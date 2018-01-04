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 Политика Украины
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Все про:алименты (24) закон (2317) Порошенко (14054)

 Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".

Документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов. Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наи пресс-службу АП.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы Украины "О дорожном движении", "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", "О Государственной пограничной службе Украины" , "О судебном сборе", "О Национальной полиции", "Об исполнительном производстве" и усовершенствован порядок взыскания алиментов.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: С нового года мы обнародуем реестр неплательщиков алиментов, - Петренко

Введены новые средства принудительного исполнения решений в отношении должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев. В частности, Законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.

Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Шоумен Мухарский голый пришел в суд, который рассматривает его иск к бывшей жене о пересмотре суммы алиментов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3042788
 
 
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Поэтому падает гривна Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов - Цензор.НЕТ 8871
Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов - Цензор.НЕТ 7945
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Почему падает? Гривна растет, уже к 29 подбирается
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Ага,они и казну раз воровали под новый год
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Жёлтая газетенка от барыг Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов - Цензор.НЕТ 5970
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Газетенка не желтая, просто рейтинг ни о чем.
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Как ни о чем,как раз показывают,что инвестпривлекательность упала ,а наши барыжные СМИ вывернули новость наизнанку
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Индекс пром производства упал на 20%, розничная торговля с 100 млрд долларов до 20...экономика сжалась в куриную жопку
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Так, ему жопка - за счастье.
Пусть, даже куркина. Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 237
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есть конкретные источники? или так,абы о чем? Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 6889
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укр. стат...А еще лучше сосед на рынке выторг на 31 декабря в 2013-ом 400 баксов с точки....Народ с утра до конца раб. весь день перед НГ толпы на рынке покупают до последней минуты выхватывают до закрытия...и не торгуются.31 декабря 2017 года выторг с точки 70 баксов....после обеда рынок почти пустой, наргуются за все на любую сумму, даже с 10 гривень просят скидки...народ реально голозадый и нищий, такой торговли не было никогда
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Улучшение делового климата, говоришь? Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов - Цензор.НЕТ 3088
Мы видим, каким делом ты тут занят!
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Не хер херню повторять.
Говори своими словами.
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так я как раз и не повторяю...почитай чего написал тот,кому я ответил Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 6010
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А украинцы об этом знают, Гыг?


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Украинцы делом заняты.
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Любое дело можно сделать, если есть чем и знаешь как.
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А по существу Гыг? Расскажи нам как весело стало жить при Порошенко. Вместе и посмеемся.

Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 229
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Если честно, то при всей моей симпатии к Михо, все эти фотошопы довольно жалко выглядят на фоне фактического состояния дел.
Лучше не постите их. Это вызывает отрицательный эффект. (((
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Сначала нужно найти злостного алиментщика
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Цей закон не спрямовиний проти злісних аліментщиків.
Можна навіть сказати, що дві відьми - "жєнчіна усьой всілєннай" і сєпарша С. Єгорова спільно з дубарем Петренком пропихнули цю шнягу проти конкретного Антіна Мухарського.
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Який важливий і потрібний закон ! Особливо зараз. коли тисячі злісних неплатників аліментів масово виїжджають за кордон, а ті шо залишились, - майже всі мисливці.)))
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Бырыгу наверное в детстве жестко изнасиловали и бросили раз он такую х***ню вытворяет
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Чистуху,Петя,чистуху тебе пора подписывать ...
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Не плохо было -бы подписать закон об уголовной ответственности к первым лицам государства за не выполненные ими обещания !!!
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В етот новый год мы в первый раз в жизни включили телевизор за 1 минуту до Нового года чтобы не слушать ету порхату Гниду и не портить себе настроение.
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Порошенко должен всей Украине платить алименты, после того, что он с ней сделал.
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А в итоге вся Украина ему Клименту выплачивает Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 8485
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А где симметричный закон для отцов, когда мамка нарушает права ребенка на общение с отцом, участие последнего в воспитании ребенка, нецелевое использование получаемых средств, настраивает против отца, прочее...
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Дуже правильний комент. права батьків в Україні - це фікція. Їх немає. Дійшло уже до того, що суди віддають дітей алкоголічкам, сепаршам на окуповані території, сектанткам.
Батько може сплатити хоч мільйон гривень аліментів, як Антін Мухарський, але немає закону, який зобов"язує божевільну мамку дати можливість батькові побачити дитину. Як "радять" в службі дітей - "ми нічєм памочь нє можем, Ви самі украдітє рібьйонка".
Права батьків захищає ГО "Батько має право" https://batkomaepravo.org/, у якої свої сторінки також в фейсбуку, телеграмі.
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в 2017 продукты подорожали на 30%, бензин на 30%, гривна упала на 20%, тарифы ЖКХ подорожали на 20% ... Пока у руля эти люди в 2018 г будет то же самое
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Geforce (04.01.2018 12:53)

