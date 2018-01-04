 Лутковская об освобожденной 74-й заложнице: "Претензий к ней нет, она свободна и имеет право на выплаты"

Как передает Цензор.НЕТ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире "112 Украина" рассказала об освобожденной из плена боевиков женщине, которая решила остаться в оккупированном Донецке. По словам обмудсмена, к женщине нет никаких претензий. Более того, у нее такие же права, как и у других освобожденных из плена украинцев.
"74-я украинка так же была освобождена, как и 73 других. Она была освобождена из мест лишения свободы, и поскольку на подконтрольной территории нет у нее родственников, которые могут ее поддержать, которых хочется обнять после довольно длительного пребывания в незаконном содержании, то, соответственно, она сказала, что "мы благодарны Украине, но я хочу обнять свою родню". Родные проживают на территории Донецка. Не вижу причин говорить об измене или еще о чем-то", - сказала она.
"Эта женщина свободна, остается гражданкой Украины, никто не имеет к ней никаких претензий, она в любой момент может приехать и получить выплаты, о которых говорили и Рева, и другие, и получить психологическую помощь", - добавила омбудсмен.
Выводы делайте сами.
Мой вывод - смерть пархатому кондитеру.
Опять битый небитого везет.
Забрали деньги украинских граждан - отдали ниезвестно кому. Суть соевой справедливости.
Ватку на подвал там тоже не кидают, а кинули бы - она на обмен бы не согласилась. так что снова звездите. вы что, на канале "Звезда" работаете?!?!
"Баб, которые не боятся вернуться в Донецк" - это и правда странно... Она ж на падвале может в любой момент оказаться снова. Но тут нужно четко понимать: на оккупированных территориях живет кроме ватки масса оч патриотичных людей. Они и будут основой украинских постоккупационных систем, экономических, политических, административных.
Хуйло вместо захвата территорий стал руководящие должностя захватывать.
Вот с этим точно надо что-то делать.
Можем Вам и не стоит возвращаться в Украину? Там же Вам хорошо среди своих.
Мордва, а Крим чий?
Вранці дивився на паРаша24 сюжет про чебуречню десь в Орді. Чебурек коштує 60 рублів.
13.01.2017г. будет отсутствовать напряжение по таким адресам:
9:00-15:00
ул.Ивана Богуна, 5;
09:00-17:00
ул.Алтайская, д. 1-54/2, ул. Богунская, д. 1-59
ул.Ореховская, д. 1-54. ул.Жуковского, д, 50-78(по четной стороне), ул.Уютная, д. 32
ул. Электрофикаторов, д. 4-24 (по четной стороне), ул.Полигонная, д. 1-58, ул.Рижская, д.1-55;
09:00-16:00
Ул.Героев Чернобыля, д.5, 7, ул. Дружбы, д. 7, 28, 30, 32, ул. Шевченко, д. 174, 176, 241, 243.
ул. Героев Чернобыля 1, ул. К.Маркса183,185,187,191,193, ул. Шевченка 156,158,160,162,164,166,178,180,216,218. До 16:00 ориентировочно.
Просп. Трубников 1,3,5,7 до 15:00 ориентировочно.
Марганец. Ул. Советская 72, кв-л Южный 9-17, ул. 50 лет Октября 1-13. До 17:00 ориентировочно.
Там написано, что будет проводиться плановые работы. Похоже именно на это, потому что перечислены явно не все улицы города, причем, на нескольких улицах указан один дом.
https://nikopol.online/5955-grafik-otklyucheniya-sveta-v-nikopole-na-13012017-update.html
Давай на своїй рідній собачій, окупаційну мову тут усі розуміють.