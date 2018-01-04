 Налоговики предотвратили незаконный экспорт металлолома на 17,6 млн грн в Николаевской области. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В ходе операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст.205 УК Украины, установлено, что злоумышленники завезли на территорию одного из морских торговых портов лом черных металлов, который в дальнейшем планировалось экспортировать от имени фиктивной компании на адрес предприятия нерезидента.
В ходе обыска на территории порта выявлено и изъято 2 985 тонн лома черных металлов фактурной стоимостью 17,6 млн. грн. На изъятую партию металлолома по решению суда наложен арест. Следственные действия продолжаются.
а на вырученные от сдачи металлолома деньги
пионеры покупали проституток и отпускали их на волю
Это куздец\!
И почему тут получилось, а в других случаях нет?