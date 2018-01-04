 Путинская пропагандистская "победа" в Сирии превратилась в позорный фарс, - Турчинов

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, сказал Секретарь СНБОУ Александр Турчинов в своем комментарии, напомнив, что 31 декабря российские войска в Сирии понесли самые большие потери за все время проведения военной операции.

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По его словам, на российской авиабазе в Хмеймиме были уничтожены по меньшей мере четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су -35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов. "В этот же день во время выполнения боевого задания был уничтожен российский вертолет Ми-24", - сказал он, добавив, что российскому Генштабу и Министерству обороны не удалось скрыть такие масштабные потери.

"Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которой он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в позорный фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле, - в похоронную процессию", - резюмировал Секретарь СНБОУ.

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