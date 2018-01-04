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Все про:амнистия (352) ГПУ (8408) Антитеррористическая операция (15338) Лысенко Андрей (6)

 ГПУ уточнила количество амнистированных в прошлом году участников АТО - 532 человека

Из них во время поддержания публичного обвинения в судах освобождены 452 человека, при осуществлении надзора за исполнением наказаний - 80 человек.

В Украине в прошлом году амнистировали 532 осужденных участников Антитеррористической операции согласно закону "Об амнистии", передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Благодаря активной позиции военных прокуроров по состоянию на 07.12.2017 положение закона применено к 532 лицам, из них: во время поддержания публичного обвинения в судах - в отношении 452 лиц, при осуществлении надзора за исполнением наказаний - 80 человек", - сообщил Лысенко.

Лысенко добавил, что закон подлежал исполнению в течение 3 месяцев (с 07.09.2017). Министерство юстиции, Министерство обороны, осужденных и их защитников было проинформировано о необходимости обращения в суд с соответствующими ходатайствами.

ГПУ уточнила количество амнистированных в прошлом году участников АТО - 532 человека 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3042801
 
 
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Цікаво, за що давали вироки, за скарги сепарів чи інші правопорушення?
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Ага, сначала повоюй в этом ихнем АТО, а потом тебя же и посадят. Да они хорошо устроились. У них шесть тузов в колоде и все они крапленые. ГПУ уточнила кількість амністованих минулого року учасників АТО - 532 людини - Цензор.НЕТ 9173
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Андрею Лысенко каждый день о работе прокуратуры докладывать нечего.
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Сидят в тюрьмах 2500 бойцов Украины и 250 сепаров. На кого работает наша военная прокуратура?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ уточнила количество амнистированных в прошлом году участников АТО - 532 человека
 
 
 
 
 
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