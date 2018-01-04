 Порошенко опубликовал ТОП-5 лучших книг "Арсенала": среди них биографии Джемилева и Гузара

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Из-за напряженного рабочего графика, времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на "Книжном Арсенале" новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению", - написал он и опубликовал список.

"Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щоткиной, "Война с Россией" Ричард Ширрефф, "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона, "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова, "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой, "Мустафа Джемилев. Несокрушимый "Севгиль Мусаев и Алима Алиева.





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