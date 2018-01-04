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 Киевские новости, Общество
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Все про:дороги (1525) мусор (378) Омелян (377) штраф (39)

 Минифраструктуры будет иницировать введение штрафов для водителей за мусор вдоль дорог, – Омелян

По информации Омеляна, такие штрафы должны быть высокими.

Министерство инфраструктуры Украины будет инициировать введение штрафов для водителей, которые будут мусорить на обочинах дорог, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мусор разбрасывает не Укравтодор, не министр или премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты: окурки, бутылки, целые мешки. Убираем и будем инициировать высокие штрафы за такое безобразие и разгильдяйство", – написал Омелян.

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Минифраструктуры будет иницировать введение штрафов для водителей за мусор вдоль дорог, – Омелян 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042795
 
 
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Омелян має подати у відставку, він нічого не робить! Аварія нового польського трамваю Pesa в Києві, коли відмовили аварійні екстренні гальма і трамвай не зміг зупинитись перед перешкодою, показала що польські трамваї не відповідають ТУ та вимогам безпеки! Мінінфраструктури ніяк не відреагувало на цю аварію, не призначило комісію для з'ясування причин аварії, не призначило додаткову перевірку трамваїв на відповідність ТУ та вимогам безпеки, не зупинило використання цих трамваїв на пасажирських маршрутах! Це злочинна бездіяльнсть влади, за яку несе відповідальність міністерство та безпосередньо сам міністр Омелян! Кожен випадок аварій на пасажирському транспорті має бути ретельно розслідуваний та досліджений для унеможливлення повторення аварійних ситуацій! Мінінфраструктури не проводить жодних розслідувань по причинам аварій маршрутних транспортних засобів, а це приводить до жахливого травматизму та смертей на пасажирських маршрутах! Сміття біля доріг це дуже важливо, але життя українців набагато важливіше!
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Они ещё не знают, чем будут скорость измерять , а мусор - это вообще нельзя контролировать .
Вы много видели полицейских вдоль дорог ? Их в городах немного .
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а видеокамеры всё дешевле и дешевле...
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Мининфраструктуры должно мерять вашу скорость?
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Мусор сидит в зРаде и кабмине ,на Банковой мусор уже смердит до невозможности и именно с этого мусора и надо начинать генеральную уборку Украины..
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МАРАЗМ НА СТАРТЕ!!!!!!!!!! Я ВОТ БЕСПОКОЮСЬ ЗА ....ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ Минифраструктуры будет иницировать введение штрафов для водителей за мусор вдоль дорог, – Омелян - Цензор.НЕТ 8152
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Ну так там воопше гівно на шпали скидують на ходу. Але то органіка.)))
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выбить из нашего народа "быдло" тяжелее чем провести сотни реформ.
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а введение штрафов за отсутсвие дорог не будет инициировать?давно пора
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за это нельзя штрафовать, а но хуйло нападет.
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Для бариг народ повинен бути бідним і зашуганим. Одні обов"язки, прав - ніяких. Закурив на зупинці - адміністративне правопорушення, викинув бичок з машини - штраф 500 гривень, перевищив швидкість на 10 км/год - в тюрьму. Зашуганим обивателем дуже легко маніпулювати.
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Ух ты! А я-то, наивный, думал, что не курить в общественном месте, не сорить, соблюдать ПДД, думать об окружающих - признаки воспитанного человека. А оно вона как! Мінінфраструктури ініційюватиме запровадження штрафів для водіїв за сміття уздовж доріг, - Омелян - Цензор.НЕТ 1554
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Вже 26 років незалежні, а Мінінфраструктури раптом поняло, шо так далі жить ніззя.)))
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для фиксации факта сброса мусора по обочинам поставят через каждые 100 метров по мусору. Их с запасом для всех автодорог хватит.
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Омелян! Спочатку збудуй нормальні дороги, а потім поговоримо про сміття.
