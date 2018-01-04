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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:беженцы (930) Польша (4002) украинцы (2787) заробитчане (144) Моравецкий Матеуш (7)

 Мы приняли 1,5 млн украинцев: несколько десятков тысяч из них из зоны военных действий, - премьер Польши Моравецкий

В последнее время Польша приняла у себя 1,5 миллиона украинцев, из которых несколько десятков тысяч - с территорий, охваченных войной.

На этом во время совместной пресс-конференции с главой венгерского правительства Виктором Орбаном в Будапеште заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

“Я подчеркнул на Европейском Совете и сегодня еще раз об этом скажу: страны Центральной Европы делают много для миграции, для ослабления напряженности на восточном фланге ЕС, ведь идет война России с Украиной, у нас (в Польше) очень много мигрантов и беженцев из Чечни, и мы очевидным образом снижаем напряжение в миграционной сфере”, - заявил Моравецкий.

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Он отметил, что позиция Польши и Венгрии уже несколько лет не меняется: национальные страны должны самостоятельно решать, кого к себе принимать, а кого нет.

“Мы приняли 1,5 млн украинцев, при этом значительная часть из них это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия - с Донбасса. Оцениваем, что по крайней мере несколько десятков тысяч - это люди, которые сбежали с этих территорий”, - подчеркнул Моравецкий, добавляя, что Польша прилагает значительные усилия для ослабления миграционного давления на востоке Европы.

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Глава польского правительства отметил, что на Западе Европы мышление стран смещается в сторону позиции, которую представляют Польша и Венгрия: необходимо оказывать помощь в местах конфликтов, а не принимать беженцев в Европе.

Источник: https://censor.net.ua/n3042781
 
 
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Ну если "кормильцы" понаприехали, то держитесь поляки. Наш горький опыт вам в помощь!
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Почнуться п"янки, драки і в кінці нарєчіє другою державною в Конституцію Польщі, а потім хуйловвєді. Вже проходили, знаємо.
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Что значит "приняли"? Украинцы приезжают и сразу начинают впахивать и платить налоги в польский бюджет. Никто украинцам не помогает, никаких льгот и пособий. Поляки прикрываются украинцами от требований принимать беженцев из Сирии. Бывшая премьер Б. Шидло как-то ляпнула, что Польша приняла миллион беженцев с Украины.
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Андрюшо.""Что значит "приняли"? """" майже рiк безкоштовно проживали,отримували одяг та iжу,одержалали житло з повним ремонтом та мебелями,отримують допомогу на дiтей приблизно 2000гр. на дитину в мiсяць,проiзд у транспортi теж компенсують.ЦЕ Я ТОБI перерахував те шо отримують моi друзi з родинами в Польщi.До речi в 17-му на веснi отримали паспорти.Знашого краю виiхало десь 300 сiмей.Це тобi про""никаких льгот и пособий.""""
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З відки то "Знашого краю" - яка область?
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Пшеки дурят ЕС что бы небрать беженцев арабов !!!! Пишут всякий бред-- все Украинцы пашут платят налоги и подымают экономику Польши Мы приняли 1,5 млн украинцев: несколько десятков тысяч из них из зоны военных действий, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 1704
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Причём украинцам платят за ту же работу в 2 раза меньше чем полякам,а если по часам взять то и в 3
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Украинцы,а вы не замечаете что мы живём не стране, а на на каком то большом базаре где евреи нам ещё со времён Московии рассказывают как надо жить, а живут всегда как в будущем должны мы жить, кавказцы и другие племена живут как у себя,а вот примазанные ватники вообще живут у нас в Киевской Руси как при Московии и говорят что они многонациональный народ Украины уплетая наш украинский хлеб и ругая бандеровцев, а на самом деле украинцам у себя получается жить тесно и они едут за счастьем в братскую Польшу.Украинцы ,почему мы/вы ленитесь управлять в своём государстве ? За ватников я вообще молчу там они ещё не выходили с СССР. Вам ватаны с мозгами Орды, этого не дано понять ,потому вы всегда жили хуже народа Киевской Руси. Жители Киевской Руси к народу Московии всегда обращались так ... ХОЛОП,ВЫ ЧЬИХ РУССКИЙ БУДЕТЕ? Мы приняли 1,5 млн украинцев: несколько десятков тысяч из них из зоны военных действий, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 367
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Моравецкий повторил идею моего комментария, который я дал на его выступление несколько дней назад: "Организация приема беженцев из Африки и арабских стран - это многомиллиардный бизнес. Плюс разыгрывается политическая карта в каждой из принимающих стран. При этом "беженцы" приезжают семьями и не собираются работать, получая пособия. Если уж западная либеральная демократия очень хочет потратить деньги на "гуманизм", то лучше бы вкладывала деньги в свержение диктаторов, от которых эти люди бегут. А принимая беженцев и не трогая диктаторов, они их только поощряют".

