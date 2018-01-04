 Налоговики предотвратили незаконный экспорт металлолома на 17,6 млн грн в Николаевской области. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст.205 УК Украины, установлено, что злоумышленники завезли на территорию одного из морских торговых портов лом черных металлов, который в дальнейшем планировалось экспортировать от имени фиктивной компании на адрес предприятия нерезидента.

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В ходе обыска на территории порта выявлено и изъято 2 985 тонн лома черных металлов фактурной стоимостью 17,6 млн. грн. На изъятую партию металлолома по решению суда наложен арест. Следственные действия продолжаются.





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