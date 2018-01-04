 Два украденных в Чернигове во время праздников памятника нашли. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель мэра Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Ломако на своей странице в Facebook.
"Украденные памятники М. Коцюбинском и А. Пушкину найдено. Об этом заявил во время утреннего совещания Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать. Вместе с тем он поблагодарил всех неравнодушных, ведь публичный резонанс однозначно помог раскрытию этих краж", - написал он.
По словам Александра Ломако, эти памятники никогда не охранялись, "ни советской, ни царской властью, ни во время Независимости".
Добавим, что по информации местного СМИ "Сіверщина", памятник Коцюбинскому не стоит на балансе ни у одного органа местной власти. А памятник Пушкину принадлежит местному управлению ЖКХ
Он беспредельно прост и беспредельно мал.
Удобный очень. Не зеленый и не черный.
По форме и не угол, не овал.
Тропа народная к нему не зарастает.
Тропы то нет: там нечему расти.
Не рушится мой памятник, не тает.
Мне самому к нему неведомы пути.
Воздвиг его я позапрошлым летом.
А в прошлый год я про него забыл.
И беспокоюсь я, вдруг памятника нету?
Быть может я его не возводил?
«В ночь с 31 октября на 1 ноября с фермы, где живут северные олени Уральского Деда Мороза, украли одного из самых умных оленей. Бугор прекрасно работал в упряжке вожаком, хорошо выполнял указания каюра и вел упряжку ровно и красиво.
Мы надеемся, что Бугор найдется. Бугра ищет полиция и неравнодушные люди.
Всем-всем-всем: за информацию о местонахождении северного оленя - вознаграждение 20 тыс.рублей. Олень может оказаться в любой точке Урала!
Гостям Уральской резиденции Деда Мороза: не волнуйтесь! Мы уверены, что Бугор найдется. В любом случае, у нас еще есть олени, которые будут радовать маленьких и больших гостей!«
Из новостей
В малогабаритной нетопленой комнатушке за старым, чуть перекошенным столом сидел участковый и задумчиво вертел в руках желтый мятый листок, где четко просматривались по краям маслянистые отпечатки пальцев. Засевшего внутри участкового сыщика больше интересовали именно эти пальчики, а не то, что было написано на самом листке.
По другую сторону стола на шатком стульчике развалился увалистый гражданин в красном мятом тулупе, с белой нечесаной бородой до пояса и с темно-красным до синевы носом. От гражданина резко разило вчерашним весельем, он ежеминутно пожевывал спрятанными в бороде губами и икал.
Участковый еще раз пробежался по корявым, прыгающим строчкам, пытаясь вникнуть в смысл написанного:
«какито лоси паскудны слохатили мово аленя но ето им такпроста ни сайдет я им за ето пасти парву и бес штанов снег таптать отправлю пусь вирнут насикомыи бугра анито пажалеют исчо шакалы
дед мароз»
- Что это? - наконец спросил участковый, понимая, что ничего не понимает.
- Заявление, - икнул увалень в тулупе.
- О чем заявляете?
- Как это - о чем? Бугра моего слохатили, гниды! А он у меня между прочим вожаком был! Я за него каюру ни много ни мало двадцать тыщ отвалил когда-то! А это деньжищи были еще те! Да что там деньжищи, это ведь брызги! Он же умница, само понятие, с полуслова все ловил! А его из-под носа увели, собаки! - чуть не свалился в запале со стула заявитель.
Участковый ни на шаг не приблизился к разгадке.
- Погодите, - он почесал затылок и зачем-то надел лежавшую до этого на столе фуражку. - Кого увели? Куда увели? Кто именно увел?
- Каб я знал! Голову бы скрутил, не разбираясь!
- Все-таки хорошо бы разобраться… Давайте по порядку.
- Да что там разбираться?! От него поди уж только копыта да рога и остались!
