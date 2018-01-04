EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 За рубежом
  16  1
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (15086) нормандская четверка (442) Мюнхен (44) Габриэль (64)

 Габриэль надеется на встречу глав МИД стран "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) может иметь место в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, запланированной на февраль текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Разные договоренности и форматы по Донбассу либо полумертвые, либо исчерпали себя: надо искать другой выход, - Аллеров

"Было бы неплохо, если бы мы в начале этого года, как раз на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встретились в нормандском формате на уровне министров", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, основной целью переговоров является обеспечение стабильного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Со стороны европейцев нет таких усилий, которые бы заставили Россию пойти на вывод войск и тяжелой техники, - Кучма

Как сообщалось, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042753
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
надо выгнать кацапов с четвёрки. геть оккупантов!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГабриэль надеется на встречу глав МИД стран "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции
 
 
 
 
 
 вверх