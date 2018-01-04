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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Киевстар (24) налоговая (722) налоговая милиция (1092) обыск (1092) ГФС (2337)

 Обыски в "Киевстаре" проводились в рамках производства по неуплате около 2,4 млрд грн налогов, - ГФС

Обыски по месту расположения офисных помещений АО "Киевстар" 4 января 2018 года проводились в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь Наталья Непряхина, коментируя ранее появившуюся информацию о проведении обысков в компании "Киевстар".

"Сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов 4 января 2018 по фактическому месту расположения офисных помещений АО "Киевстар" с целью отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве, проведен обыск во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, принятого по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем - прокурором Генеральной прокуратуры Украины", - сообщила Непряхина, отметив, что во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс применялась видеозапись.

Обыски в Киевстаре проводились в рамках производства по неуплате около 2,4 млрд грн налогов, - ГФС 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Киевстар" оштрафован на 21 млн грн за недобросовестную конкуренцию, - глава АМКУ Терентьев

Источник: https://censor.net.ua/n3042865
 
 
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Это же сколько времени они не платили налоги, а пришли только сейчас. Чего ждали?
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а пришли только сейчас. Чего ждали?

Дык Пете денег не не дали - вот и началось!...
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тогда еще мало было....рыбка только глотнула
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Тут другой вопрос, у нас же "Маски шоу стоп!", не?
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ну так же ж не "Сплата податків стоп!!!"
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Лучше б провели обыски на сепарском 112тв канале !!! Там одни противоУкраинские гниды собрались !
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Зараз ICTV сказиться і почне теж Порошенка гавном поливати.
Варто комусь із наших олігархів на мозоль наступити, як їхні медіа починають "тиснути", поливати гавном нтякаючи, що як дозволитие нам і далі красти чи податків не платити, то ми вас знов полюбимо і будемо лояльні.
Для того вони і тримають збиткові телеканали.
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От Рабинович з Мураєвим думаєте від любові до мистецтва ядом плюються? Вони мали банк, купу нерухомостя в Одесі, навіть клуб "Чорноморець" та одноіменний стадіон. Але, гонтарєва, падлюка така, не схотіла рефінансування під чесне слово давати, довелося все закласти!
Рефінансування вони не повернули і майно заарештовано та готується до аукціонного продажу... І як можна жити з такою злочинною владою? Усьо, шо нажито нєпосільним тудом...
Але канал якось їм вдалося зберегти і тепер вони там серуть і серуть і серуть. Мстяься, по єврейськи.
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Так для цього ж і зберегли, щоб перед виборами бидломасі мізки промивати, щоб правільно голосували...
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Эти падлюки с киевстара уже второй раз самовольно меняют мне тарифный пакет. Аргументируют тем, что больше дадут времени, интернета и СМСов -но платить каждый месяц дороже придется. Хотя мне ни интернет мобильный, ни смски ни в какой орган не упираются, а время я и раньше не выговаривал, ибо трындеть по телефону без дела не люблю. Шоб их паскуд пересажали,мразей кацапских.
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Я за 20 лет имел всех возможных операторов в Украине. Везде один и тот же п##дец - повальное воровство денег, никудышняя связь и сервис, и тупые отмазки при попытке защитить свои права. Хай они передохнут.
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У меня все знакомые киевстар имеют и родственники. Плачу 20 грн в месяц и говорю со всеми сколько хочу. А вот мтс...та ну их нахер.
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Вот это правда. Только МТС давно нет. Вместо них голландский Водафон.
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вообще то Водафон это ... Британия.. во вторых у Водафона тарифы круче чем у КС или Лайф.. я сам только звонки у КС 20 грн безлимит по сети, 30 минут на иные операторы( но не стационарная) Укртелеком-Вега и без СМС. (правда пакет у же в архивных). а Лайф (активен для новых пакетов) на Льготном 25 в месяц 100 мину на иные операторы и стационарную городскую связь+ СМС и ноль безлимит по сети.. да вместо Укртелекома в Интертелекоме Прямой Городской + мобильный 094 Разговоры 25 грн в месяц и получается что на месяц все три оператора аж 70 грн. при этом Укртелеком с 1 января зафурижил на месяц от 68 до 74 грн. в месяц!!!!!!!!!!!! тарифы...
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Британия? Тогда понятно, почему они себя так нагло ведут. У меня только один номер, и он на Киевстар. Водафон пошел лесом за мошенничество. А что касается Укртелеком, то его же вроде недавно национализировали?
