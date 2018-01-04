 Минифраструктуры будет иницировать введение штрафов для водителей за мусор вдоль дорог, – Омелян

Министерство инфраструктуры Украины будет инициировать введение штрафов для водителей, которые будут мусорить на обочинах дорог, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Мусор разбрасывает не Укравтодор, не министр или премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты: окурки, бутылки, целые мешки. Убираем и будем инициировать высокие штрафы за такое безобразие и разгильдяйство", – написал Омелян.
Поддерживаю!...
Вы много видели полицейских вдоль дорог ? Их в городах немного .
Мля, я лет 15 вожу в машине пластиковый автомусорник ( мне его привезли из Израиля). Друзья, что привезли мне его, говорят, что за выброшенный из окна окурок у них можно налезть на штраф около 170 долларов. Просто сзади едущая машина на регистратор заснимет и отправит видео в полицию - там это норма. И всё - приходит "письмо счастья" и попробуй не заплати!
А сколько поначалу шуму было...
2. почему водителя ? может выкинул окурок, бумажку или бутылку пасажир на заднем сидении ! водитель смотрит за дорогой, а не за чистотой на ней ! так таксист за 1 поездку может в минус упасть сходу
3. тыщапятьсот раз говорю ! НЕ НАКАЗЫВАТЬ НАДО ! А ВОСПИТЫВАТЬ ! СДЕЛАЙТЕ ТАК ЧТОБЫ СТЫДНО БЫЛО ВЫБРАСЫВАТЬ !
учите со школы уже сейчас детей: чистоте, гигиене и поведению в обществе.
4. инициировать конечно хорошо ! куда пойдут эти штрафы ? только не говрите что на уборку