в 2017 продукты подорожали на 30%, бензин на 30%, гривна упала на 20%, тарифы ЖКХ подорожали на 20% ... Пока у руля эти люди в 2018 г будет то же самое

. =========

"... Пока у руля эти люди НЕлюди в 2018 г будет то же самое"
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смотрите на вопрос с разных сторон


(26.12.17 10:29) https://censor.net.ua/news/3041429/
Зубко: из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины
. =======

естественное соотношение между численностью мужской и женской части
составляет около 50%, при этом

в возрасте до 30лет м.51-52% >> ж.49-48%
в возрасте свыше 50лет м.47-48% << ж.53-52%

значительные отклонения от таких соотношений
связаны с катастрофическими событиями, преимущественно с войнами.

поскольку за период с 1991 по 2014гг на территории Украины войн НЕ-бы-ло !!!
то в 2017г соотношение м.33% << ж.66%
объясняет единственная причина : это целенаправленный
ГЕНОЦИД НАЦИИ

именно продуманная преступная деятельность
хY%ляцких сексотов кучмо=юща=овоща
привела к уничтожению мужского генофонда Украинской Нации.

Война против RASHEN-овских торговых партнёров,
с помощью которой шакал-ад на крови Воинов и горе их близких
с 2014г умножает свои миллиардные офшорные статки
опять таки
уничтожает преимущественно мужской генофонд Украинской Нации

требовать імпічмент! необходимо,
но это слишком неадекватное покарання
за совершённые сексотом и шакаладарыговской опг
злодеяния .
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комментарий отмечен как спам  
 
именно продуманная преступная деятельность
хY%ляцких сексотов кучмо=юща=овоща
привела к уничтожению мужского генофонда Украинской Нации.

Война против RASHEN-овских торговых партнёров,
с помощью которой шакал-ад на крови Воинов и горе их близких
с 2014г умножает свои миллиардные офшорные статки
опять таки
уничтожает преимущественно мужской генофонд Украинской Нации

требовать імпічмент! необходимо,
но это слишком неадекватное покарання
за совершённые сексотом и шакаладарыговской опг
злодеяния
.
 показать весь комментарий
 
 
с начала 90х мужская часть граждан доводится до нищенской оплаты за труд.

в связи с чем одна часть мужчин
выезжает за рубеж и в случае успешного обустройства вывозит туда семью.

для другой части мужчин с 2014года
ведётся война с рашистами. там мужчины гибнут или калечатся.
титаническими усилиями матиусов потери признаются "небоевыми".
в итоге украинские женщины и семьи
остаются без мужчины кормильца или с мужчиной-инвалидом на руках.

для третьей части мужчин нищенская оплата за их труд приводит к развалу семьи.
и с этой нищенской оплаты удерживаются алименты.
более того, через суды и исполнительную службу
у мужчин конфискуют авто, дома\квартиры, мелкий-средний бизнес,
окончательно превращая их в бомжей.

Фактически с помощью экономических и репрессивных рычагов
сепары и сексоты фсб, захватившие государственные должности,
уничтожают таким образом возможность продолжения Украинского рода.

Фактически последовательно реализуется ГЕНОЦИД НАЦИИ.
очередной экономический репрессивный закон "об ужесточении ..."
ещё один шаг для необратимого уничтожения Украинской НАЦИИ
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Очень не однозначный закон, сильно сомневаюсь что он соответствует нормам конституции. В принципе в нормальном государстве платить алименты на ребенка это нормально, но в нашем матриархате когда яжемать имеет безусловное право на ребенка и зачастую его использует тупо как прикрытие для выкачки денег на свои личные нужды подобные законы выглядят не хорошо т.к. дают им дополнительные рычаги для давления.
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в нормальных государствах с этим еще хуже. Поэтому какой-нибудь немец, канадец или, например, итальянец трижды подумает, а стоит ли ему заводить детей.Случись что- и он останется без штанов и еще должен. Поэтому с рождаемостью там плохо, проблему демографии решают за счет беженцев. Со всеми вытекающими.
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С этим надо что-то делать, и довольно-таки срочно. Иначе через одно-два поколения, западная цивилизация будет трансформирована до неузнаваемости, или вообще прекратит существование.
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Ничего уже не сделаешь, процесс необратим. При нынешнем матриархате и полном отсутствии прав у мужчин в семейном праве вымирание в странах Европы неизбежно. Даже до последних дебилов давно дошло что родив ребенка ты становишься полностью зависим от прихотей бабы которую защищают матриархальные законы, и только от ее желания зависит увидишь ли ты вообще своего ребенка до его совершеннолетия, при этом алименты будешь платить все 18 лет и половину имущества еще отдашь..
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История разные кульбиты выделывала... Мало ли, авторы данной системы тоже думают что ухватили Бога за бороду.
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Там есть хотя бы контроль за тем куда идут деньги от алиментов на ребенка. Делать как у нас - получить алименты и идти пробухивать их с любовником закрыв ребенка голодным в доме там не выйдет. Алиментщикам в двойне обидно платить деньги такой "яжематери" зная что до ребенка доходят 20-30%. Ну и в Германии на сколько я знаю все же есть шанс что суд оставит ребенка с отцом если мать откровенная наркоманка или шлюха, у нас же это без разницы, детей оставляют даже со сторчавшимися особями женского пола при наличии живого работающего и не пьющего отца.
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" Одно неосторожное движение, и ты отец." М.Жванецкий )))
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Пять офшоров Порошенки кипрский Agroprodimpex Cyprus Ltd панамский Ukrprominvest Holding Ltd. остров Мэн Fairbrook Enterprises Ltd и Willenhall Trading Ltd. Дэлавэр Agroprodimpex Corp
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А относительно усиления защиты своевремменой выплаты зарплаты, ниче не подписал?
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смотрите на вопрос с разных сторон

