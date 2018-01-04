 Нацгвардейцы на Донбассе задержали наемника РФ, - МВД

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Гражданин У. 1985 года рождения житель города Донецк имеет связь с незаконными вооруженными формированиями, так называемой "ДНР". Подозреваемый задержан и передан в Угледарское ОП ГУНП в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и участие в их деятельности)", - сказано в сообщении.
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