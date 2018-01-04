 Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов. Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наи пресс-службу АП.
Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы Украины "О дорожном движении", "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", "О Государственной пограничной службе Украины" , "О судебном сборе", "О Национальной полиции", "Об исполнительном производстве" и усовершенствован порядок взыскания алиментов.
Введены новые средства принудительного исполнения решений в отношении должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев. В частности, Законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.
Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.
Пусть, даже куркина.
Мы видим, каким делом ты тут занят!
Говори своими словами.
Лучше не постите их. Это вызывает отрицательный эффект. (((
Можна навіть сказати, що дві відьми - "жєнчіна усьой всілєннай" і сєпарша С. Єгорова спільно з дубарем Петренком пропихнули цю шнягу проти конкретного Антіна Мухарського.
Батько може сплатити хоч мільйон гривень аліментів, як Антін Мухарський, але немає закону, який зобов"язує божевільну мамку дати можливість батькові побачити дитину. Як "радять" в службі дітей - "ми нічєм памочь нє можем, Ви самі украдітє рібьйонка".
Права батьків захищає ГО "Батько має право" https://batkomaepravo.org/, у якої свої сторінки також в фейсбуку, телеграмі.
в 2017 продукты подорожали на 30%, бензин на 30%, гривна упала на 20%, тарифы ЖКХ подорожали на 20% ... Пока у руля эти люди в 2018 г будет то же самое
. =========
"... Пока у руля эти
людиНЕлюди в 2018 г будет то же самое"
(26.12.17 10:29) https://censor.net.ua/news/3041429/
Зубко: из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины
. =======
естественное соотношение между численностью мужской и женской части
составляет около 50%, при этом
в возрасте до 30лет м.51-52% >> ж.49-48%
в возрасте свыше 50лет м.47-48% << ж.53-52%
значительные отклонения от таких соотношений
связаны с катастрофическими событиями, преимущественно с войнами.
поскольку за период с 1991 по 2014гг на территории Украины войн НЕ-бы-ло !!!
то в 2017г соотношение м.33% << ж.66%
объясняет единственная причина : это целенаправленный
ГЕНОЦИД НАЦИИ
именно продуманная преступная деятельность
хY%ляцких сексотов кучмо=юща=овоща
привела к уничтожению мужского генофонда Украинской Нации.
Война против RASHEN-овских торговых партнёров,
с помощью которой шакал-ад на крови Воинов и горе их близких
с 2014г умножает свои миллиардные офшорные статки
опять таки
уничтожает преимущественно мужской генофонд Украинской Нации
требовать імпічмент! необходимо,
но это слишком неадекватное покарання
за совершённые сексотом и шакала
дарыговской опг
злодеяния .
хY%ляцких сексотов кучмо=юща=овоща
привела к уничтожению мужского генофонда Украинской Нации.
Война против RASHEN-овских торговых партнёров,
с помощью которой шакал-ад на крови Воинов и горе их близких
с 2014г умножает свои миллиардные офшорные статки
опять таки
уничтожает преимущественно мужской генофонд Украинской Нации
требовать імпічмент! необходимо,
но это слишком неадекватное покарання
за совершённые сексотом и шакала
дарыговской опг
злодеяния
.
в связи с чем одна часть мужчин
выезжает за рубеж и в случае успешного обустройства вывозит туда семью.
для другой части мужчин с 2014года
ведётся война с рашистами. там мужчины гибнут или калечатся.
титаническими усилиями матиусов потери признаются "небоевыми".
в итоге украинские женщины и семьи
остаются без мужчины кормильца или с мужчиной-инвалидом на руках.
для третьей части мужчин нищенская оплата за их труд приводит к развалу семьи.
и с этой нищенской оплаты удерживаются алименты.
более того, через суды и исполнительную службу
у мужчин конфискуют авто, дома\квартиры, мелкий-средний бизнес,
окончательно превращая их в бомжей.
Фактически с помощью экономических и репрессивных рычагов
сепары и сексоты фсб, захватившие государственные должности,
уничтожают таким образом возможность продолжения Украинского рода.
Фактически последовательно реализуется ГЕНОЦИД НАЦИИ.
очередной экономический репрессивный закон "об ужесточении ..."
ещё один шаг для необратимого уничтожения Украинской НАЦИИ
(26.12.17 10:29) https://censor.net.ua/news/3041429/
Зубко: из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины
. =======
естественное соотношение между численностью мужской и женской части
составляет около 50%, при этом
в возрасте до 30лет м.51-52% >> ж.49-48%
в возрасте свыше 50лет м.47-48% << ж.53-52%
значительные отклонения от таких соотношений
связаны с катастрофическими событиями, преимущественно с войнами.
поскольку за период с 1991 по 2014гг на территории Украины войн НЕ-бы-ло !!!
то в 2017г соотношение м.33% << ж.66%
объясняет единственная причина : это целенаправленный
ГЕНОЦИД НАЦИИ
именно продуманная преступная деятельность
хY%ляцких сексотов кучмо=юща=овоща
привела к уничтожению мужского генофонда Украинской Нации.
Война против RASHEN-овских торговых партнёров,
с помощью которой шакал-ад на крови Воинов и горе их близких
с 2014г умножает свои миллиардные офшорные статки
опять таки
уничтожает преимущественно мужской генофонд Украинской Нации
требовать імпічмент! необходимо,
но это слишком неадекватное покарання
за совершённые сексотом и шакала
дарыговской опг
злодеяния
.
хY%ляцких сексотов кучмо=юща=овоща
привела к уничтожению мужского генофонда Украинской Нации.
Война против RASHEN-овских торговых партнёров,
с помощью которой шакал-ад на крови Воинов и горе их близких
с 2014г умножает свои миллиардные офшорные статки
опять таки
уничтожает преимущественно мужской генофонд Украинской Нации
требовать імпічмент! необходимо,
но это слишком неадекватное покарання
за совершённые сексотом и шакала
дарыговской опг
злодеяния
в связи с чем одна часть мужчин
выезжает за рубеж и в случае успешного обустройства вывозит туда семью.
для другой части мужчин с 2014года
ведётся война с рашистами. там мужчины гибнут или калечатся.
титаническими усилиями матиусов потери признаются "небоевыми".
в итоге украинские женщины и семьи
остаются без мужчины кормильца или с мужчиной-инвалидом на руках.
для третьей части мужчин нищенская оплата за их труд приводит к развалу семьи.
и с этой нищенской оплаты удерживаются алименты.
более того, через суды и исполнительную службу
у мужчин конфискуют авто, дома\квартиры, мелкий-средний бизнес,
окончательно превращая их в бомжей.
Фактически с помощью экономических и репрессивных рычагов
сепары и сексоты фсб, захватившие государственные должности,
уничтожают таким образом возможность продолжения Украинского рода.
Фактически последовательно реализуется ГЕНОЦИД НАЦИИ.
очередной экономический репрессивный закон "об ужесточении ..."
ещё один шаг для необратимого уничтожения Украинской НАЦИИ
очередной экономический репрессивный закон "об ужесточении ..."
ещё один шаг для необратимого уничтожения Украинской НАЦИИ