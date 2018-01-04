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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Германия (2887) работа (381) Климкин (1475) Габриэль (73)

 В 2017 году немецкие компании создали минимум 2 тыс. рабочих мест в Украине, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в 2017 году немецкие компании создали в Украине 2 тыс. новых рабочих мест.

"За последний 2017 год, по нашим приблизительным подсчетам немецкие компании создали, минимум, 2 тыс. рабочих мест в Украине", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что одна только немецкая автомобильная промышленность создала более 30 тыс. рабочих мест в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042773
 
 
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А в одной только Польше - порядка 2 млн украинцев. Вы, сучары мармеладные, понасоздавали уже В 2017 году немецкие компании создали минимум 2 тыс. рабочих мест в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 4128
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И зарплата у рабочих по 5000 грн. Хозяева отлично экономят, дабы менедженту в германии платить от 3000 евро в месяц.
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Это, вообще, типичная ситуация, например Финские фирмы тоже платят всегда минимальную зарплату (прописанную в законодательстве) в данной местности. Иностранный производитель всегда открывает свои отделения только для увеличения собственной прибыли и для захвата чужого рынка, а не для создания себе сильного конкурента. Это бизнес, а в бизнесе царят простые "первобытно-общинные" законы - "пиздануть и наебать". Поэтому, только собственное производство поднимет страну, а на иностранных бизнесменов надеется не нужно - по большей части, это обыкновенные "прилипалы", которые скупают "низкий рынок" в надежде на постепенный рост цен.
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на заводе в Виннице созданном немецкой компанией никто не хочет работать за зарплату в 5000 грн (читстыми) ДП «Електричні Системи» филиал DELFI)'соотвествует 150 евро!!! (зарплата в Германии на заводах этой фирмы=3000 евро-в 20 раз более предлагаемых туземцам украм)это СМЕХ и издквательство в Малазии и Китае на точно таких филиалах платят от 600долл .. ВОТ ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ оплаты за РЭВОЛЮЦИЮ что бы не везти за 20.000 км прдукцию в ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ создали резервацию с туземцами работающими только за дешёвую еду и в благодарность облизывающую руку тех кто вверг их в нищету ЭТО БИЗНЕС!!! и Гитлер тоже шёл по этому пути но нынешние немцы без войны захватили всю Европу и скакающие опять оказались рабами оккупантов
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"В 2017 году немецкие компании создали минимум - всего 2 тыс. рабочих мест в Украине" - вот так правильнее. В 2017 году немецкие компании создали минимум 2 тыс. рабочих мест в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 5835
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Каждый сам себя везет. Кто на кого учился, так и пригодился.
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И какая средняя зарплата у них? Подозреваю, что 6 тыс. грн.
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И так понятно,что иностранные компании приходят сюда отнюдь не для того,что бы улучшить нашу жизнь.Я вообще не понимаю-сколько уже можно ждать,что кто-то придет улучшать твою жизнь.Задайся вопросом-ты бы это делал.Не создадим себе сами,никто не сделает нашу жизнь лучше.Если уже в селе нашим невыгодно выращивать продукцию для себя,идут покупать в супермаркет,то может пора уже мозги на место ставить,а не надеяться на доброго дядю.Дядя всегда будет работать только на свой карман.
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А ви замітили ,що компанії відкривають свої заводи, а не інвестують в економіку України .Видно нашій економіці прийшов гаплик. Зарпата 6-8 тисяч грн. це з різними бонусами і накрутками.
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Юзайте дешевих українців!
У нас много качественной и дешёвой рабочей силы

https://www.youtube.com/watch?v=5ujmwgl_x7k&feature=youtu.be&t=33
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году немецкие компании создали минимум 2 тыс. рабочих мест в Украине, - Климкин
 
 
 
 
 
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