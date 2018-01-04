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 Политика Украины
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 "Слепцов и еще 6 человек отказались от обмена в последний момент", - Лутковская

Слепцов вернулся с места обмена на автобусе с журналистами.

Бывший городской голова города Торецк (ранее - Дзержинск) Донецкой области Владимир Слепцов, а также еще 6 человек, в последний момент отказались покидать подконтрольную Украине территорию в рамках обмена заложниками 27 декабря, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сказала уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская.

"Это происходило с Слепцовым и еще шестью лицами, которые уже приехали на неподконтрольную правительству территорию и там четко сказали "Мы не хотим здесь оставаться, хотим вернуться на подконтрольную территорию". Таких было семеро", - пояснила она.

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"Я знаю Владимира Никитовича лично, у меня есть производство, которое связано с состоянием его здоровья, пока он находился в СИЗО. Я знаю состояние его здоровья и объективно ждать еще три часа, пока решатся все формальности и возвращать его с группой 7 человек было опасно для его здоровья. Поэтому я попросила забрать его в первую очередь вместе с журналистами", - рассказала омбудсмен.

Она отметила, что за неделю до процедуры обмена в необходимости возврата в ОРДЛО сомневались еще около двух десятков человек. 

Источник: https://censor.net.ua/n3042784
 
 
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Думаю вы очень близки к истине. Как известно "свято место пусто нее бывает" и теплое место Слепцова со всеми денежными потоками, по всем законам Луганды уже давно прибрали к рукам начинающие "шахтеры и трактористы" и естественно видеть его там в полном здравии не очень желают. Поподи он туда и всю оставшуюся жизнь придется сидеть в бункере если такой имеется и если посчастливится до него добраться
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Вот что воздух свободы молодых республик с немолодыми мэрами творит: заехал, вдохнул и взмолился: хоть тушкой, хоть чучелом, хоть в СИЗО - но ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА!..
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Уж лучше в клифту лагерном на карпатской лесосеке, чем в дыровском камуфляже у захера на пере..
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Ребятки приняли решение: "Лучше пайка макарон в "хахляцкой" тюрьме, чем ужин в "Ветерке" или катание в донецком лифте...".
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"Ребят",а для украинцев ПРЕДАТЕЛЕЙ, никто садить не собираться, тьі что ,не видишь что у него состояние здоровья уже "тяжелое", намекают тебе в статье тетя ,а тьі никак не вникнешь.
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Да понимаю я, понимаю... Что, уже "постебаться" нельзя?
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что это за прогулки туда-сюда, раньше нельзя было подумать?
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Та мабуть як їхали, думали, що там на них чекає варення, печиво, дівчата в мініспідницях. Але щось пішло не так.
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так дождался амнистии..а потом в отказ пошел хитрый сепар )))
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Нужно было выкинуть его на ходу и сказать- мест нет, иди на хер
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О, научился Родину любить!
Что с человеком СИЗО животворящее делает.
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Есть вещи, которым не научишь. Они или есть(на каком-то интуитивном уровне,что ли), или их нет в принципе.
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Хочеться вірити, що час і обставини змінюють людей... А чи не павлікамиморозовими лишитись вирішили? У мого оптимізму батарейки сідають.
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Отказались прямо перед дверью лифта.
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Ну другими словами, его тупо отпустили из СИЗО и закрыли дело
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То есть "в последний момент" можно отказаться,а раз президент помиловал то и сидеть не за что
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рыговская прокладка спасает рыговского ставленника.
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Она знает лично предателя владимира никитовича, нашла чем хвастать, отож и нашли повод отпустить серпаратюгу, регианальі своих не судят .
И так по всей стране.
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Так Порошенко ни её ни прхвоста Охендовского не меняет, хотя уже давно пора.
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Так понял, что у них есть надежда в руководителях и дальше поработать .
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Та они посмотрели, что их подельники тут прекрасно устроилися и решили не испытывать судьбу. Через пару лет выйдут, возьмут костюм с отливом и опять в политику на ватном лохторате...
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Он же не дурак, он понял, что все можно как и прежде порешать.Кто из организаторов "рехферендума" реально получил срок и сидит? Даже штепа и та под дом.арестом стразики клеит, даже если кто и получит срок , то только пару лет, а там глядишь и УДО.А если посмотреть как вершат правосудие суды, то и вовсе оправдают и выплатой положенных компенсаций
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Они просто домой хотят. А сепарами они были, и остались - однозначно
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Вони хочуть, щоб в їхній дім повернулась Україна, а дике ордло переїхало за порєбрік.
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А потом удивляются- почему склады с боеприпасами горят...
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В останній момент зрозуміли, шо нічого, крім підвала, їм не світить на маладих республіках.)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слепцов и еще 6 человек отказались от обмена в последний момент", - Лутковская
 
 
 
 
 
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