 Суд продлил арест подозреваемому в госизмене полковнику Безъязыкову на два месяца, - адвокат Титич

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Виталий Титич, передает Цензор.НЕТ.
"Продлили меру пресечения на 2 месяца, примерно до 15 февраля", - сказал он.
Решение о продлении ареста было принято на заседании в декабре. Безъязыков находится в СИЗО в Киеве.
На данный момент суд по делу Безъязыкова изучает доказательства.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. Безъязыков содержится в СИЗО с декабря 2016 года без возможности освобождения под залог.
Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ). По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
Про этот случай уже всё прожевали, переварили и ... Один ты второй раз пережёвываешь.
Таким макаром можно любого человека уничтожить без обвинения и доказательств по желанию кого угодно.Это можно назвать политически-заказным убийством где киллером являются государственные структуры.
И слава Богу, что так можно.
...
Ну тут либо на рашку, либо в СИЗО. Третьего, ближайшие пару лет - не дано.