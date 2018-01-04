 ГПУ уточнила количество амнистированных в прошлом году участников АТО - 532 человека

В Украине в прошлом году амнистировали 532 осужденных участников Антитеррористической операции согласно закону "Об амнистии", передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Благодаря активной позиции военных прокуроров по состоянию на 07.12.2017 положение закона применено к 532 лицам, из них: во время поддержания публичного обвинения в судах - в отношении 452 лиц, при осуществлении надзора за исполнением наказаний - 80 человек", - сообщил Лысенко.

Лысенко добавил, что закон подлежал исполнению в течение 3 месяцев (с 07.09.2017). Министерство юстиции, Министерство обороны, осужденных и их защитников было проинформировано о необходимости обращения в суд с соответствующими ходатайствами.

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