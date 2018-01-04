 Обыски в "Киевстаре" проводились в рамках производства по неуплате около 2,4 млрд грн налогов, - ГФС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь Наталья Непряхина, коментируя ранее появившуюся информацию о проведении обысков в компании "Киевстар".
"Сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов 4 января 2018 по фактическому месту расположения офисных помещений АО "Киевстар" с целью отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве, проведен обыск во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, принятого по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем - прокурором Генеральной прокуратуры Украины", - сообщила Непряхина, отметив, что во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс применялась видеозапись.
Дык Пете денег не не дали - вот и началось!...
Варто комусь із наших олігархів на мозоль наступити, як їхні медіа починають "тиснути", поливати гавном нтякаючи, що як дозволитие нам і далі красти чи податків не платити, то ми вас знов полюбимо і будемо лояльні.
Для того вони і тримають збиткові телеканали.
Рефінансування вони не повернули і майно заарештовано та готується до аукціонного продажу... І як можна жити з такою злочинною владою? Усьо, шо нажито нєпосільним тудом...
Але канал якось їм вдалося зберегти і тепер вони там серуть і серуть і серуть. Мстяься, по єврейськи.
Я за ночь от выключенного Киевстара получил 12 "предложений" улучшить свою связь.
Сегодня хотел связаться с оператором, а они мне подсовывают какую-то Нэмыдору вертиальную... Я ей пишу вопросы, а она мне - вопрос не понятен! Сволочи!!!
За такие деньги, что они гребут, им даже впадло живого оператора держать...
А теперь - иди сюда.
А чего Ахметова с Укртелекомом не проверяли? Там такая же рыба... была.