В целом этими судами осуществлено 82 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 25 судов под флагом Российской Федерации и 1 судно под флагом Республики Сьерра-Леоне. Следует заметить, что на рейде в акватории портов, который используется для стоянки судов, были зафиксированы корабли Республики Молдова, Мальты, Того, Палау, Федерации Сент-Кристофер и Невис и Союза Коморских Островов", - сказано в сообщении.

В Министерстве напомнили, что в ноябре 2017 года в Крыму было зафиксировано 25 судов-нарушителей, из которых 21 судно под флагом РФ 4 - под флагами Республики Того, Сьерра-Леоне и Палау.

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Морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 № 255 "О закрытии морских портов".

"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г.Севастополь будет рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - подчеркнули в МинВОТ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042874
 
 
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Яку? Гугл-карта показує три, по одній у Криму, Миколаївській та Херсонській областях. То яку?

Є Новоргигоровка, але це прямо біля Дебальцева. Якби то було правдою, то був би великий шум.
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Есть бронекатера, почему бы не топить нарушителей?
В декабре-2017 в портах оккупированного Крыма зафиксировано 26 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1285
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Так там среди нарушителей был РК Москва и три "варшавянки".Топить будет непросто.
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Тому що ми не кацапи, які вбивають за не там вловлену рибу.
Пам*ятаєте, як ті потвори розстріляли нашу рибальську лодку у 2013 році? Причому вбили одного і покалічили двох, чи трьох? (https://censor.net.ua/news/248034/rossiyane_rasstrelyali_ukrainskih_rybakov_iz_avtomatov_odnoselchane_pogibshih)

А от чому не подаємо позовів до судів Лондону, наприклад, до власників кораблів - це питання набагато суттєвіше.
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В декабре-2017 в портах оккупированного Крыма зафиксировано 26 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 5878ключ.нік‏ @zorrozorro1511 26 мин.26 минут назад
У 2017 році Україна збільшила торгівлю з Мордором на 28 відсотків . З прийдешнім роком вас,...собаки.http://jjoriki.com/rik-sobaky.html

В декабре-2017 в портах оккупированного Крыма зафиксировано 26 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 3552
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Их не фиксировать, их топить надо. Всех нарушителей на дно. В Украине хоть один адмирал есть или только бронекатера?
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есть, много адмиралов, но они все соевые с повышенным чувством шыкаладного мыролюбства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ декабре-2017 в портах оккупированного Крыма зафиксировано 26 грузовых судов-нарушителей, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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