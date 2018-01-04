 Порошенко подписал закон "О противодействии домашнему насилию"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук президента Украины Петра Порошенко.
"Подписал Закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. Законом, в частности, предусмотрено создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия", - написал Порошенко.
"Смерть Ноздровської настала внаслідок колото-різаних ран шиї. Про їхню кількість нам наразі не уточнюють", - сказали у поліції, зауваживши, що слідство продовжує розглядати низку версій вбивства - навмисне вбивство, хуліганство, професійна діяльність, виключивши версію зґвалтування.
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Раніше після проведення судово-медичної експертизи слідство відкинуло версію про зґвалтування юристки Ірини Ноздровскої
Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено тіло зниклої наприкінці грудня 2017 року у Києві юристки Ірини Ноздровської. Оголений труп жінки виявили близько полудня.
Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона "виграла апеляцію" в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінська - за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду.
Джерело: УНН
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Летят на космическом корабле инопланетяне.
Сын спрашивает:
- А вот это, справа, что за планета?
- Интересная планета! Там сознание изменяется на 180 градусов!
- Ого! Это как, пап?
- Ну, например, если будешь воровать деньги из государственного оборонного заказа - ничего страшного не произойдёт. А вот если вытащишь из погреба у соседа пару банок маринованных огурцов на закуску - 3,14здец стране!
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