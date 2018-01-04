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 Политика Украины
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Все про:заложник (1207) обман (54) омбудсмен (297) плен (1651) Лутковская (331) пленные (232)

 Лутковская об освобожденной 74-й заложнице: "Претензий к ней нет, она свободна и имеет право на выплаты"

Омбудсмен подчеркнула, что освобожденная из плена женщина остается гражданкой Украины

Как передает Цензор.НЕТ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире "112 Украина" рассказала об освобожденной из плена боевиков женщине, которая решила остаться в оккупированном Донецке. По словам обмудсмена, к женщине нет никаких претензий. Более того, у нее такие же права, как и у других освобожденных из плена украинцев.

"74-я украинка так же была освобождена, как и 73 других. Она была освобождена из мест лишения свободы, и поскольку на подконтрольной территории нет у нее родственников, которые могут ее поддержать, которых хочется обнять после довольно длительного пребывания в незаконном содержании, то, соответственно, она сказала, что "мы благодарны Украине, но я хочу обнять свою родню". Родные проживают на территории Донецка. Не вижу причин говорить об измене или еще о чем-то", - сказала она.

"Эта женщина свободна, остается гражданкой Украины, никто не имеет к ней никаких претензий, она в любой момент может приехать и получить выплаты, о которых говорили и Рева, и другие, и получить психологическую помощь", - добавила омбудсмен.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Некоторые освобожденные из плена отказались от лечения из-за повышенного внимания СМИ, - глава офиса уполномоченного президента Зарицкая. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3042780
 
 
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Короче украинцам всучивают как и прежде разную туфту. Считают за дураков и тому подобное. А все из-за того,что президент не тот.
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А кто ж тогда судить будет ?? Неужели только Бог ??? Так без совести людям легко тогда очень будет жить на земле ....
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Как в России ??? Рот открыл сразу по ребрам получил ???? Степень покорности какая ?
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А кто его 54% избирал? И кому туфта. Хотели, распишитесь!
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А может ей ещё и персональную пенсию назначить?Если за счёт мадам обмудсменши,мы не против!
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Що стосується виплат, то вони там всі "українці" раз на місяць.
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А за что сидела и почему она заложница или пленница если никогда не воевала за Украину, Лутковской религия не позволяет сообщить гражданам Украины, которые теперь должны содержать эту женщину и позволять ей возить наши собственные деньги на оккупированную террриторию?
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Всё просто, для освобождения террористов не хватало некоторого количества заложников. Когото террористы не хотели отдавать, когото украинская сторона не хотела отстаивать. Вот список украинских заложников и военнопленных (хотя какие там военнопленные, у нас и войны то нет) поплнили зэками из донецкой тюряги. Часть из них никакого отношения к борьбе с окупантами не имеет, некоторые урки с зоны, а некоторые могли вообще стоять раньше с плакатами "пьютин помоги". Но, "они же украинские граждане", а не какие ни будь там смутьяны-националисты оставленные "на подвале".
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За каждого освобожденного украинца мы отдали 4 террористов-убийц.
Выводы делайте сами.
Мой вывод - смерть пархатому кондитеру.
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В данном случае все еще печальнее - мы освободили закоренелого ватника и для этого нам пришлось освободить 4 террористов-убийц
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Вывод: один украинец стоит четверых москалей!
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Мадам Фердищенко осталась от ригов в наследство. Так что терпите соевые.
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А за что ей должны платить украинские налогоплательщики? Она выбрала жизнь на оккупированной территории, за которую Украина ответственности нести не должна.
Опять битый небитого везет.
Забрали деньги украинских граждан - отдали ниезвестно кому. Суть соевой справедливости.
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минуточку, лутковская! эта "гражданка Украины", "пожелавшая остаться" в "дыре", к которой "нет претензий" - КАК попала в "плен"?? КЕМ она была до "плена"??? была военнослужащим ВСУ?? служила в штабе в Славянске??? ДАВАЛА ПРИСЯГУ????
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Ты знаешь, что среди "пленных" есть старухи, которые за пенсиями ездили, своими и соседей?
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ТУД, куда всю жизнь налоги платили.
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В Україні солідарна система пенсій. Так що ті податки, що вони платили, йшли на виплату пенсій їх батькам, бабусям і дідам. Ті ж тоді свою пенсію отримували. Була б накопичувальна система, то тоді можна казати, що вони їздять за своєю.
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Платили, получается, чтобы ты морду, на их деньги отъедал
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из текста ясно, что воровайка с донецкой зоны, которую впарили для счёту. Поскольку, украинские власти нуждаются в пиаре но, не хотят возвращать "социально опасные" элементы из разных там "биндер" то, пойдя им на уступки сепары своих меняют на урок с зоны у которых вышел срок.
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обмен 14(!) дезертиров(20% всех обменяных), граждан "ватной" ориентации, баб которые "не хотят возрвращаться" в соотношении 1 к 4(!) ты считаешь окуенной "перемогой"????
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добавь к перемогам ещё и то, что много реальных бойцов на обмен не попало. Украинские власти согласилися как всегда на тендер с откатом.
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Что за бред про дезертиров? Дезертиры не на падвале сидели, а в рядах рашистов тут же оказывались. Так что просто не зведите тут, сочиняя поклепы против наших солдат - это не просто мерзко, но и опасно.
Ватку на подвал там тоже не кидают, а кинули бы - она на обмен бы не согласилась. так что снова звездите. вы что, на канале "Звезда" работаете?!?!
"Баб, которые не боятся вернуться в Донецк" - это и правда странно... Она ж на падвале может в любой момент оказаться снова. Но тут нужно четко понимать: на оккупированных территориях живет кроме ватки масса оч патриотичных людей. Они и будут основой украинских постоккупационных систем, экономических, политических, административных.
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Нигде она не окажется. Завтра уже начнёт давать интервью о том, как лучше быть в "молодой республике" чем жить с "биндерами"
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ИДИОТ! хоть иногда просматривай новости! про этих 14 дезертиров ПЕРВЫМ рассказал "советник" порошенки бирюков! http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/12/29/7167069/
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Во всем бардак. В Президенте, с премьере без образования, в прокуроре, без образования, в спикере со справкой от психиатра, и половины букв не выговаривающего... продолжать? Бардак!.
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Ну, если слушать рашистскую пропаганду, то и страны в которой бардак - вообще нет. Одно непонятно, почему это стадо дебилов смогло остановить рашистов и обеспечить рост экономики выше, чем у агрессора со стадом гениев во главе? Может реально потрясти образование и психическое здоровье Хуйла и его альфа-подхуйловников? Ибо судя по результатам - бардак именно там.
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шоколадный! не слушай "рашистскую пропаганду", а лучше сходи "в народ" - реалность будет ужасней!
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Ты реально веришь в агрессию Рашки????)))))
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чё там кто там остановили? В Украине у власти российский милиардер, имеющий десятки предвприятий на эрефии. Реформы, которых требовал народ на Майдане и не думали проводить. Сепары потихоньку интегрируются в силовые органы Украины, а в прокуратуре и судах их никто даже не трогал.
Хуйло вместо захвата территорий стал руководящие должностя захватывать.
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Бардак в том, что на украинских интернет-ресурсах пишут о нашем бардаке москвичи под украинским флагом.
Вот с этим точно надо что-то делать.
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Я Алла, пишу из МСК, но с Украины уехал в октябре. Ты меня, не учи. Зимой в Украине не жить, а только выживать можно Довели страну до жопы, и чего-то шипите..
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Как по мне, то пишите откуда хотите, но под флагом той страны, в которой сейчас находитесь. Это будет честно.
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Я всегда под прокси. И тебе советую. А в РФ на Цензор, без прокси не войдешь. Прокси у меня купленный в Украине. Скажи, без трусов ходить честно? Если да, то ходи)))
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Уже и до трусов дошли... Все в лучших традициях коленовстающих, еще не разогнулись, куда взгляд упирается, о том и пишут постоянно.
Можем Вам и не стоит возвращаться в Украину? Там же Вам хорошо среди своих.
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Мордва про своє болюче, авже ж у Орді заборонені кружевна білизна.
Мордва, а Крим чий?
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Чому заздрити?
Вранці дивився на паРаша24 сюжет про чебуречню десь в Орді. Чебурек коштує 60 рублів.
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Позвольте вас спросить на какой бюджет вы лично выживаете уехав из Украины -- от невозможности там выживать ???
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Я пенсионер, в Украине я себя, в финансовом плане комфортно, но там зимой нудно. Я пенсионер, пенсия РФ 430 $, для Украины это очень прилично. У меня есть другие виды дохода, но спастись от веерных отключений электричества, я не могу.
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Мордва, наслухався киселя, про які вимкнення ти лепечеш???
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А где в Украине веерные отключения электричества?
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Такое было каждый день
13.01.2017г. будет отсутствовать напряжение по таким адресам:

