 Обыски в "Киевстаре" проводились в рамках производства по неуплате около 2,4 млрд грн налогов, - ГФС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь Наталья Непряхина, коментируя ранее появившуюся информацию о проведении обысков в компании "Киевстар".

"Сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов 4 января 2018 по фактическому месту расположения офисных помещений АО "Киевстар" с целью отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве, проведен обыск во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, принятого по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем - прокурором Генеральной прокуратуры Украины", - сообщила Непряхина, отметив, что во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс применялась видеозапись.

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