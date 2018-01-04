 "Слепцов и еще 6 человек отказались от обмена в последний момент", - Лутковская

Бывший городской голова города Торецк (ранее - Дзержинск) Донецкой области Владимир Слепцов, а также еще 6 человек, в последний момент отказались покидать подконтрольную Украине территорию в рамках обмена заложниками 27 декабря, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сказала уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская.

"Это происходило с Слепцовым и еще шестью лицами, которые уже приехали на неподконтрольную правительству территорию и там четко сказали "Мы не хотим здесь оставаться, хотим вернуться на подконтрольную территорию". Таких было семеро", - пояснила она.

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"Я знаю Владимира Никитовича лично, у меня есть производство, которое связано с состоянием его здоровья, пока он находился в СИЗО. Я знаю состояние его здоровья и объективно ждать еще три часа, пока решатся все формальности и возвращать его с группой 7 человек было опасно для его здоровья. Поэтому я попросила забрать его в первую очередь вместе с журналистами", - рассказала омбудсмен.

Она отметила, что за неделю до процедуры обмена в необходимости возврата в ОРДЛО сомневались еще около двух десятков человек.