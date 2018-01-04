 В России участились случаи открытия дел против украинцев, недовольных условиями труда, - Лутковская

В России участились случаи несправедливого открытия дел против граждан Украины, которые работают в России и собирались вернуться обратно или расторгнуть контракт. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сказала уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская.
"Увеличивается количество тех, кто задержан, кто выехал на работу на территорию РФ, был недоволен условиями контракта или выполнением контракта, как только собирался вернуться обратно и разорвать контракт, оказывался за решеткой с обвинениями или в том, что он перевозит курительные смеси с наркотическими веществами, или в других обвинениях. Количество таких людей увеличивается", - заявила Лутковская.
Также омбудсмен порекомендовала не ехать в Россию участникам АТО.
"Советовала бы не только в связи с тем, что сегодня у нас проводится АТО, участникам АТО, я просила их не ехать на территорию РФ", - заявила Лутковская.
Хотят работать на шизофреников , пусть не обижаются на неадекватность.
Есть полне толлерантньіе к Украине страньі,необязательно продавать душу дьяволу.
Тогда какие проблемьі? пусть носят передачи в тюрьму ,тем ,кто верит в их адекватность.
Адекватньіе люди работают в странах ЕС , а не спят в перемешку с китайцами в складских помещениях за гроши на кацапии.
Но,работая на помойке, нечего жаловаться на вонь и беспредел.
Наймьітьі не знают что между Украиной и кацапией война?
Кроме россии больше нет стран где можно работать?
Ото и не плачьте.