 Путинская пропагандистская "победа" в Сирии превратилась в позорный фарс, - Турчинов

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, сказал Секретарь СНБОУ Александр Турчинов в своем комментарии, напомнив, что 31 декабря российские войска в Сирии понесли самые большие потери за все время проведения военной операции.
По его словам, на российской авиабазе в Хмеймиме были уничтожены по меньшей мере четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су -35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов. "В этот же день во время выполнения боевого задания был уничтожен российский вертолет Ми-24", - сказал он, добавив, что российскому Генштабу и Министерству обороны не удалось скрыть такие масштабные потери.
"Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которой он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в позорный фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле, - в похоронную процессию", - резюмировал Секретарь СНБОУ.
Причиной стал густой туман, - сообщает агентство Флэш-Сайберия со ссылкой на источник в авиационных кругах региона. По данным сайтов, которые отслеживают воздушные суда, лайнер специального летного отряда «Россия» еще час назад вошел в зону аэропорта Абакана, после чего начал кружить в районе воздушной гавани. Находится ли на борту Владимир Путин, пока неизвестно.
Припев: От Тайшета к Абакану
А В D7
Не кончаются туманы,
D# Dm
По туманам до Тайшета
А Dm
Тянем мы дорогу эту.
Охорона втекла, тому ніхто не загинув.
Атаковав Сирию, россия якобы достигла еще большего духовного вяличия.
Одно слегка удивляет - ни на одном автомобиле нет надписи - «ИГИЛ - чмо!» .
А успокаивает только то, что на любом пике вяличия в этой недостране,
как правило, заканчивается хлеб, дрова и деньги.
В результате пожара на обувной фабрике под Новосибирском погибли 10 рабочих
Пожар начался около пяти утра по Москве. Как сообщили в МЧС, возгорание началось на обувном складе, расположенном в посёлке Чернореченский к юго-востоку от Новосибирска. Затем пламя охватило производственные помещения фабрики. Загорелись как материалы, предназначенные для изготовления обуви, так и готовая продукция. Судя по видеозаписям, сделанных с помощью дронов, столб чёрного дыма достигал высоты в несколько сотен метров. Проблем при тушении пожарным доставило, в частности, то, что находившиеся на фабрике люди пытались самостоятельно тушить пламя еще до приезда спасателей. Борьба с огнем в итоге продолжалась несколько часов, - рассказал «Пятому каналу» представитель регионального управления МЧС Павел Винаков.
По данным источника «Интерфакса» в оперативном штабе тушения пожара, погибли все, кто находился на территории предприятия. Все они отравились угарным газом.
свое бревно в глазу , пусть обеспечит охрану своих складов,
каждый месяц по складу взрывается на Украине
и ныне скачущий на ТВ в военной форме - типа оно герой.