9:00-15:00
ул.Ивана Богуна, 5;

09:00-17:00
ул.Алтайская, д. 1-54/2, ул. Богунская, д. 1-59
ул.Ореховская, д. 1-54. ул.Жуковского, д, 50-78(по четной стороне), ул.Уютная, д. 32
ул. Электрофикаторов, д. 4-24 (по четной стороне), ул.Полигонная, д. 1-58, ул.Рижская, д.1-55;

09:00-16:00
Ул.Героев Чернобыля, д.5, 7, ул. Дружбы, д. 7, 28, 30, 32, ул. Шевченко, д. 174, 176, 241, 243.

ул. Героев Чернобыля 1, ул. К.Маркса183,185,187,191,193, ул. Шевченка 156,158,160,162,164,166,178,180,216,218. До 16:00 ориентировочно.
Просп. Трубников 1,3,5,7 до 15:00 ориентировочно.
Марганец. Ул. Советская 72, кв-л Южный 9-17, ул. 50 лет Октября 1-13. До 17:00 ориентировочно.
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Нашла, что это сообщение по Никополю.
Там написано, что будет проводиться плановые работы. Похоже именно на это, потому что перечислены явно не все улицы города, причем, на нескольких улицах указан один дом.
https://nikopol.online/5955-grafik-otklyucheniya-sveta-v-nikopole-na-13012017-update.html


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все "москвичи" у нас на сидят Банковой! и с этим нужно что то делать!
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В данном случае я знаю с кем общаюсь, и товарищ это подтверждает в своих комментах.
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Якщо українці не спустяться на землю , такі заяви будуть постійно. А реальність така - Лутковська говорить про гроші всіх українців, які платять податки . В Лутковської , Гройсмана , Порошенка , є лишень особисті кошти , і ось такі заяви мають стосуватись саме їх.
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Лишень, ти що хотів сказать-то?
Давай на своїй рідній собачій, окупаційну мову тут усі розуміють.
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Та яка вже тут зрада, тут непробивний дамбаський дебілізм
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛутковская об освобожденной 74-й заложнице: "Претензий к ней нет, она свободна и имеет право на выплаты"
 
 
 
 
 
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