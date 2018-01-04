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 Политика Украины
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Все про:беженцы (932) Польша (4006) Климкин (1483) Моравецкий Матеуш (9)

 За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что количество украинцев, получивших на протяжении последних 2-х лет в Польше статус беженца в сравнении с получившими разрешение на работу в этой стране, а также оформившими польские визы, является "очень привлекательным" для польской экономики.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Мы приняли 1,5 млн украинцев: несколько десятков тысяч из них из зоны военных действий, - премьер Польши Моравецкий

"Беженцы - это категория международного права. Им нужно помогать. За 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а больше 2 млн - визы, потратив несколько млрд евро (польская статистика :)", - написал Климкин.

"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - отметил Климкин.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Премьер Польши Моравецкий: "Мы уже приняли несколько десятков, а возможно, и сотни десятков беженцев из Украины"

Как сообщалось, в эфире одного из польских телеканалов 1 января премьер Польши Матеуш Моравецкий, пояснил отказ Варшавы принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока тем, что страна якобы приняла "как минимум несколько десятков или, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины".

Ранее, поясняя отказ Польши от размещения у себя прибывающих в Европейский Союз беженцах, о якобы "тысячах" беженцев из Украины также заявляли другие польские высокопоставленные лица.

При этом 31 декабря 2017 года посольство Украины в Польше опубликовало официальную информацию Управления по вопросам иностранцев Польши, согласно которой в течение января-октября 2017 года в Управление обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое.

При этом в течение 10 месяцев 2017 компетентные органы Польши предоставили статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году – 32) и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения).

Вместе с тем, по состоянию на 1 июля 2017 подлинные разрешения на жительство в Польше имели более 128 тыс. граждан Украины (из них у 79 человек был статус беженца).

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Украина занимает 9 место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц, - ООН

В течение первого полугодия 2017 гражданам Украины выдали более 92 тыс. разрешений на работу различных типов. Для сравнения, в течение 2016 года украинцы получили около 103 тыс. разрешений на работу, а за первое полугодие 2016 – свыше 42 тыс. разрешений, что свидетельствует о росте указанного показателя в текущем году почти вдвое.

Источник: https://censor.net.ua/n3042861
 
 
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А скільки виїхало на постійне місце проживання?
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состоянию на 1 июля 2017 подлинные разрешения на жительство в Польше имели более 128 тыс. граждан Украины ( Источник: https://censor.net.ua/n3042861
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Польский прем'єр казав, що за три останні роки приблизно 1,5 млн.
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Они скоро скажут шо пять мульонов,лишь бы ЕС квоты на сирийцев не добавил
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Наприклад, країна стає пусткою, народ тікає, дохазяйнувалися.
А ви так спокійно сприймаєте...
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Ну ты же вот взяла и написала о чем думаешь,я так не считаю и пишу о чем думаю
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Ну ясно, промінчик надії у сутінках.
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Я очень стесняюсь спросить - ты плюшевая Ксюша дура?
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І це все, що назріло в неадекватній голівці пана the beist ?
Навіщо зайвий раз людей турбувати...
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Ви так добре володієте українвської , а мозок як був совковий так і остався. Будуйте країну тут а не як домбасяу "Дайте, памагите,спасите." Ми ці казочки про бариг та нічого не робиться наслухались, а Країна - Україна=Є , і буде! Вистоїть, але потім легко їзати на все готове, так ви привикли. Щурі заробітчани патріотами ніколи не стануть.
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Ви навіть не розумієте про що мова, краще би не втручалися зі своїми настановами та квапливими висновками. За 2 роки статус біженця в Польщі отримали 88 українців, - Клімкін про заяви прем'єра Моравецького - Цензор.НЕТ 6740
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Это больше похоже на вахтовый метод, как в Союзе на Север ездили деньги зарабатывать. Ну и какие проблемы?
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а ҫколько миллионов благодаря таким как климкин и порашенко выехало на зароботки?
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Не больше, чем поляков выехало на зароботки в Германию или Британию.
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и что?ты сравни уровень жизни в Польше и в Украине они поляки живут хорошо но хотят еще лучше а украинцы живут в нищете и едут хоть куда и вкалывают тяжело лишь бы заработать прокормить семью
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Что ты называешь жить хорошо? Это поляки живут хорошо? От хорошей жизни они в Дании дома убирают , туалеты моют и мусор убирают.
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ну в дании живут в три раза лучше вот они и убирают там а украинцы у них но смысл не меняется они поляки хотят жить еще лучше хоть и живут хорошо да да именно хорошо но украинцы живут в нищете именно в нищете вот и едут к полякам кацапам и вообще куда получится чтобы не от хорошего еще лучшее найти а прокормиться

