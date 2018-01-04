 Габриэль надеется на встречу глав МИД стран "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Было бы неплохо, если бы мы в начале этого года, как раз на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встретились в нормандском формате на уровне министров", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, основной целью переговоров является обеспечение стабильного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

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Как сообщалось, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля 2018 года.