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Та можна це зробити лише одним методом. Якщо я на регістратор зафіксував, що водій такої-то машини (марка, колір, номер) викинув сміття і надав дану інфрмацію полюціонерам, то мені йде премія, скажімо, 30% від штрафу за громадянську позицію. Да, знаю, совкодрочери назвуть це "стукачеством", але іншого виходу я не бачу. Камер, квадрокоптерів, як і поліцаїв через кожних 100 метрів не натикаєш, а з бидлом боротися якось треба.
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Ненавижу жлобов, которые то банку из-под колы, то шкурку от банана выбрасывают из окна. Не говорю у же о курцах, с их вылетающими из окна "бычками".
Мля, я лет 15 вожу в машине пластиковый автомусорник ( мне его привезли из Израиля). Друзья, что привезли мне его, говорят, что за выброшенный из окна окурок у них можно налезть на штраф около 170 долларов. Просто сзади едущая машина на регистратор заснимет и отправит видео в полицию - там это норма. И всё - приходит "письмо счастья" и попробуй не заплати!
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Чтобы платить высокие штрафы с нищинских зарплат нужно иметь лой в голове. Мінінфраструктури ініційюватиме запровадження штрафів для водіїв за сміття уздовж доріг, - Омелян - Цензор.НЕТ 1424
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А може Омелян натякає, що треба встановити камери відеофіксації для контролю викидання сміття і теж присилатиме "листи щастя". А чого ж Авакову можна заробляти, а йому ні. Абидна панимаеш.
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ОМЕЛЯН! А СКОЛЬКО(!) МУСОРНЫХ УРН СТОИТ В ДОЛЬ ДОРОГ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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А Вам нечем довезти СВОЙ мусор до мусорного бака?
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еще бы обилетить быдло в селах, организующее стихийные мусорные свалки в жилой зоне и сжигающее всё это дерьмо, причем выбирают направление ветра, твари , чтобы продукты горения попадали к соседям а не к ним во двор
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Дело очень нужное. Но у меня ряд вопросов: "Сколько было в прошлом году выписано штрафов за курение в общественных местах? А за провоз стоящих пассажиров в маршрутных такси? А за невыдачу билетов в них же?"
А сколько поначалу шуму было...
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Закон річ добра. Але треба створити умови для його виконання. Хто де бачив на наших дорогах, трасах обладнані майданчики для відпочинку водіїв, туалети, баки для сміття, вода помити руки, їжу сполоснути, посуд після їжі, навіси з сидіннями та столиками, а також працівник який там підтримує порядок. Ітак кожні 50- 100 км. Якщо це є, то закон запрацює. Нема, то для чого такий закон, який не має умов для виконання.
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Так то треба купу бабла витратити на ті всі ваші забаганки. А шось заборонити набагато дешевше, ще й піар нехилий.
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Закон річ добра. Але треба створити умови для його виконання. Хто де бачив на наших дорогах, трасах обладнані майданчики для відпочинку водіїв, туалети, баки для сміття, вода помити руки, їжу сполоснути, посуд після їжі, навіси з сидіннями та столиками, а також працівник який там підтримує порядок. Ітак кожні 50- 100 км. Якщо це є, то закон запрацює. Нема, то для чого такий закон, який не має умов для виконання.
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А мне все пофиг, как ОНИ меня поймают, да я их пошлю если ОНИ будут с меня штраф требовать, и пусть ОНИ докажут сначала, что это я мусор выкинул... как то так думает большинство... До тех пор, пока с нашего лексикона не будет уходить это многозначительное ОНИ, и все больше появляться слово МЫ, ничего не поменяется...
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Давно пора, но интересно кто и каким образом будут ловить свиней -водителей или это закон для галочки.
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Главное - заявить и закон принять... А кто и как его исполнять будет - мелочи....
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Мусор як раз міністр внутрішніх справ сабакав і розкидує
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1. как фиксировать ?!
2. почему водителя ? может выкинул окурок, бумажку или бутылку пасажир на заднем сидении ! водитель смотрит за дорогой, а не за чистотой на ней ! так таксист за 1 поездку может в минус упасть сходу
3. тыщапятьсот раз говорю ! НЕ НАКАЗЫВАТЬ НАДО ! А ВОСПИТЫВАТЬ ! СДЕЛАЙТЕ ТАК ЧТОБЫ СТЫДНО БЫЛО ВЫБРАСЫВАТЬ !
учите со школы уже сейчас детей: чистоте, гигиене и поведению в обществе.
4. инициировать конечно хорошо ! куда пойдут эти штрафы ? только не говрите что на уборку
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМинифраструктуры будет иницировать введение штрафов для водителей за мусор вдоль дорог, – Омелян
 
 
 
 
 
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