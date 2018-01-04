 Коррупция стала наибольшей угрозой суверенитету Украины и ее евроатлантическим стремлениям, - экс-чиновник Пентагона Карпентер

Об этом пишет бывший высокопоставленный чиновник Пентагона в статье для Foreign Policy: "Украина нуждается в помощи США для преодоления коррупции", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Укрепившись, украинская армия стала способной сдерживать российские силы. Теперь коррупция стала наибольшей угрозой суверенитету Украины и ее евроатлантическим стремлениям, отмечает исследователь. Кремль понимает это лучше чем кто-либо, убежден Майкл Карпентер. "Кремлевские стратеги сначала не могли предположить, что вторжение России укрепит национальную идентичность украинцев, усилит чувство гражданского долга, особенно среди молодежи. Однако Москва приспособилась. Там, где не сработали танки и минометы, российские политтехнологи рассчитывают на несмертельное, но более мощное и коварное оружие – коррупцию, чтобы ослабить Украину изнутри", – отмечает аналитик.



Их цель проста: использовать коррупцию, чтобы настроить украинцев друг против друга и заблокировать путь страны к европейской интеграции, убежден исследователь.



На президентских и парламентских выборах, которые приближаются, Кремль сосредоточится на поддержке партий и политиков, которых могут легко купить и которыми могут манипулировать, пишет Карпентер. Исследователь напоминает, что администрация Обамы направила экспертов ФБР, Министерства юстиции США и Государственного департамента, чтобы помочь Украине создать с нуля НАБУ, НАGК и САП. К тому же, США предоставляли экспертные советы по созданию патрульной полиции в местных общинах в Украине.

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Ни одна из этих реформ не проходит легко. Нужна постоянная работа и дипломатическое давление на руководство Украины, чтобы оно выполняло свои обязательства, отмечает Карпентер. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, например, неоднократно призывал руководителей Украины создать независимые антикоррупционные учреждения и преследовать коррупцию, вспоминает он.



К сожалению, в результате выборов в своих странах и голосования по Brexit, лидеры США, Британии, Франции и Германии не уделяли много внимания Украине в течение последнего года. Это позволило укоренившимся интересам усилить нападения на антикоррупционные учреждения, пишет исследователь.



В течение последнего месяца представители правящей партии нападали на директора НАБУ, добавляет он. В течение этих нападок он был в Вашингтоне и не мог лично опровергать обвинения. Потом был спешно уволен председатель парламентского антикоррупционного комитета за его политическую независимость.



Именно в таких случаях новая администрация должна использовать политические рычаги влияния, донося мысль о том, что поддержка Запада базируется на условиях, вы или соглашаетесь бороться с коррупцией, или потеряете поддержку.

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В военной сфере США смогут усилить влияние через укрепление программ тренировки. Сейчас в этой программе ежегодно принимает участие пять батальонов сил пехоты и один батальон специальных сил. Усиление этих учений с привлечением тренеров лучшей квалификации, применение моделирования боевых действий в соответствии к реалиям на Донбассе, войны электронными средствами и беспилотниками может изменить ситуацию на поле боя гораздо сильнее, чем несколько противотанковых ракет (хотя, оружие также нужно).



США могут также призвать европейских партнеров расширить свои действия, призвать страны-члены НАТО предоставить оружие Украине, считает исследователь.



Это также будет означать начало серьезных переговоров с ЕС по созданию инвестиционного фонда с западным менеджментом, как инструмент для поддержки более глубоких антикоррупционных реформ.



Среди других, за создание такого фонда выступал бывший премьер-министр Литвы Андриус Кубилиус.



Для работы инвестиционного фонда, по оценкам Карпентера, нужно 6 миллиардов долларов ежегодно – достаточно неприхотливо, по сравнению с 378 миллиардами долларов, что есть в Европейском фонде стратегических инвестиций.



Если правильно его структурировать и если он будет иметь политическую поддержку ЕС, Украинский инвестиционный фонд будет иметь возможность мощно продвигать изменения.

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Рыночные механизмы являются наибольшим стимулом для реформ, особенно когда их усиливают обязательства на политическом уровне. Прецедентами являются такие страны региона, как Польша, Румыния и Литва, отмечает Карпентер.