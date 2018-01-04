 В 2017 году немецкие компании создали минимум 2 тыс. рабочих мест в Украине, - Климкин

"За последний 2017 год, по нашим приблизительным подсчетам немецкие компании создали, минимум, 2 тыс. рабочих мест в Украине", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что одна только немецкая автомобильная промышленность создала более 30 тыс. рабочих мест в Украине.
У нас много качественной и дешёвой рабочей силы
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