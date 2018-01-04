 За 2 года статус беженца в Польше получили 88 украинцев, - Климкин о заявлениях премьера Моравецкого

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Беженцы - это категория международного права. Им нужно помогать. За 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а больше 2 млн - визы, потратив несколько млрд евро (польская статистика :)", - написал Климкин.
"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - отметил Климкин.
Как сообщалось, в эфире одного из польских телеканалов 1 января премьер Польши Матеуш Моравецкий, пояснил отказ Варшавы принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока тем, что страна якобы приняла "как минимум несколько десятков или, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины".
Ранее, поясняя отказ Польши от размещения у себя прибывающих в Европейский Союз беженцах, о якобы "тысячах" беженцев из Украины также заявляли другие польские высокопоставленные лица.
При этом 31 декабря 2017 года посольство Украины в Польше опубликовало официальную информацию Управления по вопросам иностранцев Польши, согласно которой в течение января-октября 2017 года в Управление обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое.
При этом в течение 10 месяцев 2017 компетентные органы Польши предоставили статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году – 32) и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения).
Вместе с тем, по состоянию на 1 июля 2017 подлинные разрешения на жительство в Польше имели более 128 тыс. граждан Украины (из них у 79 человек был статус беженца).
В течение первого полугодия 2017 гражданам Украины выдали более 92 тыс. разрешений на работу различных типов. Для сравнения, в течение 2016 года украинцы получили около 103 тыс. разрешений на работу, а за первое полугодие 2016 – свыше 42 тыс. разрешений, что свидетельствует о росте указанного показателя в текущем году почти вдвое.
А ви так спокійно сприймаєте...
Навіщо зайвий раз людей турбувати...
уровень Украины дно КАКИХ МАЛО В МИРЕ
Польши хорошо
Дании отлично
1) Украинцы убирают и моют туалеты - да. Но там же, где это делают и поляки.
2) Рабочие строительных специальностей (включая отделочников-внутрянщиков) в Украине уже имеют не меньше, чем в Польше. Бюджетники отстают - да.
3) Дно - это люди без национальности, которые готовы ехать, хоть в Парашу, хоть в Финляндию, и мыть сраку хоть Гитлеру - абы деньги платили.
Ще як були ми козаками, А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами, В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата. Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли, Росли сини і веселили. Старії скорбнії літа.
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Тарас Григорович багато про що писав.
От ви, наприклад, знаєте, до кого саме звертався Шевченко своїми славнозвісними словами "Борітеся - поборете!"?
"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - отметил КлимкинИсточник: https://censor.net.ua/n3042861
Не позорил бы уже математиков, дилдо говорящее. Да он и говорит-то с трудом.
Myrotvorets.center @peacein4rm20 ч.20 часов назад
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ГАДИШЬ ПРОТИВ СВОЕЙ СТРАНЫ ЕЩЕ И ЗА ДЕНЬГИ РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ - БУДЬ ГОТОВ ПРОВЕСТИ В ТЮРЬМЕ БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ. Антиукраинская пропаганда в интересах врага ничего общего со свободой слова не имеет. https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4254#.zNHXRu8f.dpbs …
ПНХ!Гагаузька кривава мафія поросенків по-ночам херачить українських патріотів,а народ,як пеньок обіссаний,мохом по клуням своїм обростає!І це ти називаєшь :свобода? https://www.youtube.com/watch?v=4nWDmGuPHEU
ЯрославныКлимкина? Что, украинцы должны почти забесплатно работать на всю эту олигархическую шайку?
Аж 88 человек за 2 года приняли беженцами, ух ты, да это экономика Польши не потянет. Отменят даже покупку ПВО у амеров. Поляки, скурде, хитрые, вопят что принимают беженцев, но официально всего 88. А квота арабов много тысяч и они от этого на основании 88 принятия ватников(не все такие наверное) увильнуть хотят. При этом не забывая погавкивать на Украину, валить памятники, вмешиваться в наши дела. Вам бы под боком Днобасс, вот бы запели по-другому.
Ляхам круглая выгода, запомни это, если не знал.
С помощью этих 88-ми(офигеть скока, миллион епт) они отнекиваются от принятия тысяч арабов.
С помощью 2-х млн. работников они поднимают свой уровень жизни.
С помощью лая на Украину они готовятся к Лвовнаш(если НАТО будет не против)
В исследовании отмечается, что Украина - единственная европейская страна, которая попала в антирейтинг счастья. Об этом говорится на сайте американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа, передает Нуѕег.
Согласно данным Института Гэллапа, 41% населения Украины находится в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. В этом отношении нашу страну опередили только Южный Судан (47%) и Гаити (43%).
В то время, как 41% украинцев страдают, процветающими можно назвать только 9% населения, в промежуточном положении - 50%.
«Процветающими» по классификации института Гэллапа считаются люди, которые оценивают свою жизнь на данный момент и на протяжении ближайших пяти лет в 7 (и выше) или 8 (и выше) баллов по шкале от 0 до 10, где 0 - наихудшая возможная жизнь, а 10 - наилучшая возможная жизнь.
Люди считаются «несчастными», если оценивают свою жизнь сейчас и в будущем в 4 балла или ниже. Исследователи считают, что продолжающийся на востоке Украины конфликт навредил и без того слабому экономическому росту в стране.
А в тройку самых счастливых стран, по данным Института Гэллапа, вошли Норвегия, Дания и Исландия
А если заменить слово Польша на Россия ?
Новую методичку придумать ума не хватает ?
Позор клептократической верхушке! Воров -в тюрьмы!
чтобьі своим семям отправить на хлеб 5-ть млрд.Евро. Барьіжню такое не устраиает-им нужно,чтобьі уезжали беженcами цельіми семьями не 88,а 888 000!
Кретиньі!