- Рога и копыта - от собаки? - задумчиво прищурился участковый и еще раз пристально вгляделся в отпечатки на листке.
- Какой собаки?
- Сами же говорили…
Гражданин в тулупе растерялся.
- Я говорил?..
- Ну да… - фуражка снова разместилась на стопочке папок под стенкой.
- Да нет у меня никакой собаки! При чем здесь собака?!
- Раз спёрли, значит, теперь нет.
- Тьфу ты на раз-два! Я ему за Спас, а он про ананас!
- Одно вот непонятно: украли собаку, а пишете о лосях, путаете органы!.. Как-то нехорошо это… - участковый снова надел фуражку, на высокой тулье которой распластала крылья раздвоенная птица. - За это можно и привлечь… Как раз сегодня камера освободилась.
- Меня? За что? Нет, ну ты погляди, чего творят! Я как есть пострадавший, а меня, значит, в кутузку? - изумился красноносый.
- А вы думали, что все дозволено? Что тут хванчкарой бесплатно кормят по доброте? Можно прийти, туману напустить, наболтать черте чего, и все? Шутить надумали? Отвлекаете органы от дел? А их, дел, между прочим, накопилось… - представитель закона попытался подыскать меру, но это ему не удалось, и он ладонью энергично похлопал по пыльной стопке выцветших папок. - Много накопилось! И каждый чего-то хочет, каждому разберись. И если каждый начнет туман напускать…
- Закон порядок любит. И если я приму такое вот заявление, то меня за это никто по загривку не выгладит.
- Да что тут непонятного? Эти бакланы уже смылись поди, ищи теперь!
- И зачем кому-то ваши собаки понадобились? - устало вздохнул участковый.
- Какие еще собаки?! Говорю же: нет у меня никаких собак! - взвыл красноносый увалень.
- Что же тогда украли? Бакланов? Или лосей? А насекомые здесь при чем? Это надо в санэпидемстанцию обращаться, если насекомые донимают… Дустом пробовали травить?
- Я б их не только дустом, я б их напалмом вытравливал, паразитов! Пацанву жалко… Бугор для них почти свой был!
- Кто? Бугор? Рецидивист, что ли? - округлил глаза участковый.
- Да какой там! Просто Бугор. Он с малолетства другое погоняло и не признавал, норов крутой в крови… Но так-то он добрый… С Босяком вот только не очень ладил, но я их вместе и не ставил… от греха…
- Стоп! - вскочил представитель власти и в нетерпении стал вышагивать по тесной комнатушке. - Сначала в ход шли какие-то звери, собаки, пыль в глаза насыпал, а теперь оказывается, что мы имеем отношение к уголовному миру? С урками дружим, значится? То-то мне рожа сразу не приглянулась! А паспорт у вас имеется, гражданин?!
Тут уж вскочить попытался заявитель, но участковый жестом остановил:
- Сидеть! Иначе открываю огонь на поражение!..
- Да ты чо, начальник! Я чистый! Темных дел сроду не водил!..
- Разберемся, - представитель закона уже шуршал в столе, вытаскивая ориентировки, сводки и прочую документацию. - Много вас тут таких ходит… Туман напускают…
- Во дает! - хмыкнул увалень растерянно. - Придешь правды искать, а самого же и упекут ни про что… - но слова его ничуть не растрогали сурового законника.
Поковырявшись в бумагах, участковый стал пристально всматриваться в личность сидящего.
- Я не знаю, что там и как, но вот на позапрошлой неделе в поселковом магазине кто-то свистнул набор стамесок и паяльник… По приметам ваш портрет очень схож. Столярничать любите? Двери, замки поковырять? А паяльничком, небось, у граждан деньжата изымаем, да?..
- Да ты чего! Мало ли кто надеть тулуп дедовский может и бороду вклеит заместо настоящей! За всех, что ли, теперь отвечать?!
- Документы имеются?
