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 Политика Украины
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Все про:книги (360) Порошенко (14054)

 Порошенко опубликовал ТОП-5 лучших книг "Арсенала": среди них биографии Джемилева и Гузара

Президент поделился списком понравившихся изданий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Из-за напряженного рабочего графика, времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на "Книжном Арсенале" новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению", - написал он и опубликовал список.

"Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щоткиной, "Война с Россией" Ричард Ширрефф, "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона, "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова, "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой, "Мустафа Джемилев. Несокрушимый "Севгиль Мусаев и Алима Алиева.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Международная конференция призвала Порошенко включить в санкционные списки российских археологов, работающих в Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3042774
 
 
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Мало просто читати розумні книги.. Треба ще й висновки робити з прочитаного.. Петрикові слова на представленні яреми всі пам'ятаємо?
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реально верите, что он купил эти книги для почитать?
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С коммунизмом борется. Лучший украинский президент.
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це я тобі як питання ...
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Лучше бы "Уголовный Кодекс Украины" почитал бы.... , особенно в частях экономические преступления и измена Родине.....
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...Цены на авиабилеты из Киева в Ростов-на-ДонуПерелет из Киева в Ростов-на-Дону осуществляют 15 авиакомпаний.Средняя стоимость билетов на самолет из Киева в Ростов-на-Дону в этом месяце составляет 76 549 рублей.Авиакомпании часто снижают цены на рейсы, которые отправляются ночью или рано утром, а также рейсы с вылетом в середине недели. Купить недорогой билет из Киева в Ростов-на-Дону можно, если бронировать его заранее. Сейчас самый дешевый билет на ближайшие 30 дней стоит 17 951 рубль.Максимальная цена перелета по маршруту Киев - Ростов-на-Дону - 399 951 рубль...
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Вивчи Конституцію України, соєве...
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навіщо воно йому....- закони для терпил , та дурнів ( в їхньому розумінні)
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А про те як вони кинули Країну на понад 5 лярдів зелені він не розповів....- так так з Приватом та бЄнею....
Тепер готовлять ще - а чому б і ні , якщо пройло ...
Працюйте дурні...на африканські ЗП , та світові споживчі ціни...

Справа «Укрнафти»: Коломойський у суді вимагає від України 5,5 мільярда доларів
4 января 2018 09:34
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Претензії міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів, інформує 1NEWS з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Запись очень напоминает "умные" записи на стене провинциальной курицы. Что написала не понимаю, но наверное круто.
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Порошенку пора вивчити Конституцію України, а особливо ст.13, ст. 24, ст.32, ст.49, ст.99 також ст. 104 де Порошенко дає присягу українському народу, і поріняти свої дії з текстом присяги, і забути про другий президентський термін, а ініціювати свою відставку. Штатна одиниця на посту президента народу не потрібна.Буде багато вільного для читання книжок.
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У президента Украины Петра Порошенко оказалось еще как минимум пять офшорных фирм.
Об этом пишет «Радио Свобода».
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Знакомьтесь! Это самый Богатый пенсионер Украины! Гройсман Борис Исаакович! Простой Винницкий пенсионер!Борис Гройсман! Задекларировал 1,5 миллиона гривен, 270 тысяч долларов и 380 тысяч евро! Наличных средств!
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ТОП-5 від бариги Порошенко опублікував ТОП-5 найкращих книг "Арсеналу": серед них біографії Джемілєва і Гузара - Цензор.НЕТ 8537
Автори вже подали у суд за образу?
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Думаю, соврал как обычно. Ничего он не читает. Радники написали список 'достойный чтения' первого лица Украины. Некогда ему читать, когда столько всего нужно считать! Наконец- то стал миллиардером в воюющей стране. А то все 800 млн да 800 млн.
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сто пудов так и есть... Написали ему мульку,напечатали - и типа,самый читающий президент.. Ну хоть тут бы не врали...
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Цивілізація Фаргюссона - кига епохальна. Всім раджу прочитати, дуже добре прочищає мізки!
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Дивлячись на кадрову політику ППО, треба ТОП розширити до 6 книг - С.Кінг: "Іноді вони повертаються знову"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко опубликовал ТОП-5 лучших книг "Арсенала": среди них биографии Джемилева и Гузара
 
 
 
 
 
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