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 Политика Украины
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Все про:права человека (711) заробитчане (144) Лутковская (331)

 В России участились случаи открытия дел против украинцев, недовольных условиями труда, - Лутковская

Лутковская посоветовала не ехать в Россию не только участникам АТО, но и ищущим работу.

В России участились случаи несправедливого открытия дел против граждан Украины, которые работают в России и собирались вернуться обратно или расторгнуть контракт. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сказала уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская.

"Увеличивается количество тех, кто задержан, кто выехал на работу на территорию РФ, был недоволен условиями контракта или выполнением контракта, как только собирался вернуться обратно и разорвать контракт, оказывался за решеткой с обвинениями или в том, что он перевозит курительные смеси с наркотическими веществами, или в других обвинениях. Количество таких людей увеличивается", - заявила Лутковская.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Слепцов и еще 6 человек отказались от обмена в последний момент", - Лутковская

Также омбудсмен порекомендовала не ехать в Россию участникам АТО.

"Советовала бы не только в связи с тем, что сегодня у нас проводится АТО, участникам АТО, я просила их не ехать на территорию РФ", - заявила Лутковская.

Источник: https://censor.net.ua/n3042787
 
 
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Так украинцы страдают в нарассеи или хохлы?
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Что за манера - взять одно интервью, нарезать на десять тем и весь день кормить читателей новостями про одного человека. Способ пиара?
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по мнению Цензор , в Украине и в мире сегодня новостей нет, вот и лепят на одну тему полдня ..
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сегодня День Лутковской на корре. Валерия, не больше семи заявлений!
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Дураков жизнь учит.
Хотят работать на шизофреников , пусть не обижаются на неадекватность.
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Едут на заработки на рашу не от хорошей жизни
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Любой человек работает чтобьі содержать семью,без денег , увьі, никто еще жить не научился,но на рашку едут работать чтобьі усложнить себе жизнь.
Есть полне толлерантньіе к Украине страньі,необязательно продавать душу дьяволу.
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Почему сразу продавать душу?там тоже есть адекватные люди ,как впрочем и везде,а то что политсистема подгнила так у нас она на таком же низком уровне
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Там есть адекватньіе люди?
Тогда какие проблемьі? пусть носят передачи в тюрьму ,тем ,кто верит в их адекватность.
Адекватньіе люди работают в странах ЕС , а не спят в перемешку с китайцами в складских помещениях за гроши на кацапии.
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Хоть один не высосанный из пальца пример, что именно из-за попыток расторгнуть контракт или попыток его улучшить арестовали? А насчёт запрещённых "смесей", так за них всех подряд вяжут.
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Адекватные едут в ЕС, в рашу едут только дебилы с совком в голове.
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Туда нормальный человек не поедет работать! Знаю многих ,кто раньше ездил работать на мокшанию ,сейчас едут работать в основном в Киев как ни странно или в Польшу. А про мокшанию говорят,что нечего там делать.
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новостей нет, то приходиться одно интервью делить на цитаты - и на те вам, обсуждайте???
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до заробитчан дошло, что на Западе плятят больше и условия сноснее, а на северных скважинах добыча падает. Вот и решили "поставить под угрозу" вяличие раиси.
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Платят больше, но "сносные условия" дороже, чем в РФ стоят. На выходе, скорее всего, примерно похожие суммы чистоганом останутся. Так что тут действительно, личный выбор каждого.
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"Это только начало лета...". Скоро в кандалы ковать начнут - работать-то, некому будет, если "хахлы" уедут... "Равшаны" и "Джамшуты" с высокотехнологичным оборудованием не справятся - это им не "омач" с "кетменем"...
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Может надо создавать условия труда в Украине а не разворовывать её и без того нищий народ,чтобы люди не бежали куда глаза глядят ???
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У тебя есть рецепт этого, Олег ? Если он реальный, за тобой все (не побоюсь этого) пойдут.
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Если гипотетически из нефтегазового сектора мокшей вынять украинцев, то мы будем качать газ в другую сторону.
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Я не против расширения рьінка труда,єто замечательно,когда люди находят свой бизнес в других странах,єто везде ,и в цивилизованньіх странах трудовая миграция давно и повсеместно, к тому же валюта идет в страну.В цивилизованньіх! странах.
Но,работая на помойке, нечего жаловаться на вонь и беспредел.
Наймьітьі не знают что между Украиной и кацапией война?
Кроме россии больше нет стран где можно работать?
Ото и не плачьте.
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этот вопрос нужно давно поставить на повестку дня.ехать на зароботки в мордор и при этом "подставлять" всю страну не совсем правильно.скорее совсем не правильно.граждане которые все же на свой страх и риск едут туда (имеют полное право) должны быть предупреждены о последствиях и о том что ответственность им прийдется нести без участия страны.То есть все на свой страх и риск.Выезжаешь в мордор-даешь письменный отказ от притензий к Украине в случае попадания под пресс в говностане.И не потому что из принципа,а потому что практически не возможно да и у нас и так проблем в этом плане с "головой".Понимаю что для многих это вопрос выживания,но есть альтернатива-Европа,Америка,Китай,Ю. Корея,Эмираты.К стати с удовлетворением омечаю что в последний год оч.много молодых заробитчан предпочли Мацкве ЕВРОПУ.Как то так.З Новим Роком усiх(москалiв не стосуеться) У Росії почастішали випадки відкриття справ проти українців, незадоволених умовами праці, - Лутковська - Цензор.НЕТ 5916
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Плетет всякую хрень,а люди кушать хотят.Вон пускай расскажет,что торговать с Россией плохо,так быстро с работы выпрут и на биржу пойдет.
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Надо сделать рекламу на тв- не едь работать в рашу.
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С 2014 года надо было всех, кто ездит на работу в Россию ставить на учет в СБУ, как неблагонадежных граждан и лишать их избирательного права.
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Нехай їдуть, головне - щоб не поверталися
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ России участились случаи открытия дел против украинцев, недовольных условиями труда, - Лутковская
 
 
 
 
 
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