- Как положено, ксива всегда при мне, - подозрительный заявитель нырнул во внутренний карман и участковый профессионально напрягся и стал лихорадочно вспоминать, где в последний раз оставлял свой пистолет. Но когда вместо вороненого ствола увидел паспортную книжицу, облегченно вздохнул.
- Тэ-эк-с… - зашуршал он страничками. - Значит, Морозов-Уральский… Мороз Иванович… Это что за имя такое - Мороз?
- Обыкновенное имя, народное.
- Давно откинулся?
- Говорю же тебе, начальник, что я чистый! Сроду темных дел не имел!
- Разберемся… И пальчики, - участковый кивнул на заявление, - заодно проверим…
- Проверяй, раз тебе делать нечего… Главное, найди паразитов… И Бугра мово найди… Если не сожрали его еще волки эти позорные!
- Волков в наших краях уж лет тридцать как не видали. А как по мне, одним уркой меньше, так даже лучше… Он по каким делам раньше проходил?
- Одним мы делом с ним всегда занимались! В аккурат под Новый год работа наша и была. Колесили по сотне верст за день…
- Ого! Ловко! Знатно работали! - восхищенно хмыкнул участковый. - В прошлом году сберкассу в Залоховске 30 декабря тоже вы, конечно, сработали?
- Какую кассу? По елкам мы специализировались всегда!
- Ага, незаконная вырубка?! Абдулла и Махмуд, небось, с вами работали? Взяли мы этих деятелей за жабры третьего дня, теперь вот заодно и подельничков их прижучим! - обрадовался блюститель порядка и потянулся за чистым листом. - Чистосердечное писать будем или мотаем по полной? Между прочим, у лесника сотрясение, так что кто-то за это отвечать должен… Кто ему по затылку бутылочкой проехал?
- Какая вырубка?! Какой лесник?! Ты на меня мокрые дела не списывай! Я елки только наряженные видел, пацанятам песни пел да конфет отсыпал… Думаешь, легко мотаться туда-сюда, и чтоб успеть всюду?
Фуражка участкового снова оказалась на голове, и хищная птица на тулье злобно защелкала то одним, то другим клювом.
- Значит, чистосердечное писать отказываемся… Тогда сейчас вызываю наряд, и - в кутузку! А там пару сеансов отделочного массажа, возьмешь на себя не только кассу, но и убийство товарища Свердлова в 19-м году!
- Ты с высоты падал, что ли? По какому такому закону меня разводить задумал? Я эти ваши понты уже лет двадцать как композиционно вдоль дорог по нужде откладывал…
- А мне, значит, можно в гляделки всякий отстой впрыскивать и уши фуфлом утяжелять?!
- Да не вру я, начальник! Век Нового года не видать! - красноносый рванул на груди тулуп, под которым взору участкового открылась не очень аккуратная татуировка в виде наряженной елочки с бледно и ярко сизыми шариками по периметру и подмигивающими огоньками среди разлапистых ветвей. Вокруг елки водили хоровод маленькие тусклые силуэты, отчаянно радуясь празднику.
- Ёхра-мохра! - разглядев праздничную грудь посетителя, восхищенно воскликнул участковый. - Этот узорчик я еще с малолетства помню!.. Новый год, елка во дворе, нам по конфете и апельсину, а мужики в баню с сивухой, дедом и Снегуркой… Ххе… Так ты что, настоящий Дед Мороз, что ли?!
- Он самый и есть… Битых два часа об том и толкую в дурью башку!
- А я все думаю: что за мутный типок такой нарисовался?! Пургу гонит какую-то… Бугор у него, видишь ли, деньги спионерил, когда кассу брали… Волки собак загрызли… Много вчера приняли, дедуля?
- Кабы твоего оленя увели, ты б и не столько принял!.. Можно сказать, лишили кормильца. Теперь ни праздника, ни счастья… Хоть плач, хоть вой.
- Какого еще оленя? И собак, и оленя вдобавок?.. А закусь хоть была-то?
