 Мы подали новые списки с предложением обмена приблизительно "10 на 10": будут переговоры, - Онуфрий

"Обмен военными - это светлое событие. И этот процесс не завершается, мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне они будут рассматриваться и будут переговоры... Списки небольшие, человек 10 на 10 приблизительно мы подали", - сказал он во время встречи с родственниками освобожденных украинцев и "киборгами" в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Митрополит Онуфрий также призвал освобожденных украинцев присоединиться к процессу обмена.
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"Прошу вас подать списки: кто там еще остался, где, что... Процесс идентификации сложный, где кто числится. Если вы знаете, кто там остался, то говорите, мы будем использовать эту информацию", - сказал он.
При этом глава УПЦ (МП) подчеркнул: "Церковь действует в плоскости милосердия, политики - в плоскости закона. У нас законы одни, в Донецке другие, мы просим, чтобы помнили, что все мы люди. Если мы не научимся друг друга прощать, то мы уничтожим друг друга".
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Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемых лиц между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.
Вони прагнуть створити образ проукраїнської церки за допомогою зв'язків з кремлем.
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Не обмін військовими, суча кацапська свиня масковського пархату, а обмін наших військових на терористів і бандитів з ДиЛиРи. І якби не ваша суча іпархія з пропагандонством прокацапським, то і ніяких наших полонених військових мабуть не було би, бо ніякої Дилири не було би. Так що будь ти проклятий, двуличний і паскудний брехливий сучий син сатани - батька усякої брехні.
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Брехливий ти русскій андон ануфрій, у Донецьку ніяких законів немає, у бандитських шайок є "поняття", а закони є лише у цивілізованих державах, де є верховенство права.