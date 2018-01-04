EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  782  10
Все про:арест (9526) государственная измена (177) Безъязыков (43)

 Суд продлил арест подозреваемому в госизмене полковнику Безъязыкову на два месяца, - адвокат Титич

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова до 15 февраля включительно.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Виталий Титич, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Родственники подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова знали, что он перешел на сторону террористов, - прокуратура

"Продлили меру пресечения на 2 месяца, примерно до 15 февраля", - сказал он.

Решение о продлении ареста было принято на заседании в декабре. Безъязыков находится в СИЗО в Киеве.

На данный момент суд по делу Безъязыкова изучает доказательства.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. Безъязыков содержится в СИЗО с декабря 2016 года без возможности освобождения под залог.


Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ). По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042870
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ватан, шёл бы ты со своими баянистыми набросами на рускавые сайты, а?

Про этот случай уже всё прожевали, переварили и ... Один ты второй раз пережёвываешь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Суд продлил арест подозреваемому в госизмене полковнику Безъязыкову на два месяца, - адвокат Титич - Цензор.НЕТ 3914почему не посадили беркутню?
 показать весь комментарий
 
А чё он до сих пор не растрелян ? Ведь военное время то !
 показать весь комментарий
 
Контрразведка при приемке насмерть не запытала, вот теперь судить крысу приходится. А по нынешним кодексам - это оч долго.
 показать весь комментарий
 
Интересно,если этого человека арестовывали так должны были быть доказательства а если после ареста суд продлевает арест только по подозрению значит у власти доказательств нету.
Таким макаром можно любого человека уничтожить без обвинения и доказательств по желанию кого угодно.Это можно назвать политически-заказным убийством где киллером являются государственные структуры.
 показать весь комментарий
 
 
Да. Так можно уничтожить любого человека, который приняв Присягу перешел на сторону российских фашистов.
И слава Богу, что так можно.
 показать весь комментарий
 
 
да.судя по всему с Безязыковым у прокуратуры полная жопа.держать столько времени под следствием и не осудить(или оправдать)????? куда катимся ЮГИК???
 показать весь комментарий
 
 
К справедливому приговору катимся. А что, свербит?
...
Ну тут либо на рашку, либо в СИЗО. Третьего, ближайшие пару лет - не дано.
 показать весь комментарий
 
 
Продлевают и продлевают, давно уже нужно было садить
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил арест подозреваемому в госизмене полковнику Безъязыкову на два месяца, - адвокат Титич
 
 
 
 
 
 вверх