уровень Украины дно КАКИХ МАЛО В МИРЕ

Польши хорошо
Дании отлично
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Три факта:

1) Украинцы убирают и моют туалеты - да. Но там же, где это делают и поляки.
2) Рабочие строительных специальностей (включая отделочников-внутрянщиков) в Украине уже имеют не меньше, чем в Польше. Бюджетники отстают - да.
3) Дно - это люди без национальности, которые готовы ехать, хоть в Парашу, хоть в Финляндию, и мыть сраку хоть Гитлеру - абы деньги платили.
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Сам придумал или канал "Звязда" подсказал ?
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у рашэю?чем меньше-тем лучше За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого - Цензор.НЕТ 9250.а то еще заразятся
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кстати и в парашу куча народу выехало
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а ничо,шо апостольский в оригинале?или не смущает?
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в оригинале кабан годований на троне это факт
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Етто вражіская пропоганда! Охєнти крімля злодєйскі іспользуют слова Тараса Шевченка!

За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого - Цензор.НЕТ 4276
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Взагалі-то Шевченко про кацапню писав...
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не зовсім...
Ще як були ми козаками, А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами, В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата. Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли, Росли сини і веселили. Старії скорбнії літа.
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Від Унії Київської Русі (1057р.)-ми є УКРи.Ворогам навкруги це не подобалось ніколи,навіть до сьогодні,бо одні "унію"собі приписали,а інші "русь" вкрали.Якраз нам украм,як докір,чому ми віддали своє, Тарас Шевченко і писав:"А ми дивились та мовчали,Та мовчки чухали чуби.Німії, подлії раби!Підніжки царськії, лакеї Капрала п'яного! Не вам,Не вам, в мережаній лівреї,Донощики і фарисеї,За правду пресвятую статьІ за свободу! Розпинать,А не любить ви вчились брата!О роде суєтний, проклятий,Коли ти видохнеш? КолиМи діждемося ВашингтонаЗ новим і праведним законом?А діждемось-таки колись.П.С.Дочекались Вашингтона,а от рабську барижну натуру прийдеться таки спалити,як шини на Майдані!Інакше -прокляття не зняти!Виходить-горіти баригам у вогні!
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Взагалі-то Шевченко про кацапню писав...
*************
Тарас Григорович багато про що писав.
От ви, наприклад, знаєте, до кого саме звертався Шевченко своїми славнозвісними словами "Борітеся - поборете!"?


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Он точно украинский министр?
"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - отметил КлимкинИсточник: https://censor.net.ua/n3042861
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"Мне, как математику"

Не позорил бы уже математиков, дилдо говорящее. Да он и говорит-то с трудом.
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та да...тебе и судить За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого - Цензор.НЕТ 42.как раз инодипломаты молчат-а кацапоподдданое ротяку открыло
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Клиторкин, ты тупое чмо из подворотни играющее в "дипломата". Тебе только пивко под забором пить с бомжами.
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снова пьян гыга,от кори спасаешься,дустом ее трави
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За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого - Цензор.НЕТ 64
Myrotvorets.center‏ @peacein4rm20 ч.20 часов назад

