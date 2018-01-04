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 Политика Украины
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 Я надеюсь, уже всем понятно, что откладывать некуда, - Климпуш-Цинцадзе об антикоррупционном суде

Рассмотрение и принятие законопроекта об Антикоррупционном суде должно стать приоритетом первых заседаний Верховной Рады в 2018 году, так как откладывать дальше некуда.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я надеюсь, что уже всем понятно, что откладывать (рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде. - Ред.) уже некуда. Прогнозировать достаточно тяжело, но, как по мне, это должен был бы быть приоритет первых заседаний Верховной Рады в 2018 году", - сказала Климпуш Цинцадзе.

По ее словам, правительство делает все для того, чтобы, как только закон об Антикоррупционном суде будет проголосован в Верховной Раде, он мог как можно быстрее начать функционировать.

"На это выделены средства в бюджете, мы со своей стороны сделаем все организационные моменты, чтобы было помещение, была возможность как можно скорее запустить работу этого суда. Но сейчас мяч все-таки на стороне поля законодателей, которые должны обсудить внесенный законопроект и принять решение", - акцентировала вице-премьер.

В то же время она отметила, что решение о создании Антикоррупционного суда "никоим образом" не привязывалось к предоставлению Украине безвизового режима.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Текст законопроекта об Антикоррупционном суде, который подал Порошенко, обнародован на сайте парламента

"Это важное требование наших внешних партнеров, например, из МВФ, из ЕС, но не в рамках безвизового режима, и действительно оно необходимо. Хотя я согласна, что на самом деле все наши суды должны были бы пройти горнило очищения и стать реально справедливыми судами", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось ранее, текст президентского законопроекта (№7440) о Высшем антикоррупционном суде был обнародован на сайте Верховной Рады. Кроме того, на сайте парламента обнародован текст сопутствующего законопроекта о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (№7441).

22 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". 

Источник: https://censor.net.ua/n3042751
 
 
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Цицкадзе не раскачивай Петину офшорную будку а то путин-хуйло нападет, да и Петю штормит не падеццки Я надеюсь, уже всем понятно, что откладывать некуда, - Климпуш-Цинцадзе об антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 6236
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Тю. Вот уж что действительно невозможно откладывать - так это вакцинацию населения. Вакцин нет, и недавно Индия (бывшая страна 3-го мира) прислала в Украину массу всяких препаратов. А Еврроколхоз в основном шлёт требования кого-то там судить, кого ещё даже не поймали.
Вакцины пришлИте, интеграторы. А кого посадить - на это есть Прокуратура. Она разберётся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ надеюсь, уже всем понятно, что откладывать некуда, - Климпуш-Цинцадзе об антикоррупционном суде
 
 
 
 
 
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