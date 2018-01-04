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 Экономика, Происшествия
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Все про:налоговая (722) налоговая милиция (1092) Николаевская область (717) ГФС (2337) металлолом (94)

 Налоговики предотвратили незаконный экспорт металлолома на 17,6 млн грн в Николаевской области. ФОТО

Сотрудниками налоговой милиции в Николаевской области совместно с Госпогранслужбой и Николаевской таможней под процессуальным руководством прокуратуры предотвращен незаконный экспорт партии лома черных металлов, которую злоумышленники пытались вывезти за рубеж в новогоднюю ночь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст.205 УК Украины, установлено, что злоумышленники завезли на территорию одного из морских торговых портов лом черных металлов, который в дальнейшем планировалось экспортировать от имени фиктивной компании на адрес предприятия нерезидента.

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В ходе обыска на территории порта выявлено и изъято 2 985 тонн лома черных металлов фактурной стоимостью 17,6 млн. грн. На изъятую партию металлолома по решению суда наложен  арест. Следственные действия продолжаются.

Налоговики предотвратили незаконный экспорт металлолома на 17,6 млн грн в Николаевской области 01
Налоговики предотвратили незаконный экспорт металлолома на 17,6 млн грн в Николаевской области 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3042867
 
 
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Як можна назвати компанію фіктивною, якщо в неї на складах в порту 3тис. тон металобрухту???? Це що маразм??????
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Маразм? Це те, з чого прокурори живуть. ВОни віддадуть за 200 тисяч зелених
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***
а на вырученные от сдачи металлолома деньги
пионеры покупали проституток и отпускали их на волю
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Что вы знаете про металолм и его "экспорт". Все расказать это басни. Вывезли двигатели с медной обмоткок на миллиард,,,,,,,. станки карусельные и токарные с двигателями на 10 лярдов,, потом пошли двжки с медной обмоткойц. и тд и тп.

Это куздец\!
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А кому это интересно. Если лох кроме ложки в руках не держал. Все продают не свое а покупают китайское.
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Интересно было бы узнать циферь, а сколько не предотвратили?!
И почему тут получилось, а в других случаях нет?
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Кому душа болит? Да суки 54% в Польщу поедут в наймы. Руки с сраки поросли не ыпрямишь. Все торговать хотят, а чем?
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Там же, там же нехай пошурстять зернові термінали. Там криміналу в десятки разів більше.
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Ублюдочні мусора та прокурори продовжують віджимати майно в середнього бізнесу. Коли народ покладе цьому край? КОли самим жерти не буде що? Субсидії не вічні. А монополізація в країіні досягла критичних меж . Скоро піплу не тільки газ продавати по 300 $ будуть, а і все інше буде ротердам + Але піпл мовчить. Хаває.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики предотвратили незаконный экспорт металлолома на 17,6 млн грн в Николаевской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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