Дед злобно сплюнул под ноги.
- Я тебе четко написал: собак не было, слохатили Бугра… оленя мого… Он же мне что дитё родное!
- Ах, вот оно что! Стало быть, это ваш транспорт замыли! Ну, по транспортной части это, как бы, немного в другие инстанции обращаться надо… Значит, теперь не будет праздника у ребятишек?
- Это почему?
- Дед Мороз - и без оленя… Далеко не заедешь…
- Да олени у меня еще есть… Аж шесть штук - Болт, Шнырь, Пацан, Босяк, Бродяга и этот, как его черта… Кент. Только без Бугра они ленивые, он их всех под копытом держал и расслабухи не позволял. Они у него, как шелковые, по струнке летели… Так что отыщи его, начальник!
- И где ж сейчас ваши красавцы?
- Двое со мной, в упряге… Остальные, как положено… на хазе… Сам понимаешь, работы невпроворот! Так найдешь, Бугра-то?
- Обещать не буду. Но общественность оповестим, может, кто-то что-то да и видел.
- Ну, ладно. Оповещай. Народ наш ментам не ровня, авось помогут по доброте… Народу без праздника нельзя, а кто ж, как не я, его подарить сможет?.. Кто ж детишков подарочком порадует да с родителями стопарик запрокинет по поводу? В былые годы никто и подумать бы не смел сунуться в мою вотчину!.. Кажный знал где чья елка расположена! Это все дерьмократия ваша, так ее разэдак!.. Эх-х… Главное, денег пообещай за добрую весточку! Тыщенок с двадцать отвалю, наскребу по сусекам!..
Красноносый, чуть раскачиваясь, побрел к выходу и громко хлопнул дверью. Вскоре за окном послышался скрип полозьев по сбитому снежку и гнусный хриплый голос, удаляясь, задребезжал на всю округу:
- Вези меняя, алееень… по моему-у хатеениюю-ю… вези меняяя, алеееень… в сваю-ю странуу-у алениюю-ю!..
Гай Ворон
Звучит как лозунг на курсах воров домушников.
П'ять копійок: Ну, скажите, есть ли мозги у тех, кто по сей день спокойно посещает вражеский Мордор? Думаю - вряд ли. Повторю непреложную истину: не хочешь приключений на свою жо - не посещай Московию. А коль отважился - пеняй только на себя и свою глупость.
Лубянка совершила очередную антиукраинскую провокацию.
Гражданина Украины, участника АТО на Донбассе Олега Негоду в столице РФ Москве задержали российские спецслужбы. Украинец ехал к своим родственникам, говорится на сайте Службы безопасности нашей страны.
"Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду…", - сообщили в ведомстве.
Также в СБУ в очередной раз подчеркнули, что "ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории, и поездки в страну-агрессор являются крайне опасными".
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, выполнявших заказы российских спецслужб. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", - рассказывают правоохранители.
По их данным, злоумышленники периодически выезжали на РФ, где получали от своих кураторов соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу.
"Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", - отмечается в сообщении.
В СБУ рассказали, что подготовленные преступниками видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.
"Ці пам'ятники ніколи не охоронялися, ні радянською, ні царською владою, ні під час Незадежності...
А муніципальна варта зі штатом більше 20 осіб створювалася не для охорони окремих об'єктів...
При бажанні, вкрасти можна що завгодно і де завгодно..."
Усі обмовки, як "за Фрейдом"... навіщо пам'ятникам охорона, вони ж пам'ятники... а охорона для нас, вельмишановних... а красти можна де завгодно і що завгодно, головне щоб погано лежало...
Що Ви, Сашко Ломако разом з мером м.Чернігова, будете показувати туристам, які захочуть познайомитися з вашим краєм... спиляні залишки бюстів чи мармурові або гранітні під них основи?? Хто після такої вашої реклами поїде по туристичному маршруту в найдавніше українське місто Чернігів???