 Красногвардейский райсуд Днепра во второй раз не смог рассмотреть дело против Плотницкого о сбитом Ил-76

Об этом заявила общественная активистка Наталья Балахнина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода".

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"Председательствующий судья ушел на больничный именно в день, когда должно было состояться заседание по этому делу. Адвокатов и потерпевших не предупредили. Другие сотрудники предоставили информацию, что из-за болезни судьи заседание не состоится", - отметила Балахнина.

Дата, на которую перенесено заседание, пока не сообщается.

Напомним, что 12 декабря 2017 Красногвардейский районный суд Днепра не смог начать рассмотрение дела против главарей группировки "ЛНР" за сбитый самолет из-за самоотвода судьи Константина Дружинина. Тот заявил, что адвокат семей погибших военных Виталий Погосян также предоставляет адвокатские услуги его жене. Дело передали в апелляционный суд области для определения подсудности, но тот снова вернул ее к Красногвардейского райсуда.

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Ранее, 12 сентября 2017 года, в Днепре в Бабушкинском районном суде Днепра не состоялся судебное разбирательство "дела Плотницкого" из-за самоотвода коллегии судей. Вела рассматривать коллегия из трех судей, однако все они заявили о самоотводе, ссылаясь на предвзятость и необъективность при распределении этого судебного дела. Похожая ситуация в этом суде было и 20 июля. Тогда двое судей заявили о самоотводе.

В январе 2017 прокуратура Днепропетровской области сообщила, что передала в суд обвинительный акт против руководителя террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76.

Напоминаем, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76МД. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.