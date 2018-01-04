 Два украденных в Чернигове во время праздников памятника нашли. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель мэра Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Ломако на своей странице в Facebook.

"Украденные памятники М. Коцюбинском и А. Пушкину найдено. Об этом заявил во время утреннего совещания Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать. Вместе с тем он поблагодарил всех неравнодушных, ведь публичный резонанс однозначно помог раскрытию этих краж", - написал он.

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По словам Александра Ломако, эти памятники никогда не охранялись, "ни советской, ни царской властью, ни во время Независимости".





Добавим, что по информации местного СМИ "Сіверщина", памятник Коцюбинскому не стоит на балансе ни у одного органа местной власти. А памятник Пушкину принадлежит местному управлению ЖКХ