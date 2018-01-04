 Мы приняли 1,5 млн украинцев: несколько десятков тысяч из них из зоны военных действий, - премьер Польши Моравецкий

На этом во время совместной пресс-конференции с главой венгерского правительства Виктором Орбаном в Будапеште заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

“Я подчеркнул на Европейском Совете и сегодня еще раз об этом скажу: страны Центральной Европы делают много для миграции, для ослабления напряженности на восточном фланге ЕС, ведь идет война России с Украиной, у нас (в Польше) очень много мигрантов и беженцев из Чечни, и мы очевидным образом снижаем напряжение в миграционной сфере”, - заявил Моравецкий.

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Он отметил, что позиция Польши и Венгрии уже несколько лет не меняется: национальные страны должны самостоятельно решать, кого к себе принимать, а кого нет.

“Мы приняли 1,5 млн украинцев, при этом значительная часть из них это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия - с Донбасса. Оцениваем, что по крайней мере несколько десятков тысяч - это люди, которые сбежали с этих территорий”, - подчеркнул Моравецкий, добавляя, что Польша прилагает значительные усилия для ослабления миграционного давления на востоке Европы.

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Глава польского правительства отметил, что на Западе Европы мышление стран смещается в сторону позиции, которую представляют Польша и Венгрия: необходимо оказывать помощь в местах конфликтов, а не принимать беженцев в Европе.