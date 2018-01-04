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 Политика Украины
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 Мы подали новые списки с предложением обмена приблизительно "10 на 10": будут переговоры, - Онуфрий

Процесс освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО не заканчивается, уже поданы списки на обмен приблизительно 10 на 10 человек, заявляет предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий (Березовский).

"Обмен военными - это светлое событие. И этот процесс не завершается, мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне они будут рассматриваться и будут переговоры... Списки небольшие, человек 10 на 10 приблизительно мы подали", - сказал он во время встречи с родственниками освобожденных украинцев и "киборгами" в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Митрополит Онуфрий также призвал освобожденных украинцев присоединиться к процессу обмена.

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"Прошу вас подать списки: кто там еще остался, где, что... Процесс идентификации сложный, где кто числится. Если вы знаете, кто там остался, то говорите, мы будем использовать эту информацию", - сказал он.

При этом глава УПЦ (МП) подчеркнул: "Церковь действует в плоскости милосердия, политики - в плоскости закона. У нас законы одни, в Донецке другие, мы просим, чтобы помнили, что все мы люди. Если мы не научимся друг друга прощать, то мы уничтожим друг друга".

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Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемых лиц между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3042807
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
І УПЦ МП вирішила трішечки попіаритись та підняти свій рейтинг на заручниках.. Сподіваюсь, не забули ми ще про те , як онуфрій відмовився вставанням вшанувати полеглих воїнів ЗСУ?
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путін що хоче те й робить, бо порошенко повністю контрольований путіним! Скільки ще ми будемо дозволяти агентам путіна керувати Україною? порошенко має достроково скласти повноваження, він не має жодних ідей як звільнити українські території та виграти цю війну, а мурло на посаді Президента нам не потрібно!
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Разгонять надо это гебнявое и осинное гнездо.
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Не можу вірити в щирість і добрі наміри.
Вони прагнуть створити образ проукраїнської церки за допомогою зв'язків з кремлем.
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Мы так же не забыли кто укрывал месяц боевиков Гиркина....
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ФСБ решило для пиара договорится с ФСБ.
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гундяйский подхалим решил таким образом вернуть популярность своей церкви?
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"Обмін військовими - це світла подія.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3042807
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Не обмін військовими, суча кацапська свиня масковського пархату, а обмін наших військових на терористів і бандитів з ДиЛиРи. І якби не ваша суча іпархія з пропагандонством прокацапським, то і ніяких наших полонених військових мабуть не було би, бо ніякої Дилири не було би. Так що будь ти проклятий, двуличний і паскудний брехливий сучий син сатани - батька усякої брехні.
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Пора у этого фсбэшного логова отобрать НАШУ СВЯТУЮ ЛАВРУ! Изза них началась война . Они во время майдана кормили и ютили титушек. И мертветчука пора посадить
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У нас закони одні, в Донецьку інші, Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3042807
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Брехливий ти русскій андон ануфрій, у Донецьку ніяких законів немає, у бандитських шайок є "поняття", а закони є лише у цивілізованих державах, де є верховенство права.
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Ну и конечно же московский бородатый поп вылез! Ну,что за мразь такая?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы подали новые списки с предложением обмена приблизительно "10 на 10": будут переговоры, - Онуфрий
 
 
 
 
 
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