(26.12.17 10:29) https://censor.net.ua/news/3041429/
Зубко: из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины
. =======

естественное соотношение между численностью мужской и женской части
составляет около 50%, при этом

в возрасте до 30лет м.51-52% >> ж.49-48%
в возрасте свыше 50лет м.47-48% << ж.53-52%

значительные отклонения от таких соотношений
связаны с катастрофическими событиями, преимущественно с войнами.

поскольку за период с 1991 по 2014гг на территории Украины войн НЕ-бы-ло !!!
то в 2017г соотношение м.33% << ж.66%
объясняет единственная причина : это целенаправленный
ГЕНОЦИД НАЦИИ

именно продуманная преступная деятельность
хY%ляцких сексотов кучмо=юща=овоща
привела к уничтожению мужского генофонда Украинской Нации.

Война против RASHEN-овских торговых партнёров,
с помощью которой шакал-ад на крови Воинов и горе их близких
с 2014г умножает свои миллиардные офшорные статки
опять таки
уничтожает преимущественно мужской генофонд Украинской Нации

требовать імпічмент! необходимо,
но это слишком неадекватное покарання
за совершённые сексотом и шакаладарыговской опг
злодеяния
.
 показать весь комментарий
 
именно продуманная преступная деятельность
хY%ляцких сексотов кучмо=юща=овоща
привела к уничтожению мужского генофонда Украинской Нации.

Война против RASHEN-овских торговых партнёров,
с помощью которой шакал-ад на крови Воинов и горе их близких
с 2014г умножает свои миллиардные офшорные статки
опять таки
уничтожает преимущественно мужской генофонд Украинской Нации

требовать імпічмент! необходимо,
но это слишком неадекватное покарання
за совершённые сексотом и шакаладарыговской опг
злодеяния
 показать весь комментарий
 
с начала 90х мужская часть граждан доводится до нищенской оплаты за труд.

в связи с чем одна часть мужчин
выезжает за рубеж и в случае успешного обустройства вывозит туда семью.

для другой части мужчин с 2014года
ведётся война с рашистами. там мужчины гибнут или калечатся.
титаническими усилиями матиусов потери признаются "небоевыми".
в итоге украинские женщины и семьи
остаются без мужчины кормильца или с мужчиной-инвалидом на руках.

для третьей части мужчин нищенская оплата за их труд приводит к развалу семьи.
и с этой нищенской оплаты удерживаются алименты.
более того, через суды и исполнительную службу
у мужчин конфискуют авто, дома\квартиры, мелкий-средний бизнес,
окончательно превращая их в бомжей.

Фактически с помощью экономических и репрессивных рычагов
сепары и сексоты фсб, захватившие государственные должности,
уничтожают таким образом возможность продолжения Украинского рода.

Фактически последовательно реализуется ГЕНОЦИД НАЦИИ.
очередной экономический репрессивный закон "об ужесточении ..."
ещё один шаг для необратимого уничтожения Украинской НАЦИИ
 показать весь комментарий
 
 
Фактически последовательно реализуется ГЕНОЦИД НАЦИИ.
очередной экономический репрессивный закон "об ужесточении ..."
ещё один шаг для необратимого уничтожения Украинской НАЦИИ
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Ага, це шоб матері з дітьми більше його крвавих цукерок купляли.. Або просто всі аліменти переведе в офшори, сукабля, такого не було навіть при Януковочі..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов
 
 
 
 
 
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