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ГАДИШЬ ПРОТИВ СВОЕЙ СТРАНЫ ЕЩЕ И ЗА ДЕНЬГИ РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ - БУДЬ ГОТОВ ПРОВЕСТИ В ТЮРЬМЕ БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ. Антиукраинская пропаганда в интересах врага ничего общего со свободой слова не имеет. https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4254#.zNHXRu8f.dpbs …
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За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого - Цензор.НЕТ 9989
ПНХ!Гагаузька кривава мафія поросенків по-ночам херачить українських патріотів,а народ,як пеньок обіссаний,мохом по клуням своїм обростає!І це ти називаєшь :свобода? https://www.youtube.com/watch?v=4nWDmGuPHEU
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Гыга- а зачем Климкину така разкормлена харя ?
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а ты сильно свою харю контроллируешь? За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого - Цензор.НЕТ 7833или она сама разростается?
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Розбігаються люди з України..................
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на росію би активніше виїзжали...ну тим, кому дуже потрібно
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И к чему этот плач Ярославны Климкина? Что, украинцы должны почти забесплатно работать на всю эту олигархическую шайку?
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Bonny Flag, кацаб, а сколько народу выехало в Украину из за фокусов твоего )(уйла, не знаешь?
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Петралексеевичь сказал "Украинці ДЕШЕВА робоча сила"
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Берите еще с 100000 беженцев, ведь фошисты кушают мальчиков и коров, запрещают думать на совковом языке и обмазывают монтажной пенкой.
Аж 88 человек за 2 года приняли беженцами, ух ты, да это экономика Польши не потянет. Отменят даже покупку ПВО у амеров. Поляки, скурде, хитрые, вопят что принимают беженцев, но официально всего 88. А квота арабов много тысяч и они от этого на основании 88 принятия ватников(не все такие наверное) увильнуть хотят. При этом не забывая погавкивать на Украину, валить памятники, вмешиваться в наши дела. Вам бы под боком Днобасс, вот бы запели по-другому.
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А сколько приняла польских беженцев Украина????
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А сколько надо?
Ляхам круглая выгода, запомни это, если не знал.
С помощью этих 88-ми(офигеть скока, миллион епт) они отнекиваются от принятия тысяч арабов.
С помощью 2-х млн. работников они поднимают свой уровень жизни.
С помощью лая на Украину они готовятся к Лвовнаш(если НАТО будет не против)
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Серая Лиса, главное что они не работают за конторскую пайку, как ты ольгинская шлюшка!
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Ну,ты лучше всех знаешь за конторскую пайку,русский.
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Просто надо игнорировать этого дебила и спамить. Оно (Влад Синкевич) сегодня на подсосе на цензоре.
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Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира вместе с Гаити и Южным Суданом.

В исследовании отмечается, что Украина - единственная европейская страна, которая попала в антирейтинг счастья. Об этом говорится на сайте американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа, передает Нуѕег.

Согласно данным Института Гэллапа, 41% населения Украины находится в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. В этом отношении нашу страну опередили только Южный Судан (47%) и Гаити (43%).

В то время, как 41% украинцев страдают, процветающими можно назвать только 9% населения, в промежуточном положении - 50%.

«Процветающими» по классификации института Гэллапа считаются люди, которые оценивают свою жизнь на данный момент и на протяжении ближайших пяти лет в 7 (и выше) или 8 (и выше) баллов по шкале от 0 до 10, где 0 - наихудшая возможная жизнь, а 10 - наилучшая возможная жизнь.

Люди считаются «несчастными», если оценивают свою жизнь сейчас и в будущем в 4 балла или ниже. Исследователи считают, что продолжающийся на востоке Украины конфликт навредил и без того слабому экономическому росту в стране.

