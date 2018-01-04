 Порошенко опубликовал ТОП-5 лучших книг "Арсенала": среди них биографии Джемилева и Гузара

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
"Из-за напряженного рабочего графика, времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на "Книжном Арсенале" новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению", - написал он и опубликовал список.
"Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щоткиной, "Война с Россией" Ричард Ширрефф, "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона, "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова, "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой, "Мустафа Джемилев. Несокрушимый "Севгиль Мусаев и Алима Алиева.
Тепер готовлять ще - а чому б і ні , якщо пройло ...
Працюйте дурні...на африканські ЗП , та світові споживчі ціни...
Справа «Укрнафти»: Коломойський у суді вимагає від України 5,5 мільярда доларів
4 января 2018 09:34
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Претензії міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів, інформує 1NEWS з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Об этом пишет «Радио Свобода».
Автори вже подали у суд за образу?