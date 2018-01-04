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 Нацгвардейцы на Донбассе задержали наемника РФ, - МВД

Сотрудники национальной гвардии Украины задержали наемника РФ, который воевал на стороне так называемой "ДНР".

 Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Гражданин У. 1985 года рождения житель города Донецк имеет связь с незаконными вооруженными формированиями, так называемой "ДНР". Подозреваемый задержан и передан в Угледарское ОП ГУНП в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и участие в их деятельности)", - сказано в сообщении.

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Нацгвардейцы на Донбассе задержали наемника РФ, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042797
 
 
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Ловите побольше этих гадов - ведь надо выменять украинских военнопленных и вернуть их в Украину .
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Главное - не перепутать. Сначала распять, а потом - отпустить!
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С каких пор жители Донецка стали кацапами, обычный сепар.
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ага. щас. его уже в нову полицию - очьень важьно на работу определили.
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Где можно посмотреть на его чучело?
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Та потім в суді виясниться, що він лише на блокпосту стояв і воду носив. І в нього безвихідь, бо хвора мама, жінка, діти і собачка.
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А потом окажется Шо он стоял на блокпосту и его ждут дома....
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это те НацГвардейцы, которых требовал разпустить Саакашвило по кличке "галстук Карлсона"?
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Краще це повідомлення було таким: "Затриман і знищений при спробі втечі".
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Був затриманий і саморозп"явся, попередньо запінивши собі всі анусні отвори, включаючи рот.
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днр - такого нет, он воевал на стороне параши, пора бы это признать официально.
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ОРДЛО есть. Подписанты Минска-2.
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Есть только ОТСОС. (Отдельные территории с особым статусом)
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