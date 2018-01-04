 Не исключаю, что Шаройко взяли специально для того, чтобы он дал показания против Сущенко, - Фейгин

Об этом российский адвокат Марк Фейгин заявил в интервью изданию "Факты и комментарии", передает Цензор.НЕТ.

"Они хотят повторить с Сущенко то, что КГБ Беларуси сделало с другим украинским журналистом — Павлом Шаройко. Пару месяцев назад его арестовали в Минске, и он уже дал признательные показания, что он — кадровый сотрудник… украинских спецслужб. Видимо, рядом с ним в Беларуси не было "адвоката Фейгина". ФСБ России нужно, чтобы Сущенко после обработки признался на камеру, что он тоже не журналист, а кадровый сотрудник ГУР Минобороны Украины. Как Шаройко. Но в Москве прекрасно понимают, что, если они попытаются надавить на Сущенко, я молчать не буду, а сразу выйду к международным СМИ и все расскажу. Поэтому меня надо во чтобы то ни стало исключить из процесса", - заявил Фейгин.

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"Я понимаю, почему они торопятся убрать меня из дела, лишив статуса адвоката. Если это получится, то после они смогут ввести нового адвоката, а потом выводить Сущенко на суд с послушным, неконфликтным защитником и все делать, как им нужно. Они надеются, что с другим адвокатом это будет намного проще… Хотя войти в любое "украинское" дело новому адвокату (любому) непросто. Не только потому, что надо погружаться в материал. Часто в такие дела на стадии следствия не допускают даже адвокатов и украинских консулов, чтобы об "украинских" делах было как можно меньше информации. Вот прямо сейчас в Лефортове (специальное СИЗО ФСБ РФ в Москве, формально относящееся к ФСИН — Федеральной системе исполнения наказаний РФ. — Ред.) сидят два украинских пограничника. К ним не пускают ни адвокатов, ни украинского консула. Так решила ФСБ. Похожая ситуация и с украинцем Александром Шумковым, бывшим охранником Дмитрия Яроша. Он сидит в Брянске, и никто к нему прорваться не может. Ни адвокат, ни консул. Тоже решение ФСБ", - отметил адвокат.

"Думаю, когда-нибудь и его (Шаройко. - Ред.) обменяют. Все-таки Киеву вести переговоры с Минском проще, чем с Москвой. Но я не исключаю, что Шаройко взяли специально для того, чтобы он дал показания против Сущенко, что тот тоже сотрудник украинской военной разведки. Начнут крутить руки, скажут: ты же признался, что шпион, давай теперь показания против Сущенко. Сказал "А" — говори "Б", - резюмировал Фейгин.

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Напоминаем, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

27 ноября Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Сущенко на два месяца - до 30 января 2018 года. Суд, вероятно, начнется в январе.

Ранее стало известно, что корреспондент "Украинского радио" Шаройко задержан в Беларусипо обвинению в шпионаже. МИД Беларуси отказался от комментариев по данному вопросу.



20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата. КГБ утверждает, что Шаройко якобы признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием.