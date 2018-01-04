 В Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом во время инспекции противоаварийных работ на Новодарницком канализационном коллекторе на пересечении улиц Тростянецкой и Горловской заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В мэрии напомнили, что 15 декабря прошлого года произошла авария на Новодарницком канализационном коллекторе, диаметр которого - 2900 мм и глубина залегания 10 м. В результате действия газовой коррозии несущая возможность была утрачена, верх трубы разрушился и образовался провал земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра.

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Как отмечается в сообщении, в первую очередь масштабные работы выполнят на Новодарницком канализационном коллекторе, где несколько недель назад произошла авария, и на Борщаговском канализационном коллекторе.

"Для ликвидации аварии "Киевводоканалом" привлечен подрядчик - ЧАО "Метробуд". Работы будут проводиться еще месяц, поскольку ситуация усложнена большим количеством подземных коммуникаций: высоковольтных электрических кабелей - 10 кВт, газопроводами среднего и низкого давления. Т.е. работы проводятся в довольно опасных условиях. На период ликвидации аварии установлена временная перекачка стоков. Движение трамвая № 8 приостановлено, вместо него от улицы Славгородской до метро "Позняки" курсирует рейсовый автобус, есть и другие дополнительные маршруты", - сообщил Пантелеев.

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Он подчеркнул, что подавляющее большинство канализационных сетей Киева строилось приблизительно 50 лет назад.

"Объекты канализационного хозяйства повреждены газовой коррозией, которая в будущем будет вызывать аварийные случаи. В прошлом году мы построили вторую нитку Главного городского канализационного коллектора вместо существующего аварийного. И планируем постепенно осуществлять замену и реконструкции более локальных коллекторов. На проведение ремонтных работ на Новодарницком коллекторе выделено 20 миллионов гривен, еще около 100 миллионов гривен выделены на другие коллекторы, расположенные в Киеве. В частности, в этом году мы завершим работы по замене Борщаговского коллектора, где в 2015 году произошли две масштабных аварии", - подчеркнул Пантелеев.

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