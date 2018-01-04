EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, За рубежом
  14941  137
Все про:Путин (23411) Сирия (2353) Турчинов (2881)

 Путинская пропагандистская "победа" в Сирии превратилась в позорный фарс, - Турчинов

Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии превратилось в позорный фарс.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, сказал Секретарь СНБОУ Александр Турчинов в своем комментарии, напомнив, что 31 декабря российские войска в Сирии понесли самые большие потери за все время проведения военной операции.

Читайте: Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии, оба пилота погибли. ФОТО

По его словам, на российской авиабазе в Хмеймиме были уничтожены по меньшей мере четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су -35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов. "В этот же день во время выполнения боевого задания был уничтожен российский вертолет Ми-24", - сказал он, добавив, что российскому Генштабу и Министерству обороны не удалось скрыть такие масштабные потери.

"Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которой он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в позорный фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле, - в похоронную процессию", - резюмировал Секретарь СНБОУ.

Также читайте: При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"

Источник: https://censor.net.ua/n3042792
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вы еще их баб не знаете - нарожают хотьшо, вернее, черти что. Но летать не будет.
 показать весь комментарий
 
Хорошая у тебя кличка, предчуЙствуешь, как кончишь, Му-му. Герасим тебе уже улыбается.
 показать весь комментарий
 
 
настоящий расейский моряк. Погоняло подходит.
 показать весь комментарий
 
 
Больше на породу собачки Му-му похоже. Она из породы буль-буль-терьер.
 показать весь комментарий
 
 
Угу. А перед смертью решил, как и все нарассеяне, поиспражняться - и вылез на "Цензор".
 показать весь комментарий
 
 
Самолет президента России не может сесть в аэропорту Абакана

Причиной стал густой туман, - сообщает агентство Флэш-Сайберия со ссылкой на источник в авиационных кругах региона. По данным сайтов, которые отслеживают воздушные суда, лайнер специального летного отряда «Россия» еще час назад вошел в зону аэропорта Абакана, после чего начал кружить в районе воздушной гавани. Находится ли на борту Владимир Путин, пока неизвестно.
 показать весь комментарий
 
скоро будем смотреть Лебидинное озеро по РашТВ
 показать весь комментарий
 
 
Никогда не думал, что так страстно полюблю балет! И с нетерпением буду ждать "Лебединое озеро" по всем каналам. И как красиво будет смотреться некролог не на последних страницах, а на первой, с большим портретом!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть летит в Смоленск. Там принимают.
 показать весь комментарий
 
 
С F
Припев: От Тайшета к Абакану
А В D7
Не кончаются туманы,
D# Dm
По туманам до Тайшета
А Dm
Тянем мы дорогу эту.
 показать весь комментарий
 
Дело то вроде громкое, так почему другие сми молчат? Я имею ввиду Канады и США?
 показать весь комментарий
 
Вряд-ли, ведь он не рассеянин - брехать не будет.
 показать весь комментарий
 
Как можно минометами "уничтожить" самолеты. М.б. "повредить" хотя-бы?
 показать весь комментарий
 
миномет сложно поднять - он много весит, а уж тем более им повредить самолет ... стопудова фейк !
 показать весь комментарий
 
 
ну да, у самолетов же есть антиминометная непробиваемая защита
 показать весь комментарий
 
 
Судя по тому, как за него тянут мазу порохоботы, Кровавый Пастор таки брешет...
 показать весь комментарий
 
Зачем кацапам выборы ?победитель уже известен
 показать весь комментарий
 
 
А как же демократия, свобода выбора и т.д. Интригу и неопределенность надо сохранять до конца.
 показать весь комментарий
 
Любит наш народ защитника Крыма какой-то иррациональной любовью. Григорий Омельченко говорил-говорил, что агитатор за ГКЧП Саша Турчинов состоял в КГБ, но наши все равно любят. За ударные беспилотники или Оплоты в АТО? Или за смешные картинки про Кровавого Пластыря? Так в российских СМИ его пиарят еще мощнее.
 показать весь комментарий
 
 
Скоріш за все, не було ніякого обстрілу, а загорівся склад від новорічної ялинки
Охорона втекла, тому ніхто не загинув.
 показать весь комментарий
 
"ніхто не загинув" бо сєкрєтная інформація по втратах
 показать весь комментарий
 
*
Атаковав Сирию, россия якобы достигла еще большего духовного вяличия.
Одно слегка удивляет - ни на одном автомобиле нет надписи - «ИГИЛ - чмо!» .
А успокаивает только то, что на любом пике вяличия в этой недостране,
как правило, заканчивается хлеб, дрова и деньги.
 показать весь комментарий
 
 
что-то год херово начинается для козломордых:
В результате пожара на обувной фабрике под Новосибирском погибли 10 рабочих

Пожар начался около пяти утра по Москве. Как сообщили в МЧС, возгорание началось на обувном складе, расположенном в посёлке Чернореченский к юго-востоку от Новосибирска. Затем пламя охватило производственные помещения фабрики. Загорелись как материалы, предназначенные для изготовления обуви, так и готовая продукция. Судя по видеозаписям, сделанных с помощью дронов, столб чёрного дыма достигал высоты в несколько сотен метров. Проблем при тушении пожарным доставило, в частности, то, что находившиеся на фабрике люди пытались самостоятельно тушить пламя еще до приезда спасателей. Борьба с огнем в итоге продолжалась несколько часов, - рассказал «Пятому каналу» представитель регионального управления МЧС Павел Винаков.
По данным источника «Интерфакса» в оперативном штабе тушения пожара, погибли все, кто находился на территории предприятия. Все они отравились угарным газом.
 показать весь комментарий
 
меньше бы на Росею смотрел,
свое бревно в глазу , пусть обеспечит охрану своих складов,
каждый месяц по складу взрывается на Украине
 показать весь комментарий
 
Ганебний фарс - это слюногубый мудак, сдавший Крым,
и ныне скачущий на ТВ в военной форме - типа оно герой.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутинская пропагандистская "победа" в Сирии превратилась в позорный фарс, - Турчинов
 
 
 
 
 
 вверх