Вот только пусть он не свистит, что в Польше беженцы из Украины, никто из них не заявлял о предоставлении статуса беженца в связи с преследованиями у себя в стране. Это трудовая миграция, по нашему - заробитчане,
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не только "трудовая".много уехало оформившись как поляки(доказывали свои корни).на сколько я знаю среди них минимум треть такие же поляки как вы "испанец".
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Так і німці приймають "німців" з всього бившого совка, в поляків як і у майже у всіх европейським країнах депопуляція тому вони придумали "карту поляка" її отримати реально особливо етнічним полякам, насправді багато людей в Україні мають польське коріння - про іспанське не чув
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Согласен. А испанец только потому, что очень наравится Испания. А вообще-то киевлянин уже больше сорока лет...
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менi теж IСПАНIЯ ПОДОБАЕТЬСЯ.Але я закоханий в Украiну.
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Кто-нибудь, остановите Моравецкого: у него с каждым следующим выступлением число украинских "беженцев" увеличивается на порядок, а то и несколько.
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Так предыдущие его интервью это были все же не оговорки..... Да, дядя, ну ты и дурак!
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Пшеки дурят ЕС что бы небрать беженцев арабов !!!! Пишут всякий бред-- все Украинцы пашут платят налоги и подымают экономику Польши .

Пускай дурят.
Это проблемы ЕС.
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Результати наступного перепису населення в Україні - хоч і очікувані, але все-одно будуть дуже шокуючими та болючими.. Нажаль..
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Эт точно! Если перепись будет, то нас окажется меньше Румын. Но ее не будет!
Барыгам расчитывать бюджет на 50 миллионов лучше чем на 25. В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ СТЫРИТЬ МОЖНО.
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На России украинских заробитчан называют "ПОБИРУШКИ ,которые приехали за нашими деньгами", а вот интересно как поляки на кухнях говорят за наших заробитчан? Ми прийняли 1,5 млн українців: кілька десятків тисяч з них - із зони військових дій, - прем'єр Польщі Моравецький - Цензор.НЕТ 8014
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Поберушків стає все менше і менше зато равшанів все більше та більше - Аллах акбар.
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а мы поляков в огромных количествах приняли!
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Поляк нанимает нас батраком, а сам едет западнее. И там зарабатывает на жизнь и трех батраков.
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Кого они приняли? Рабочую силу что пашет с 2 мя переривами в сутки по 15 минут не приседая и без перекуров? Рабов набрали что поднимают економику Польши и молчат...Ушлепок польский....Аж тошнит от таких....Благодетель ....
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Ну они когда-то чётко сказали что по квоте беженцев им лучше украинцев принять чем арабов и африканцев.Только хитросделанные пшеки в беженцы заробитчан записали,которые пашут намного лучше чем поляки за деньги малые.
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и рабочий день 10-12 часов,еувропейская страна млять
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На фабриці під Новосибірськом загинули 10 китайців, ватани ви чого не бережете своiх старших братiв?
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"Потужні і рішучі реформатори" з пагорбів Печерська зовсім не зважають на ту кадрову катастрофу, котра вже зараз відчувається в Україні кадровим голодом.. Хто буде працювати на Україну через 5-10 років? Чому українські мізки і руки потрібні Польші, і не потрібні Україні?
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Для обслуги олігархам вистачить 2-3 мільйони рабів плюс пів мільйона мусорів.
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Поляки хорошо зарабатывают в Англии ,Италии ,Германии и во Франции. Когда в Украине будут больше обучать романским языкам ведь украинцы лучше работают чем поляки.?
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5% населения сбежали в Польшу?
Якась брехня.
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ще бурбаки рік покерують всі там будемо,а вони нехай самі собі закони про набу приймають
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До речі, не погана тема для перемовин з Польщою - їм потрібні біженці, щоб заповнити квоту ЄС Ми прийняли 1,5 млн українців: кілька десятків тисяч з них - із зони військових дій, - прем'єр Польщі Моравецький - Цензор.НЕТ 629
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы приняли 1,5 млн украинцев: несколько десятков тысяч из них из зоны военных действий, - премьер Польши Моравецкий
 
 
 
 
 
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