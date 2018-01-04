 Суд продлил арест подозреваемому в госизмене полковнику Безъязыкову на два месяца, - адвокат Титич

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Виталий Титич, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Родственники подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова знали, что он перешел на сторону террористов, - прокуратура

"Продлили меру пресечения на 2 месяца, примерно до 15 февраля", - сказал он.

Решение о продлении ареста было принято на заседании в декабре. Безъязыков находится в СИЗО в Киеве.

На данный момент суд по делу Безъязыкова изучает доказательства.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. Безъязыков содержится в СИЗО с декабря 2016 года без возможности освобождения под залог.



Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ). По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.