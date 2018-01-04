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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:закон (2317) Порошенко (14054)

 Порошенко подписал закон "О противодействии домашнему насилию"

Президент сообщал, что подписал новый закон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук президента Украины Петра Порошенко.

"Подписал Закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. Законом, в частности, предусмотрено создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия", - написал Порошенко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Порошенко подписал закон О противодействии домашнему насилию 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042798
 
 
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Марина зітхнула з полегшенням.. Порошенко подписал закон "О противодействии домашнему насилию" - Цензор.НЕТ 8738
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Чомусь мені здається, що вдома командує вона.
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Сумнівно.. Дуже вже зацькований погляд у неї.. Може й не від насилля у сім'ї, а від відчуття дамоклового меча над сім'єю..
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.......РОШЕНко жадібний до грошей. Вигнав бідну Маринку скакати на ахметівськім каналі Що б грошенят кропаль заробила для поповнення офшорів Порошенко підписав закон "Про протидію домашньому насильству" - Цензор.НЕТ 9619
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...хасанич , не неси нісенітниці тут нам Порошенко підписав закон "Про протидію домашньому насильству" - Цензор.НЕТ 1589
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она чистая САРА а они ВСЕГДА командовали в семьях.. это факт..рулит всем она и шепчет Пеце ночами чаво и как хотят от гоев "богоизбранные шакалы"..... вспомните Горбачева и его женушку Раю (ее Бог потом ох как наказал за все..) она Мишкой кацапом крцутила как ей нравилось.. не удивлюсь если ее в свое время завербовало ФБР ЦРУ со стороны США и НАТО это была блестящая операция без единного выстрела пустозвоном и бла-бла-бла (чем кстати от Горьбачева не отличается и Пеця) развалить СССР
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Чистуху пора подписывать Петя ,только чистуха может заменить прислонение к стенке или зависание на фонаре !!!
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В росії все наоборот, хоч ногами бий, ніхто не приїде.
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Так только в России существует поговорка - "Бьёт - значит любит...".
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Меня вчера заставили посуду помыть в посудомойке . Причина - "у меня красивый маникюр" . Порошенко подписал закон "О противодействии домашнему насилию" - Цензор.НЕТ 4395
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Без сомнения это домашнее насилие Порошенко подписал закон "О противодействии домашнему насилию" - Цензор.НЕТ 8018
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Оце звірство! Тримайтесь, не падайте духом. )))
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У Порошенко вероятно злая жена. Но её можно понять, жить с таким жлобом и патологическим вруном. Тут кто хочешь обозлится.
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Как раз его жена с нормальным характером. Это видно сразу. Вот ты же с топором бегаешь, а жена тебя постоянно боится?
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Сам ты бегаешь, придурок.


