 Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов. Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наи пресс-службу АП.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы Украины "О дорожном движении", "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", "О Государственной пограничной службе Украины" , "О судебном сборе", "О Национальной полиции", "Об исполнительном производстве" и усовершенствован порядок взыскания алиментов.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: С нового года мы обнародуем реестр неплательщиков алиментов, - Петренко

Введены новые средства принудительного исполнения решений в отношении должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев. В частности, Законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.

Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Шоумен Мухарский голый пришел в суд, который рассматривает его иск к бывшей жене о пересмотре суммы алиментов. ВИДЕО