А в тройку самых счастливых стран, по данным Института Гэллапа, вошли Норвегия, Дания и Исландия
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Донецкие миллиардеры отец и сын Азаровы прекрасно живут в Австрии.... За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого - Цензор.НЕТ 645
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Потому и ушли от России и хочем вступить в ЕС. Кто с РФ связывается, тот живет на уровне Северной Кореи.!.
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Gaа!bon II, смешно когда такое пишет руснявый нищееб из кацабского Зажопинска!
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Климкину лучше помалкивать и не дразнить поляков, предоставляющим высокооплачиваемую(по украинским меркам) работу сотням и сотням тысяч украинцам! Думаю люди с удовольствием натянутые глаз на жопу тем украинским "товарищам", по вине которых отношения с Польшей могут ухудшиться!
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Again Plhfdcndeqnt, вроде выяснилось что не очень, так чего ты ноешь ЧМО сурковское?!
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Влад синкевич- люди виїзжають до польщі також від карколомних рєхформ жити по новому. І із за хуйла також....бо не хочуть йти воювати....і тут різні причини.
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Maxim Ak-Murza, к чему этот наезд любезный? что ты в моих постах ты увидел руснявого? Или ты защищаешь своих товарищей по тролячей свиноферме?
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Климкину лучше помалкивать и не дразнить поляков, предоставляющим высокооплачиваемую(по украинским меркам) работу сотням и сотням тысяч украинцам! Думаю люди с удовольствием натянутые глаз на жопу тем украинским "товарищам", по вине которых отношения с Польшей могут ухудшиться!

А если заменить слово Польша на Россия ?
Новую методичку придумать ума не хватает ?
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РАБссия доживает последние дни....Помните СССР был жив и здоров 23 августа 1991 года,а 24 августа СДОХ.... За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого - Цензор.НЕТ 1997
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Зачем пиздишь. Наш барыга страну угробит раньше.
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soren, мне ли тебе рассказывать, что Украинцы всегда были мобильной нацией? Испокон веков они уезжали на зароботки, потому что имеют мозги и руки не из жопы, как у рюзького ленивого ваньки. Напомнить тебе сколько месторождений газа и нефти Украинцы освоили на северах при Совке?
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Серая Лиса, что кацапездол, не нравится когда вас шлюх ольгинских на чистую воду выводят? Зачем Украинский флаг прицепило, ЧМО руснявое?
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Григорий Барковский 5bc4f112, ты про свое )(уйло? это так неуважаемый, тут без вариантов!
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Так докерувались, что народ массово попер из страны.
Позор клептократической верхушке! Воров -в тюрьмы!
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Почему все так односторонее?Почему никто незадается вопросом-,,А что сделало украинское правительство чтобы уменшить одток рабочей силы из страны,,?Почему неговорит почему при европейских ценах и даже высше европейских народ поучает нищенские а не европейские зарплаты?Ведь у нас при ЕС ценах налоги даже выше чем у них.
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А чого той Клямкін так за польську економіку турбується? Агент Варшави? )))
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А что непонятно?Их задача -обесценить землю и по дешёвке скупить-нас...ать им на народ!А єтот только намекает,что с Польщи причитается,ведь из Украиньі от х"лобарьіжной власти уехали в Польщу 1,5 млн. за 2017-ьій год(750 000 за полгода)https://censor.net.ua/news/454068/ukraintsy_otpravlyayut_iz_polshi_ot_3_do_5_mlrd_evro_semyam_i_biznesu_vaschikovskiyi.
чтобьі своим семям отправить на хлеб 5-ть млрд.Евро. Барьіжню такое не устраиает-им нужно,чтобьі уезжали беженcами цельіми семьями не 88,а 888 000!
Кретиньі!
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Пора нам с Польшей дружить. Тем более, что если посмотреть на карту то Польша с Украиной расположены от одного моря до другого и перекрывают дорогу оркам в Европу. ЕС за нами как за каменной стеной в безопасности !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого
 
 
 
 
 
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