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не Водафон, а Водкафон, там тільки ребрендинг, а належить і далі кацапам.
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«Во́дафон груп»(«Vodafone Group») - британская компания, один из крупнейших в мире операторов сотовой связи. Штаб-квартира - в Ньюбери, графство Беркшир.
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Надо было действительно иметь этих операторов , а не пользоваться их услугами . Обшуки в "Київстарі" відбувалися у рамках провадження щодо несплати близько 2,4 млрд грн податків, - ДФС - Цензор.НЕТ 7189
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Андрей, зайди в личный кабинет своей симки и отключи услугу (передача данных) и никто у тебя денег воровать не будет. Я когда то стыкался с этим. За ночь и почти через ночь пропадало по 6 грн. Связался с оператором (живым) хотя это было не легко, он сказал, что это у вас по ночам какие то приложения обновляются, а пакет 20 мгб стоит 3 грн., вот пару раз по 3 грн за ночь и снимает. Я говорю у меня обычная звонилка без ОС, для интернета я использую планшет. Они ответили, что ничего не знают, не хотите услугу интернет отключите ее. Что я и сделал. Больше безконтрольно денег не снимали, уже год как...
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Блин, так это ты налоговую привёл?
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Без согласия клиента Киевстар тарифы не меняет. Это не Водафон. Значит, вы согласились поменять тариф за дополнительные ништяки.
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Меняет. Принудительно мне КС менял уже два раза. От Водафона просто отказался, так как нет смысла платить две абонплаты, а связь у них паскудная и покрытие по Украине лажовое. Фактически операторы "хором" перевели всех на абонплату. У всех операторов уже нету посекундной тарификации и фактически посуточная оплата независимо от наличия звонков или даже самой связи. Некуда перейти. Картельный сговор. Зато Антимонопольный Комитет дворцы строит...
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Связь неважная. Но пришли туда потому, что активно пользуются услугами конвертационных центров,почти весь рекламный/маркетинговый бюджет - это вывод средств и уход от налогообложения(самые активные операции и времена неплатежей в бюджет были при свине Литовченко). Собственно, все попытки Киевстара (хотя ни киевского там нет, ни, тем более, ничего от стара там давным-давно нет) сделать красивое лицо лишь для понтов: пользуясь повальной коррупцией, эта компашка банально делает деньги в Украине.
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Остаться должен только фсбшный МТС. Не иначе, шоколадный опять с путлером пару часов говорил.
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якщо ти не вкурсах, то Київстар теж кацапи купили, давненько вже. Просто коли кацапи купили ЮМС то назвали своїм МТСом, через що і постраждали і перейменувались у Водкафон
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Киевстар тоже вроде под Кучмой был
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Так он так и назывался в народе кучмастар.
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В предидущей ветке я вам говирил лохи, не связуйтесь с Киевстаром и Киевэнерго.
Я за ночь от выключенного Киевстара получил 12 "предложений" улучшить свою связь. Обшуки в "Київстарі" відбувалися у рамках провадження щодо несплати близько 2,4 млрд грн податків, - ДФС - Цензор.НЕТ 6779
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Та пусть сношают их, я только за
Сегодня хотел связаться с оператором, а они мне подсовывают какую-то Нэмыдору вертиальную... Я ей пишу вопросы, а она мне - вопрос не понятен! Сволочи!!!
За такие деньги, что они гребут, им даже впадло живого оператора держать...
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Попробуй свяжись через фэйсбук, там они отвечают.
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Я бы ещё и Лайфселл прошмонал - там тоже собрались редкостные пидо..сы .
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Ситуация с Киевстаром чем-то начинает напоминать с отжатием Приватбанка
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Национализация? Главное, чтобы тарифы не повышали. Хотя вряд ли...
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В общем, сейчас с Киевстара сдерут кучу бабла и вынудят их повысить тарифы. Таким образом Водафон надеется уничтожить конкурента. Эх, не хочется с 20-гривным тарифом расставаться... И ведь без сбоев все было. Обшуки в "Київстарі" відбувалися у рамках провадження щодо несплати близько 2,4 млрд грн податків, - ДФС - Цензор.НЕТ 8301
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Может Кроликам и не меняют, но мне пришло sms ,что мой тариф поменяется с 15.01 по 15.02.
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Грамотно. Ждали, пока Киевстар не заглотит по самые миллиарды!
А теперь - иди сюда.
А чего Ахметова с Укртелекомом не проверяли? Там такая же рыба... была.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбыски в "Киевстаре" проводились в рамках производства по неуплате около 2,4 млрд грн налогов, - ГФС
 
 
 
 
 
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