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Я не бегаю. Просто нет топора, непридурок, умный, проффесссор и спец по продажам Порошенко подписал закон "О противодействии домашнему насилию" - Цензор.НЕТ 1128
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Эта картинка была. Повторяешься, значит идеи закончились. Попей пивка с водкой и они к тебе придут.
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На фотке признаки диабета или пойла, не пойму？😀
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Признаки, того что чувак уже давно сидит на чемоданах и поглядываетв сторону Ростова
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КИЇВ. 4 січня. УНН. Смерть адвоката Ірини Ноздровської, тіло якої було знайдено 1 січня у Київській області, настала внаслідок колото-різаних ран шиї. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП Київської області.
"Смерть Ноздровської настала внаслідок колото-різаних ран шиї. Про їхню кількість нам наразі не уточнюють", - сказали у поліції, зауваживши, що слідство продовжує розглядати низку версій вбивства - навмисне вбивство, хуліганство, професійна діяльність, виключивши версію зґвалтування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вбивство Ірини Ноздровської: що відомо про резонансний злочин
Раніше після проведення судово-медичної експертизи слідство відкинуло версію про зґвалтування юристки Ірини Ноздровскої
Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено тіло зниклої наприкінці грудня 2017 року у Києві юристки Ірини Ноздровської. Оголений труп жінки виявили близько полудня.
Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона "виграла апеляцію" в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінська - за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду.
Джерело: УНН
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кстати да. насилием считается только и исключительно физичнское воздействия или психологическое давоение и ментальная агрессия тоже ? если тоже то бабы попали
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Пепа хаотично приймає якісь третьорядні закони, хоче якось понизити градус невдоволення населенням його провальної політики по всім напрямках. Ось сьогодні він виступає за сімейні цінності - заборона насилля в сім"ї, жорсткий наїзд на неплатників аліментів. До вечера ще шось придумає, наприклад про заборону вигулювання собак без намордників чи ше щось в такому дусі.
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В цивілізованому світі ця проблема одна з перших. Для нас норма?
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Звичайно все інше у нас вже в порядку: суди, прокуратура, достойні зарплати, прийнятні ціни, корупції давно нема, економіка на підйомі, - тільки ось ще домашнє насилля залишилось подолати.)))
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Корупція є скрізь. Нещодавно назвали колосальну цифру виведену в офшори за рік, наш вклад там мізерний. Щодо решти, ми живемо в спільноті і маємо те, на що заслуговуємо.
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Якщо в цивілізованому світі ця проблема одна з перших, то чому Пепа тільки зараз про це згадав, на четвертому році правління? Де був раніше? )))
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Для нас нормой стало, что этот гавнюк нихера не делает для нас. Этот закон НЕ ДЛЯ РЕФОРМ, а они нам нужнее сегодня намного. Поэтому эти законы почти никому и не интересны. Кроме самого Вальцмана-имитатора.
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А как он в Швеции может что-то сделать?
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А Оно ни в Швеции, ни в Нимеции, ни у Хранции и у нас в Украине НИХЕРА НИКОГДА И НЕ ДУМАЛО ДЕЛАТЬ. Лохотрон Оно, Подстава и Попадалово 100%-е. Порошенко підписав закон "Про протидію домашньому насильству" - Цензор.НЕТ 498
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А кто думал делать? Может янукович делал или думал делать?
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Закони приймає рада, а президент їх підписує.
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Вы хреново знаете законодательную ситуацию, закон про намордники принят давно. Придумайте сами еще что-нибудь. А чего Вас так обеспокоили наказания злостных алиментщиков? Порошенко підписав закон "Про протидію домашньому насильству" - Цензор.НЕТ 2949
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Є таке поняття - не на часі. Зовсім інші питання зараз треба вирішувати а не лапшу вішати баранам.
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Понятно ...
Вместо всех Единых Реестров компонентов национального богатства Украины - земли, недр, рек, имущества, а также льготников, пенсионеров, инвалидов, малоимущих, бездомных и всё такое будет вот это вот "Курам на смех ..."
Фубля - реформатор мля кондитерских дел ...
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Только что одному оттуда напоминала их закон:
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье .

Что называется, почувствуйте разницу.


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Тогда но не Дима. Думал ему девушки песни поют Лариса Черникова Я Люблю тебя,Дима - YouTube. А теперь Я люблю тебя Петя?
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Щоби Президент не зробив , зрадофілам не до вподоби , бо путИн їх все !! 😊
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А що він зробив? Можете це внятно донести до нас, затурканих? Ну крім того що став мільярдером. )))
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****
Летят на космическом корабле инопланетяне.
Сын спрашивает:
- А вот это, справа, что за планета?
- Интересная планета! Там сознание изменяется на 180 градусов!
- Ого! Это как, пап?
- Ну, например, если будешь воровать деньги из государственного оборонного заказа - ничего страшного не произойдёт. А вот если вытащишь из погреба у соседа пару банок маринованных огурцов на закуску - 3,14здец стране!
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Любовь зла. И козлы этим пользуются...🙃
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Это один из пунктов, требуемых Мировым правительством.
Не обращайте внимания; они не отличают Украину от Габона.
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Рабство - оно в голове.
Никто не обижает женщину, которая умеет стрелять.
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Модер, побольше таких тем, так как они высвечивают ники кацапездолов) Вон сверху уже паляться) Для них это дико же, когда соседи принимают закон о протидействии домашнему насилию. Это же не скрепы, когда бояру навернул, набил морду жене и ребенку и пошел с вЭличием спать. Для украинцев, которые берегут семейные ценности, этот закон не менее важен наравне с борьбой о коррупции. Это же надо так, что на 1/6 части самой богатой на природные ресурсы суши, живет 140 миллионов ущербных даунов)
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Це настільки важливий для суспільства закон, що Пепа тільки на четвертому році правління згадав про нього.)))
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А коли дебільні батьки нав'язують дітям віру в бога і тягають їх у церкви це що?
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Теперь мужики будут отстаивать свои права в суде?
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Знакомьтесь! Это Гройсман Борис Исаакович! Простой винницкий пенсионер, который со своей пенсии смог отложить 1,5 млн. гривен, 270 тыс долларов и 380 тыс. евро только (!) наличных средств (!)

Порошенко підписав закон "Про протидію домашньому насильству" - Цензор.НЕТ 2231
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон "О противодействии домашнему насилию"
 
 
 
 
 
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